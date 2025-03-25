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25 марта 10:58ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Чикаго — Нью-Джерси, 27 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Дьяволы» выиграли пять последних матчей у «Ястребов»
Руслан Ипполитов

 

В ночь на четверг, 27 марта, на льду «Юнайтед-центра» будет произведено первое вбрасывание в матче регулярного первенства НХЛ «Чикаго» - «Нью-Джерси». Хозяева уже по сути лишились шансов пробиться в плей-офф, а гости постараются набором очков обезопасить себя на финише сезона от сражения за путевку в Кубок Стэнли. Оцениваем шансы соперников и котировки на матч.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Чикаго Блэкхоукс»

27.03.2025, Чт

02:30 МСК

«Нью-Джерси Дэвилз»

П1 - 3.46

Х - 4.35

П2 - 1.80

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Юнайтед-центр» (Чикаго, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Нью-Джерси»17879-61
«Чикаго»81761-79

Последние пять матчей «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

25.03.2025«Нью-Джерси»

3:4 Б

«Ванкувер»

23.03.2025«Нью-Джерси»

2:3

«Оттава»

21.03.2025«Нью-Джерси»

3:5

«Калгари»

18.03.2025«Коламбус»

1:2

«Нью-Джерси»

15.03.2025«Питтсбург»

7:3

«Нью-Джерси»

Последние пять матчей «Чикаго» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.03.2025«Чикаго»

7:4

«Филадельфия»

22.03.2025«Сент-Луис»

4:1

«Чикаго»

21.03.2025«Чикаго»

1:3

«Лос-Анджелес»

19.03.2025«Чикаго»

2:6

«Сиэтл»

16.03.2025«Ванкувер»

6:2

«Чикаго»

Последние пять матчей «Нью-Джерси» и «Чикаго»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.12.2024«Нью-Джерси»

4:1

«Чикаго»

06.01.2024«Нью-Джерси»

4:2

«Чикаго»

06.11.2023«Чикаго»

2:4

«Нью-Джерси»

02.04.2023«Чикаго»

3:6

«Нью-Джерси»

07.12.2022«Нью-Джерси»

3:0

«Чикаго»

Лидеры

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«Дэвилз»

Показатель

«Чикаго»

Показатель

Бомбардир (очки)Братт81

Хьюз

67

Снайпер (голы)Хишир30

Босер

23

Ассистент (передачи)Братт61

Хьюз

51

Вратарь (коэфф. надежности)Маркстрем2.49

Ланкинен

2.55

Прогноз на матч «Эдмонтон» - «Даллас»

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7040613515257-181102
2. Каролина7038502223227-18890
3. Флорида7135350325229-19389
4. Торонто7034711225224-20887
5. Тампа-Бэй7034422325245-19185
6. Нью-Джерси7233312528214-19081
7. Оттава6928812327202-20079
8. Монреаль6924723627210-22875
9. Айлендерс7025522828193-20974
10. Рейнджерс7131210631213-21374
11. Коламбус7023451829225-23373
12. Детройт7025530631203-22272
13. Бостон7223701833190-23669
14. Питтсбург7220816532213-26169
15. Филадельфия7217653635199-24765
16. Баффало6922331535217-24462

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7138911319246-170100
2. Даллас7036722221237-18294
3. Вегас7039213520237-19092
4. Колорадо7136522125239-20489
5. Лос-Анджелес6934413621203-17787
6. Эдмонтон70301101424229-20387
7. Миннесота7132532326195-19885
8. Сент-Луис7227641628218-20881
9. Ванкувер71255311126201-21778
10. Калгари6926432925182-20377
11. Юта7124713828203-21675
12. Анахайм7022532632188-22168
13. Сиэтл7124513236213-23265
14. Нэшвилл7022310836179-22860
15. Чикаго7118212741193-25451
16. Сан-Хосе7014414542182-25947

Потери

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«Нью-Джерси»: Хьюз, Зигенталер, Хэмилтон (все - травма)

«Чикаго»: Уэбер, Мартинес, Дикинсон, Броссуа, Дак (все - травма)

Прогноз на матч

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Еще пару недель назад «Нью-Джерси» выглядел образцом благополучия и мог не переживать за перспективы выхода в плей-офф. Четыре поражения в пяти встречах заметно ухудшили турнирное положение «Дьяволов» - отрыв от команд, не входящих в первую восьмерку на Востоке весьма скромный.

«Чикаго» уже лишился реальных шансов побороться за попадание в плей-офф. Ответственность за результат не тяготит игроков «Блэкхоукс», но это вряд ли станет козырем во встрече с «Нью-Джерси».

Помимо мотивации и мастерства на стороне «Дэвилз» и статистика личных встреч с «Ястребами» - пять последних матчей между этими соперниками неизменно заканчивались победами «Нью-Джерси». Гирек, которые можно было бы положить на чашу весов «Чикаго», просто нет. Не станем мудрить и сделаем выбор в пользу успеха «Дьяволов», взяв небольшую фору. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Лиги Ставок отдают в предстоящей встрече явное преимущество отдают гостям. За победу «Дэвилз» в основное время предлагается коэффициент 1.80. Вероятность успеха хозяев котируется за 3.46. На ничью можно заключить пари за 4.35.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты сыграют в матче «Чикаго» - «Нью-Джерси»?

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За «Дьяволов» не играет ни один российский хоккеист. За «Чикаго» выступает нападающий Илья Михеев. 

Будет ли много голов в матче «Чикаго» - «Нью-Джерси»?

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Эксперты ожидают примерно 5-6 заброшенных шайб. Букмекер предлагает коэффициент 1.70 за то, что зрители увидят не меньше шести голов (ТБ 5.5). ТМ 5.5 идет за 2.04.

Прогноз на матч «Айлендерс» - «Ванкувер»

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии экспертов Лиги Ставок, выглядит так:

«Флорида» - 8.00 

«Даллас» - 8.00

«Эдмонтон» - 8.50

Поставить на победу в плей-офф «Нью-Джерси» есть возможность с коэффициентом 33.00.

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