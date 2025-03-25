Чикаго — Нью-Джерси, 27 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на четверг, 27 марта, на льду «Юнайтед-центра» будет произведено первое вбрасывание в матче регулярного первенства НХЛ «Чикаго» - «Нью-Джерси». Хозяева уже по сути лишились шансов пробиться в плей-офф, а гости постараются набором очков обезопасить себя на финише сезона от сражения за путевку в Кубок Стэнли. Оцениваем шансы соперников и котировки на матч.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Чикаго Блэкхоукс»
27.03.2025, Чт
02:30 МСК
«Нью-Джерси Дэвилз»
|П1 - 3.46
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Юнайтед-центр» (Чикаго, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Нью-Джерси»
|17
|8
|79-61
|«Чикаго»
|8
|17
|61-79
Последние пять матчей «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|25.03.2025
|«Нью-Джерси»
3:4 Б
«Ванкувер»
|23.03.2025
|«Нью-Джерси»
2:3
«Оттава»
|21.03.2025
|«Нью-Джерси»
3:5
«Калгари»
|18.03.2025
|«Коламбус»
1:2
«Нью-Джерси»
|15.03.2025
|«Питтсбург»
7:3
«Нью-Джерси»
Последние пять матчей «Чикаго» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.03.2025
|«Чикаго»
7:4
«Филадельфия»
|22.03.2025
|«Сент-Луис»
4:1
«Чикаго»
|21.03.2025
|«Чикаго»
1:3
«Лос-Анджелес»
|19.03.2025
|«Чикаго»
2:6
«Сиэтл»
|16.03.2025
|«Ванкувер»
6:2
«Чикаго»
Последние пять матчей «Нью-Джерси» и «Чикаго»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.12.2024
|«Нью-Джерси»
4:1
«Чикаго»
|06.01.2024
|«Нью-Джерси»
4:2
«Чикаго»
|06.11.2023
|«Чикаго»
2:4
«Нью-Джерси»
|02.04.2023
|«Чикаго»
3:6
«Нью-Джерси»
|07.12.2022
|«Нью-Джерси»
3:0
«Чикаго»
«Дэвилз»
|Показатель
«Чикаго»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Братт
|81
Хьюз
67
|Снайпер (голы)
|Хишир
|30
Босер
23
|Ассистент (передачи)
|Братт
|61
Хьюз
51
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Маркстрем
|2.49
Ланкинен
2.55
Прогноз на матч «Эдмонтон» - «Даллас»
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|70
|40
|6
|1
|3
|5
|15
|257-181
|102
|2. Каролина
|70
|38
|5
|0
|2
|2
|23
|227-188
|90
|3. Флорида
|71
|35
|3
|5
|0
|3
|25
|229-193
|89
|4. Торонто
|70
|34
|7
|1
|1
|2
|25
|224-208
|87
|5. Тампа-Бэй
|70
|34
|4
|2
|2
|3
|25
|245-191
|85
|6. Нью-Джерси
|72
|33
|3
|1
|2
|5
|28
|214-190
|81
|7. Оттава
|69
|28
|8
|1
|2
|3
|27
|202-200
|79
|8. Монреаль
|69
|24
|7
|2
|3
|6
|27
|210-228
|75
|9. Айлендерс
|70
|25
|5
|2
|2
|8
|28
|193-209
|74
|10. Рейнджерс
|71
|31
|2
|1
|0
|6
|31
|213-213
|74
|11. Коламбус
|70
|23
|4
|5
|1
|8
|29
|225-233
|73
|12. Детройт
|70
|25
|5
|3
|0
|6
|31
|203-222
|72
|13. Бостон
|72
|23
|7
|0
|1
|8
|33
|190-236
|69
|14. Питтсбург
|72
|20
|8
|1
|6
|5
|32
|213-261
|69
|15. Филадельфия
|72
|17
|6
|5
|3
|6
|35
|199-247
|65
|16. Баффало
|69
|22
|3
|3
|1
|5
|35
|217-244
|62
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|71
|38
|9
|1
|1
|3
|19
|246-170
|100
|2. Даллас
|70
|36
|7
|2
|2
|2
|21
|237-182
|94
|3. Вегас
|70
|39
|2
|1
|3
|5
|20
|237-190
|92
|4. Колорадо
|71
|36
|5
|2
|2
|1
|25
|239-204
|89
|5. Лос-Анджелес
|69
|34
|4
|1
|3
|6
|21
|203-177
|87
|6. Эдмонтон
|70
|30
|11
|0
|1
|4
|24
|229-203
|87
|7. Миннесота
|71
|32
|5
|3
|2
|3
|26
|195-198
|85
|8. Сент-Луис
|72
|27
|6
|4
|1
|6
|28
|218-208
|81
|9. Ванкувер
|71
|25
|5
|3
|1
|11
|26
|201-217
|78
|10. Калгари
|69
|26
|4
|3
|2
|9
|25
|182-203
|77
|11. Юта
|71
|24
|7
|1
|3
|8
|28
|203-216
|75
|12. Анахайм
|70
|22
|5
|3
|2
|6
|32
|188-221
|68
|13. Сиэтл
|71
|24
|5
|1
|3
|2
|36
|213-232
|65
|14. Нэшвилл
|70
|22
|3
|1
|0
|8
|36
|179-228
|60
|15. Чикаго
|71
|18
|2
|1
|2
|7
|41
|193-254
|51
|16. Сан-Хосе
|70
|14
|4
|1
|4
|5
|42
|182-259
|47
«Нью-Джерси»: Хьюз, Зигенталер, Хэмилтон (все - травма)
«Чикаго»: Уэбер, Мартинес, Дикинсон, Броссуа, Дак (все - травма)
Еще пару недель назад «Нью-Джерси» выглядел образцом благополучия и мог не переживать за перспективы выхода в плей-офф. Четыре поражения в пяти встречах заметно ухудшили турнирное положение «Дьяволов» - отрыв от команд, не входящих в первую восьмерку на Востоке весьма скромный.
«Чикаго» уже лишился реальных шансов побороться за попадание в плей-офф. Ответственность за результат не тяготит игроков «Блэкхоукс», но это вряд ли станет козырем во встрече с «Нью-Джерси».
Помимо мотивации и мастерства на стороне «Дэвилз» и статистика личных встреч с «Ястребами» - пять последних матчей между этими соперниками неизменно заканчивались победами «Нью-Джерси». Гирек, которые можно было бы положить на чашу весов «Чикаго», просто нет. Не станем мудрить и сделаем выбор в пользу успеха «Дьяволов», взяв небольшую фору.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Эксперты Лиги Ставок отдают в предстоящей встрече явное преимущество отдают гостям. За победу «Дэвилз» в основное время предлагается коэффициент 1.80. Вероятность успеха хозяев котируется за 3.46. На ничью можно заключить пари за 4.35.
За «Дьяволов» не играет ни один российский хоккеист. За «Чикаго» выступает нападающий Илья Михеев.
Эксперты ожидают примерно 5-6 заброшенных шайб. Букмекер предлагает коэффициент 1.70 за то, что зрители увидят не меньше шести голов (ТБ 5.5). ТМ 5.5 идет за 2.04.
Прогноз на матч «Айлендерс» - «Ванкувер»
Партнерский проект