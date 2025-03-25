Чикаго — Нью-Джерси, 27 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Еще пару недель назад «Нью-Джерси» выглядел образцом благополучия и мог не переживать за перспективы выхода в плей-офф. Четыре поражения в пяти встречах заметно ухудшили турнирное положение «Дьяволов» - отрыв от команд, не входящих в первую восьмерку на Востоке весьма скромный.

«Чикаго» уже лишился реальных шансов побороться за попадание в плей-офф. Ответственность за результат не тяготит игроков «Блэкхоукс», но это вряд ли станет козырем во встрече с «Нью-Джерси».

Помимо мотивации и мастерства на стороне «Дэвилз» и статистика личных встреч с «Ястребами» - пять последних матчей между этими соперниками неизменно заканчивались победами «Нью-Джерси». Гирек, которые можно было бы положить на чашу весов «Чикаго», просто нет. Не станем мудрить и сделаем выбор в пользу успеха «Дьяволов», взяв небольшую фору.