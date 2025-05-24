Даниэль Коллинз — Людмила Самсонова, 23 мая: прогноз на полуфинал турнира в Страсбурге

Партнерский проект
В пятницу, 22 мая, россиянка Людмила Самсонова поборется за путевку в финал грунтового турнира WTA 500 во французском Страсбурге c американкой Даниэль Коллинз. Кто продолжит борьбу за титул?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 23.05.2025, не ранее 17:30 по московскому времени
Арена: Теннисный клуб Страсбурга, Корт имени Патрис Домингес (Страсбург, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Даниэль Коллинз (31 год, 46-я ракетка мира)
Людмила Самсонова (26 лет, 19-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 9)
Бывшая седьмая ракетка мира. Победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до четвертьфинала в Чарльстоне, а на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 11 побед при шести поражениях. На турнире в Страсбурге лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до финала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. На грунте не взяла ни одного титула. В нынешнем сезоне на харде дошла до полуфинала в Аделаиде, до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, а на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала 13 побед при 11 поражениях. На турнире в Страсбурге выступала только в прошлом сезоне и дошла до полуфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы встречались только на хардовом турнире в Вашингтоне в 2023 году. Тогда Самсонова выиграла со счетом 6:1, 6:3.
Букмекеры считают американку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,56 на её победу и 2,55 на успех россиянки.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Единственный очный матч спортсменок продлился 16 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,96 на ТМ (21,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Коэффициенты нельзя назвать разгромными, но букмекеры весьма уверены в Коллинз. При этом американка в Страсбурге точно не выглядит настолько сильнее Самсоновой. Да, Коллинз в целом более уверенно проводит грунтовый сезон, однако и россиянка набрала хорошие кондиции — видно, что она выходит на пик к «Ролан Гаррос».
Потенциальный плюс для представительницы США — снятие Калинской, давшее дополнительное время для отдыха. Но всё же не согласимся с тем, что теперь Коллинз — настолько явная фаворитка. Пробуем плюсовую фору по геймам через Самсонову.
Партнерский проект