Даниэль Коллинз — Людмила Самсонова, 23 мая: прогноз на полуфинал турнира в Страсбурге

В пятницу, 22 мая, россиянка Людмила Самсонова поборется за путевку в финал грунтового турнира WTA 500 во французском Страсбурге c американкой Даниэль Коллинз. Кто продолжит борьбу за титул?

Дата / Время: 23.05.2025, не ранее 17:30 по московскому времени

Арена: Теннисный клуб Страсбурга, Корт имени Патрис Домингес (Страсбург, Франция)