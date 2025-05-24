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23 мая 10:51ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Даниэль Коллинз — Людмила Самсонова, 23 мая: прогноз на полуфинал турнира в Страсбурге

Американка на прошлой стадии отдыхала из-за снятия Анны Калинской
Александр Бокулёв

В пятницу, 22 мая, россиянка Людмила Самсонова поборется за путевку в финал грунтового турнира WTA 500 во французском Страсбурге c американкой Даниэль Коллинз. Кто продолжит борьбу за титул?

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Дата / Время: 23.05.2025, не ранее 17:30 по московскому времени

Арена: Теннисный клуб Страсбурга, Корт имени Патрис Домингес (Страсбург, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Даниэль Коллинз (31 год, 46-я ракетка мира)

  • 1-й круг: София Кенин (США) — 6:1, 1:6, 6:2
  • 2-й круг: Эмма Радукану (Великобритания) — 4:6, 6:1, 6:3
  • 1/4 финала: Анна Калинская (Россия) — отказ

Людмила Самсонова (26 лет, 19-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Линда Носкова (Чехия) — 6:1, 7:5
  • 2-й круг: Диан Парри (Франция) — 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Паула Бадоса (Испания, 3) — 6:4, 3:6, 6:4

Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 9)

Даниэль Коллинз

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Бывшая седьмая ракетка мира. Победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до четвертьфинала в Чарльстоне, а на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 11 побед при шести поражениях. На турнире в Страсбурге лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до финала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Людмила Самсонова

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Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. На грунте не взяла ни одного титула. В нынешнем сезоне на харде дошла до полуфинала в Аделаиде, до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, а на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала 13 побед при 11 поражениях. На турнире в Страсбурге выступала только в прошлом сезоне и дошла до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы встречались только на хардовом турнире в Вашингтоне в 2023 году. Тогда Самсонова выиграла со счетом 6:1, 6:3.

Ставки на исход

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Букмекеры считают американку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,56 на её победу и 2,55 на успех россиянки.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок продлился 16 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,96 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КоллинзПобеда СамсоновойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,562,551,931,96

Прогноз и ставка

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Коэффициенты нельзя назвать разгромными, но букмекеры весьма уверены в Коллинз. При этом американка в Страсбурге точно не выглядит настолько сильнее Самсоновой. Да, Коллинз в целом более уверенно проводит грунтовый сезон, однако и россиянка набрала хорошие кондиции — видно, что она выходит на пик к «Ролан Гаррос».

Потенциальный плюс для представительницы США — снятие Калинской, давшее дополнительное время для отдыха. Но всё же не согласимся с тем, что теперь Коллинз — настолько явная фаворитка. Пробуем плюсовую фору по геймам через Самсонову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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