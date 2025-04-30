Колорадо — Даллас, 1 мая: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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После пяти матчей в паре «Даллас» - «Колорадо» минимальное преимущество на стороне техасцев. Обе команды называли перед стартом плей-офф в числе основных фаворитов. Смогут ли «Лавины» сравнять счет, или «Старз» поставят точку, повторив прошлогодний результат, когда они выбили «Эвеланш» во втором кубковом раунде по итогам шести встреч?
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Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, шестой матч
Счет в серии: 2:3
Стадион: «Болл-Арена» (Денвер, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Даллас»
|43
|49
|270-294
|«Колорадо»
|49
|43
|294-270
Последние пять матчей «Далласа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|29.04.2025
|«Даллас»
6:2
«Колорадо»
|27.04.2025
|«Колорадо»
4:0
«Даллас»
|24.04.2025
|«Колорадо»
1:2 ОТ
«Даллас»
|22.04.2025
|«Даллас»
4:3 ОТ
«Колорадо»
|20.04.2025
|«Даллас»
1:5
«Колорадо»
Последние пять матчей «Колорадо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|29.04.2025
|«Даллас»
6:2
«Колорадо»
|27.04.2025
|«Колорадо»
4:0
«Даллас»
|24.04.2025
|«Колорадо»
1:2 ОТ
«Даллас»
|22.04.2025
|«Даллас»
4:3 ОТ
«Колорадо»
|20.04.2025
|«Даллас»
1:5
«Колорадо»
Последние пять матчей «Далласа» и «Колорадо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|29.04.2025
|«Даллас»
6:2
«Колорадо»
|27.04.2025
|«Колорадо»
4:0
«Даллас»
|24.04.2025
|«Колорадо»
1:2 ОТ
«Даллас»
|22.04.2025
|«Даллас»
4:3 ОТ
«Колорадо»
|20.04.2025
|«Даллас»
1:5
«Колорадо»
«Даллас»
|Показатель
«Колорадо»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Дюшен
|82
Маккиннон
123
|Снайпер (голы)
|Робертсон
|35
Маккиннон
37
|Ассистент (передачи)
|Дюшен
|52
Маккиннон
86
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Эттингер
|2.58
Блэквуд
2.34
«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»
После двух выездных крупных поражений «Даллас» нашел чем ответить, одержав уже 3-ю победу в серии на своем льду. И если два первых выигрыша были, как говорится, на тоненького (оба раза в овертаймах), то теперь «Старз» разгромили «Эвеланш», сняв вопрос о победителе задолго до финальной сирены. Серия вернулась в Денвер, где пока побеждали исключительно «Лавины». И только крупно.
Эта пара изначально смотрелась самой яркой среди всех дуэлей первого раунда плей-офф. И игра подтвердила, что хороша серия не только яркой афишей, но и наполнением. Признаться, хочется, чтобы в этой паре были использованы все семь матчей, да и статистика говорит, что больше шансов на победу в шестой встрече у хозяев льда. Выбираем успех «Колорадо», а букмекер удвоит номинал сыгравшей ставки на такой исход.
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За «Звезд» выступают защитник Илья Любушкин и нападающий Евгений Дадонов. В предыдущей встрече Илья отдал голевую передачу, набрав первое результативное очко в плей-офф-2025. На счету Дадонова 2 (1+1) балла и 2 штрафные минуты.
В заявке «Эвеланш» россиянин Валерий Ничушкин. 30-летний форвард в 43-х матчах регулярного первенства забил 21 гол и сделал 13 результативных передач. В пяти матчах серии россиянин забросил одну шайбу.
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