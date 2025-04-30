Колорадо — Даллас, 1 мая: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

После двух выездных крупных поражений «Даллас» нашел чем ответить, одержав уже 3-ю победу в серии на своем льду. И если два первых выигрыша были, как говорится, на тоненького (оба раза в овертаймах), то теперь «Старз» разгромили «Эвеланш», сняв вопрос о победителе задолго до финальной сирены. Серия вернулась в Денвер, где пока побеждали исключительно «Лавины». И только крупно.

Эта пара изначально смотрелась самой яркой среди всех дуэлей первого раунда плей-офф. И игра подтвердила, что хороша серия не только яркой афишей, но и наполнением. Признаться, хочется, чтобы в этой паре были использованы все семь матчей, да и статистика говорит, что больше шансов на победу в шестой встрече у хозяев льда. Выбираем успех «Колорадо», а букмекер удвоит номинал сыгравшей ставки на такой исход.