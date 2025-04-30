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29 апреля 11:33ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Колорадо — Даллас, 1 мая: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Звезды» в шаге от победы в серии
Руслан Ипполитов

 

После пяти матчей в паре «Даллас» - «Колорадо» минимальное преимущество на стороне техасцев. Обе команды называли перед стартом плей-офф в числе основных фаворитов. Смогут ли «Лавины» сравнять счет, или «Старз» поставят точку, повторив прошлогодний результат, когда они выбили «Эвеланш» во втором кубковом раунде по итогам шести встреч?

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Колорадо Эвеланш»

01.05.2025, Чт

23:00 МСК

«Даллас Старз»

П1 - 2.00

Х - 4.30

П2 - 3.30

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, шестой матч

Счет в серии: 2:3

Стадион: «Болл-Арена» (Денвер, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Даллас»4349270-294
«Колорадо»4943294-270

Последние пять матчей «Далласа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

29.04.2025«Даллас»

6:2

«Колорадо»

27.04.2025«Колорадо»

4:0

«Даллас»

24.04.2025«Колорадо»

1:2 ОТ

«Даллас»

22.04.2025«Даллас»

4:3 ОТ

«Колорадо»

20.04.2025«Даллас»

1:5

«Колорадо»

Последние пять матчей «Колорадо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

29.04.2025«Даллас»

6:2

«Колорадо»

27.04.2025«Колорадо»

4:0

«Даллас»

24.04.2025«Колорадо»

1:2 ОТ

«Даллас»

22.04.2025«Даллас»

4:3 ОТ

«Колорадо»

20.04.2025«Даллас»

1:5

«Колорадо»

Последние пять матчей «Далласа» и «Колорадо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

29.04.2025«Даллас»

6:2

«Колорадо»

27.04.2025«Колорадо»

4:0

«Даллас»

24.04.2025«Колорадо»

1:2 ОТ

«Даллас»

22.04.2025«Даллас»

4:3 ОТ

«Колорадо»

20.04.2025«Даллас»

1:5

«Колорадо»

Лидеры

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«Даллас»

Показатель

«Колорадо»

Показатель

Бомбардир (очки)Дюшен82

Маккиннон

123

Снайпер (голы)Робертсон35

Маккиннон

37

Ассистент (передачи)Дюшен52

Маккиннон

86

Вратарь (коэфф. надежности)Эттингер2.58

Блэквуд

2.34

Пары первого раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»

«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

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После двух выездных крупных поражений «Даллас» нашел чем ответить, одержав уже 3-ю победу в серии на своем льду. И если два первых выигрыша были, как говорится, на тоненького (оба раза в овертаймах), то теперь «Старз» разгромили «Эвеланш», сняв вопрос о победителе задолго до финальной сирены. Серия вернулась в Денвер, где пока побеждали исключительно «Лавины». И только крупно.

Эта пара изначально смотрелась самой яркой среди всех дуэлей первого раунда плей-офф. И игра подтвердила, что хороша серия не только яркой афишей, но и наполнением. Признаться, хочется, чтобы в этой паре были использованы все семь матчей, да и статистика говорит, что больше шансов на победу в шестой встрече у хозяев льда. Выбираем успех «Колорадо», а букмекер удвоит номинал сыгравшей ставки на такой исход.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Лавин» на победу в основное время коэффициентом 2.00. Вероятность успеха гостей котируется за 3.30. На ничью можно заключить пари за 4.30.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Даллас»?

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За «Звезд» выступают защитник Илья Любушкин и нападающий Евгений Дадонов. В предыдущей встрече Илья отдал голевую передачу, набрав первое результативное очко в плей-офф-2025. На счету Дадонова 2 (1+1) балла и 2 штрафные минуты.

Какие российские хоккеисты выступают за «Колорадо»?

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В заявке «Эвеланш» россиянин Валерий Ничушкин. 30-летний форвард в 43-х матчах регулярного первенства забил 21 гол и сделал 13 результативных передач. В пяти матчах серии россиянин забросил одну шайбу.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Каролина» - 5.50 

«Флорида» - 6.00

«Торонто» - 7.50

На победу в финале плей-офф «Колорадо» можно заключить пари за 13.00, а «Далласа» - за 8.00.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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