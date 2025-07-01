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29 июня 10:44ГлавнаяПрогнозыФутболBetBoom Братский кубок

ЦСКА - Партизан, 1 июля: где смотреть матч Betboom Братского кубка, прогноз, составы

Натхо в гостях у «бывших»
Валентин Васильев

В предпоследнюю субботу весны в столице пройдут два матча. На 3-й Песчаной улице состоится ностальгическая встреча: Виктор Гончаренко - против бывшей команды. Но участникам будет точно не до сантиментов. Очки нужны что хозяевам, что гостям.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва, Россия)

01.07.2025, Вт

19:00 МСК

«Партизан» (Белград, Сербия)

П1 - 1.85

Х - 3.94

П2 - 3.69

Турнир:  BetBoom Братский кубок, 1-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА51013-3
«Партизан»0153-13

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.06.2025«Амкал»

0:4

ЦСКА

Товарищеский матч

01.06.2025«Ростов»

0:0, пен. 3:4

ЦСКА

Кубок России

24.05.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

19.05.2025«Локомотив»

2:2

ЦСКА

РПЛ

14.05.2025ЦСКА

2:0, пен. 4:3

«Зенит»

Кубок России

Последние пять игр «Партизана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.05.2025«Партизан»

3:2

«Войводина»

Суперлига Сербии

17.05.2025«Младост»

0:4

«Партизан»

Суперлига Сербии

11.05.2025«Партизан»

1:2

 ТСЦ
04.05.2025«Нови Пазар»

2:1

«Партизан»

Суперлига Сербии

27.04.2025«Партизан»

3:1

«Раднички»

Суперлига Сербии

Последние пять игр ЦСКА и «Партизана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2025«Партизан»

1:2

ЦСКА

Товарищеский матч

07.07.2024ЦСКА

3:0

«Партизан»

BetBoom Братский кубок

27.01.2023ЦСКА

2:1

«Партизан»

Товарищеский матч

01.07.2017ЦСКА

3:0

«Партизан»

Товарищеский матч

17.03.2025ЦСКА

2:0

«Партизан»

Кубок УЕФА

Календарь игр

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30.06.2025. 19:00. «Динамо»  М – ОФК  

01.07.2025. 19:00. ЦСКА – «Партизан»  

04.07.2025. 19:00. «Динамо» М – «Партизан»  

05.07.2025. 16:00. ЦСКА – ОФК 

Прогноз на матч

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У ЦСКА с «Партизаном» довольно богатая история взаимоотношений.  Однако приятной для сербского клуба ее не назовешь: все шесть предыдущих попыток белградцев обыграть братский клуб окончились неудачей - пять поражений при всего одной ничьей. Неудивительно, что и в предстоящем матче аналитики отдают предпочтение москвичам. Тем более они играют дома.

Для команды Срджана Благоевича мини-турнир в России - это важный этап подготовки к официальным стартам. Уже 10 июля «Партизану» стартовать в квалификации Лиги Европы матчем с кипрским АЕКом. Поэтому со стороны «гробарей» на «ВЭБ Арене» ожидается состав, максимально близкий к боевому. 

У Фабио Челестини свои резоны выиграть летний турнир. Швейцарский специалист только начинает российский этап карьеры, и естественно, ему хочется стартовать с ЦСКА как можно увереннее. Все-таки победу над медийным «Амкалом» едва ли стоит воспринимать всерьез. Относительно же вторничной встречи нам представляется перспективной комбинация: ЦСКА не проиграет при тотал больше 2.5 голов. Если она сыграет, BetBoom удвоит номинал пари. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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По ТВ игру покажет общедоступный канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Бетбум»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

ЦСКА: нет

«Партизан»: Зубайру, Йованович (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики BetBoom предсказуемо отдают предпочтение в паре ЦСКА. Коэффициент на победу москвичей почти вдвое ниже, чем на сербов - соответственно, 1.85 против 3.69. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.94.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче ЦСКА - «Партизан»?

Поставить на результативную ничью 1:1 в прематче можно по коэффициенту 8.40. Согласно подсчетам аналитиков, это наиболее вероятный исход в линии на точный счет.

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Партизан»?

Трансляция с 3-й Песчаной улице значится в программной сетке «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Партизан»?

Приобрести билеты на матч можно на официальном сайте ЦСКА. Минимальная стоимость составляете 100 рублей. Fan ID для прохода на стадион не нужен.

Кто играет в «Партизане»?

Самый дорогой актив современного «Партизана» - центральный защитник Михайло Илич. Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро. На миллион дешевле стоит вингер Зубайру, но он сейчас травмирован. Из хорошо известных армейским болельщикам персонажей за «гробарей» до сих пор играет Бибрас Натхо, становившийся вместе с ЦСКА чемпионом России.

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