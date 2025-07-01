ЦСКА - Партизан, 1 июля: где смотреть матч Betboom Братского кубка, прогноз, составы

У ЦСКА с «Партизаном» довольно богатая история взаимоотношений. Однако приятной для сербского клуба ее не назовешь: все шесть предыдущих попыток белградцев обыграть братский клуб окончились неудачей - пять поражений при всего одной ничьей. Неудивительно, что и в предстоящем матче аналитики отдают предпочтение москвичам. Тем более они играют дома.

Для команды Срджана Благоевича мини-турнир в России - это важный этап подготовки к официальным стартам. Уже 10 июля «Партизану» стартовать в квалификации Лиги Европы матчем с кипрским АЕКом. Поэтому со стороны «гробарей» на «ВЭБ Арене» ожидается состав, максимально близкий к боевому.

У Фабио Челестини свои резоны выиграть летний турнир. Швейцарский специалист только начинает российский этап карьеры, и естественно, ему хочется стартовать с ЦСКА как можно увереннее. Все-таки победу над медийным «Амкалом» едва ли стоит воспринимать всерьез. Относительно же вторничной встречи нам представляется перспективной комбинация: ЦСКА не проиграет при тотал больше 2.5 голов. Если она сыграет, BetBoom удвоит номинал пари.