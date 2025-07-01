ЦСКА - Партизан, 1 июля: где смотреть матч Betboom Братского кубка, прогноз, составы

Партнерский проект
В предпоследнюю субботу весны в столице пройдут два матча. На 3-й Песчаной улице состоится ностальгическая встреча: Виктор Гончаренко - против бывшей команды. Но участникам будет точно не до сантиментов. Очки нужны что хозяевам, что гостям.
Турнир: BetBoom Братский кубок, 1-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|5
|1
|0
|13-3
|«Партизан»
|0
|1
|5
|3-13
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.06.2025
|«Амкал»
0:4
ЦСКА
Товарищеский матч
|01.06.2025
|«Ростов»
0:0, пен. 3:4
ЦСКА
Кубок России
|24.05.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|19.05.2025
|«Локомотив»
2:2
ЦСКА
РПЛ
|14.05.2025
|ЦСКА
2:0, пен. 4:3
«Зенит»
Кубок России
Последние пять игр «Партизана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.05.2025
|«Партизан»
3:2
«Войводина»
Суперлига Сербии
|17.05.2025
|«Младост»
0:4
«Партизан»
Суперлига Сербии
|11.05.2025
|«Партизан»
1:2
|ТСЦ
|04.05.2025
|«Нови Пазар»
2:1
«Партизан»
Суперлига Сербии
|27.04.2025
|«Партизан»
3:1
«Раднички»
Суперлига Сербии
Последние пять игр ЦСКА и «Партизана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2025
|«Партизан»
1:2
ЦСКА
Товарищеский матч
|07.07.2024
|ЦСКА
3:0
«Партизан»
BetBoom Братский кубок
|27.01.2023
|ЦСКА
2:1
«Партизан»
Товарищеский матч
|01.07.2017
|ЦСКА
3:0
«Партизан»
Товарищеский матч
|17.03.2025
|ЦСКА
2:0
«Партизан»
Кубок УЕФА
30.06.2025. 19:00. «Динамо» М – ОФК
01.07.2025. 19:00. ЦСКА – «Партизан»
04.07.2025. 19:00. «Динамо» М – «Партизан»
05.07.2025. 16:00. ЦСКА – ОФК
У ЦСКА с «Партизаном» довольно богатая история взаимоотношений. Однако приятной для сербского клуба ее не назовешь: все шесть предыдущих попыток белградцев обыграть братский клуб окончились неудачей - пять поражений при всего одной ничьей. Неудивительно, что и в предстоящем матче аналитики отдают предпочтение москвичам. Тем более они играют дома.
Для команды Срджана Благоевича мини-турнир в России - это важный этап подготовки к официальным стартам. Уже 10 июля «Партизану» стартовать в квалификации Лиги Европы матчем с кипрским АЕКом. Поэтому со стороны «гробарей» на «ВЭБ Арене» ожидается состав, максимально близкий к боевому.
У Фабио Челестини свои резоны выиграть летний турнир. Швейцарский специалист только начинает российский этап карьеры, и естественно, ему хочется стартовать с ЦСКА как можно увереннее. Все-таки победу над медийным «Амкалом» едва ли стоит воспринимать всерьез. Относительно же вторничной встречи нам представляется перспективной комбинация: ЦСКА не проиграет при тотал больше 2.5 голов. Если она сыграет, BetBoom удвоит номинал пари.
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По ТВ игру покажет общедоступный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Бетбум»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: нет
«Партизан»: Зубайру, Йованович (оба - травмы)
Аналитики BetBoom предсказуемо отдают предпочтение в паре ЦСКА. Коэффициент на победу москвичей почти вдвое ниже, чем на сербов - соответственно, 1.85 против 3.69. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.94.
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Поставить на результативную ничью 1:1 в прематче можно по коэффициенту 8.40. Согласно подсчетам аналитиков, это наиболее вероятный исход в линии на точный счет.
Трансляция с 3-й Песчаной улице значится в программной сетке «Матч ТВ».
Приобрести билеты на матч можно на официальном сайте ЦСКА. Минимальная стоимость составляете 100 рублей. Fan ID для прохода на стадион не нужен.
Самый дорогой актив современного «Партизана» - центральный защитник Михайло Илич. Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро. На миллион дешевле стоит вингер Зубайру, но он сейчас травмирован. Из хорошо известных армейским болельщикам персонажей за «гробарей» до сих пор играет Бибрас Натхо, становившийся вместе с ЦСКА чемпионом России.