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16 мая 11:00ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Чехия — Казахстан, прогноз на 17 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Фаворит очевиден
Александр Бокулёв

Сборная Казахстана по хоккею потерпела уже три подряд поражения на чемпионате мира 2025 года. Команде грозит вылет из элитного дивизиона, поэтому необходимо цепляться за сенсацию в матчах с топами, в том числе с Чехией. Получится ли?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Чехия

17.05.2025, Сб

17:20 МСК

Казахстан

П1 - 1,07

Х - 13,00

П2 - 25,00

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, пятый тур

Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Чехия

5

0

0

24-4

Казахстан

0

0

5

4-24

Последние игры сборной Чехии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.05.2025Чехия

6:1

Венгрия

Чемпионат мира

12.05.2025Чехия

7:2

Дания

Чемпионат мира

11.05.2025Норвегия

1:2

Чехия

Чемпионат мира

09.05.2025Швейцария

4:5 ОТ

Чехия

Чемпионат мира

04.05.2025Чехия

3:5

Швейцария

Евротур

Последние игры сборной Казахстана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.05.2025Казахстан

1:5

Дания

Чемпионат мира

13.05.2025Казахстан

2:4

Венгрия

Чемпионат мира

11.05.2025Германия

4:1

Казахстан

Чемпионат мира

10.05.2025Норвегия

1:2

Казахстан

Чемпионат мира

06.05.2025Казахстан

2:3

Словения

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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Положение после 15 мая

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

4

4000

21-2

12

2. Швеция

4

4000

17-3

12

3. Финляндия

4

2110

16-7

8

4. Словакия

4

2011

7-10

7

5. Латвия

4

2020

10-16

6

6. Австрия

4

0120

7-13

2

7. Франция

4

0031

5-15

1

8. Словения

4

0030

4-21

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Чехия

4

3100

20-8

11

2. Швейцария

4

3001

17-8

10

3. Германия

4

3010

16-9

9

4. США

4

2110

17-8

8

5. Казахстан

4

1030

6-14

3

6. Дания

4

1030

9-18

3

7. Венгрия

4

1030

6-20

3

8. Норвегия

4

0030

9-15

0

Прогноз на матч

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С фаворитом всё понятно. Если сборная Чехии не заберет три очка, это будет сенсацией. Команда по всем параметрам сильнее казахстанцев — неслучайно выиграла все пять очных матчей в истории.

Да и в целом на турнире команда Олега Болякина выглядит довольно блекло. После трудовой победы над норвежцами казахстанцы проиграли в основное время все матчи, в которых также потенциально могли зацепиться за очки. Вязкий стиль пока помогает команде избегать разгромных поражений, но в нападении большие проблемы. Конкретики в атаке у казахстанцев мало, эффективность появляется во многом благодаря индивидуальным действиям лидеров коллектива.

Резюмируя, ждем победу сборной Чехии в основное время с как минимум шестью голами. Вероятно, от казахстанцев заброшенных шайб будет в лучшем случае одна или две.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Смотреть встречу Чехия Казахстан на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Игра»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
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Составы команд

Сборная Чехии

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Вратари: Карел Веймелка («Юта»), Даниэль Владарж («Калгари Флеймз»);

Защитники: Филип Пирохта («Млада Болеслав»), Филип Гронек («Ванкувер Кэнакс»), Якуб Крейчик («Спарта»), Томаш Кундратек («Тршинец»), Иржи Тихачек («Кярпят»), Либор Хайек («Пардубице»), Давид Шпачек («Миннесота Уайлд»), Давид Спачек («Айова Уайлд»);

Нападающие: Ондржей Беранек («Карловы Вары»), Петр Кодытек (ХИФК), Даниэль Возенилек («Цуг»), Матей Странски, Филип Задина (оба — «Давос»), Якуб Лауко, Давид Пастрняк (оба — «Бостон Брюинз»), Яхим Конделик, Роман Червенка, Лукаш Седлак (все — «Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Михал Шпачек («Спарта»), Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»), Адам Клапка («Калгари Флеймз»);

Главный тренер: Радим Рулик.

Сборная Казахстана

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Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Магнитка»), Сергей Кудрявцев («Арлан»), Максим Павленко («Рязань – ВДВ»);

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев (все «Барыс»), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород), Леонид Метальников («Адмирал»), Эдуард Михайлов («Арлан»), Валерий Орехов («Металлург», Магнитогорск);

Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все «Барыс»,), Владимир Волков («Арлан»), Вячеслав Колесников («Номад»), Артем Лихотников («Хумо»), Никита Михайлис («Металлург», Магнитогорск), Евгений Рымарев («Юнисон»), Аркадий Шестаков («Адмирал»);

Главный тренер: Олег Болякин.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Казахстана в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 13,00 и 25,00 соответственно. Выигрыш Чехии идет за 1,07.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных