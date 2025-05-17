Чехия — Казахстан, прогноз на 17 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Партнерский проект
Сборная Казахстана по хоккею потерпела уже три подряд поражения на чемпионате мира 2025 года. Команде грозит вылет из элитного дивизиона, поэтому необходимо цепляться за сенсацию в матчах с топами, в том числе с Чехией. Получится ли?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, пятый тур
Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Чехия
5
0
0
24-4
|Казахстан
0
0
5
4-24
Последние игры сборной Чехии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2025
|Чехия
6:1
Венгрия
Чемпионат мира
|12.05.2025
|Чехия
7:2
Дания
Чемпионат мира
|11.05.2025
|Норвегия
1:2
Чехия
Чемпионат мира
|09.05.2025
|Швейцария
4:5 ОТ
Чехия
Чемпионат мира
|04.05.2025
|Чехия
3:5
Швейцария
Евротур
Последние игры сборной Казахстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.05.2025
|Казахстан
1:5
Дания
Чемпионат мира
|13.05.2025
|Казахстан
2:4
Венгрия
Чемпионат мира
|11.05.2025
|Германия
4:1
Казахстан
Чемпионат мира
|10.05.2025
|Норвегия
1:2
Казахстан
Чемпионат мира
|06.05.2025
|Казахстан
2:3
Словения
Товарищеский матч
Положение после 15 мая
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
4
|4
|0
|0
|0
21-2
12
|2. Швеция
4
|4
|0
|0
|0
17-3
12
|3. Финляндия
4
|2
|1
|1
|0
16-7
8
|4. Словакия
4
|2
|0
|1
|1
7-10
7
|5. Латвия
4
|2
|0
|2
|0
10-16
6
|6. Австрия
4
|0
|1
|2
|0
7-13
2
|7. Франция
4
|0
|0
|3
|1
5-15
1
|8. Словения
4
|0
|0
|3
|0
4-21
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Чехия
4
|3
|1
|0
|0
20-8
11
|2. Швейцария
4
|3
|0
|0
|1
17-8
10
|3. Германия
4
|3
|0
|1
|0
16-9
9
|4. США
4
|2
|1
|1
|0
17-8
8
|5. Казахстан
4
|1
|0
|3
|0
6-14
3
|6. Дания
4
|1
|0
|3
|0
9-18
3
|7. Венгрия
4
|1
|0
|3
|0
6-20
3
|8. Норвегия
4
|0
|0
|3
|0
9-15
0
С фаворитом всё понятно. Если сборная Чехии не заберет три очка, это будет сенсацией. Команда по всем параметрам сильнее казахстанцев — неслучайно выиграла все пять очных матчей в истории.
Да и в целом на турнире команда Олега Болякина выглядит довольно блекло. После трудовой победы над норвежцами казахстанцы проиграли в основное время все матчи, в которых также потенциально могли зацепиться за очки. Вязкий стиль пока помогает команде избегать разгромных поражений, но в нападении большие проблемы. Конкретики в атаке у казахстанцев мало, эффективность появляется во многом благодаря индивидуальным действиям лидеров коллектива.
Резюмируя, ждем победу сборной Чехии в основное время с как минимум шестью голами. Вероятно, от казахстанцев заброшенных шайб будет в лучшем случае одна или две.
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Смотреть встречу Чехия — Казахстан на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
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Вратари: Карел Веймелка («Юта»), Даниэль Владарж («Калгари Флеймз»);
Защитники: Филип Пирохта («Млада Болеслав»), Филип Гронек («Ванкувер Кэнакс»), Якуб Крейчик («Спарта»), Томаш Кундратек («Тршинец»), Иржи Тихачек («Кярпят»), Либор Хайек («Пардубице»), Давид Шпачек («Миннесота Уайлд»), Давид Спачек («Айова Уайлд»);
Нападающие: Ондржей Беранек («Карловы Вары»), Петр Кодытек (ХИФК), Даниэль Возенилек («Цуг»), Матей Странски, Филип Задина (оба — «Давос»), Якуб Лауко, Давид Пастрняк (оба — «Бостон Брюинз»), Яхим Конделик, Роман Червенка, Лукаш Седлак (все — «Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Михал Шпачек («Спарта»), Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»), Адам Клапка («Калгари Флеймз»);
Главный тренер: Радим Рулик.
Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Магнитка»), Сергей Кудрявцев («Арлан»), Максим Павленко («Рязань – ВДВ»);
Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев (все — «Барыс»), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород), Леонид Метальников («Адмирал»), Эдуард Михайлов («Арлан»), Валерий Орехов («Металлург», Магнитогорск);
Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все — «Барыс»,), Владимир Волков («Арлан»), Вячеслав Колесников («Номад»), Артем Лихотников («Хумо»), Никита Михайлис («Металлург», Магнитогорск), Евгений Рымарев («Юнисон»), Аркадий Шестаков («Адмирал»);
Главный тренер: Олег Болякин.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Казахстана в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 13,00 и 25,00 соответственно. Выигрыш Чехии идет за 1,07.
Партнерский проект