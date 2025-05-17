Чехия — Казахстан, прогноз на 17 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

С фаворитом всё понятно. Если сборная Чехии не заберет три очка, это будет сенсацией. Команда по всем параметрам сильнее казахстанцев — неслучайно выиграла все пять очных матчей в истории.

Да и в целом на турнире команда Олега Болякина выглядит довольно блекло. После трудовой победы над норвежцами казахстанцы проиграли в основное время все матчи, в которых также потенциально могли зацепиться за очки. Вязкий стиль пока помогает команде избегать разгромных поражений, но в нападении большие проблемы. Конкретики в атаке у казахстанцев мало, эффективность появляется во многом благодаря индивидуальным действиям лидеров коллектива.

Резюмируя, ждем победу сборной Чехии в основное время с как минимум шестью голами. Вероятно, от казахстанцев заброшенных шайб будет в лучшем случае одна или две.