Даллас — Колорадо, 29 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Соперники встречались в мае прошлого года во втором раунде плей-офф, и тогда победу в серии праздновали «Звезды». Решающей стала шайба в овертайме шестой встречи. На этот раз, судя и по игре, и по котировкам, больше шансов на успех уже у «Колорадо».

После четырех матчей счет в серии равный. Но необходимо отметить, что оба выигрыша «Звезд» случились в овертаймах, в то время как «Лавины» добивались крупных и убедительных побед.

Много разговоров перед началом серии было о спортивной форме лучшего бомбардира «Колорадо» Нэйтана Маккиннона. Обладатель «Харт Трофи»-2024 пропустил несколько заключительных матчей регулярного первенства, что здорово встревожило болельщиков команды. Но канадец, судя по его игре, в полном порядке. В четырех матчах на его счету 5 (4+1) результативных очков.

Учитывая, что, судя по результатам, гостевой или хозяйский статус в этой серии ничего не значат, рискнем предположить, что победа в ближайшей встрече достанется «Колорадо». «Эвеланш» элементарно демонстрируют более качественный и эффективный хоккей.