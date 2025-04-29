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27 апреля 10:45ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Даллас — Колорадо, 29 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Самая интригующая борьба в первом раунде Кубка Стэнли
Руслан Ипполитов

 

Равенство после четырех матчей в паре «Даллас» - «Колорадо» не стало сюрпризом. Обе команды называли перед стартом плей-офф в числе основных фаворитов кубковой стадии, одной из которых обязательно придется сойти с дистанции. Соперники встречались год назад во втором раунде плей-офф, и тогда по итогам шести матчей дальше прошли «Звезды». Как оно будет сейчас?

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Даллас Старз»

29.04.2025, Вт

04:30 МСК

«Колорадо Эвеланш»

П1 - 2.75

Х - 4.40

П2 - 2.25

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, пятый матч

Счет в серии: 2:2

Стадион: «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Даллас»4249264-292
«Колорадо»4942292-264

Последние пять матчей «Далласа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.04.2025«Колорадо»

4:0

«Даллас»

24.04.2025«Колорадо»

1:2 ОТ

«Даллас»

22.04.2025«Даллас»

4:3 ОТ

«Колорадо»

20.04.2025«Даллас»

1:5

«Колорадо»

17.04.2025«Нэшвилл»

5:1

«Даллас»

Последние пять матчей «Колорадо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.04.2025«Колорадо»

4:0

«Даллас»

24.04.2025«Колорадо»

1:2 ОТ

«Даллас»

22.04.2025«Даллас»

4:3 ОТ

«Колорадо»

20.04.2025«Даллас»

1:5

«Колорадо»

14.04.2025«Анахайм»

2:4

«Колорадо»

Последние пять матчей «Далласа» и «Колорадо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.04.2025«Колорадо»

4:0

«Даллас»

24.04.2025«Колорадо»

1:2 ОТ

«Даллас»

22.04.2025«Даллас»

4:3 ОТ

«Колорадо»

20.04.2025«Даллас»

1:5

«Колорадо»

16.03.2025«Колорадо»

4:3 ОТ

«Даллас»

Лидеры

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«Даллас»

Показатель

«Колорадо»

Показатель

Бомбардир (очки)Дюшен81

Маккиннон

121

Снайпер (голы)Робертсон35

Маккиннон

36

Ассистент (передачи)Дюшен51

Маккиннон

85

Вратарь (коэфф. надежности)Эттингер2.59

Блэквуд

2.25

Пары первого раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»

«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

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Соперники встречались в мае прошлого года во втором раунде плей-офф, и тогда победу в серии праздновали «Звезды». Решающей стала шайба в овертайме шестой встречи. На этот раз, судя и по игре, и по котировкам, больше шансов на успех уже у «Колорадо».

После четырех матчей счет в серии равный. Но необходимо отметить, что оба выигрыша «Звезд» случились в овертаймах, в то время как «Лавины» добивались крупных и убедительных побед.

Много разговоров перед началом серии было о спортивной форме лучшего бомбардира «Колорадо» Нэйтана Маккиннона. Обладатель «Харт Трофи»-2024 пропустил несколько заключительных матчей регулярного первенства, что здорово встревожило болельщиков команды. Но канадец, судя по его игре, в полном порядке. В четырех матчах на его счету 5 (4+1) результативных очков. 

Учитывая, что, судя по результатам, гостевой или хозяйский статус в этой серии ничего не значат, рискнем предположить, что победа в ближайшей встрече достанется «Колорадо». «Эвеланш» элементарно демонстрируют более качественный и эффективный хоккей.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Лавин» на победу в основное время коэффициентом 2.25. Вероятность успеха хозяев котируется за 2.75. На ничью можно заключить пари за 4.40.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Даллас»?

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За «Звезд» выступают защитник Илья Любушкин и нападающий Евгений Дадонов.

Какие российские хоккеисты выступают за «Колорадо»?

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В заявке «Эвеланш» россиянин Валерий Ничушкин. 30-летний форвард в 43-х матчах регулярного первенства забил 21 гол и сделал 13 результативных передач.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Каролина» - 5.60 

«Флорида» - 7.00

«Торонто» - 7.00

На победу в финале плей-офф «Колорадо» можно заключить пари за 8.50, а «Далласа» - за 12.00.

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