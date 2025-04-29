Даллас — Колорадо, 29 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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Равенство после четырех матчей в паре «Даллас» - «Колорадо» не стало сюрпризом. Обе команды называли перед стартом плей-офф в числе основных фаворитов кубковой стадии, одной из которых обязательно придется сойти с дистанции. Соперники встречались год назад во втором раунде плей-офф, и тогда по итогам шести матчей дальше прошли «Звезды». Как оно будет сейчас?
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Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, пятый матч
Счет в серии: 2:2
Стадион: «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Даллас»
|42
|49
|264-292
|«Колорадо»
|49
|42
|292-264
Последние пять матчей «Далласа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.04.2025
|«Колорадо»
4:0
«Даллас»
|24.04.2025
|«Колорадо»
1:2 ОТ
«Даллас»
|22.04.2025
|«Даллас»
4:3 ОТ
«Колорадо»
|20.04.2025
|«Даллас»
1:5
«Колорадо»
|17.04.2025
|«Нэшвилл»
5:1
«Даллас»
Последние пять матчей «Колорадо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.04.2025
|«Колорадо»
4:0
«Даллас»
|24.04.2025
|«Колорадо»
1:2 ОТ
«Даллас»
|22.04.2025
|«Даллас»
4:3 ОТ
«Колорадо»
|20.04.2025
|«Даллас»
1:5
«Колорадо»
|14.04.2025
|«Анахайм»
2:4
«Колорадо»
Последние пять матчей «Далласа» и «Колорадо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.04.2025
|«Колорадо»
4:0
«Даллас»
|24.04.2025
|«Колорадо»
1:2 ОТ
«Даллас»
|22.04.2025
|«Даллас»
4:3 ОТ
«Колорадо»
|20.04.2025
|«Даллас»
1:5
«Колорадо»
|16.03.2025
|«Колорадо»
4:3 ОТ
«Даллас»
«Даллас»
|Показатель
«Колорадо»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Дюшен
|81
Маккиннон
121
|Снайпер (голы)
|Робертсон
|35
Маккиннон
36
|Ассистент (передачи)
|Дюшен
|51
Маккиннон
85
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Эттингер
|2.59
Блэквуд
2.25
«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»
Соперники встречались в мае прошлого года во втором раунде плей-офф, и тогда победу в серии праздновали «Звезды». Решающей стала шайба в овертайме шестой встречи. На этот раз, судя и по игре, и по котировкам, больше шансов на успех уже у «Колорадо».
После четырех матчей счет в серии равный. Но необходимо отметить, что оба выигрыша «Звезд» случились в овертаймах, в то время как «Лавины» добивались крупных и убедительных побед.
Много разговоров перед началом серии было о спортивной форме лучшего бомбардира «Колорадо» Нэйтана Маккиннона. Обладатель «Харт Трофи»-2024 пропустил несколько заключительных матчей регулярного первенства, что здорово встревожило болельщиков команды. Но канадец, судя по его игре, в полном порядке. В четырех матчах на его счету 5 (4+1) результативных очков.
Учитывая, что, судя по результатам, гостевой или хозяйский статус в этой серии ничего не значат, рискнем предположить, что победа в ближайшей встрече достанется «Колорадо». «Эвеланш» элементарно демонстрируют более качественный и эффективный хоккей.
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За «Звезд» выступают защитник Илья Любушкин и нападающий Евгений Дадонов.
В заявке «Эвеланш» россиянин Валерий Ничушкин. 30-летний форвард в 43-х матчах регулярного первенства забил 21 гол и сделал 13 результативных передач.
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