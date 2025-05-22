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18 мая 14:19ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Даллас — Эдмонтон, 22 мая: где смотреть полуфинал Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Ремейк прошлогоднего финала Западной конференции
Руслан Ипполитов

 

В ночь на четверг, 22 мая, будет произведено первое вбрасывание в полуфинальной серии Кубка Стэнли «Даллас» - «Эдмонтон». Прошлогодний финалист приедет в гости к «Звездам», уже выбившим из плей-офф мощный «Колорадо» и лучшую команду регулярного чемпионата - «Виннипег». Эта дуэль станет повторением прошлогоднего финала Западной конференции. Тогда успех праздновали «нефтяники», победившие по итогам шести встреч. Прикидываем шансы соперников и внимательно изучаем котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Даллас Старз»

22.05.2025, Чт

03:00 МСК

«Эдмонтон Ойлерз»

П1 - 2.30

Х - 3.95

П2 - 2.60

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Турнир: Кубок Стэнли, полуфинал, первый матч

Счет в серии: 0:0

Стадион: «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Даллас»3424181-160
«Эдмонтон»2434160-181

Предыдущие пять матчей «Далласа»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

18.05.2025«Даллас»

2:1 ОТ

«Виннипег»

16.05.2025«Виннипег»

4:0

«Даллас»

14.05.2025«Даллас»

3:1

«Виннипег»

11.05.2025«Даллас»

5:2

«Виннипег»

10.05.2025«Виннипег»

4:0

«Даллас»

08.05.2025«Виннипег»

2:3

«Даллас»

Предыдущие пять матчей «Эдмонтона»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.05.2025«Вегас»

0:1 ОТ

«Эдмонтон»

13.05.2025«Эдмонтон»

3:0

«Вегас»

11.05.2025«Эдмонтон»

3:4

«Вегас»

09.05.2025«Вегас»

4:5 ОТ

«Эдмонтон»

07.05.2025«Вегас»

2:4

«Эдмонтон»

Предыдущие пять матчей «Далласа» и «Эдмонтона»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.03.2025«Эдмонтон»

3:4

«Даллас»

09.03.2025«Эдмонтон»

5:4

«Даллас»

19.10.2024«Даллас»

4:1

«Эдмонтон»

03.06.2024«Эдмонтон»

2:1

«Даллас»

01.06.2024«Даллас»

1:3

«Эдмонтон»

Лучшие снайперы плей-офф-2025

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ИгрокКомандаГоловИгр
1. Микко РантаненДаллас 913
2. Андрей СвечниковКаролина 810
3. Натан МаккиннонКолорадо 77
4. Сэм БеннеттФлорида 611
5. Вильям НюландерТоронто 612
6. Кирилл КапризовМиннесота 56
7. Мэтт БолдиМиннесота 56
8. Николай ЭлерсВиннипег 58
9. Александр ОвечкинВашингтон 510
10. Кори ПерриЭдмонтон 511

Прогноз на матч

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Реваншистские настроения - не лучший спутник на пути к финалу Кубка Стэнли, а они, нет сомнений, у «Далласа» имеются. Год назад «нефтяники» уже доказали, что являются лучшей командой Запада, и есть все основания полагать, что повторят это вновь. В мае прошлого года «Эдмонтону» не хватило всего одного гола до завоевания главного трофея в клубном хоккее планетарного масштаба. Тогда их становил российский голкипер, а таких в составе «Далласа» нет.

Серия обещает быть очень увлекательной, как и все, в которых принимает участие «Эдмонтон». Главная «фишка» команды Криса Ноблоха - умение играть на выезде, что крайне важно в плей-офф. «Даллас» здорово действует системно, но с большой долей вероятности вновь разобьется о кубковую «стену» соперника.

Чужие трибуны не смущают «Ойлерз». Потому и делаем свой выбор в пользу гостей, искушенных кубковыми баталиями. Кэф за это предложен симпатичный. На нем и остановимся.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях. Следить за ходом встречи в текстовом формате есть возможность на спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры оценивают вероятность победы «Далласа» чуть выше. Поставить на успех «Старз» предложено за 2.30, а на победу «Эдмонтона» можно заключить пари за 2.60. Ничья в основное время котируется выше всего - 3.95.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Даллас»?

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В составе «Звезд» форвард Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин. На счету опытного нападающего 4 (1+3) очка за результативность в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. У Любушкина 3 голевые передачи.

Какие российские хоккеисты выступают за «Эдмонтон»?

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В составе «Ойлерз» всего один российский игрок - Василий Подколзин. 23-летний нападающий в 11 матчах плей-офф забил один гол, сделал 5 результативных передач и заработал 10 штрафных минут. 

Кто выиграет?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 3.40 

«Даллас» - 3.50

«Каролина» - 3.85

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных