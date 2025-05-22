Даллас — Эдмонтон, 22 мая: где смотреть полуфинал Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь на четверг, 22 мая, будет произведено первое вбрасывание в полуфинальной серии Кубка Стэнли «Даллас» - «Эдмонтон». Прошлогодний финалист приедет в гости к «Звездам», уже выбившим из плей-офф мощный «Колорадо» и лучшую команду регулярного чемпионата - «Виннипег». Эта дуэль станет повторением прошлогоднего финала Западной конференции. Тогда успех праздновали «нефтяники», победившие по итогам шести встреч. Прикидываем шансы соперников и внимательно изучаем котировки букмекеров.
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Турнир: Кубок Стэнли, полуфинал, первый матч
Счет в серии: 0:0
Стадион: «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Даллас»
|34
|24
|181-160
|«Эдмонтон»
|24
|34
|160-181
Предыдущие пять матчей «Далласа»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|18.05.2025
|«Даллас»
2:1 ОТ
«Виннипег»
|16.05.2025
|«Виннипег»
4:0
«Даллас»
|14.05.2025
|«Даллас»
3:1
«Виннипег»
|11.05.2025
|«Даллас»
5:2
«Виннипег»
|10.05.2025
|«Виннипег»
4:0
«Даллас»
|08.05.2025
|«Виннипег»
2:3
«Даллас»
Предыдущие пять матчей «Эдмонтона»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.05.2025
|«Вегас»
0:1 ОТ
«Эдмонтон»
|13.05.2025
|«Эдмонтон»
3:0
«Вегас»
|11.05.2025
|«Эдмонтон»
3:4
«Вегас»
|09.05.2025
|«Вегас»
4:5 ОТ
«Эдмонтон»
|07.05.2025
|«Вегас»
2:4
«Эдмонтон»
Предыдущие пять матчей «Далласа» и «Эдмонтона»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.03.2025
|«Эдмонтон»
3:4
«Даллас»
|09.03.2025
|«Эдмонтон»
5:4
«Даллас»
|19.10.2024
|«Даллас»
4:1
«Эдмонтон»
|03.06.2024
|«Эдмонтон»
2:1
«Даллас»
|01.06.2024
|«Даллас»
1:3
«Эдмонтон»
|Игрок
|Команда
|Голов
|Игр
|1. Микко Рантанен
|Даллас
|9
|13
|2. Андрей Свечников
|Каролина
|8
|10
|3. Натан Маккиннон
|Колорадо
|7
|7
|4. Сэм Беннетт
|Флорида
|6
|11
|5. Вильям Нюландер
|Торонто
|6
|12
|6. Кирилл Капризов
|Миннесота
|5
|6
|7. Мэтт Болди
|Миннесота
|5
|6
|8. Николай Элерс
|Виннипег
|5
|8
|9. Александр Овечкин
|Вашингтон
|5
|10
|10. Кори Перри
|Эдмонтон
|5
|11
Реваншистские настроения - не лучший спутник на пути к финалу Кубка Стэнли, а они, нет сомнений, у «Далласа» имеются. Год назад «нефтяники» уже доказали, что являются лучшей командой Запада, и есть все основания полагать, что повторят это вновь. В мае прошлого года «Эдмонтону» не хватило всего одного гола до завоевания главного трофея в клубном хоккее планетарного масштаба. Тогда их становил российский голкипер, а таких в составе «Далласа» нет.
Серия обещает быть очень увлекательной, как и все, в которых принимает участие «Эдмонтон». Главная «фишка» команды Криса Ноблоха - умение играть на выезде, что крайне важно в плей-офф. «Даллас» здорово действует системно, но с большой долей вероятности вновь разобьется о кубковую «стену» соперника.
Чужие трибуны не смущают «Ойлерз». Потому и делаем свой выбор в пользу гостей, искушенных кубковыми баталиями. Кэф за это предложен симпатичный. На нем и остановимся.
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Букмекеры оценивают вероятность победы «Далласа» чуть выше. Поставить на успех «Старз» предложено за 2.30, а на победу «Эдмонтона» можно заключить пари за 2.60. Ничья в основное время котируется выше всего - 3.95.
В составе «Звезд» форвард Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин. На счету опытного нападающего 4 (1+3) очка за результативность в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. У Любушкина 3 голевые передачи.
В составе «Ойлерз» всего один российский игрок - Василий Подколзин. 23-летний нападающий в 11 матчах плей-офф забил один гол, сделал 5 результативных передач и заработал 10 штрафных минут.
Партнерский проект