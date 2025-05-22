Даллас — Эдмонтон, 22 мая: где смотреть полуфинал Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Реваншистские настроения - не лучший спутник на пути к финалу Кубка Стэнли, а они, нет сомнений, у «Далласа» имеются. Год назад «нефтяники» уже доказали, что являются лучшей командой Запада, и есть все основания полагать, что повторят это вновь. В мае прошлого года «Эдмонтону» не хватило всего одного гола до завоевания главного трофея в клубном хоккее планетарного масштаба. Тогда их становил российский голкипер, а таких в составе «Далласа» нет.

Серия обещает быть очень увлекательной, как и все, в которых принимает участие «Эдмонтон». Главная «фишка» команды Криса Ноблоха - умение играть на выезде, что крайне важно в плей-офф. «Даллас» здорово действует системно, но с большой долей вероятности вновь разобьется о кубковую «стену» соперника.

Чужие трибуны не смущают «Ойлерз». Потому и делаем свой выбор в пользу гостей, искушенных кубковыми баталиями. Кэф за это предложен симпатичный. На нем и остановимся.