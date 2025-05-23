Даллас — Эдмонтон, 24 мая: где смотреть полуфинал Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Год назад «Эдмонтон» начал серию с победы. Пусть в овертайме, но с победы. На этот раз «Ойлерз» стартовали с поражения. Безусловного поражения. Отметим, что уступили «нефтяники» в том компоненте, в котором опытные команды традиционно хороши - игре в неравных составах. 3 из 6 голов в ворота «Эдмонтона» в первой встрече влетели при игре в неравных составах. А это довольно тревожный симптом.

В кубковых встречах умение реализовать большинство является одним из ключевых. Пока в этом аспекте «Даллас» очевидно превосходит соперника. Если в кратчайшие сроки «Ойлерз» не разберутся с этим, серия может быть завершена в кратчайшие сроки.

Наш выбор - победа хозяев льда в основное время. Кэф за это предложен приятный. Ждем финальной сирены и реализацию преимущества хозяев при игре в большинстве.