Даллас — Эдмонтон, 24 мая: где смотреть полуфинал Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь на субботу, 24 мая, будет сыгран второй матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Даллас» - «Эдмонтон». Год назад соперники уже встречались на этой стадии. Тогда дальше прошли «Нефтяники». Прикидываем шансы соперников и внимательно изучаем котировки букмекеров.
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Турнир: Кубок Стэнли, полуфинал, второй матч
Счет в серии: 1:0
Стадион: «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Даллас»
|35
|24
|187-163
|«Эдмонтон»
|24
|35
|163-187
Предыдущие пять матчей «Далласа»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.05.2025
|«Даллас»
6:3
«Эдмонтон»
|18.05.2025
|«Даллас»
2:1 ОТ
«Виннипег»
|16.05.2025
|«Виннипег»
4:0
«Даллас»
|14.05.2025
|«Даллас»
3:1
«Виннипег»
|11.05.2025
|«Даллас»
5:2
«Виннипег»
Предыдущие пять матчей «Эдмонтона»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.05.2025
|«Даллас»
6:3
«Эдмонтон»
|15.05.2025
|«Вегас»
0:1 ОТ
«Эдмонтон»
|13.05.2025
|«Эдмонтон»
3:0
«Вегас»
|11.05.2025
|«Эдмонтон»
3:4
«Вегас»
|09.05.2025
|«Вегас»
4:5 ОТ
«Эдмонтон»
Предыдущие пять матчей «Далласа» и «Эдмонтона»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.05.2025
|«Даллас»
6:3
«Эдмонтон»
|27.03.2025
|«Эдмонтон»
3:4
«Даллас»
|09.03.2025
|«Эдмонтон»
5:4
«Даллас»
|19.10.2024
|«Даллас»
4:1
«Эдмонтон»
|03.06.2024
|«Эдмонтон»
2:1
«Даллас»
|Игрок
|Команда
|Голов
|Игр
|1. Микко Рантанен
|Даллас Старз
|9
|14
|2. Андрей Свечников
|Каролина Харрикейнз
|8
|11
|3. Натан Маккиннон
|Колорадо Эвеланш
|7
|7
|4. Сэм Беннетт
|Флорида Пантерз
|7
|13
|5. Леон Драйзайтль
|Эдмонтон Ойлерз
|6
|12
|6. Вильям Нюландер
|Торонто Мэйпл Лифс
|6
|13
|7. Кирилл Капризов
|Миннесота Уайлд
|5
|6
|8. Мэтт Болди
|Миннесота Уайлд
|5
|6
|9. Николай Элерс
|Виннипег Джетс
|5
|8
|10. Александр Овечкин
|Вашингтон Кэпиталз
|5
|10
Год назад «Эдмонтон» начал серию с победы. Пусть в овертайме, но с победы. На этот раз «Ойлерз» стартовали с поражения. Безусловного поражения. Отметим, что уступили «нефтяники» в том компоненте, в котором опытные команды традиционно хороши - игре в неравных составах. 3 из 6 голов в ворота «Эдмонтона» в первой встрече влетели при игре в неравных составах. А это довольно тревожный симптом.
В кубковых встречах умение реализовать большинство является одним из ключевых. Пока в этом аспекте «Даллас» очевидно превосходит соперника. Если в кратчайшие сроки «Ойлерз» не разберутся с этим, серия может быть завершена в кратчайшие сроки.
Наш выбор - победа хозяев льда в основное время. Кэф за это предложен приятный. Ждем финальной сирены и реализацию преимущества хозяев при игре в большинстве.
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Букмекеры оценивают вероятность победы «Далласа» чуть выше. Поставить на успех «Старз» предложено за 2.30, а на победу «Эдмонтона» можно заключить пари за 2.60. Ничья в основное время котируется выше всего - 4.00.
В составе «Звезд» форвард Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин.
В составе «Ойлерз» всего один российский игрок - Василий Подколзин. 23-летний нападающий в 12 матчах плей-офф забил один гол, сделал 5 результативных передач и заработал 10 штрафных минут.
Партнерский проект