Даллас — Миннесота, 25 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь с понедельника на вторник, 25 марта, «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встретится на своей площадке с «Миннесотой». «Дикари» уже давно не могут рассчитывать на своего травмированного лидера - Кирилла Капризова, справиться без которого с одной из лучших команд лиги будет крайне сложно. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Даллас Старз»
25.03.2025, Вт
03:00 МСК
«Миннесота Уайлд»
|П1 - 1.75
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Даллас»
|47
|35
|264-225
|«Миннесота»
|7
|5
|225-264
Последние пять матчей «Далласа» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.03.2025
|«Даллас»
3:2 ОТ
«Филадельфия»
|21.03.2025
|«Даллас»
2:3 Б
«Тампа-Бэй»
|19.03.2025
|«Даллас»
4:3 ОТ
«Анахайм»
|16.03.2025
|«Колорадо»
4:3 ОТ
«Даллас»
|15.03.2025
|«Виннипег»
4:1
«Даллас»
Последние пять матчей «Миннесоты» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.03.2025
|«Миннесота»
4:1
«Баффало»
|20.03.2025
|«Миннесота»
4:0
«Сиэтл»
|18.03.2025
|«Миннесота»
3:1
«Лос-Анджелес»
|16.03.2025
|«Миннесота»
1:5
«Сент-Луис»
|14.03.2025
|«Миннесота»
2:3 ОТ
«Рейнджерс»
Последние пять матчей «Далласа» и «Миннесоты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.12.2024
|«Даллас»
2:3 ОТ
«Миннесота»
|17.11.2024
|«Миннесота»
1:2
«Даллас»
|30.09.2024
|«Миннесота»
2:4
«Даллас»
|26.09.2024
|«Даллас»
5:2
«Миннесота»
|11.01.2024
|«Даллас»
7:2
«Миннесота»
Прогноз на матч «Нью-Джерси» - «Ванкувер»
«Даллас»
|Показатель
«Уайлд»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Дюшен
|69
Болди
60
|Снайпер (голы)
|Робертсон
|29
Капризов
23
|Ассистент (передачи)
|Дюшен
|43
Болди
37
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Десмит
|2.38
Густавссон
2.46
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|70
|40
|6
|1
|3
|5
|15
|257-181
|102
|2. Каролина
|69
|37
|5
|0
|2
|2
|23
|222-186
|88
|3. Флорида
|70
|35
|3
|4
|0
|3
|25
|225-190
|87
|4. Торонто
|70
|34
|7
|1
|1
|2
|25
|224-208
|87
|5. Тампа-Бэй
|69
|34
|4
|2
|2
|3
|24
|243-187
|85
|6. Нью-Джерси
|71
|33
|3
|1
|1
|5
|28
|211-186
|80
|7. Оттава
|69
|28
|8
|1
|2
|3
|27
|202-200
|79
|8. Монреаль
|69
|24
|7
|2
|3
|6
|27
|210-228
|75
|9. Рейнджерс
|71
|31
|2
|1
|0
|6
|31
|213-213
|74
|10. Айлендерс
|69
|25
|5
|2
|1
|8
|28
|190-205
|73
|11. Коламбус
|69
|23
|4
|4
|1
|8
|29
|221-230
|71
|12. Детройт
|69
|24
|5
|3
|0
|6
|31
|198-221
|70
|13. Бостон
|71
|23
|7
|0
|1
|8
|32
|188-229
|69
|14. Питтсбург
|71
|20
|8
|1
|5
|5
|32
|210-257
|68
|15. Филадельфия
|71
|17
|6
|5
|3
|6
|34
|195-240
|65
|16. Баффало
|68
|21
|3
|3
|1
|5
|35
|212-241
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|70
|38
|9
|1
|1
|3
|18
|243-165
|100
|2. Даллас
|69
|35
|7
|2
|2
|2
|21
|234-182
|92
|3. Вегас
|69
|38
|2
|1
|3
|5
|20
|233-188
|90
|4. Колорадо
|71
|36
|5
|2
|2
|1
|25
|239-204
|89
|5. Эдмонтон
|70
|30
|11
|0
|1
|4
|24
|229-203
|87
|6. Лос-Анджелес
|68
|33
|4
|1
|3
|6
|21
|196-175
|85
|7. Миннесота
|70
|32
|5
|3
|2
|3
|25
|195-195
|85
|8. Сент-Луис
|71
|26
|6
|4
|1
|6
|28
|214-207
|79
|9. Калгари
|69
|26
|4
|3
|2
|9
|25
|182-203
|77
|10. Ванкувер
|70
|25
|5
|2
|1
|11
|26
|197-214
|76
|11. Юта
|70
|24
|7
|1
|3
|8
|27
|202-211
|75
|12. Анахайм
|69
|22
|5
|3
|2
|6
|31
|186-216
|68
|13. Сиэтл
|71
|24
|5
|1
|3
|2
|36
|213-232
|65
|14. Нэшвилл
|69
|22
|3
|1
|0
|8
|35
|178-224
|60
|15. Чикаго
|70
|17
|2
|1
|2
|7
|41
|186-250
|49
|16. Сан-Хосе
|70
|14
|4
|1
|4
|5
|42
|182-259
|47
«Даллас»: Лундквист, Сегин, Хейсканен (все - травма)
«Миннесота»: Капризов (Травма)
В четырех последних матчах с участием «Далласа» в основное время победитель выявлен не был. «Звезды» трижды дожимали соперников в этих играх, демонстрируя характер и готовность к кубковым баталиям, но тенденция явно прослеживается. Обе команды могут не беспокоиться за выход в плей-офф, так что ложиться костьми на лед ради победы у соперников нет необходимости.
«Даллас» является явным фаворитом встречи, превосходя «Дикарей» практически во всех статистических показателях. Несомненным плюсом хозяев станет и фактор своей площадки. Но уж больно часто в последнее время команда команда Питера Дебура расходится в основное время миром со своими соперниками. Рискнем предположить, что и в этой встрече для выявления победителя не хватит 60-ти игровых минут.
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Лидер атак и первый снайпер «Дикарей» - Кирилл Капризов - уже два месяца вне игры. За «Миннесоту» сыграют нападающие Яков Тренин и Марат Хуснутдинов. В составе «Далласа» зрители увидят защитника Илью Любушкина.
Техасцы уверенно подходят к финишу регулярного первенства, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Ставки на выход «Звезд» в плей-офф не принимаются. Поклонники «Миннесоты» тоже могут не беспокоиться за перспективы попадания в кубковую стадию. Вероятность пролета «Дикарей» мимо розыгрыша Кубка Стэнли оценена кричащим коэффициентом 16.00. А на выход можно поставить за 1.02.
Партнерский проект