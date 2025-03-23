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23 марта 7:10ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Даллас — Миннесота, 25 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Дикари» привыкли играть без Капризова
Руслан Ипполитов

 

В ночь с понедельника на вторник, 25 марта, «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встретится на своей площадке с «Миннесотой». «Дикари» уже давно не могут рассчитывать на своего травмированного лидера - Кирилла Капризова, справиться без которого с одной из лучших команд лиги будет крайне сложно. Разбираемся в предматчевых раскладах. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Даллас Старз»

25.03.2025, Вт

03:00 МСК

«Миннесота Уайлд»

П1 - 1.75

Х - 4.80

П2 - 3.70

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Даллас»4735264-225
«Миннесота»75225-264

Последние пять матчей «Далласа» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

22.03.2025«Даллас»

3:2 ОТ

«Филадельфия»

21.03.2025«Даллас»

2:3 Б

«Тампа-Бэй»

19.03.2025«Даллас»

4:3 ОТ

«Анахайм»

16.03.2025«Колорадо»

4:3 ОТ

«Даллас»

15.03.2025«Виннипег»

4:1

«Даллас»

Последние пять матчей «Миннесоты» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

22.03.2025«Миннесота»

4:1

«Баффало»

20.03.2025«Миннесота»

4:0

«Сиэтл»

18.03.2025«Миннесота»

3:1

«Лос-Анджелес»

16.03.2025«Миннесота»

1:5

«Сент-Луис»

14.03.2025«Миннесота»

2:3 ОТ

«Рейнджерс»

Последние пять матчей «Далласа» и «Миннесоты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.12.2024«Даллас»

2:3 ОТ

«Миннесота»

17.11.2024«Миннесота»

1:2

«Даллас»

30.09.2024«Миннесота»

2:4

«Даллас»

26.09.2024«Даллас»

5:2

«Миннесота»

11.01.2024«Даллас»

7:2

«Миннесота»

Прогноз на матч «Нью-Джерси» - «Ванкувер»

Лидеры

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«Даллас»

Показатель

«Уайлд»

Показатель

Бомбардир (очки)Дюшен69

Болди

60

Снайпер (голы)Робертсон29

Капризов

23

Ассистент (передачи)Дюшен43

Болди

37

Вратарь (коэфф. надежности)Десмит2.38

Густавссон

2.46

 

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7040613515257-181102
2. Каролина6937502223222-18688
3. Флорида7035340325225-19087
4. Торонто7034711225224-20887
5. Тампа-Бэй6934422324243-18785
6. Нью-Джерси7133311528211-18680
7. Оттава6928812327202-20079
8. Монреаль6924723627210-22875
9. Рейнджерс7131210631213-21374
10. Айлендерс6925521828190-20573
11. Коламбус6923441829221-23071
12. Детройт6924530631198-22170
13. Бостон7123701832188-22969
14. Питтсбург7120815532210-25768
15. Филадельфия7117653634195-24065
16. Баффало6821331535212-24160

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7038911318243-165100
2. Даллас6935722221234-18292
3. Вегас6938213520233-18890
4. Колорадо7136522125239-20489
5. Эдмонтон70301101424229-20387
6. Лос-Анджелес6833413621196-17585
7. Миннесота7032532325195-19585
8. Сент-Луис7126641628214-20779
9. Калгари6926432925182-20377
10. Ванкувер70255211126197-21476
11. Юта7024713827202-21175
12. Анахайм6922532631186-21668
13. Сиэтл7124513236213-23265
14. Нэшвилл6922310835178-22460
15. Чикаго7017212741186-25049
16. Сан-Хосе7014414542182-25947

Потери

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«Даллас»: Лундквист, Сегин, Хейсканен (все - травма)

«Миннесота»: Капризов (Травма)

Прогноз на матч

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В четырех последних матчах с участием «Далласа» в основное время победитель выявлен не был. «Звезды» трижды дожимали соперников в этих играх, демонстрируя характер и готовность к кубковым баталиям, но тенденция явно прослеживается. Обе команды могут не беспокоиться за выход в плей-офф, так что ложиться костьми на лед ради победы у соперников нет необходимости.

«Даллас» является явным фаворитом встречи, превосходя «Дикарей» практически во всех статистических показателях. Несомненным плюсом хозяев станет и фактор своей площадки. Но уж больно часто в последнее время команда команда Питера Дебура расходится в основное время миром со своими соперниками. Рискнем предположить, что и в этой встрече для выявления победителя не хватит 60-ти игровых минут.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты PARI называют хозяев явными фаворитами матча. Номинал успешной ставки на выигрыш «Далласа» будет умножен на 1.75. На победу «Миннесоты» установлен коэффициент 3.70. На ничью можно заключить пари за 4.80.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты сыграют в матче «Даллас» - «Миннесота»?

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Лидер атак и первый снайпер «Дикарей» - Кирилл Капризов - уже два месяца вне игры. За «Миннесоту» сыграют нападающие Яков Тренин и Марат Хуснутдинов. В составе «Далласа» зрители увидят защитника Илью Любушкина.

Выйдут ли «Даллас» и «Миннесота» в плей-офф?

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Техасцы уверенно подходят к финишу регулярного первенства, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Ставки на выход «Звезд» в плей-офф не принимаются. Поклонники «Миннесоты» тоже могут не беспокоиться за перспективы попадания в кубковую стадию. Вероятность пролета «Дикарей» мимо розыгрыша Кубка Стэнли оценена кричащим коэффициентом 16.00. А на выход можно поставить за 1.02.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Флорида Пантерз» - 6.50

«Даллас Старз» - 7.50

«Эдмонтон Ойлерз», «Вашингтон Кэпиталз», «Колорадо Эвеланш» - по 9.00

Поставить на триумф в плей-офф «Миннесоты» можно за 30.00. 

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