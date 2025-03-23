Даллас — Миннесота, 25 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В четырех последних матчах с участием «Далласа» в основное время победитель выявлен не был. «Звезды» трижды дожимали соперников в этих играх, демонстрируя характер и готовность к кубковым баталиям, но тенденция явно прослеживается. Обе команды могут не беспокоиться за выход в плей-офф, так что ложиться костьми на лед ради победы у соперников нет необходимости.

«Даллас» является явным фаворитом встречи, превосходя «Дикарей» практически во всех статистических показателях. Несомненным плюсом хозяев станет и фактор своей площадки. Но уж больно часто в последнее время команда команда Питера Дебура расходится в основное время миром со своими соперниками. Рискнем предположить, что и в этой встрече для выявления победителя не хватит 60-ти игровых минут.