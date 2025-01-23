Джокович - Алькарас, 21 января: где смотреть матч Australian Open, прогноз, котировки

Соперники за последние пару лет встречались в нескольких финалов крупнейших турниров. Пока небольшое преимущество на стороне Джоковича. Серб выиграл и последнюю встречу с испанцем, обыграв того в финале Олимпиады. Зато молодой испанец дважды обыгрывал опытного соперника в двух последних финалах уимблдонского турнира.

На этот раз эксперты ставят на Алькараса, отдавая испанцу заметное предпочтение в котировках. Но не стоит забывать, что Открытый чемпионат Австралии - один из любимых турниров Джоковича. Новак уже поднимал над головой главный приз Мельбурна 10 раз, что является рекордным показателем. И в этом году серб попытается добиться успеха. Делаем довольно рискованный выбор в пользу ставки на Джоковича.