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20 января 11:13ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Джокович - Алькарас, 21 января: где смотреть матч Australian Open, прогноз, котировки

Эксперты отдают предпочтение испанцу в матче с легендарным сербом
Руслан Ипполитов

21 января в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии сойдутся Новак Джокович и Карлос Алькарас. На счету опытного серба только за последние 5 лет значатся три победы в Мельбурне, но фаворитом матча специалисты называют молодого испанца, ни разу еще на АО не побеждавшего.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Новак Джокович (Сербия)

21.01.2025, Вт

12:30 МСК

Карлос Алькарас (Испания)

П1 - 1.10

 

П2 - 8.00

Турнир: Открытый чемпионат Австралии, Четвертьфинал

Стадион: «Мельнбурн Парк» (Мельбурн, Австралия)

Прокрытие: Хард

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Форма команд

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История матчей:

 СпортсменПобедыПоражения
Джокович43
Алькарас34

Последние матчи Новака Джоковича:

ДатаСоперница 1

Счет

Соперница 2

Турнир

19.01.2025Новак Джокович3:0Иржи ЛегечкаАО, 4-й круг
17.01.2025Новак Джокович3:0Томаш МахачАО, 3-й круг
15.01.2025Новак Джокович3:1Жайме ФарияАО, 2-й круг
13.01.2025Новак Джокович

3:0

Нишеш Юасаваредди

АО, 1-й круг
03.01.2025Новак Джокович

0:2

Райлли Опелка

Брисбен, четвертьфинал

Последние матчи Карлоса Алькараса:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.01.2025Карлос Алькарас3:0Джек ДрайперАО, 4-й круг
17.01.2025Карлос Алькарас

3:1

Нуну Боржеш

АО, 3-й круг

15.01.2025Карлос Алькарас

3:0

Йосихито Нисиока

АО, 2-й круг

13.01.2025Карлос Алькарас

3:0

Александр Шевченко

АО, 1-й круг

06.01.2025Карлос Алькарас

3:0

 

Аделаида, 1-й круг

Последние матчи Джоковича и Алькараса:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.08.2024Новак Джокович2:0Карлос АлькарасОлимпиада. Финал
14.07.2024Новак Джокович0:3Карлос АлькарасУимблдон, финал
18.10.2023Карлос Алькарас

0:2

Новак Джокович

Итоговый ATP, полуфинал

20.08.2023Карлос Алькарас1:2Новак ДжоковичЦинцинати, финал
16.07.2023Карлос Алькарас3:2Новак ДжоковичУиблдон, финал

Рейтинг ATP. 52 недели

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 СпортсменкаСтранаОчки
1. Янник СиннерИталия11830
2. Александр ЗверевГермания7635
3. Карлос АлькарасИспания7010
4. Тейлор ФрицСША5350
5. Даниил МедведевРоссия5030
6. Каспер РуудНорвегия4210
7. Новак ДжоковичСербия3900
8. Алекс де МинорАвстралия3535
9. Андрей РублевРоссия3520
10. Григор ДимитровБолгария3200

Прогноз на матч

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Соперники за последние пару лет встречались в нескольких финалов крупнейших турниров. Пока небольшое преимущество на стороне Джоковича. Серб выиграл и последнюю встречу с испанцем, обыграв того в финале Олимпиады. Зато молодой испанец дважды обыгрывал опытного соперника в двух последних финалах уимблдонского турнира.

На этот раз эксперты ставят на Алькараса, отдавая испанцу заметное предпочтение в котировках. Но не стоит забывать, что Открытый чемпионат Австралии - один из любимых турниров Джоковича. Новак уже поднимал над головой главный приз Мельбурна 10 раз, что является рекордным показателем. И в этом году серб попытается добиться успеха. Делаем довольно рискованный выбор в пользу ставки на Джоковича.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляцию можно в соцсетях и на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы испанца аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.50. На выигрыш серба можно заключить пари за 2.75.

Вопросы и ответы

Сколько раз Новак Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии?

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Серб является рекордсменом среди мужчин по числе побед на АО. Джокович 10 раз становился лучшим в одиночном разряде в Австралии

Где бесплатно смотреть матч Джокович - Алькарас?

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Найти трансляцию можно в соцсетях и на сайтах букмекерских контор.

Кто выиграет мужской турнир Открытого чемпионата Австралии ?

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Основным претендентом на титул эксперты называют итальянца Яннека Синнера, возглавляющего рейтинг ATP.

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