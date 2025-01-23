Джокович - Алькарас, 21 января: где смотреть матч Australian Open, прогноз, котировки

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21 января в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии сойдутся Новак Джокович и Карлос Алькарас. На счету опытного серба только за последние 5 лет значатся три победы в Мельбурне, но фаворитом матча специалисты называют молодого испанца, ни разу еще на АО не побеждавшего.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Новак Джокович (Сербия)
21.01.2025, Вт
12:30 МСК
Карлос Алькарас (Испания)
|П1 - 1.10
Турнир: Открытый чемпионат Австралии, Четвертьфинал
Стадион: «Мельнбурн Парк» (Мельбурн, Австралия)
Прокрытие: Хард
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История матчей:
|Спортсмен
|Победы
|Поражения
|Джокович
|4
|3
|Алькарас
|3
|4
Последние матчи Новака Джоковича:
|Дата
|Соперница 1
Счет
Соперница 2
Турнир
|19.01.2025
|Новак Джокович
|3:0
|Иржи Легечка
|АО, 4-й круг
|17.01.2025
|Новак Джокович
|3:0
|Томаш Махач
|АО, 3-й круг
|15.01.2025
|Новак Джокович
|3:1
|Жайме Фария
|АО, 2-й круг
|13.01.2025
|Новак Джокович
3:0
Нишеш Юасаваредди
|АО, 1-й круг
|03.01.2025
|Новак Джокович
0:2
Райлли Опелка
Брисбен, четвертьфинал
Последние матчи Карлоса Алькараса:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.01.2025
|Карлос Алькарас
|3:0
|Джек Драйпер
|АО, 4-й круг
|17.01.2025
|Карлос Алькарас
3:1
Нуну Боржеш
АО, 3-й круг
|15.01.2025
|Карлос Алькарас
3:0
Йосихито Нисиока
АО, 2-й круг
|13.01.2025
|Карлос Алькарас
3:0
Александр Шевченко
АО, 1-й круг
|06.01.2025
|Карлос Алькарас
3:0
Аделаида, 1-й круг
Последние матчи Джоковича и Алькараса:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.08.2024
|Новак Джокович
|2:0
|Карлос Алькарас
|Олимпиада. Финал
|14.07.2024
|Новак Джокович
|0:3
|Карлос Алькарас
|Уимблдон, финал
|18.10.2023
|Карлос Алькарас
0:2
Новак Джокович
Итоговый ATP, полуфинал
|20.08.2023
|Карлос Алькарас
|1:2
|Новак Джокович
|Цинцинати, финал
|16.07.2023
|Карлос Алькарас
|3:2
|Новак Джокович
|Уиблдон, финал
|Спортсменка
|Страна
|Очки
|1. Янник Синнер
|Италия
|11830
|2. Александр Зверев
|Германия
|7635
|3. Карлос Алькарас
|Испания
|7010
|4. Тейлор Фриц
|США
|5350
|5. Даниил Медведев
|Россия
|5030
|6. Каспер Рууд
|Норвегия
|4210
|7. Новак Джокович
|Сербия
|3900
|8. Алекс де Минор
|Австралия
|3535
|9. Андрей Рублев
|Россия
|3520
|10. Григор Димитров
|Болгария
|3200
Соперники за последние пару лет встречались в нескольких финалов крупнейших турниров. Пока небольшое преимущество на стороне Джоковича. Серб выиграл и последнюю встречу с испанцем, обыграв того в финале Олимпиады. Зато молодой испанец дважды обыгрывал опытного соперника в двух последних финалах уимблдонского турнира.
На этот раз эксперты ставят на Алькараса, отдавая испанцу заметное предпочтение в котировках. Но не стоит забывать, что Открытый чемпионат Австралии - один из любимых турниров Джоковича. Новак уже поднимал над головой главный приз Мельбурна 10 раз, что является рекордным показателем. И в этом году серб попытается добиться успеха. Делаем довольно рискованный выбор в пользу ставки на Джоковича.
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Вероятность победы испанца аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.50. На выигрыш серба можно заключить пари за 2.75.
Серб является рекордсменом среди мужчин по числе побед на АО. Джокович 10 раз становился лучшим в одиночном разряде в Австралии
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Основным претендентом на титул эксперты называют итальянца Яннека Синнера, возглавляющего рейтинг ATP.
Партнерский проект