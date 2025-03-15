Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
15 марта 13:45ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Джек Дрэйпер — Карлос Алькарас, 16 марта: прогноз на полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Испанец мчится к третьему подряд титулу на местных кортах?
Александр Бокулёв

В полуфинале хардового турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллсе встретятся британец Джек Дрэйпер и испанец Карлос Алькарас. Оправдает ли третья ракетка мира статус фаворита?

ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Дата / Время: 16.03.2025, не ранее 01:00 по московскому времени

Арена: «Indian Wells Tennis Garden», Stadium №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Джек Дрэйпер (23 года, 14-я ракетка мира, 13-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:4, 6:0
  • 3-й круг: Дженсон Бруксби (США) — 7:5, 6:4
  • 4-й круг: Тейлор Фритц (США, 3) — 7:5, 6:4
  • 1/4 финала: Бен Шелтон (США, 11) — 6:4, 7:5

Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Кентен Алис (Франция) — 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Денис Шаповалов (Канада, 27) — 6:2, 6:4
  • 4-й круг: Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:1, 6:1
  • 1/4 финала: Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) — 6:3, 7:6 (7:4)

Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Хольгер Руне (Дания, 13) — Даниил Медведев (Россия, 5)

Джек Дрэйпер

Свернуть

В прошлом году взял первые два титула на уровне ATP, один из них — на харде. В нынешнем сезоне дошел до финала в Дохе, на Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2025 году одержал 11 побед при двух поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карлос Алькарас

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 13 турниров ATP, в том числе пяти хардовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофей в Роттердаме, дошел до четвертьфинала Australian Open, где уступил Новаку Джоковичу. Всего в 2025 году одержал 15 побед при двух поражениях. Турнир в Индиан-Уэллсе выигрывал в двух предыдущих сезонах.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Соперники провели четыре официальных очных матча. Дрэйпер один раз победил на траве, а Алькарас выиграл все три встречи на харде.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают испанца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,35 на его победу и 3,45 на успех Дрэйпера.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

Свернуть

Букмекеры ожидают, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,09 на ТБ (22,5) и 1,82 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ДрэйпераПобеда АлькарасаТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE3,451,352,091,82

Прогноз и ставка

Свернуть

Оба спортсмена не отдали в Индиан-Уэллсе ни сета. Однако Алькарас в целом выглядит мощнее и создает впечатление неуязвимого. Неслучайно на этом турнире он стабильно хорош и забирал здесь титулы в двух последних сезонах.

Но Дрэйпер близок к своей оптимальной форме. Он тоже очень техничен, хотя и уступает Алькарасу по вариативности. В очных противостояниях британец регулярно навязывал испанцу борьбу, и мало сомнений в том, что так будет и предстоящем матче.

Возможно, выдерживать конкуренцию всю встречу у Дрэйпера не выйдет, но как минимум в первом сете он точно способен доставить сопернику немало проблем. Предположим, что этот отрезок продлится не менее десяти геймов.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров