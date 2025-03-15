Джек Дрэйпер — Карлос Алькарас, 16 марта: прогноз на полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

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В полуфинале хардового турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллсе встретятся британец Джек Дрэйпер и испанец Карлос Алькарас. Оправдает ли третья ракетка мира статус фаворита?
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Дата / Время: 16.03.2025, не ранее 01:00 по московскому времени
Арена: «Indian Wells Tennis Garden», Stadium №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и BetBoom
Джек Дрэйпер (23 года, 14-я ракетка мира, 13-й номер посева)
Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Хольгер Руне (Дания, 13) — Даниил Медведев (Россия, 5)
В прошлом году взял первые два титула на уровне ATP, один из них — на харде. В нынешнем сезоне дошел до финала в Дохе, на Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2025 году одержал 11 побед при двух поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.
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Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 13 турниров ATP, в том числе пяти хардовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофей в Роттердаме, дошел до четвертьфинала Australian Open, где уступил Новаку Джоковичу. Всего в 2025 году одержал 15 побед при двух поражениях. Турнир в Индиан-Уэллсе выигрывал в двух предыдущих сезонах.
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Соперники провели четыре официальных очных матча. Дрэйпер один раз победил на траве, а Алькарас выиграл все три встречи на харде.
Букмекеры считают испанца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,35 на его победу и 3,45 на успех Дрэйпера.
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Букмекеры ожидают, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,09 на ТБ (22,5) и 1,82 на ТМ (22,5).
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Оба спортсмена не отдали в Индиан-Уэллсе ни сета. Однако Алькарас в целом выглядит мощнее и создает впечатление неуязвимого. Неслучайно на этом турнире он стабильно хорош и забирал здесь титулы в двух последних сезонах.
Но Дрэйпер близок к своей оптимальной форме. Он тоже очень техничен, хотя и уступает Алькарасу по вариативности. В очных противостояниях британец регулярно навязывал испанцу борьбу, и мало сомнений в том, что так будет и предстоящем матче.
Возможно, выдерживать конкуренцию всю встречу у Дрэйпера не выйдет, но как минимум в первом сете он точно способен доставить сопернику немало проблем. Предположим, что этот отрезок продлится не менее десяти геймов.
Партнерский проект