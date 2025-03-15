Джек Дрэйпер — Карлос Алькарас, 16 марта: прогноз на полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Оба спортсмена не отдали в Индиан-Уэллсе ни сета. Однако Алькарас в целом выглядит мощнее и создает впечатление неуязвимого. Неслучайно на этом турнире он стабильно хорош и забирал здесь титулы в двух последних сезонах.

Но Дрэйпер близок к своей оптимальной форме. Он тоже очень техничен, хотя и уступает Алькарасу по вариативности. В очных противостояниях британец регулярно навязывал испанцу борьбу, и мало сомнений в том, что так будет и предстоящем матче.

Возможно, выдерживать конкуренцию всю встречу у Дрэйпера не выйдет, но как минимум в первом сете он точно способен доставить сопернику немало проблем. Предположим, что этот отрезок продлится не менее десяти геймов.