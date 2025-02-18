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18 февраля 16:57ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Определится следующий соперник Александра Усика?
Александр Бокулёв
Источник: DAZN
Источник: DAZN

Соглавным событием крупного боксерского турнира, который пройдет 22 февраля в Эр-Рияде, станет титульный поединок в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) между англичанином Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером. Сумеет ли британец защитить пояс IBF?

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Статистика

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Дюбуа

 

Паркер

Великобритания

Страна

Новая Зеландия

27

Возраст

33

24

Бои

38

22 (21)

Победы (нокауты)

35 (23)

2 (2)

Поражения (нокауты)

3 (1)

2

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

7

196

Рост (см)

193

198

Размах рук (см)

193

Правша

Стойка

Правша

Даниэль Дюбуа

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Занимается боксом с девяти лет. Представлял Великобританию на молодежных чемпионатах Европы, мог бороться за попадание на Олимпиаду-2020, но решил уйти из любителей. На профессиональном уровне дебютировал в 2017 году, выиграл титулы Содружества, WBC Silver и WBO International в тяжелом весе. Потерял пояса после поражения от Джо Джойса в 2020-м. В 2021 году стал временным чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA. В 2022-м завоевал пояс WBA (Regular), в декабре того же года защитил его, нокаутировав Кевина Лерену. 

В августе 2023-го нокаутом в девятом раунде уступил Александру Усику в бою за пять титулов. Закрыл это поражение, нокаутировав Джаррелла Миллера в девятом раунде. В прошлом июне нокаутировал Филипа Хрговича в восьмом раунде и стал временным чемпионом IBF. Когда Усик освободил полноценный титул по этой версии, он перешел к Дюбуа. В последнем поединке в сентябре британец защитил пояс, нокаутировав Энтони Джошуа в пятом раунде.

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Джозеф Паркер

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Начал боксировать в трехлетнем возрасте, но пришел в секцию десятилетним. На любительском уровне выиграл серебро юношеских Олимпийских игр и бронзу молодежного чемпионата мира в 2010 году. На профессиональном ринге выступает с 2012-го. В 2016-м завоевал пояс WBO в тяжелом весе, который защитил дважды. В 2018-м проиграл титул в объединительном поединке с Энтони Джошуа, в следующем бою уступил Диллиану Уайту. В 2022-м бился за временный пояс WBO, но потерпел единственное поражение нокаутом — от Джо Джойса. После этого вышел на серию из пяти побед. В последнем поединке в марте одолел Чжана Чжилэя решением большинства судей и стал временным чемпионом WBO в тяжелом весе.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДюбуаПобеда ПаркераДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,363,301,522,45

Прогноз на бой

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После второй победы Усика над Фьюри Дюбуа вышел на ринг и бросил украинцу вызов, заглянув за спину Паркеру. Не самый красивый жест, но лишнее подтверждение того, что англичанин вернул максимальную уверенность в себе после того, как отправил в нокаут Джошуа. Однако Паркер приучил к тому, что умеет оформлять сенсации. Ждать ли её на этот раз?

Формально такая вероятность, разумеется, есть. Но на деле в апсет новозеландца верится с трудом, так как Дюбуа действительно прогрессирует и выглядит на ринге всё более грамотно, не просто уповая на природную силу. Конечно, Паркер остается более универсальным, у него богаче технический арсенал. Однако спастись от напора Дюбуа это вряд ли поможет.

Англичанин, особенно когда уверен в себе, безжалостно напирает на соперников. Он не стесняется идти в размены, выдает как мощные панчи, так и насыщенные комбинации. Вдобавок действующий чемпион прибавил в выносливости, хотя бой с его участием лишь раз продлился всю дистанцию, поэтому фактор не самый актуальный. Тем более что именно ставку на продолжительность и хочется сделать.

Все 12 раундов в этом противостоянии не ждем. Дюбуа не привык откровенно работать на очки — это больше про Паркера, так что британец точно будет форсировать события. Возможно, новозеландец, пережив несколько кризисных моментов, сможет поймать соперника на контратаке, особенно если вымотает того. Нокаутировать Дюбуа можно — уже доказано. Но, скорее, досрочную победу всё же одержит сам британец. К счастью, коэффициенты позволяют заиграть простую ставку на финиш без выбора конкретного боксера.

Где смотреть бой Дюбуа Паркер

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Боксерский вечер пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 22 февраля, в 19:00 по московскому времени. Соглавный бой Дюбуа — Паркер стоит ожидать не ранее полуночи.

Прямая трансляция турнира на Первом канале начнется в 23:00 мск.

Полный кард

  • Артур Бетербиев (Россия / Канада) — Дмитрий Бивол (Россия). Полутяжелый вес. Бой за титул абсолютного чемпиона мира;
  • Даниэль Дюбуа (Англия) — Джозеф Паркер (Новая Зеландия). Тяжелый вес. Бой за пояс IBF;
  • Карлос Адамес (Доминиканская Республика) — Хамза Шираз (Англия). Средний вес. Бой за пояс WBC;
  • Чжан Чжилэй (Китай) — Агит Кабайел (Германия). Тяжелый вес. Бой за временный пояс WBC;
  • Шакур Стивенсон (США) — Флойд Скофилд (США). Легкий вес. Бой за пояс WBC;
  • Верджил Ортис-младший (США) — Исраил Мадримов (Узбекистан). Первый средний вес. Бой за временный пояс WBC;
  • Джошуа Буатси (Англия) — Каллум Смит (Англия). Полутяжелый вес. Бой за временный пояс WBO.
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