Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

После второй победы Усика над Фьюри Дюбуа вышел на ринг и бросил украинцу вызов, заглянув за спину Паркеру. Не самый красивый жест, но лишнее подтверждение того, что англичанин вернул максимальную уверенность в себе после того, как отправил в нокаут Джошуа. Однако Паркер приучил к тому, что умеет оформлять сенсации. Ждать ли её на этот раз?

Формально такая вероятность, разумеется, есть. Но на деле в апсет новозеландца верится с трудом, так как Дюбуа действительно прогрессирует и выглядит на ринге всё более грамотно, не просто уповая на природную силу. Конечно, Паркер остается более универсальным, у него богаче технический арсенал. Однако спастись от напора Дюбуа это вряд ли поможет.

Англичанин, особенно когда уверен в себе, безжалостно напирает на соперников. Он не стесняется идти в размены, выдает как мощные панчи, так и насыщенные комбинации. Вдобавок действующий чемпион прибавил в выносливости, хотя бой с его участием лишь раз продлился всю дистанцию, поэтому фактор не самый актуальный. Тем более что именно ставку на продолжительность и хочется сделать.

Все 12 раундов в этом противостоянии не ждем. Дюбуа не привык откровенно работать на очки — это больше про Паркера, так что британец точно будет форсировать события. Возможно, новозеландец, пережив несколько кризисных моментов, сможет поймать соперника на контратаке, особенно если вымотает того. Нокаутировать Дюбуа можно — уже доказано. Но, скорее, досрочную победу всё же одержит сам британец. К счастью, коэффициенты позволяют заиграть простую ставку на финиш без выбора конкретного боксера.