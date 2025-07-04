Динамо - Факел, 8 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Кто победит в матче «Динамо» - «Факел»?

Котировки букмекеров, как и все остальные предматчевые расклады, говорят в пользу динамовцев. Однако не будем забывать, что последняя встреча команд в Москве завершилась сенсационной победой гостей - 2:0.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» - «Факел»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не планировал трансляции из Петровского парка столицы. Увидеть игру смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline .

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Факел»?

Приобрести билеты на матч можно в онлайн-кассе «ВТБ Арены» или на официальном сайте «Динамо».

Сколько стоит билет на матч «Динамо» - «Факел»?

Стоимость билетов на игру в Москве колеблется от 1 100 до 19 000 рублей (VIP).

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. На Кубок России это требование не распространяется.