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6 октября 7:52ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо - Факел, 8 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Хозяева будут мстить за испорченный юбилей
Валентин Васильев

В ближайшее воскресенье столицу ожидает два подряд матча 11-го тура чемпионата России. В первом из них “Динамо” на своем поле примет “Факел”. Попробуем предугадать развитие событий на Ленинградском проспекте Москвы. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

08.10.2023, Вс

16:30 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 1.52

Х - 4.40

П2 - 6.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва)

Судьи: главный – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Рашид Абусуев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Французов

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»84631-19
«Факел»64819-31

Последние пять игр «Динамо»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2023«Динамо»

3:0

«Спартак»

Кубок России

01.10.2023«Ахмат»

1:1

«Динамо»

РПЛ

23.09.2023«Спартак»

1:0

«Динамо»

РПЛ

19.09.2023«Краснодар»

1:1 (4:2 пен.)

«Динамо»

Кубок России

15.09.2023«Динамо»

1:1

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2023«Факел»

1:1, пен. 4:3

ЦСКА

Кубок России

01.10.2023«Факел»

2:0

«Сочи»

РПЛ

25.09.2023«Факел»

0:1

«Рубин»

РПЛ

21.09.2023«Оренбург»

0:0, пен. 4:2

«Факел»

Кубок России

17.09.2023«Урал»

0:0

«Факел»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После одной трети сезона “Динамо” держится в таблице рядом с земляками из ЦСКА и “Спартака” (у всех по 16 очков), тогда как “Факел” уже традиционно ведет борьбу за выживание.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1073016-324
2. Крылья Советов1063125-1221
3. Локомотив1053216-1418
4. Зенит1052320-1117
5. Спартак1051414-1616
6. ЦСКА1044220-1516
7. Динамо1044217-1516
8. Урал1043310-1215
9. Пари НН104249-914
10. Ахмат1033412-1112
11. Оренбург1032513-1711
12. Ростов1024415-2110
13. Рубин1023510-209
14. Факел102267-148
15. Балтика102179-167
16. Сочи102089-166

Прогнозы на матч

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Прогноз редакции

Смена тренера взбодрила воронежскую команду. С Сергеем Ташуевым “Факел” обыграл “Сочи” в чемпионате и ЦСКА в Кубке (по пенальти). Но развить локальные успехи в столице аутсайдеру будет крайне сложно. “Динамо" просто выше классом и точно не забыло домашнего поражения на 100-летний юбилей. Хозяева будут предельно мотивированы и сконцентрированы и, скорее всего, убедительно выиграют.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит

Трансляции

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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.  Текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Факел» читайте на специализированных сайтах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо»: Майсторович, Паршивлюк, Кутицкий (все - травмы)

«Факел»: Калинин, Ивахнов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Факел»:

Позиция«Динамо»«Факел»
Вратарь1. Шунин31. Беленов
Защитник2. Даса15. Суслов
Защитник6. Фернандес2. Черов
Защитник5. Бальбуэна47. Божин
Защитник7. Скопинцев10. Альшин
Полузащитник24. Чавес88. Мастерной
Полузащитник 89. Бителло18. Мендель
Полузащитник8. Карраскаль 33. Квеквескири
Полузащитник13. Нгамале11. Моцпан
Нападающий10. Смолов14. Аппаев
Нападающий70. Тюкавин20. Марков
Главный тренерМарцел ЛичкаСергей Ташуев

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI предсказуемо отдают предпочтение в паре хозяев. Котировки на победу москвичей установлены на отметке 1.50. Коэффициент на “Факел” почти в пять раз выше - 7.00. На ничью тоже интересное предложение - 4.40.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Динамо» - «Факел»?

Котировки букмекеров, как и все остальные предматчевые расклады, говорят в пользу динамовцев. Однако не будем забывать, что последняя встреча команд в Москве завершилась сенсационной победой гостей - 2:0.

Где смотреть бесплатно матч  «Динамо» - «Факел»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не планировал трансляции из Петровского парка столицы. Увидеть игру смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline. 

Где купить билеты на матч  «Динамо» - «Факел»?

Приобрести билеты на матч можно в онлайн-кассе «ВТБ Арены» или  на официальном сайте «Динамо».

Сколько стоит билет на матч «Динамо» - «Факел»?

Стоимость билетов на игру в Москве колеблется от 1 100 до 19 000 рублей (VIP). 

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. На Кубок России это требование не распространяется.

UPD: результат

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Матч завершился нулевой ничьей.

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