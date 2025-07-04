Динамо - Факел, 8 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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В ближайшее воскресенье столицу ожидает два подряд матча 11-го тура чемпионата России. В первом из них “Динамо” на своем поле примет “Факел”. Попробуем предугадать развитие событий на Ленинградском проспекте Москвы.
Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва)
Судьи: главный – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Рашид Абусуев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Французов
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|8
|4
|6
|31-19
|«Факел»
|6
|4
|8
|19-31
Последние пять игр «Динамо»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2023
|«Динамо»
3:0
«Спартак»
Кубок России
|01.10.2023
|«Ахмат»
1:1
«Динамо»
РПЛ
|23.09.2023
|«Спартак»
1:0
«Динамо»
РПЛ
|19.09.2023
|«Краснодар»
1:1 (4:2 пен.)
«Динамо»
Кубок России
|15.09.2023
|«Динамо»
1:1
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2023
|«Факел»
1:1, пен. 4:3
ЦСКА
Кубок России
|01.10.2023
|«Факел»
2:0
«Сочи»
РПЛ
|25.09.2023
|«Факел»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|21.09.2023
|«Оренбург»
0:0, пен. 4:2
«Факел»
Кубок России
|17.09.2023
|«Урал»
0:0
«Факел»
РПЛ
После одной трети сезона “Динамо” держится в таблице рядом с земляками из ЦСКА и “Спартака” (у всех по 16 очков), тогда как “Факел” уже традиционно ведет борьбу за выживание.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|2. Крылья Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|3. Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|4. Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|5. Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|6. ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|7. Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|8. Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|9. Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|10. Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|11. Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|12. Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|13. Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|14. Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|15. Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|16. Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
Смена тренера взбодрила воронежскую команду. С Сергеем Ташуевым “Факел” обыграл “Сочи” в чемпионате и ЦСКА в Кубке (по пенальти). Но развить локальные успехи в столице аутсайдеру будет крайне сложно. “Динамо" просто выше классом и точно не забыло домашнего поражения на 100-летний юбилей. Хозяева будут предельно мотивированы и сконцентрированы и, скорее всего, убедительно выиграют.
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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline. Текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Факел» читайте на специализированных сайтах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
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|Winline
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|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Майсторович, Паршивлюк, Кутицкий (все - травмы)
«Факел»: Калинин, Ивахнов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Факел»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Факел»
|Вратарь
|1. Шунин
|31. Беленов
|Защитник
|2. Даса
|15. Суслов
|Защитник
|6. Фернандес
|2. Черов
|Защитник
|5. Бальбуэна
|47. Божин
|Защитник
|7. Скопинцев
|10. Альшин
|Полузащитник
|24. Чавес
|88. Мастерной
|Полузащитник
|89. Бителло
|18. Мендель
|Полузащитник
|8. Карраскаль
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|13. Нгамале
|11. Моцпан
|Нападающий
|10. Смолов
|14. Аппаев
|Нападающий
|70. Тюкавин
|20. Марков
|Главный тренер
|Марцел Личка
|Сергей Ташуев
Аналитики БК PARI предсказуемо отдают предпочтение в паре хозяев. Котировки на победу москвичей установлены на отметке 1.50. Коэффициент на “Факел” почти в пять раз выше - 7.00. На ничью тоже интересное предложение - 4.40.
Котировки букмекеров, как и все остальные предматчевые расклады, говорят в пользу динамовцев. Однако не будем забывать, что последняя встреча команд в Москве завершилась сенсационной победой гостей - 2:0.
Федеральный канал «Матч ТВ» не планировал трансляции из Петровского парка столицы. Увидеть игру смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline.
Приобрести билеты на матч можно в онлайн-кассе «ВТБ Арены» или на официальном сайте «Динамо».
Стоимость билетов на игру в Москве колеблется от 1 100 до 19 000 рублей (VIP).
Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. На Кубок России это требование не распространяется.
Матч завершился нулевой ничьей.