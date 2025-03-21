Динамо — Локомотив, 21 марта: где смотреть матч КХЛ, прогноз, статистика

С турнирной точки зрения стоимость результата этой встречи стремится к нулю. Ярославцы уже обеспечили себе победу в регулярном первенстве, да и москвичам никак не изменить свое положение. Для «Локо» эта игра станет последней на первом этапе турнира, а динамовцам еще предстоит 23 марта выездная встреча с «Северсталью».

Букмекер предлагает солидный коэффициент за победу «Динамо», что математически вполне оправдано. Ярославцы завершили чемпионат в статусе лучшей команды КХЛ, и, не сложно предположить, игроки с облегчением выдохнули. Настроить себя на битву в ситуации, когда самое время перевести дух, крайне сложно. А вот хозяевам сыграть в половину силы болельщики, которых на матчах бело-голубых традиционно собирается довольно много на трибунах, не позволят. Без лишних раздумий делаем выбор в пользу победы московской команды, рассчитывая, что большого количества голов не случится. Как, впрочем, это довольно часто бывает в матчах с участием «железнодорожников».