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20 марта 18:04ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Динамо — Локомотив, 21 марта: где смотреть матч КХЛ, прогноз, статистика

Победитель Кубка Континента проведет последний матч регулярного первенства
Руслан Ипполитов

 

 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

21.03.2025, Пт

19:30 МСК

«Локомотив» (Ярославль)

П1 - 2.60

Х - 3.95

П2 - 2.50

Турнир: регулярный чемпионат КХЛ

Стадион: «Арена имени Аркадия Чернышева» (Москва, Россия)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Динамо»3036146-156
«Локомотив»3630156-146

Последние пять матчей «Динамо» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

18.03.2025«Динамо»

4:3 ОТ

«Авангард»

15.03.2025ЦСКА

1:2

«Динамо»

13.03.2025«Салават Юлаев»

1:3

«Динамо»

11.03.2025«Нефтехимик»

4:3

«Динамо»

07.03.2025«Динамо»

5:3

«Локомотив»

Последние пять матчей «Локомотива» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

19.03.2025ЦСКА

1:3

«Локомотив»

17.03.2025«Локомотив»

4:1

«Адмирал»

14.03.2025«Локомотив»

1:2 Б

«Нефтехимик»

10.03.2025«Локомотив»

3:0

«Северсталь»

07.03.2025«Динамо М»

5:3

«Локомотив»

Последние пять матчей «Динамо» и «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.03.2025«Динамо»

5:3

«Локомотив»

25.02.2025«Локомотив»

1:3

«Динамо»

27.01.2025«Локомотив»

2:1

«Динамо»

26.11.2024«Динамо»

3:0

«Локомотив»

21.10.2024«Локомотив»

4:3 Б

«Динамо»

Лидеры

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«Динамо»

Показатель

«Локомотив»

Показатель

Бомбардир (очки)Гусев66

Каюмов

45

Снайпер (голы)Гусев28

Каюмов

22

Ассистент (передачи)Гусев38

Березкин

26

Вратарь (коэфф. надежности)Моторыгин2.12

Исаев

1.65

Турнирное положение

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Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Локомотив6738641315187-121100
2. Динамо М6637233219201-16089
3. Спартак6630526320215-19483
4. ЦСКА6629353620191-16583
5. Динамо Мн6634214421196-15882
6. Северсталь6634141026194-19479
7. СКА6628721424231-20079
8. Торпедо6624345327200-19070
9. Куньлунь6719541533170-23062
10. Витязь6619324632160-18358
11. Сочи6616222539150-21747

Прогноз на матч

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С турнирной точки зрения стоимость результата этой встречи стремится к нулю. Ярославцы уже обеспечили себе победу в регулярном первенстве, да и москвичам никак не изменить свое положение. Для «Локо» эта игра станет последней на первом этапе турнира, а динамовцам еще предстоит 23 марта выездная встреча с «Северсталью».

Букмекер предлагает солидный коэффициент за победу «Динамо», что математически вполне оправдано. Ярославцы завершили чемпионат в статусе лучшей команды КХЛ, и, не сложно предположить, игроки с облегчением выдохнули. Настроить себя на битву в ситуации, когда самое время перевести дух, крайне сложно. А вот хозяевам сыграть в половину силы болельщики, которых на матчах бело-голубых традиционно собирается довольно много на трибунах, не позволят. Без лишних раздумий делаем выбор в пользу победы московской команды, рассчитывая, что большого количества голов не случится. Как, впрочем, это довольно часто бывает в матчах с участием «железнодорожников».  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Общедоступный на территории России телеканал «МАТЧ ТВ» покажет встречу в Москве в прямом эфире. Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«КХЛ ТВ»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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FONBET предлагает довольно высокие коэффициенты на успех каждой из команд, не выделяя фаворита. Выигрыш хозяев льда в основное время котируется за 2.60. Сыгравшая ставка на победу «Локомотива» будет умножена на 2.50. На ничью можно заключить пари за 3.95.

Вопросы и ответы

Много ли голов будет в матче «Динамо»- «Локомотив»?

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На то, что в этой встрече соперники совместными усилиями смогут поразить ворота друг друга не больше пяти раз (ТМ 4.5) можно поставить с коэффициентом 1.90. Если команды сумеют превысить показатель в четыре шайбы (ТБ 4.5), номинал ставки на такой вариант будет умножен все на тот же кэф 1.90.

Где бесплатно смотреть матч «Динамо»- «Локомотив»?

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Общедоступный на территории России телеканал «МАТЧ ТВ» покажет встречу в Москве в прямом эфире. Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Кто выиграет Кубок Гагарина?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит так:

«Локомотив» - 4.30 

«Трактор» - 6.50

«Авангард» и СКА - по 8.50

На победу в плей-офф московского «Динамо» можно поставить с коэффициентом 13.00.

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