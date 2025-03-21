Динамо — Локомотив, 21 марта: где смотреть матч КХЛ, прогноз, статистика

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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Москва)
21.03.2025, Пт
19:30 МСК
«Локомотив» (Ярославль)
|П1 - 2.60
Турнир: регулярный чемпионат КХЛ
Стадион: «Арена имени Аркадия Чернышева» (Москва, Россия)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|30
|36
|146-156
|«Локомотив»
|36
|30
|156-146
Последние пять матчей «Динамо» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|18.03.2025
|«Динамо»
4:3 ОТ
«Авангард»
|15.03.2025
|ЦСКА
1:2
«Динамо»
|13.03.2025
|«Салават Юлаев»
1:3
«Динамо»
|11.03.2025
|«Нефтехимик»
4:3
«Динамо»
|07.03.2025
|«Динамо»
5:3
«Локомотив»
Последние пять матчей «Локомотива» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|19.03.2025
|ЦСКА
1:3
«Локомотив»
|17.03.2025
|«Локомотив»
4:1
«Адмирал»
|14.03.2025
|«Локомотив»
1:2 Б
«Нефтехимик»
|10.03.2025
|«Локомотив»
3:0
«Северсталь»
|07.03.2025
|«Динамо М»
5:3
«Локомотив»
Последние пять матчей «Динамо» и «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.03.2025
|«Динамо»
5:3
«Локомотив»
|25.02.2025
|«Локомотив»
1:3
«Динамо»
|27.01.2025
|«Локомотив»
2:1
«Динамо»
|26.11.2024
|«Динамо»
3:0
«Локомотив»
|21.10.2024
|«Локомотив»
4:3 Б
«Динамо»
«Динамо»
|Показатель
«Локомотив»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Гусев
|66
Каюмов
45
|Снайпер (голы)
|Гусев
|28
Каюмов
22
|Ассистент (передачи)
|Гусев
|38
Березкин
26
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Моторыгин
|2.12
Исаев
1.65
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Локомотив
|67
|38
|6
|4
|1
|3
|15
|187-121
|100
|2. Динамо М
|66
|37
|2
|3
|3
|2
|19
|201-160
|89
|3. Спартак
|66
|30
|5
|2
|6
|3
|20
|215-194
|83
|4. ЦСКА
|66
|29
|3
|5
|3
|6
|20
|191-165
|83
|5. Динамо Мн
|66
|34
|2
|1
|4
|4
|21
|196-158
|82
|6. Северсталь
|66
|34
|1
|4
|1
|0
|26
|194-194
|79
|7. СКА
|66
|28
|7
|2
|1
|4
|24
|231-200
|79
|8. Торпедо
|66
|24
|3
|4
|5
|3
|27
|200-190
|70
|9. Куньлунь
|67
|19
|5
|4
|1
|5
|33
|170-230
|62
|10. Витязь
|66
|19
|3
|2
|4
|6
|32
|160-183
|58
|11. Сочи
|66
|16
|2
|2
|2
|5
|39
|150-217
|47
С турнирной точки зрения стоимость результата этой встречи стремится к нулю. Ярославцы уже обеспечили себе победу в регулярном первенстве, да и москвичам никак не изменить свое положение. Для «Локо» эта игра станет последней на первом этапе турнира, а динамовцам еще предстоит 23 марта выездная встреча с «Северсталью».
Букмекер предлагает солидный коэффициент за победу «Динамо», что математически вполне оправдано. Ярославцы завершили чемпионат в статусе лучшей команды КХЛ, и, не сложно предположить, игроки с облегчением выдохнули. Настроить себя на битву в ситуации, когда самое время перевести дух, крайне сложно. А вот хозяевам сыграть в половину силы болельщики, которых на матчах бело-голубых традиционно собирается довольно много на трибунах, не позволят. Без лишних раздумий делаем выбор в пользу победы московской команды, рассчитывая, что большого количества голов не случится. Как, впрочем, это довольно часто бывает в матчах с участием «железнодорожников».
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Общедоступный на территории России телеканал «МАТЧ ТВ» покажет встречу в Москве в прямом эфире. Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«КХЛ ТВ»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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На то, что в этой встрече соперники совместными усилиями смогут поразить ворота друг друга не больше пяти раз (ТМ 4.5) можно поставить с коэффициентом 1.90. Если команды сумеют превысить показатель в четыре шайбы (ТБ 4.5), номинал ставки на такой вариант будет умножен все на тот же кэф 1.90.
Общедоступный на территории России телеканал «МАТЧ ТВ» покажет встречу в Москве в прямом эфире. Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит так:
«Локомотив» - 4.30
«Трактор» - 6.50
«Авангард» и СКА - по 8.50
На победу в плей-офф московского «Динамо» можно поставить с коэффициентом 13.00.
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