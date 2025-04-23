Динамо - Рубин, 4 декабря: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Кто победит в матче «Динамо» - «Рубин»?

За последние восемь визитов в Петровский парк “Рубин” проиграл только раз, два года назад. Тем не менее аналитики считают шансы динамовцев на успех значительно более весомыми.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» - «Рубин»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет матч в Петровском парке столицы в прямом эфире. Но это сделают на своих ресурсах некоторые букмекерские конторы - в частности, беттинговый партнер РПЛ Winline.

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Рубин»?

Приобрести билеты на матч можно в онлайн-кассе «ВТБ Арены» или на официальном сайте «Динамо».

Сколько стоит билет на матч «Динамо» - «Рубин»?

Стоимость билетов на игру в Москве начинается от 1 300 рублей. Максимальная цена - 23 000 ₽.

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Если еще не оформили паспорт болельщика, сделать это можно как онлайн через портал Госуслуги, так и в ближайшем МФЦ. Без Fan ID попасть на игру не получится.