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1 декабря 6:15ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо - Рубин, 4 декабря: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Крайне неудобный соперник для "Динамо"
Валентин Васильев

Программу 17-го тура чемпионата России по футболу закроет встреча в Петровском парке столицы. В понедельник, 4 декабря, московское “Динамо” примет одно из главных открытий осени в РПЛ - казанский “Рубин”. Подберет ли Личка ключ к “автобусу” сборки Рахимова?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

04.12.2023, Пн

19:30 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 1.73

Х - 4.10

П2 - 4.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»7162039-56
«Рубин»2016756-39

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.11.2023«Динамо»

1:0

«Зенит»

Кубок России

25.11.2023ЦСКА

2:3

«Динамо»

РПЛ

12.11.2023«Динамо»

2:0

«Оренбург»

РПЛ

06.11.2023«Сочи»

3:3

«Динамо»

РПЛ

02.11.2023«Динамо»

2:1

«Пари НН»

Кубок России

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.11.2023«Рубин»

1:0

«Факел»

РПЛ

12.11.2023«Сочи»

0:2

«Рубин»

РПЛ

06.11.2023«Урал»

0:1

«Рубин»

РПЛ

01.11.2023«Локомотив»

3:0

«Рубин»

Кубок России

27.10.2023«Рубин»

1:0

«Балтика»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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“Динамо” остается единственным представителем столицы в топ-3 таблицы. “Рубин” - недалеко - в четырех позициях и трех очках.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит16103333-1433
2. Краснодар1695225-1332
3. Динамо1677227-2128
4. Спартак1683523-2227
5. Крылья Советов1675434-2426
6. ЦСКА1667329-2325
7. Рубин1674516-2025
8. Локомотив1667324-2225
9. Пари НН1663714-1521
10. Ростов1655624-2720
11. Факел1654714-1819
12. Урал1654718-2519
13. Оренбург1635817-2514
14. Ахмат1634916-2213
15. Балтика16331012-2312
16. Сочи16311216-2810

Прогнозы на матч

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“Рубин” не очень уверенно вернулся в Премьер-лигу после годичного отсутствия. Не слишком успешные результаты на старте даже породили слухи о возможной смене тренера. Но Рахимов выправил ситуацию: отрегулировал оборону команды и начал планомерный набор очков. “Рубин” практически перестал пропускать, породив аналогии с золотым казанским “автобусом” производства Курбана Бердыева. 0:0, 1:0 - типичные результаты для казанского клуба.

“Динамо” тоже к зиме набрало хороший ход: обыграло ЦСКА в чемпионате, “Зенит” - в Кубке. Так что нас ждет равная, упорная и, скорее всего, не слишком результативная игра. Есть смысл подумать о ставке на ТМ 2.5.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит

Трансляции

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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.  Текстовую трансляцию матча вы найдете на центральных спортивных ресурсах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо»: Майсторович, Маричаль, Кутицкий (все - травмы)

«Рубин»: Йевтич, Рыбус (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Рубин»:

Позиция«Динамо»«Рубин»Позиция
Вратарь31. Лещук22. ДюпинВратарь
Защитник4. Паршивлюк4. МартыновичЗащитник
Защитник6. Фернандес15. ВуячичЗащитник
Защитник5. Бальбуэна27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник7. Скопинцев70. КабутовПолузащитник
Полузащитник74. Фомин23. БезруковПолузащитник
Полузащитник 89. Бителло21. ЗотовПолузащитник 
Полузащитник93. Лаксальт33. РахмоналиевПолузащитник
Полузащитник91. Гладышев9. ЛомовицкийПолузащитник
Нападающий13. Нгамалё20. ФамейеНападающий
Нападающий70. Тюкавин44. ДакуНападающий
Главный тренерМарцел ЛичкаРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI отдают предпочтение в паре хозяевам. Котировки на победу чемпиона установлены на отметке 1.73. Коэффициент на “Рубин” в два с половиной раза выше. Самое интересное предложение по основному маркету - на ничью (4.70). 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Динамо» - «Рубин»?

За последние восемь визитов в Петровский парк “Рубин” проиграл только раз, два года назад. Тем не менее аналитики считают шансы динамовцев на успех значительно более весомыми.

Где смотреть бесплатно матч  «Динамо» - «Рубин»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет матч в Петровском парке столицы в прямом эфире. Но это сделают на своих ресурсах некоторые букмекерские конторы - в частности, беттинговый партнер РПЛ Winline.

Где купить билеты на матч  «Динамо» - «Рубин»?

Приобрести билеты на матч можно в онлайн-кассе «ВТБ Арены» или  на официальном сайте «Динамо».

Сколько стоит билет на матч «Динамо» - «Рубин»?

Стоимость билетов на игру в Москве начинается от 1 300 рублей. Максимальная цена - 23 000 ₽.

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Если еще не оформили паспорт болельщика, сделать это можно как онлайн через портал Госуслуги, так и в ближайшем МФЦ. Без Fan ID попасть на игру не получится.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. «Динамо» одержало победу со счетом 1:0 благодаря голу Тюкавина на 25-й минуте.

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