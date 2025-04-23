Динамо - Рубин, 4 декабря: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
Программу 17-го тура чемпионата России по футболу закроет встреча в Петровском парке столицы. В понедельник, 4 декабря, московское “Динамо” примет одно из главных открытий осени в РПЛ - казанский “Рубин”. Подберет ли Личка ключ к “автобусу” сборки Рахимова?
Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|7
|16
|20
|39-56
|«Рубин»
|20
|16
|7
|56-39
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.11.2023
|«Динамо»
1:0
«Зенит»
Кубок России
|25.11.2023
|ЦСКА
2:3
«Динамо»
РПЛ
|12.11.2023
|«Динамо»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|06.11.2023
|«Сочи»
3:3
«Динамо»
РПЛ
|02.11.2023
|«Динамо»
2:1
«Пари НН»
Кубок России
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2023
|«Рубин»
1:0
«Факел»
РПЛ
|12.11.2023
|«Сочи»
0:2
«Рубин»
РПЛ
|06.11.2023
|«Урал»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|01.11.2023
|«Локомотив»
3:0
«Рубин»
Кубок России
|27.10.2023
|«Рубин»
1:0
«Балтика»
РПЛ
“Динамо” остается единственным представителем столицы в топ-3 таблицы. “Рубин” - недалеко - в четырех позициях и трех очках.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|2. Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|3. Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|4. Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|5. Крылья Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|6. ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|7. Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|8. Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|9. Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|10. Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|11. Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|12. Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|13. Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|14. Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|15. Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|16. Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
“Рубин” не очень уверенно вернулся в Премьер-лигу после годичного отсутствия. Не слишком успешные результаты на старте даже породили слухи о возможной смене тренера. Но Рахимов выправил ситуацию: отрегулировал оборону команды и начал планомерный набор очков. “Рубин” практически перестал пропускать, породив аналогии с золотым казанским “автобусом” производства Курбана Бердыева. 0:0, 1:0 - типичные результаты для казанского клуба.
“Динамо” тоже к зиме набрало хороший ход: обыграло ЦСКА в чемпионате, “Зенит” - в Кубке. Так что нас ждет равная, упорная и, скорее всего, не слишком результативная игра. Есть смысл подумать о ставке на ТМ 2.5.
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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline. Текстовую трансляцию матча вы найдете на центральных спортивных ресурсах:
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Майсторович, Маричаль, Кутицкий (все - травмы)
«Рубин»: Йевтич, Рыбус (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Рубин»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|31. Лещук
|22. Дюпин
|Вратарь
|Защитник
|4. Паршивлюк
|4. Мартынович
|Защитник
|Защитник
|6. Фернандес
|15. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|5. Бальбуэна
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|7. Скопинцев
|70. Кабутов
|Полузащитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|23. Безруков
|Полузащитник
|Полузащитник
|89. Бителло
|21. Зотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Лаксальт
|33. Рахмоналиев
|Полузащитник
|Полузащитник
|91. Гладышев
|9. Ломовицкий
|Полузащитник
|Нападающий
|13. Нгамалё
|20. Фамейе
|Нападающий
|Нападающий
|70. Тюкавин
|44. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Марцел Личка
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Аналитики БК PARI отдают предпочтение в паре хозяевам. Котировки на победу чемпиона установлены на отметке 1.73. Коэффициент на “Рубин” в два с половиной раза выше. Самое интересное предложение по основному маркету - на ничью (4.70).
За последние восемь визитов в Петровский парк “Рубин” проиграл только раз, два года назад. Тем не менее аналитики считают шансы динамовцев на успех значительно более весомыми.
Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет матч в Петровском парке столицы в прямом эфире. Но это сделают на своих ресурсах некоторые букмекерские конторы - в частности, беттинговый партнер РПЛ Winline.
Приобрести билеты на матч можно в онлайн-кассе «ВТБ Арены» или на официальном сайте «Динамо».
Стоимость билетов на игру в Москве начинается от 1 300 рублей. Максимальная цена - 23 000 ₽.
Если еще не оформили паспорт болельщика, сделать это можно как онлайн через портал Госуслуги, так и в ближайшем МФЦ. Без Fan ID попасть на игру не получится.
Наша ставка выиграла. «Динамо» одержало победу со счетом 1:0 благодаря голу Тюкавина на 25-й минуте.
Партнерский проект