Эквадор - Бразилия, 6 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В начале июня в южноамериканском кластере квалификации ЧМ-2026 по футболу пройдут матчи 15-16-го туров. В первый игровой день выделятся встреча в Кито: в гости ко второй команде отбора едет четвертая. Как ни странно, Эквадор стоит выше Бразилии. У «пентакампеонов» есть реальный шанс исправить это «недоразумение».
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 15-й тур
Стадион: «Олимпийский» (Кито, Эквадор)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Эквадор
|2
|6
|28
|24-99
|Бразилия
|28
|6
|2
|99-24
Последние пять игр сборной Эквадора:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
26.03.2025
Чили
0:0
Эквадор
Отбор ЧМ-2026
|22.03.2025
|Эквадор
2:1
Венесуэла
Отбор ЧМ-2026
|20.11.2024
|Колумбия
0:1
Эквадор
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2024
|Эквадор
4:0
Боливия
Отбор ЧМ-2026
|16.10.2024
|Уругвай
0:0
Эквадор
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Бразилии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
26.03.2025
Аргентина
4:1
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Бразилия
2:1
Колумбия
Отбор ЧМ-2026
|20.11.2024
|Бразилия
1:1
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2024
|Венесуэла
1:1
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
|16.10.2024
|Бразилия
4:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
После 14 туров сборная Эквадора опережает Бразилию в турнирной таблице на два очка и столько же позиций.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Аргентина
|14
|10
|1
|3
|26-8
|31
|2. Эквадор
|14
|7
|5
|2
|13-5
|23*
|3. Уругвай
|14
|5
|6
|3
|17-10
|21
|4. Бразилия
|14
|6
|3
|5
|20-16
|21
|5. Парагвай
|14
|5
|6
|3
|11-9
|21
|6. Колумбия
|14
|5
|5
|4
|18-14
|20
|7. Венесуэла
|14
|3
|6
|5
|13-17
|15
|8. Боливия
|14
|4
|2
|8
|14-30
|14
|9. Перу
|14
|2
|4
|8
|6-17
|10
|10. Чили
|14
|2
|4
|8
|9-21
|10
* Со сборной Эквадора сняты три очка.
Весь мир привык к лидерству в южноамериканском футболе Аргентины и Бразилии. Но в этом отборе свой класс пока в полной мере подтвердила только первая. Бразильская сборная проводит квалификацию на удивление слабо: пять поражений - это больше, чем у кого бы то ни было в топ-6 таблицы. Исправлять положение призван легендарный Карло Анчелотти. Для самого титулованного тренера в истории мадридского «Реала» игра в Кито станет знаковой - первой во главе национальной команды! Это обстоятельство гарантирует матчу колоссальный интерес во всем мире.
Естественно, бразильские звезды преисполнены желания достойно поздравить своего итальянского Мистера со столь грандиозным событием. Разумеется, за столь короткий срок Анчелотти не успеет кардинально перестроить игру команды, но эмоционально встряхнуть ее он, безусловно, сумеет.
А в качестве прогноза на игру выберем комбо: Бразилия не проиграет и тотал меньше 3.5 голов. В FONBET оформить такую ставку можно по коэффициенту 1.73.
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Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи в Кито является нулевая ничья (коэффициент - 6.00).
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Естественно, Анчелотти вызвал на свою премьеру хорошо знакомого по Мадриду Винисиуса Жуниора. Неймар не вызывается в сборную с 2023 года.
Партнерский проект