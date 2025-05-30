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29 мая 15:52ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Эквадор - Бразилия, 6 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Премьера великого Анчелотти в сборной!
Валентин Васильев

В начале июня в южноамериканском кластере квалификации ЧМ-2026 по футболу пройдут матчи 15-16-го туров. В первый игровой день выделятся встреча в Кито: в гости ко второй команде отбора едет четвертая. Как ни странно, Эквадор стоит выше Бразилии. У «пентакампеонов» есть реальный шанс исправить это «недоразумение».

Команда 1

Время начала

Команда 2

Эквадор
Место в рейтинге ФИФА: 24

06.06.2025, Пт

02:00 МСК

 Бразилия
Место в рейтинге ФИФА: 5

П1 - 3.00

Х - 3.15

П2 - 2.50

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 15-й тур

Стадион: «Олимпийский» (Кито, Эквадор)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Эквадор262824-99
Бразилия 286299-24

Последние пять игр сборной Эквадора:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.03.2025

Чили

0:0

Эквадор

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Эквадор

2:1

Венесуэла

Отбор ЧМ-2026

20.11.2024Колумбия

0:1

Эквадор

Отбор ЧМ-2026

15.11.2024Эквадор

4:0

Боливия

Отбор ЧМ-2026

16.10.2024Уругвай

0:0

Эквадор

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Бразилии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.03.2025

Аргентина

4:1

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Бразилия

2:1

Колумбия

Отбор ЧМ-2026

20.11.2024Бразилия

1:1

Уругвай 

Отбор ЧМ-2026

15.11.2024Венесуэла

1:1

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

16.10.2024Бразилия

4:0

Перу

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

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После 14 туров сборная Эквадора опережает Бразилию в турнирной таблице на два очка и столько же позиций.

КомандыИВНПМО
1. Аргентина14101326-831
2. Эквадор1475213-523*
3. Уругвай1456317-1021
4. Бразилия1463520-1621
5. Парагвай1456311-921
6. Колумбия1455418-1420
7. Венесуэла1436513-1715
8. Боливия1442814-3014
9. Перу142486-1710
10. Чили142489-2110

* Со сборной Эквадора сняты три очка.

Прогноз на матч

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Весь мир привык к лидерству в южноамериканском футболе Аргентины и Бразилии. Но в этом отборе свой класс пока в полной мере подтвердила только первая. Бразильская сборная проводит квалификацию на удивление слабо: пять поражений - это больше, чем у кого бы то ни было в топ-6 таблицы. Исправлять положение призван легендарный Карло Анчелотти. Для самого титулованного тренера в истории мадридского «Реала» игра в Кито станет знаковой - первой во главе национальной команды! Это обстоятельство гарантирует матчу колоссальный интерес во всем мире. 

Естественно, бразильские звезды преисполнены желания достойно поздравить своего итальянского Мистера со столь грандиозным событием. Разумеется, за столь короткий срок Анчелотти не успеет кардинально перестроить игру команды, но эмоционально встряхнуть ее он, безусловно, сумеет.

А в качестве прогноза на игру выберем комбо: Бразилия не проиграет и тотал меньше 3.5 голов. В FONBET оформить такую ставку можно по коэффициенту 1.73. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Трансляция из Кито пройдет на Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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БК FONBET выкатила щедрые коэффициенты на три базовых исхода матча: 3.00 на Эквадор, 2.50 - на Бразилию и 3.15 - на ничью.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч Эквадор - Бразилия?

Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи в Кито является нулевая ничья (коэффициент - 6.00).

Где бесплатно смотреть матч Эквадор - Бразилия??

Следить за матчем бесплатно онлайн можно по графической трансляции на Winline.

Будут ли играть Винисиус и Неймар?

Естественно, Анчелотти вызвал на свою премьеру хорошо знакомого по Мадриду Винисиуса Жуниора. Неймар не вызывается в сборную с 2023 года.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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