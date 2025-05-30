Эквадор - Бразилия, 6 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Весь мир привык к лидерству в южноамериканском футболе Аргентины и Бразилии. Но в этом отборе свой класс пока в полной мере подтвердила только первая. Бразильская сборная проводит квалификацию на удивление слабо: пять поражений - это больше, чем у кого бы то ни было в топ-6 таблицы. Исправлять положение призван легендарный Карло Анчелотти. Для самого титулованного тренера в истории мадридского «Реала» игра в Кито станет знаковой - первой во главе национальной команды! Это обстоятельство гарантирует матчу колоссальный интерес во всем мире.

Естественно, бразильские звезды преисполнены желания достойно поздравить своего итальянского Мистера со столь грандиозным событием. Разумеется, за столь короткий срок Анчелотти не успеет кардинально перестроить игру команды, но эмоционально встряхнуть ее он, безусловно, сумеет.

А в качестве прогноза на игру выберем комбо: Бразилия не проиграет и тотал меньше 3.5 голов. В FONBET оформить такую ставку можно по коэффициенту 1.73.