Эдмонтон — Даллас, 25 мая: где смотреть полуфинал Кубка Стэнли, прогноз, статистика

После сокрушительного поражения в первом матче серии «Ойлерз» взяли себя в руки и во второй встрече «всухую» обыграли «Звезд». Серия перебралась в Канаду и теперь инициатива на стороне прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли.

В первой игре убийственным козырем «Старз» стала игра в большинстве. Игроки «Далласа» тогда трижды умело использовали численное большинство, что и предопределило исход встречи. Во втором матче в атаке у техасцев не получалось ни в равных составах, ни в большинстве, а голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер записал на свой счет почетный «сухарь».

Не станем мудрить. Шансы «Ойлерз» на победу в Кубке Стэнли изначально котировались выше. В прошлом году «Эдмонтон» на этой же стадии плей-офф выбил «Даллас». Предыдущую встречу на выезде более чем уверенно выиграл канадский клуб. Буквально все говорит о том, что первый домашний матч серии «Нефтяники» должны брать.