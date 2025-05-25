Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
24 мая 11:09ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Эдмонтон — Даллас, 25 мая: где смотреть полуфинал Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Звезды» и «Ойлерз» вновь бьются за финал
Руслан Ипполитов

 

В воскресенье, 25 мая, будет сыгран третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» - «Даллас». После двух проведенных игр счет равный - 1:1. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Прикидываем шансы соперников и внимательно изучаем котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эдмонтон Ойлерз»

25.05.2025, Вс

22:00 МСК

«Даллас Старз»

П1 - 2.15

Х - 4.00

П2 - 2.85

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК

Турнир: Кубок Стэнли, полуфинал, третий матч

Счет в серии: 1:1

Стадион: «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Даллас»3525187-166
«Эдмонтон»2535166-187

Предыдущие пять матчей «Далласа»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.05.2025«Даллас»

0:3

«Эдмонтон»

22.05.2025«Даллас»

6:3

«Эдмонтон»

18.05.2025«Даллас»

2:1 ОТ

«Виннипег»

16.05.2025«Виннипег»

4:0

«Даллас»

14.05.2025«Даллас»

3:1

«Виннипег»

Предыдущие пять матчей «Эдмонтона»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.05.2025«Даллас»

0:3

«Эдмонтон»

22.05.2025«Даллас»

6:3

«Эдмонтон»

15.05.2025«Вегас»

0:1 ОТ

«Эдмонтон»

13.05.2025«Эдмонтон»

3:0

«Вегас»

11.05.2025«Эдмонтон»

3:4

«Вегас»

Предыдущие пять матчей «Далласа» и «Эдмонтона»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.05.2025«Даллас»

0:3

«Эдмонтон»

22.05.2025«Даллас»

6:3

«Эдмонтон»

27.03.2025«Эдмонтон»

3:4

«Даллас»

09.03.2025«Эдмонтон»

5:4

«Даллас»

19.10.2024«Даллас»

4:1

«Эдмонтон»

Лучшие снайперы плей-офф-2025

Свернуть
ИгрокКомандаГоловИгр
1. Сэм БеннеттФлорида 914
2. Микко РантаненДаллас 915
3. Андрей СвечниковКаролина 812
4. Натан МаккиннонКолорадо 77
5. Вильям НюландерТоронто 613
6. Леон ДрайзайтльЭдмонтон 613
7. Кирилл КапризовМиннесота 56
8. Мэтт БолдиМиннесота 56
9. Николай ЭлерсВиннипег 58
10. Александр ОвечкинВашингтон 510

Прогноз на матч

Свернуть

После сокрушительного поражения в первом матче серии «Ойлерз» взяли себя в руки и во второй встрече «всухую» обыграли «Звезд». Серия перебралась в Канаду и теперь инициатива на стороне прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли.

В первой игре убийственным козырем «Старз» стала игра в большинстве. Игроки «Далласа» тогда трижды умело использовали численное большинство, что и предопределило исход встречи. Во втором матче в атаке у техасцев не получалось ни в равных составах, ни в большинстве, а голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер записал на свой счет почетный «сухарь».

Не станем мудрить. Шансы «Ойлерз» на победу в Кубке Стэнли изначально котировались выше. В прошлом году «Эдмонтон» на этой же стадии плей-офф выбил «Даллас». Предыдущую встречу на выезде более чем уверенно выиграл канадский клуб. Буквально все говорит о том, что первый домашний матч серии «Нефтяники» должны брать. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях. Следить за ходом встречи в текстовом формате есть возможность на спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекеры оценивают вероятность победы «Далласа» чуть ниже. Поставить на успех «Старз» предложено за 2.85, а на победу «Эдмонтона» можно заключить пари за 2.15. Ничья в основное время котируется выше всего - 4.00.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Даллас»?

Свернуть

За «Звезд» выступают форвард Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин.

Какие российские хоккеисты выступают за «Эдмонтон»?

Свернуть

В составе «Ойлерз» один российский игрок - Василий Подколзин.

Кто выиграет?

Свернуть

Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:

«Флорида» - 2.25 

«Эдмонтон» - 3.25

«Даллас» - 4.05

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer584 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer205 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer584 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных