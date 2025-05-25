Эдмонтон — Даллас, 25 мая: где смотреть полуфинал Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В воскресенье, 25 мая, будет сыгран третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» - «Даллас». После двух проведенных игр счет равный - 1:1. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Прикидываем шансы соперников и внимательно изучаем котировки букмекеров.
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Турнир: Кубок Стэнли, полуфинал, третий матч
Счет в серии: 1:1
Стадион: «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Даллас»
|35
|25
|187-166
|«Эдмонтон»
|25
|35
|166-187
Предыдущие пять матчей «Далласа»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.05.2025
|«Даллас»
0:3
«Эдмонтон»
|22.05.2025
|«Даллас»
6:3
«Эдмонтон»
|18.05.2025
|«Даллас»
2:1 ОТ
«Виннипег»
|16.05.2025
|«Виннипег»
4:0
«Даллас»
|14.05.2025
|«Даллас»
3:1
«Виннипег»
Предыдущие пять матчей «Эдмонтона»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.05.2025
|«Даллас»
0:3
«Эдмонтон»
|22.05.2025
|«Даллас»
6:3
«Эдмонтон»
|15.05.2025
|«Вегас»
0:1 ОТ
«Эдмонтон»
|13.05.2025
|«Эдмонтон»
3:0
«Вегас»
|11.05.2025
|«Эдмонтон»
3:4
«Вегас»
Предыдущие пять матчей «Далласа» и «Эдмонтона»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.05.2025
|«Даллас»
0:3
«Эдмонтон»
|22.05.2025
|«Даллас»
6:3
«Эдмонтон»
|27.03.2025
|«Эдмонтон»
3:4
«Даллас»
|09.03.2025
|«Эдмонтон»
5:4
«Даллас»
|19.10.2024
|«Даллас»
4:1
«Эдмонтон»
|Игрок
|Команда
|Голов
|Игр
|1. Сэм Беннетт
|Флорида
|9
|14
|2. Микко Рантанен
|Даллас
|9
|15
|3. Андрей Свечников
|Каролина
|8
|12
|4. Натан Маккиннон
|Колорадо
|7
|7
|5. Вильям Нюландер
|Торонто
|6
|13
|6. Леон Драйзайтль
|Эдмонтон
|6
|13
|7. Кирилл Капризов
|Миннесота
|5
|6
|8. Мэтт Болди
|Миннесота
|5
|6
|9. Николай Элерс
|Виннипег
|5
|8
|10. Александр Овечкин
|Вашингтон
|5
|10
После сокрушительного поражения в первом матче серии «Ойлерз» взяли себя в руки и во второй встрече «всухую» обыграли «Звезд». Серия перебралась в Канаду и теперь инициатива на стороне прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли.
В первой игре убийственным козырем «Старз» стала игра в большинстве. Игроки «Далласа» тогда трижды умело использовали численное большинство, что и предопределило исход встречи. Во втором матче в атаке у техасцев не получалось ни в равных составах, ни в большинстве, а голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер записал на свой счет почетный «сухарь».
Не станем мудрить. Шансы «Ойлерз» на победу в Кубке Стэнли изначально котировались выше. В прошлом году «Эдмонтон» на этой же стадии плей-офф выбил «Даллас». Предыдущую встречу на выезде более чем уверенно выиграл канадский клуб. Буквально все говорит о том, что первый домашний матч серии «Нефтяники» должны брать.
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Букмекеры оценивают вероятность победы «Далласа» чуть ниже. Поставить на успех «Старз» предложено за 2.85, а на победу «Эдмонтона» можно заключить пари за 2.15. Ничья в основное время котируется выше всего - 4.00.
За «Звезд» выступают форвард Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин.
В составе «Ойлерз» один российский игрок - Василий Подколзин.
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