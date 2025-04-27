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26 апреля 11:15ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Эдмонтон — Лос-Анджелес, 28 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Прошлогодние финалисты пока уступают в серии «Королям»
Руслан Ипполитов

 

28 апреля, когда московские часы будут показывать 04:30 утра, произойдет первое вбрасывание в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес» - «Эдмонтон». Прошлогодние финалисты Кубка Стэнли из Канады, уступив в двух первых встречах, сократили отставание до минимума, а во второй домашней игре постараются сравнять счет.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эдмонтон Ойлерз»

28.04.2025, Пн

04:30 МСК

«Лос-Анджелес Кингз»

П1 - 2.20

Х - 4.30

П2 - 2.90

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, четвертый матч

Счет в серии: 1:2

Стадион: «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Кингз»4641268-235
«Эдмонтон»4146235-268

Последние пять матчей «Лос-Анджелеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.04.2025«Эдмонтон»

7:4

«Лос-Анджелес»

24.04.2025«Лос-Анджелес»

6:2

«Эдмонтон»

22.04.2025«Лос-Анджелес»

6:5

«Эдмонтон»

18.04.2025«Лос-Анджелес»

1:5

«Калгари»

16.04.2025«Сиэтл»

5:6

«Лос-Анджелес»

Последние пять матчей «Эдмонтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.04.2025«Эдмонтон»

7:4

«Лос-Анджелес»

24.04.2025«Лос-Анджелес»

6:2

«Эдмонтон»

22.04.2025«Лос-Анджелес»

6:5

«Эдмонтон»

17.04.2025«Сан-Хосе»

0:3

«Эдмонтон»

15.04.2025«Эдмонтон»

0:5

«Лос-Анджелес»

Последние пять матчей «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.04.2025«Эдмонтон»

7:4

«Лос-Анджелес»

24.04.2025«Лос-Анджелес»

6:2

«Эдмонтон»

22.04.2025«Лос-Анджелес»

6:5

«Эдмонтон»

15.04.2025«Эдмонтон»

0:5

«Лос-Анджелес»

05.04.2025«Лос-Анджелес»

3:0

«Эдмонтон»

Лидеры

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«Кингз»

Показатель

«Эдмонтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Кемпе82

Драйзайтль

111

Снайпер (голы)Кемпе39

Драйзайтль

54

Ассистент (передачи)Копитар52

Макдэвид

79

Вратарь (коэфф. надежности)Кемпер2.14

Пикар

2.73

Пары первого раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»

«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

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Год назад «Королей» в первом раунде Кубка Стэнли выбил именно «Эдмонтон». Теперь «Лос-Анджелес», выиграв две первые встречи, имеет право почувствовать себя если не фаворитом, то ровней в паре с прошлогодним финалистом плей-офф. «Нефтяники» целенаправленно готовились к кубковой стадии сезона и, надо полагать, на пик формы тренерский штаб намеревался вывести игроков не к первой стадии плей-офф. Уверенная победа на своем льду показала, что «Эдмонтон» точно не стоит списывать со счетов, а их лидеры готовы к вести команду за собой.

Прекрасную форму демонстрирует звездный форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид. В предыдущей встрече он набрал 3 (1+2) очка. Это 20-й матч нападающего в плей-офф, в котором он набирал не меньше трех результативных баллов. С этим показателем он догнал Яромира Ягра, с которым сейчас делит шестую строчку. На четвертом месте в этом рейтинге наш Никита Кучеров (22), а возглавляет список Уэйн Гретцки (59).

Уверенная игра лидеров «Эдмонтона» и фактор своего льда, который на стороне канадского клуба, позволяет вполне обоснованно предположить, что четвертая встреча останется за «Нефтяниками». 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекер предлагает за победу «Королей» кэф 2.90. На успех «Эдмонтона» можно заключить пари за весомые 2.20. Ничья в основное время идет за 4.30.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Лос-Анджелес»?

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Цвета «Королей» защищают оборонец Владислав Гавриков и нападающий Андрей Кузьменко.

Какие российские хоккеисты выступают за «Эдмонтон»?

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Единственным представителем российского хоккея в канадском клубе является форвард Василий Подколзин.

Будет ли много голов в матче «Эдмонтон» - «Лос-Анджелес»?

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Букмекеры ждут результативную игру. За то, что в матче будет забито не меньше шести голов (ТБ 5.5) предложен коэффициент 1.64. ТМ 5.5 можно взять за 2.26.

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