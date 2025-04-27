Эдмонтон — Лос-Анджелес, 28 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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28 апреля, когда московские часы будут показывать 04:30 утра, произойдет первое вбрасывание в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес» - «Эдмонтон». Прошлогодние финалисты Кубка Стэнли из Канады, уступив в двух первых встречах, сократили отставание до минимума, а во второй домашней игре постараются сравнять счет.
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Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, четвертый матч
Счет в серии: 1:2
Стадион: «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Кингз»
|46
|41
|268-235
|«Эдмонтон»
|41
|46
|235-268
Последние пять матчей «Лос-Анджелеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Эдмонтон»
7:4
«Лос-Анджелес»
|24.04.2025
|«Лос-Анджелес»
6:2
«Эдмонтон»
|22.04.2025
|«Лос-Анджелес»
6:5
«Эдмонтон»
|18.04.2025
|«Лос-Анджелес»
1:5
«Калгари»
|16.04.2025
|«Сиэтл»
5:6
«Лос-Анджелес»
Последние пять матчей «Эдмонтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Эдмонтон»
7:4
«Лос-Анджелес»
|24.04.2025
|«Лос-Анджелес»
6:2
«Эдмонтон»
|22.04.2025
|«Лос-Анджелес»
6:5
«Эдмонтон»
|17.04.2025
|«Сан-Хосе»
0:3
«Эдмонтон»
|15.04.2025
|«Эдмонтон»
0:5
«Лос-Анджелес»
Последние пять матчей «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Эдмонтон»
7:4
«Лос-Анджелес»
|24.04.2025
|«Лос-Анджелес»
6:2
«Эдмонтон»
|22.04.2025
|«Лос-Анджелес»
6:5
«Эдмонтон»
|15.04.2025
|«Эдмонтон»
0:5
«Лос-Анджелес»
|05.04.2025
|«Лос-Анджелес»
3:0
«Эдмонтон»
«Кингз»
|Показатель
«Эдмонтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Кемпе
|82
Драйзайтль
111
|Снайпер (голы)
|Кемпе
|39
Драйзайтль
54
|Ассистент (передачи)
|Копитар
|52
Макдэвид
79
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Кемпер
|2.14
Пикар
2.73
«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»
Год назад «Королей» в первом раунде Кубка Стэнли выбил именно «Эдмонтон». Теперь «Лос-Анджелес», выиграв две первые встречи, имеет право почувствовать себя если не фаворитом, то ровней в паре с прошлогодним финалистом плей-офф. «Нефтяники» целенаправленно готовились к кубковой стадии сезона и, надо полагать, на пик формы тренерский штаб намеревался вывести игроков не к первой стадии плей-офф. Уверенная победа на своем льду показала, что «Эдмонтон» точно не стоит списывать со счетов, а их лидеры готовы к вести команду за собой.
Прекрасную форму демонстрирует звездный форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид. В предыдущей встрече он набрал 3 (1+2) очка. Это 20-й матч нападающего в плей-офф, в котором он набирал не меньше трех результативных баллов. С этим показателем он догнал Яромира Ягра, с которым сейчас делит шестую строчку. На четвертом месте в этом рейтинге наш Никита Кучеров (22), а возглавляет список Уэйн Гретцки (59).
Уверенная игра лидеров «Эдмонтона» и фактор своего льда, который на стороне канадского клуба, позволяет вполне обоснованно предположить, что четвертая встреча останется за «Нефтяниками».
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Букмекер предлагает за победу «Королей» кэф 2.90. На успех «Эдмонтона» можно заключить пари за весомые 2.20. Ничья в основное время идет за 4.30.
Цвета «Королей» защищают оборонец Владислав Гавриков и нападающий Андрей Кузьменко.
Единственным представителем российского хоккея в канадском клубе является форвард Василий Подколзин.
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