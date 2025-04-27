Эдмонтон — Лос-Анджелес, 28 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Год назад «Королей» в первом раунде Кубка Стэнли выбил именно «Эдмонтон». Теперь «Лос-Анджелес», выиграв две первые встречи, имеет право почувствовать себя если не фаворитом, то ровней в паре с прошлогодним финалистом плей-офф. «Нефтяники» целенаправленно готовились к кубковой стадии сезона и, надо полагать, на пик формы тренерский штаб намеревался вывести игроков не к первой стадии плей-офф. Уверенная победа на своем льду показала, что «Эдмонтон» точно не стоит списывать со счетов, а их лидеры готовы к вести команду за собой.

Прекрасную форму демонстрирует звездный форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид. В предыдущей встрече он набрал 3 (1+2) очка. Это 20-й матч нападающего в плей-офф, в котором он набирал не меньше трех результативных баллов. С этим показателем он догнал Яромира Ягра, с которым сейчас делит шестую строчку. На четвертом месте в этом рейтинге наш Никита Кучеров (22), а возглавляет список Уэйн Гретцки (59).

Уверенная игра лидеров «Эдмонтона» и фактор своего льда, который на стороне канадского клуба, позволяет вполне обоснованно предположить, что четвертая встреча останется за «Нефтяниками».