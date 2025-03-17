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17 марта 14:20ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Эдмонтон — Юта, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Юта» еще ни разу не обыгрывала «нефтяников»
Руслан Ипполитов

 

19 марта «Эдмонтон» примет на своей площадке «Юту». Первое вбрасывание намечено на 04:00 по Москве. Гостям еще ни разу не удавалось обыграть «Нефтяников» в непродолжительной истории противостояния двух клубов, но победа крайне необходима ведущей ожесточенную борьбу за выход в плей-офф команде Андре Туриньи.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эдмонтон Ойлерз»

19.03.2025, Ср

04:00 МСК

«Юта»

П1 - 2.08

Х - 4.20

П2 - 3.00

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Эдмонтон»208-4
«Юта»024-8

Последние пять матчей «Эдмонтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.03.2025«Рейнджерс»

1:3

«Эдмонтон»

15.03.2025«Айлендерс»

1:2

«Эдмонтон»

14.03.2025«Нью-Джерси»

3:2

«Эдмонтон»

11.03.2025«Баффало»

3:2

«Эдмонтон»

09.03.2025«Эдмонтон»

5:4

«Даллас»

Последние пять матчей «Юты» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.03.2025«Ванкувер»

1:3

«Юта»

15.03.2025«Сиэтл»

4:2

«Юта»

13.03.2025«Юта»

3:2

«Анахайм»

11.03.2025«Юта»

3:4 Б

«Торонто»

08.03.2025«Чикаго»

4:3 ОТ

«Юта»

Лидеры

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«Эдмонтон»

Показатель

«Юта»

Показатель

Бомбардир (очки)Драйзайтль101

Келлер

74

Снайпер (голы)Драйзайтль49

Гюнтер

24

Ассистент (передачи)Макдэвид61

Келлер

50

Вратарь (коэфф. надежности)Пикар2.63

Веймелка

2.51

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6737613515244-17596
2. Каролина6736502222217-17886
3. Флорида6835240324221-18485
4. Тампа-Бэй6633412323234-17981
5. Торонто6631711224210-19781
6. Нью-Джерси6832311526204-17778
7. Оттава6627812325195-18777
8. Рейнджерс6830210629204-20472
9. Монреаль6623722527197-21671
10. Коламбус6623441727217-22170
11. Детройт6724530629194-21170
12. Айлендерс6624421728179-19668
13. Бостон6823701730184-21868
14. Питтсбург6919815531202-25066
15. Филадельфия6817653532191-23264
16. Баффало6521231533206-23058

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6838811317237-15698
2. Даллас6635521221225-17487
3. Вегас6736213520222-18486
4. Колорадо6835512124228-19785
5. Эдмонтон67281101324214-19482
6. Лос-Анджелес6531413620185-16981
7. Миннесота6729532325184-19379
8. Ванкувер67245211025185-20373
9. Сент-Луис6824541628202-20273
10. Калгари6524332924169-19071
11. Юта6722713826190-19871
12. Анахайм6721532531179-21165
13. Сиэтл6823513234203-22163
14. Нэшвилл6621310833171-21458
15. Чикаго6717212738182-23749
16. Сан-Хосе6813414541178-25545

Потери

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«Эдмонтон»: Фредерик, Клингберг, Кейн, Хайман (все - травма)

«Юта»: Бортуццо, О'Брайен, Вялимяки (все - травма)

Прогноз на матч

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После возвращения из четырехматчевого выездного турне, в котором «Эдмонтон» набрал ровно половину из возможных очков, «Нефтяники» сыграют на своем льду. Победа крайне необходима стремящимся в плей-офф Кубка Стэнли гостям из Юты, но впервые в своей короткой пока клубной истории у «Ойлерз» будет проблематично.

«Эдмонтон» не лидирует в турнирной таблице Национальной хоккейной лиги, но именно команду Криса Ноблоха часто называют одним из основных претендентов на победу в весеннем розыгрыше Кубка Стэнли. В прошлом году «Нефтяники» дошли до финала, но в драматичном седьмом матче финальной серии уступили в одну шайбу «Флориде», которой и достался почетный трофей.

Главной звездой хозяев предстоящего матча является Леон Драйзайтль. Немецкий форвард возглавляет список самых метких снайперов регулярного первенства и идет на втором месте в списке лучших бомбардиров лиги. Показатель результативности нападающего уже перевалил за сотню очков (101), а без результативных действий Леона не обходилось в последних 18-ти матчах «Эдмонтона».

Выездное турне «Нефтяников» сложно назвать изнурительным. Две последние встречи прошли в Нью-Йорке, а перед этим была игра в Нью-Джерси. Но возвращение на свою площадку станет несомненным полюсом для игроков «Ойлерз» в предстоящем матче. Мотивация в спорте является одним из основных залогов победы, но игровой уровень «Эдмонтона» несомненно выше, чем у «Юты». Есть все основания полагать, что одержать первую победу во встречах с «Эдмонтоном» гостям на этот раз не удастся.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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FONBET предлагает за победу «Юты» в основное время солидный коэффициент 3.85. Сыгравшая ставка на выигрыш хозяев льда будет умножена на 1.75. На ничью можно заключить пари за 4.70.

Вопросы и ответы

Сыграет ли за «Эдмонтон» Василий Подколзин?

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23-летний нападающий не является лидером «Нефтяников», но стабильно получает свои игровые минуты. Россиянин в 67 матчах регулярки записал на свой счет 21 (6+15) балл за результативные действия.

Сыграет ли за «Юту» Михаил Сергачев?

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Российскому защитнику не приходится жаловаться на количество игрового времени. В сезоне-2024/25 Сергачев принял участие в 62 матчах своей команды, в которых забил 11 голов и сделал 32 результативные передачи. Появление на льду 26-летнего оборонца не вызывает сомнений.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 8.00 

«Виннипег» - 9.00

«Флорида» - 9.00

На победу в плей-офф «Юты» можно поставить с коэффициентом 100.00.

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