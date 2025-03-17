Эдмонтон — Юта, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

После возвращения из четырехматчевого выездного турне, в котором «Эдмонтон» набрал ровно половину из возможных очков, «Нефтяники» сыграют на своем льду. Победа крайне необходима стремящимся в плей-офф Кубка Стэнли гостям из Юты, но впервые в своей короткой пока клубной истории у «Ойлерз» будет проблематично.

«Эдмонтон» не лидирует в турнирной таблице Национальной хоккейной лиги, но именно команду Криса Ноблоха часто называют одним из основных претендентов на победу в весеннем розыгрыше Кубка Стэнли. В прошлом году «Нефтяники» дошли до финала, но в драматичном седьмом матче финальной серии уступили в одну шайбу «Флориде», которой и достался почетный трофей.

Главной звездой хозяев предстоящего матча является Леон Драйзайтль. Немецкий форвард возглавляет список самых метких снайперов регулярного первенства и идет на втором месте в списке лучших бомбардиров лиги. Показатель результативности нападающего уже перевалил за сотню очков (101), а без результативных действий Леона не обходилось в последних 18-ти матчах «Эдмонтона».

Выездное турне «Нефтяников» сложно назвать изнурительным. Две последние встречи прошли в Нью-Йорке, а перед этим была игра в Нью-Джерси. Но возвращение на свою площадку станет несомненным полюсом для игроков «Ойлерз» в предстоящем матче. Мотивация в спорте является одним из основных залогов победы, но игровой уровень «Эдмонтона» несомненно выше, чем у «Юты». Есть все основания полагать, что одержать первую победу во встречах с «Эдмонтоном» гостям на этот раз не удастся.