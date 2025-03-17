Эдмонтон — Юта, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
19 марта «Эдмонтон» примет на своей площадке «Юту». Первое вбрасывание намечено на 04:00 по Москве. Гостям еще ни разу не удавалось обыграть «Нефтяников» в непродолжительной истории противостояния двух клубов, но победа крайне необходима ведущей ожесточенную борьбу за выход в плей-офф команде Андре Туриньи.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эдмонтон Ойлерз»
19.03.2025, Ср
04:00 МСК
«Юта»
|П1 - 2.08
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Эдмонтон»
|2
|0
|8-4
|«Юта»
|0
|2
|4-8
Последние пять матчей «Эдмонтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.03.2025
|«Рейнджерс»
1:3
«Эдмонтон»
|15.03.2025
|«Айлендерс»
1:2
«Эдмонтон»
|14.03.2025
|«Нью-Джерси»
3:2
«Эдмонтон»
|11.03.2025
|«Баффало»
3:2
«Эдмонтон»
|09.03.2025
|«Эдмонтон»
5:4
«Даллас»
Последние пять матчей «Юты» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.03.2025
|«Ванкувер»
1:3
«Юта»
|15.03.2025
|«Сиэтл»
4:2
«Юта»
|13.03.2025
|«Юта»
3:2
«Анахайм»
|11.03.2025
|«Юта»
3:4 Б
«Торонто»
|08.03.2025
|«Чикаго»
4:3 ОТ
«Юта»
«Эдмонтон»
|Показатель
«Юта»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Драйзайтль
|101
Келлер
74
|Снайпер (голы)
|Драйзайтль
|49
Гюнтер
24
|Ассистент (передачи)
|Макдэвид
|61
Келлер
50
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Пикар
|2.63
Веймелка
2.51
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|67
|37
|6
|1
|3
|5
|15
|244-175
|96
|2. Каролина
|67
|36
|5
|0
|2
|2
|22
|217-178
|86
|3. Флорида
|68
|35
|2
|4
|0
|3
|24
|221-184
|85
|4. Тампа-Бэй
|66
|33
|4
|1
|2
|3
|23
|234-179
|81
|5. Торонто
|66
|31
|7
|1
|1
|2
|24
|210-197
|81
|6. Нью-Джерси
|68
|32
|3
|1
|1
|5
|26
|204-177
|78
|7. Оттава
|66
|27
|8
|1
|2
|3
|25
|195-187
|77
|8. Рейнджерс
|68
|30
|2
|1
|0
|6
|29
|204-204
|72
|9. Монреаль
|66
|23
|7
|2
|2
|5
|27
|197-216
|71
|10. Коламбус
|66
|23
|4
|4
|1
|7
|27
|217-221
|70
|11. Детройт
|67
|24
|5
|3
|0
|6
|29
|194-211
|70
|12. Айлендерс
|66
|24
|4
|2
|1
|7
|28
|179-196
|68
|13. Бостон
|68
|23
|7
|0
|1
|7
|30
|184-218
|68
|14. Питтсбург
|69
|19
|8
|1
|5
|5
|31
|202-250
|66
|15. Филадельфия
|68
|17
|6
|5
|3
|5
|32
|191-232
|64
|16. Баффало
|65
|21
|2
|3
|1
|5
|33
|206-230
|58
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|68
|38
|8
|1
|1
|3
|17
|237-156
|98
|2. Даллас
|66
|35
|5
|2
|1
|2
|21
|225-174
|87
|3. Вегас
|67
|36
|2
|1
|3
|5
|20
|222-184
|86
|4. Колорадо
|68
|35
|5
|1
|2
|1
|24
|228-197
|85
|5. Эдмонтон
|67
|28
|11
|0
|1
|3
|24
|214-194
|82
|6. Лос-Анджелес
|65
|31
|4
|1
|3
|6
|20
|185-169
|81
|7. Миннесота
|67
|29
|5
|3
|2
|3
|25
|184-193
|79
|8. Ванкувер
|67
|24
|5
|2
|1
|10
|25
|185-203
|73
|9. Сент-Луис
|68
|24
|5
|4
|1
|6
|28
|202-202
|73
|10. Калгари
|65
|24
|3
|3
|2
|9
|24
|169-190
|71
|11. Юта
|67
|22
|7
|1
|3
|8
|26
|190-198
|71
|12. Анахайм
|67
|21
|5
|3
|2
|5
|31
|179-211
|65
|13. Сиэтл
|68
|23
|5
|1
|3
|2
|34
|203-221
|63
|14. Нэшвилл
|66
|21
|3
|1
|0
|8
|33
|171-214
|58
|15. Чикаго
|67
|17
|2
|1
|2
|7
|38
|182-237
|49
|16. Сан-Хосе
|68
|13
|4
|1
|4
|5
|41
|178-255
|45
«Эдмонтон»: Фредерик, Клингберг, Кейн, Хайман (все - травма)
«Юта»: Бортуццо, О'Брайен, Вялимяки (все - травма)
После возвращения из четырехматчевого выездного турне, в котором «Эдмонтон» набрал ровно половину из возможных очков, «Нефтяники» сыграют на своем льду. Победа крайне необходима стремящимся в плей-офф Кубка Стэнли гостям из Юты, но впервые в своей короткой пока клубной истории у «Ойлерз» будет проблематично.
«Эдмонтон» не лидирует в турнирной таблице Национальной хоккейной лиги, но именно команду Криса Ноблоха часто называют одним из основных претендентов на победу в весеннем розыгрыше Кубка Стэнли. В прошлом году «Нефтяники» дошли до финала, но в драматичном седьмом матче финальной серии уступили в одну шайбу «Флориде», которой и достался почетный трофей.
Главной звездой хозяев предстоящего матча является Леон Драйзайтль. Немецкий форвард возглавляет список самых метких снайперов регулярного первенства и идет на втором месте в списке лучших бомбардиров лиги. Показатель результативности нападающего уже перевалил за сотню очков (101), а без результативных действий Леона не обходилось в последних 18-ти матчах «Эдмонтона».
Выездное турне «Нефтяников» сложно назвать изнурительным. Две последние встречи прошли в Нью-Йорке, а перед этим была игра в Нью-Джерси. Но возвращение на свою площадку станет несомненным полюсом для игроков «Ойлерз» в предстоящем матче. Мотивация в спорте является одним из основных залогов победы, но игровой уровень «Эдмонтона» несомненно выше, чем у «Юты». Есть все основания полагать, что одержать первую победу во встречах с «Эдмонтоном» гостям на этот раз не удастся.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
FONBET предлагает за победу «Юты» в основное время солидный коэффициент 3.85. Сыгравшая ставка на выигрыш хозяев льда будет умножена на 1.75. На ничью можно заключить пари за 4.70.
23-летний нападающий не является лидером «Нефтяников», но стабильно получает свои игровые минуты. Россиянин в 67 матчах регулярки записал на свой счет 21 (6+15) балл за результативные действия.
Российскому защитнику не приходится жаловаться на количество игрового времени. В сезоне-2024/25 Сергачев принял участие в 62 матчах своей команды, в которых забил 11 голов и сделал 32 результативные передачи. Появление на льду 26-летнего оборонца не вызывает сомнений.
Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 8.00
«Виннипег» - 9.00
«Флорида» - 9.00
На победу в плей-офф «Юты» можно поставить с коэффициентом 100.00.
Партнерский проект