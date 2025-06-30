Англия — Германия, 28 июня: где смотреть финал молодежного Евро-2025, прогноз, составы

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В субботу, 28 июня, в Братиславе пройдет финал молодежного чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся сборные Англии и Германии. Немцы - завсегдатаи решающих матчей турнира. Англичане в последний раз завоевывали трофей в 1984 году. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
Турнир: Молодежный чемпионат Европы-2025, финал
Стадион: «Тегельне Поле» (Братислава, Словакия)
Главный судья: еще не определен
Последние пять игр сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.06.2025
|Англия
2:1
Нидерланды
Евро-2025
|21.06.2025
|Испания
1:3
Англия
Евро-2025
|18.06.2025
|Англия
1:2
Германия
Евро-2025
|15.06.2025
|Англия
0:0
Словения
Евро-2025
|12.06.2025
|Чехия
1:3
Англия
Евро-2025
Последние игры сборной Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.06.2025
|Германия
3:0
Франция
Евро-2025
|22.06.2025
|Германия
3:2 ДВ
Италия
Евро-2025
|18.06.2025
|Англия
1:2
Германия
Евро-2025
|15.06.2025
|Чехия
2:4
Германия
Евро-2025
|12.06.2025
|Германия
3:0
Словения
Евро-2025
Обе команды здорово себя проявили на пути к финалу. И англичане. и немцы играют довольно результативно. У британцев был сбой в матче со словенцами (0:0) на групповом этапе, но вряд ли этот момент можно отнести к симптоматичным. Козырем германской сборной может стать Ник Вольтемальде, с заметным отрывом возглавляющий список снайперов турнира (6 голов в 4-х матчах). Самым результативным футболистом британской сборной является полузащитник Харви Эллиотт, на счету которого три забитых мяча.
Немцы довольно уверенно добрались до решающего матча, добившись стопроцентного результата. У англичан был сбой в матче со словенцами (0:0), которых сборная Германии разгромила (3:0). Пути соперников уже пересекались на групповом этапе, и тогда немцы взяли вверх (2:1). Но перед титульным матчем важен не столько счет, сколько характер той игры. Англичане, пусть и проиграли, но провели гораздо больше атак и создали больше голевых моментов. Итоговый счет групповой встречи не отражает соотношения сил соперников на поле. Сборная Англии играла лучше и точно не заслуживала поражения. Наш выбор - победа англичан в основное время.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
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Ориентировочные стартовые составы на матч Англия - Германия:
|Позиция
|Англия
Германия
Позиция
|Вратарь
|1. Бидл
1. Атуболу
Вратарь
|Защитник
|2. Ливраменто
4. Арри-Мби
Защитник
|Защитник
|4. Куанса
5. Розенфельдер
Защитник
|Защитник
|5. Крессвелл
3. Браун
Защитник
|Защитник
|8. Андерсон
2. Коллинз
Защитник
|Полузащитник
|10. Макэйти
20. Небель
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Хатчинсон
6. Мартель
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Хиншелвуд
18. Райц
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Эллиотт
7. Кнауфф
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Скотт
10. Вольтемаде
Нападающий
|Нападающий
|18. Стэнсфилд
19. Вайпер
Нападающий
|Главный тренер
|Ли Карсли
Антонио Ди Сальво
Главный тренер
Вероятность победы англичан оценена коэффициентом 2.45. Ничья котируется за 3.55. На выигрыш сборной Германиии предлагается заключить пари за 2.75.
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Самый скромный коэффициент в линии на точный счет предложен за ничью 1:1. в основное время. Успешная ставка на такой исход сулит семмикратную выплату.
На то, что счет в игре откроют игроки сборной Англии предлагается заключить пари с коэффициентом 1.85. Ставка на то, что первыми отличатся немцы, будет рассчитана по кэфу 2.03.
Тотал больше трех голов предложен за 1.95. ТМ 3.0 предлагается взять за 1.85.