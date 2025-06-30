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26 июня 9:38ГлавнаяПрогнозыФутболТоварищеские матчи сборных

Англия — Германия, 28 июня: где смотреть финал молодежного Евро-2025, прогноз, составы

Британцы не завоевывали титул больше 40 лет
Руслан Ипполитов

В субботу, 28 июня, в Братиславе пройдет финал молодежного чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся сборные Англии и Германии. Немцы - завсегдатаи решающих матчей турнира. Англичане в последний раз завоевывали трофей в 1984 году. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Англия

28.06.2025, Сб

22:00 МСК

Германия

П1 - 2.45

Х - 3.55

П2 - 2.75

Турнир: Молодежный чемпионат Европы-2025, финал

Стадион: «Тегельне Поле» (Братислава, Словакия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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Последние пять игр сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.06.2025Англия

2:1

Нидерланды

Евро-2025

21.06.2025Испания

1:3

Англия

Евро-2025

18.06.2025Англия

1:2

Германия

Евро-2025

15.06.2025Англия

0:0

Словения

Евро-2025

12.06.2025Чехия

1:3

Англия

Евро-2025

Последние игры сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.06.2025Германия

3:0

Франция

Евро-2025

22.06.2025Германия

3:2 ДВ

Италия

Евро-2025

18.06.2025Англия

1:2

Германия

Евро-2025

15.06.2025Чехия

2:4

Германия

Евро-2025

12.06.2025Германия

3:0

Словения

Евро-2025

Прогноз на матч

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Обе команды здорово себя проявили на пути к финалу. И англичане. и немцы играют довольно результативно. У британцев был сбой в матче со словенцами (0:0) на групповом этапе, но вряд ли этот момент можно отнести к симптоматичным. Козырем германской сборной может стать Ник Вольтемальде, с заметным отрывом возглавляющий список снайперов турнира (6 голов в 4-х матчах). Самым результативным футболистом британской сборной является полузащитник Харви Эллиотт, на счету которого три забитых мяча.

Немцы довольно уверенно добрались до решающего матча, добившись стопроцентного результата. У англичан был сбой в матче со словенцами (0:0), которых сборная Германии разгромила (3:0). Пути соперников уже пересекались на групповом этапе, и тогда немцы взяли вверх (2:1). Но перед титульным матчем важен не столько счет, сколько характер той игры. Англичане, пусть и проиграли, но провели гораздо больше атак и создали больше голевых моментов. Итоговый счет групповой встречи не отражает соотношения сил соперников на поле. Сборная Англии играла лучше и точно не заслуживала поражения. Наш выбор - победа англичан в основное время.     

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Ориентировочные стартовые составы на матч Англия - Германия:

ПозицияАнглия

Германия

Позиция

Вратарь1. Бидл

1. Атуболу

Вратарь

Защитник2. Ливраменто

4. Арри-Мби

Защитник

Защитник4. Куанса

5. Розенфельдер

Защитник

Защитник5. Крессвелл

3. Браун

Защитник

Защитник8. Андерсон

2. Коллинз

Защитник

Полузащитник 10. Макэйти

20. Небель

Полузащитник 

Полузащитник 11. Хатчинсон

6. Мартель

Полузащитник 

Полузащитник16. Хиншелвуд

18. Райц

Полузащитник

Полузащитник19. Эллиотт

7. Кнауфф

Полузащитник

Полузащитник20. Скотт

10. Вольтемаде

Нападающий

Нападающий18. Стэнсфилд

19. Вайпер

Нападающий

Главный тренерЛи Карсли

Антонио Ди Сальво

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы англичан оценена коэффициентом 2.45. Ничья котируется за 3.55. На выигрыш сборной Германиии предлагается заключить пари за 2.75.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч Англия - Германия?

Самый скромный коэффициент в линии на точный счет предложен за ничью 1:1. в основное время. Успешная ставка на такой исход сулит семмикратную выплату. 

Кто откроет счет в матче Англия - Германия?

На то, что счет в игре откроют игроки сборной Англии предлагается заключить пари с коэффициентом 1.85. Ставка на то, что первыми отличатся немцы, будет рассчитана по кэфу 2.03.

Будет ли результативным матч Англия - Германия?

Тотал больше трех голов предложен за 1.95. ТМ 3.0 предлагается взять за 1.85.

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