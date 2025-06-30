Англия — Германия, 28 июня: где смотреть финал молодежного Евро-2025, прогноз, составы

Обе команды здорово себя проявили на пути к финалу. И англичане. и немцы играют довольно результативно. У британцев был сбой в матче со словенцами (0:0) на групповом этапе, но вряд ли этот момент можно отнести к симптоматичным. Козырем германской сборной может стать Ник Вольтемальде, с заметным отрывом возглавляющий список снайперов турнира (6 голов в 4-х матчах). Самым результативным футболистом британской сборной является полузащитник Харви Эллиотт, на счету которого три забитых мяча.

Немцы довольно уверенно добрались до решающего матча, добившись стопроцентного результата. У англичан был сбой в матче со словенцами (0:0), которых сборная Германии разгромила (3:0). Пути соперников уже пересекались на групповом этапе, и тогда немцы взяли вверх (2:1). Но перед титульным матчем важен не столько счет, сколько характер той игры. Англичане, пусть и проиграли, но провели гораздо больше атак и создали больше голевых моментов. Итоговый счет групповой встречи не отражает соотношения сил соперников на поле. Сборная Англии играла лучше и точно не заслуживала поражения. Наш выбор - победа англичан в основное время.