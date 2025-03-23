Англия - Латвия, 25 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Сборная Латвии бодро стартовала в новом отборочном цикле. Но теперь ее ждет куда более сложный выезд, чем предыдущий. Даже ничья в Великобритании станет для представителя Прибалтики грандиозным успехом. Заглянем в линии букмекеров на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Англия
Место в рейтинге ФИФА: 4
25.03.2025, Вт
22:45 МСК
Латвия
|П1 - 1.05
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Европа, группа K, 2-й тур
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия)
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Англия
|0
|0
|0
|0-0
|Латвия
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять игр сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.03.2025
|Англия
2:0
Албания
Отбор ЧМ-2026
|17.11.2024
|Англия
5:0
Ирландия
Лига наций
|14.11.2024
|Греция
0:3
Англия
Лига наций
|13.10.2024
|Финляндия
1:3
Англия
Лига наций
|10.10.2024
|Англия
1:2
Греция
Лига наций
Последние пять игр сборной Латвии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.03.2025
|Андорра
0:1
Латвия
Отбор ЧМ-2026
|17.11.2024
|Латвия
1:2
Армения
Лига наций
|14.11.2024
|Северная Македония
1:0
Латвия
Лига наций
|13.10.2024
|Фарерские острова
1:1
Латвия
Лига наций
|10.10.2024
|Латвия
0:3
Северная Македония
Лига наций
Любителям сборной Латвии можно посоветовать заскринить таблицу для истории - вряд ли такое положение лидеров сохранится дольше одного тура.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Англия
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2. Латвия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3. Сербия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4. Андорра
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|5. Албания
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Грядет историческое событие для латвийского футбола - первый матч со сборной Англии. И сразу на легендарном «Уэмбли»! Естественно, желание проявить себя у гостей будет зашкаливать. Мотивация - это единственный компонент, в котором прибалтийская команда наверняка превзойдет местную. Звездам АПЛ будет непросто настроиться должным образом на 140-ю сборную рейтинга ФИФА. Этот нюанс повышает вероятность сенсации, но все-таки не настолько, чтобы всерьез о ней рассуждать. По большому счету, вопросы в этом противостоянии вызывает лишь размер хозяйской победы, а не ее факт.
Можно предположить, что итальянский тренер Паоло Николато выстроит игру таким образом, чтобы избежать разгрома. Есть надежда, что латвийцы будут самоотверженно сражаться за каждый матч и не допустят слишком уж крупного счета. Возьмем в качестве прогноза тотал голов меньше 3.5 - в PARI на этот исход весьма симпатичный коэффициент.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
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|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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|Текстовая
|-
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