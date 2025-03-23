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23 марта 10:39ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Англия - Латвия, 25 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Уникальный случай, когда Латвия рядом с Англией в таблице
Валентин Васильев

Сборная Латвии бодро стартовала в новом отборочном цикле. Но теперь ее ждет куда более сложный выезд, чем предыдущий. Даже ничья в Великобритании станет для представителя Прибалтики грандиозным успехом. Заглянем в линии букмекеров на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Англия
Место в рейтинге ФИФА: 4

25.03.2025, Вт

22:45 МСК

Латвия
Место в рейтинге ФИФА: 140

П1 - 1.05

Х - 15.00

П2 - 87.00

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Европа, группа K, 2-й тур

Стадион: «Уэмбли»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Англия 0000-0
Латвия0000-0

Последние пять игр сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.03.2025Англия 

2:0

Албания

Отбор ЧМ-2026

17.11.2024Англия 

5:0

Ирландия

Лига наций

14.11.2024Греция

0:3

Англия 

Лига наций

13.10.2024Финляндия

1:3

Англия 

Лига наций

10.10.2024Англия 

1:2

Греция

Лига наций

Последние пять игр сборной Латвии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.03.2025Андорра

0:1

Латвия

Отбор ЧМ-2026

17.11.2024Латвия

1:2

Армения

Лига наций

14.11.2024Северная Македония

1:0

Латвия

Лига наций

13.10.2024Фарерские острова

1:1

Латвия

Лига наций

10.10.2024Латвия

0:3

Северная Македония

Лига наций

Место в турнирной таблице

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Любителям сборной Латвии можно посоветовать заскринить таблицу для истории - вряд ли такое положение лидеров сохранится дольше одного тура. 

КомандыИВНПМО
1. Англия11002-03
2. Латвия11001-03
3. Сербия00000-00
4. Андорра10010-10
5. Албания10010-20

Прогноз на матч

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Грядет историческое событие для латвийского футбола - первый матч со сборной Англии. И сразу на легендарном «Уэмбли»! Естественно, желание проявить себя у гостей будет зашкаливать. Мотивация - это единственный компонент, в котором прибалтийская команда наверняка превзойдет местную. Звездам АПЛ будет непросто настроиться должным образом на 140-ю сборную рейтинга ФИФА. Этот нюанс повышает вероятность сенсации, но все-таки не настолько, чтобы всерьез о ней рассуждать. По большому счету, вопросы в этом противостоянии вызывает лишь размер хозяйской победы, а не ее факт.  

Можно предположить, что итальянский тренер Паоло Николато выстроит игру таким образом, чтобы избежать разгрома. Есть надежда, что латвийцы будут самоотверженно сражаться за каждый матч и не допустят слишком уж крупного счета. Возьмем в качестве прогноза тотал голов меньше 3.5 - в PARI на этот исход весьма симпатичный коэффициент

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Лондоне покажут каналы, доступные в IP-TV сервисах. Графические лайв-трансляции  доступны на ресурсах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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БК Winline установила чисто символический коэффициент на победу фаворита - 1.05 и невероятно щедрые - на два других основных исхода. В случае ничьей компания выплатит выигрыш в 15-кратном размере, а при успехе гостей умножит сумму ставки на 87!

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