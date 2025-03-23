Англия - Латвия, 25 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Грядет историческое событие для латвийского футбола - первый матч со сборной Англии. И сразу на легендарном «Уэмбли»! Естественно, желание проявить себя у гостей будет зашкаливать. Мотивация - это единственный компонент, в котором прибалтийская команда наверняка превзойдет местную. Звездам АПЛ будет непросто настроиться должным образом на 140-ю сборную рейтинга ФИФА. Этот нюанс повышает вероятность сенсации, но все-таки не настолько, чтобы всерьез о ней рассуждать. По большому счету, вопросы в этом противостоянии вызывает лишь размер хозяйской победы, а не ее факт.

Можно предположить, что итальянский тренер Паоло Николато выстроит игру таким образом, чтобы избежать разгрома. Есть надежда, что латвийцы будут самоотверженно сражаться за каждый матч и не допустят слишком уж крупного счета. Возьмем в качестве прогноза тотал голов меньше 3.5 - в PARI на этот исход весьма симпатичный коэффициент.