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13 мая 8:13ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Эспаньол — Барселона, 15 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Барса» готова оформить чемпионский титул
Руслан Ипполитов

В четверг, 15 мая, в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» может официально стать чемпионом. Команда Флика опережает «Реал» на 7 очков за 3 тура до финиша первенства. Для завоевания титула «Барсе» необходимо побеждать «Эспаньол» или дождаться любых очковых потерь от «сливочных».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эспаньол» (Барселона) 

15.05.2025, Чт

22:30 МСК

«Барселона» (Барселона) 

П1 - 9.00

Х - 5.60

П2 - 1.30

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 36-й тур

Стадион: «Стейдж Фронт» (Барселона, Испания)

Главный судья: Сесар Сото Градо

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Эспаньол»

44

46

127

231-418

«Барселона»

127

46

44

418-231

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Барселона»

4:3

«Реал»

Примера

06.05.2025«Интер»

4:3 ДВ

«Барселона»

Лига чемпионов

03.05.2025«Вальядолид»

1:2

«Барселона»

Примера

30.04.2025«Барселона»

3:3

«Интер»

Лига чемпионов

26.04.2025«Барселона»

3:2 д. в.

«Реал»

Кубок Испании

Последние пять матчей «Эспаньола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Леганес»

3:2

«Эспаньол»

Примера

04.05.2025«Эспаньол»

1:2

«Бетис»

Примера

27.04.2025«Вильярреал»

1:0

«Эспаньол»

Примера

22.04.2025«Валенсия»

1:1

«Эспаньол»

Примера

18.04.2025«Эспаньол»

1:0

«Хетафе»

Примера

Последние пять матчей «Барселоны» и «Эспаньола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.11.2024«Барселона»

3:1

«Эспаньол»

Примера

14.05.2023«Эспаньол»

2:4

«Барселона»

Примера

31.12.2022«Барселона»

1:1

«Эспаньол»

Примера

13.02.2022«Эспаньол»

2:2

«Барселона»

Примера

20.11.2021«Барселона»

1:0

«Эспаньол»

Примера

Турнирное положение

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«Барса» после 35-ти туров идет первой, опережая «Реал» на семь баллов. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона35264595-3682
2. Реал Мадрид35236672-3775
3. Атлетико352010560-2770
4. Атлетик351713551-2664
5. Вильярреал351710861-4761
6. Бетис351610953-4358
7. Сельта351471455-5449
8. Мальорка351381433-4047
9. Райо Вальекано3512111237-4247
10. Валенсия3511121243-5145
11. Осасуна3510151043-5145
12. Реал Сосьедад351271632-4143
13. Хетафе351091631-3439
14. Эспаньол351091638-4739
15. Жирона351081741-5338
16. Севилья359111539-4938
17. Алавес358111635-4735
18. Леганес357131535-5334
19. Лас-Пальмас35881940-5732
20. Вальядолид35442726-8516

Прогноз на матч

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«Барселоне» осталось сделать всего шаг к чемпионству. После победы над мадридским «Реалом» (4:3) каталонцы за три тура до финиша первенства впереди на семь очков. Сократить такое отставание «сливочные» могут лишь в случае трех поражений подряд команды Ханса-Дитера Флика при своих трех победах. С большой долей вероятности «Барса» уже по итогам этого тура оформит чемпионство в родном городе.

Разница в классе ближайших соперников настолько очевидна, что размышлять можно разве что над разницей мячей. Есть основания полагать, что игроки «Барсы» могут выйти на поле без должного настроя. Осторожно выбираем успех номинальных гостей с небольшой форой.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Канал «МАТЧ!» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Барселона»: Мартинес (дисквалификация). Берналь, Кунде, Родригес (все - травма)

«Эспаньол»: Оливан, Лосано (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Эспаньол» - «Барселона»:

Позиция«Эспаньол»

«Барселона»

Позиция

Вратарь1. Гарсия

25. Щенсны

Вратарь

Защитник4. Кумбула

32. Форт

Защитник

Защитник6. Кабрера

24. Гарсия

Защитник

Защитник22. Ромеро

2. Кубарси

Защитник

Защитник5. Калеро

35. Мартин

Защитник

Полузащитник8. Эспосито

8. Педри

Полузащитник

Полузащитник 19. Гонсалес

21. де Йонг

Полузащитник 

Полузащитник20. Крал

6. Гави

Полузащитник

Нападающий17. Каррерас

19. Ямаль

Нападающий

Нападающий2. Фернандес

11. Рафинья

Нападающий

Нападающий7. Пуадо

7. Торрес

Нападающий

Главный тренерМаноло Гонсалес

Ханс-Дитер Флик

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы команды Флика котируется за 1.30. Успешная ставка на хозяев будет рассчитана по коэффициенту 9.00. Заключить пари на ничью можно за 5.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Эспаньол» - «Барселона»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (8.00) предложен за выигрыш «Барсы» 0:2.

Где бесплатно смотреть матч «Эспаньол» - «Барселона»

Канал «МАТЧ!» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом встречи можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Кто станет чемпионом Испании?

Ставки на чемпионство больше не принимаются. Победа «Барселоны» в Примере не вызывает сомнений.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных