Эспаньол — Барселона, 15 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

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В четверг, 15 мая, в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» может официально стать чемпионом. Команда Флика опережает «Реал» на 7 очков за 3 тура до финиша первенства. Для завоевания титула «Барсе» необходимо побеждать «Эспаньол» или дождаться любых очковых потерь от «сливочных».
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 36-й тур
Стадион: «Стейдж Фронт» (Барселона, Испания)
Главный судья: Сесар Сото Градо
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Эспаньол»
44
46
127
231-418
|«Барселона»
127
46
44
418-231
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Барселона»
4:3
«Реал»
Примера
|06.05.2025
|«Интер»
4:3 ДВ
«Барселона»
Лига чемпионов
|03.05.2025
|«Вальядолид»
1:2
«Барселона»
Примера
|30.04.2025
|«Барселона»
3:3
«Интер»
Лига чемпионов
|26.04.2025
|«Барселона»
3:2 д. в.
«Реал»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Эспаньола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Леганес»
3:2
«Эспаньол»
Примера
|04.05.2025
|«Эспаньол»
1:2
«Бетис»
Примера
|27.04.2025
|«Вильярреал»
1:0
«Эспаньол»
Примера
|22.04.2025
|«Валенсия»
1:1
«Эспаньол»
Примера
|18.04.2025
|«Эспаньол»
1:0
«Хетафе»
Примера
Последние пять матчей «Барселоны» и «Эспаньола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.11.2024
|«Барселона»
3:1
«Эспаньол»
Примера
|14.05.2023
|«Эспаньол»
2:4
«Барселона»
Примера
|31.12.2022
|«Барселона»
1:1
«Эспаньол»
Примера
|13.02.2022
|«Эспаньол»
2:2
«Барселона»
Примера
|20.11.2021
|«Барселона»
1:0
«Эспаньол»
Примера
«Барса» после 35-ти туров идет первой, опережая «Реал» на семь баллов.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|35
|26
|4
|5
|95-36
|82
|2. Реал Мадрид
|35
|23
|6
|6
|72-37
|75
|3. Атлетико
|35
|20
|10
|5
|60-27
|70
|4. Атлетик
|35
|17
|13
|5
|51-26
|64
|5. Вильярреал
|35
|17
|10
|8
|61-47
|61
|6. Бетис
|35
|16
|10
|9
|53-43
|58
|7. Сельта
|35
|14
|7
|14
|55-54
|49
|8. Мальорка
|35
|13
|8
|14
|33-40
|47
|9. Райо Вальекано
|35
|12
|11
|12
|37-42
|47
|10. Валенсия
|35
|11
|12
|12
|43-51
|45
|11. Осасуна
|35
|10
|15
|10
|43-51
|45
|12. Реал Сосьедад
|35
|12
|7
|16
|32-41
|43
|13. Хетафе
|35
|10
|9
|16
|31-34
|39
|14. Эспаньол
|35
|10
|9
|16
|38-47
|39
|15. Жирона
|35
|10
|8
|17
|41-53
|38
|16. Севилья
|35
|9
|11
|15
|39-49
|38
|17. Алавес
|35
|8
|11
|16
|35-47
|35
|18. Леганес
|35
|7
|13
|15
|35-53
|34
|19. Лас-Пальмас
|35
|8
|8
|19
|40-57
|32
|20. Вальядолид
|35
|4
|4
|27
|26-85
|16
«Барселоне» осталось сделать всего шаг к чемпионству. После победы над мадридским «Реалом» (4:3) каталонцы за три тура до финиша первенства впереди на семь очков. Сократить такое отставание «сливочные» могут лишь в случае трех поражений подряд команды Ханса-Дитера Флика при своих трех победах. С большой долей вероятности «Барса» уже по итогам этого тура оформит чемпионство в родном городе.
Разница в классе ближайших соперников настолько очевидна, что размышлять можно разве что над разницей мячей. Есть основания полагать, что игроки «Барсы» могут выйти на поле без должного настроя. Осторожно выбираем успех номинальных гостей с небольшой форой.
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Канал «МАТЧ!» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
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|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Барселона»: Мартинес (дисквалификация). Берналь, Кунде, Родригес (все - травма)
«Эспаньол»: Оливан, Лосано (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эспаньол» - «Барселона»:
|Позиция
|«Эспаньол»
«Барселона»
Позиция
|Вратарь
|1. Гарсия
25. Щенсны
Вратарь
|Защитник
|4. Кумбула
32. Форт
Защитник
|Защитник
|6. Кабрера
24. Гарсия
Защитник
|Защитник
|22. Ромеро
2. Кубарси
Защитник
|Защитник
|5. Калеро
35. Мартин
Защитник
|Полузащитник
|8. Эспосито
8. Педри
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Гонсалес
21. де Йонг
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Крал
6. Гави
Полузащитник
|Нападающий
|17. Каррерас
19. Ямаль
Нападающий
|Нападающий
|2. Фернандес
11. Рафинья
Нападающий
|Нападающий
|7. Пуадо
7. Торрес
Нападающий
|Главный тренер
|Маноло Гонсалес
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (8.00) предложен за выигрыш «Барсы» 0:2.
Канал «МАТЧ!» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом встречи можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Ставки на чемпионство больше не принимаются. Победа «Барселоны» в Примере не вызывает сомнений.
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