Эспаньол — Барселона, 15 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Барселоне» осталось сделать всего шаг к чемпионству. После победы над мадридским «Реалом» (4:3) каталонцы за три тура до финиша первенства впереди на семь очков. Сократить такое отставание «сливочные» могут лишь в случае трех поражений подряд команды Ханса-Дитера Флика при своих трех победах. С большой долей вероятности «Барса» уже по итогам этого тура оформит чемпионство в родном городе.

Разница в классе ближайших соперников настолько очевидна, что размышлять можно разве что над разницей мячей. Есть основания полагать, что игроки «Барсы» могут выйти на поле без должного настроя. Осторожно выбираем успех номинальных гостей с небольшой форой.