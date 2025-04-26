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25 апреля 14:40ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Крис Юбэнк-младший — Конор Бенн, 26 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Принципиальное противостояние
Александр Бокулёв
Источник: DAZN
Источник: DAZN

Крупный вечер бокса в Лондоне возглавит поединок в среднем весе (до 72,6 кг) между британцами Крисом Юбэнком-младшим и Конор Бенном. Во время профессиональной карьеры два очных боя провели их отцы. Чем ответят сыновья, устроившие жесткую и активную раскрутку противостояния?

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Статистика

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Юбэнк-младший

 

Бенн

Англия

Страна

Англия

35

Возраст

28

37

Бои

23

34 (25)

Победы (нокауты)

23 (14)

3 (1)

Поражения (нокауты)

0

3

Место в рейтинге среднего дивизиона BoxRec

Неактивен

180

Рост (см)

173

184

Размах рук (см)

173

Правша

Стойка

Правша

Крис Юбэнк-младший

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На профессиональном ринге выступает с 2011 года. В 2015-м победил Дмитрия Чудинова и выиграл временный пояс WBA в среднем весе. Затем стал британским чемпионом в этом же дивизионе. В 2017-м забрал пояс IBO во втором среднем весе. Защитил его один раз, после чего уступил в объединительном поединке Джорджу Гроувзу. Затем вернул титул, а потом вернулся в средний дивизион и стал временным чемпионом WBA. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в октябре нокаутировал Камила Шеремету в седьмом раунде и стал чемпионом мира в среднем весе по версии IBO.

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Конор Бенн

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На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2018-м выиграл пояс WBA Continental (Europe) в полусреднем весе, после чего защитил его восемь раз. В 2023 году был отстранен после положительных допинг-тестов. В последнем поединке в феврале 2024-го победил Питера Добсона единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа Юбэнка-младшегоПобеда БеннаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,702,301,502,40

Прогноз на бой

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Поединок спортсменов планировался в 2022 году, но тогда у Бенна и обнаружили запрещенное вещество в организме. Эта история отразилась и в раскрутке предстоящего боя. Так, Юбэнк-младший на одной из дуэлей взглядов разбил куриное яйцо о голову соперника, так как сторона Бенна объясняла положительные допинг-тесты чрезмерным употреблением этих продуктов.

Вообще в этом поединке много личного и даже семейного (помним про противостояние отцов). При этом Юбэнк-младший умудрился провалить взвешивание и получил еще один штраф. К слову о весе — Бенн почти всю карьеру провел в полусреднем дивизионе, поэтому трудно ждать его победу над опытным и топовым средневесом.

Да и по навыкам Юбэнк-младший потенциально превосходит оппонента. За время карьеры Крис заметно эволюционировал, стал гораздо менее прямолинейным и более рациональным. Бенн же действует в стиле как раз раннего Юбэнка — прет вперед, работает агрессивно, ищет нокаут. Порой Конор боксирует откровенно бесшабашно, и спортсмены уровня Криса явно могут обернуть это в свою пользу.

Полагаем, данный стиль позволит Бенну регулярно угрожать сопернику на старте поединка. Однако затем Юбэнк-младший будет всё отчетливее заводить оппонента в тупик, а в концовке у более опытного боксера наверняка появится немало шансов уже на свой нокаут. С учетом актуальных коэффициентов видим смысл заиграть чистую победу Юбэнка-младшего.

Где смотреть бой Юбэнк-младший Бенн

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Боксерский вечер пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия, Великобритания). Турнир начнется в субботу, 26 апреля, в 21:00 по московскому времени. Главный бой Юбэнк-младший — Бенн стоит ожидать не ранее 23:30 мск.

Прямой легальной трансляции на территории РФ не предусмотрено.

Полный кард

  • Крис Юбэнк-младший (Англия) — Конор Бенн (Англия). Средний вес;
  • Лиам Смит (Англия) — Аарон Маккенна (Ирландия). Средний вес;
  • Виддаль Райли (Англия) — Чивон Кларк (Англия). Первый тяжелый вес. Бой за британский пояс;
  • Энтони Ярд (Англия) — Линдон Артур (Англия). Полутяжелый вес;
  • Крис Биллам-Смит (Англия) — Брэндон Глэнтон (США). Первый тяжелый вес.

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