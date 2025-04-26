Крис Юбэнк-младший — Конор Бенн, 26 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Поединок спортсменов планировался в 2022 году, но тогда у Бенна и обнаружили запрещенное вещество в организме. Эта история отразилась и в раскрутке предстоящего боя. Так, Юбэнк-младший на одной из дуэлей взглядов разбил куриное яйцо о голову соперника, так как сторона Бенна объясняла положительные допинг-тесты чрезмерным употреблением этих продуктов.

Вообще в этом поединке много личного и даже семейного (помним про противостояние отцов). При этом Юбэнк-младший умудрился провалить взвешивание и получил еще один штраф. К слову о весе — Бенн почти всю карьеру провел в полусреднем дивизионе, поэтому трудно ждать его победу над опытным и топовым средневесом.

Да и по навыкам Юбэнк-младший потенциально превосходит оппонента. За время карьеры Крис заметно эволюционировал, стал гораздо менее прямолинейным и более рациональным. Бенн же действует в стиле как раз раннего Юбэнка — прет вперед, работает агрессивно, ищет нокаут. Порой Конор боксирует откровенно бесшабашно, и спортсмены уровня Криса явно могут обернуть это в свою пользу.

Полагаем, данный стиль позволит Бенну регулярно угрожать сопернику на старте поединка. Однако затем Юбэнк-младший будет всё отчетливее заводить оппонента в тупик, а в концовке у более опытного боксера наверняка появится немало шансов уже на свой нокаут. С учетом актуальных коэффициентов видим смысл заиграть чистую победу Юбэнка-младшего.