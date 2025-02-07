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7 февраля 6:27ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Эвертон - Борнмут, 8 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

У «Борнмута» продолжаются «дни Ливерпуля»
Валентин Васильев

В пятницу в Кубке Англии по футболу стартовала стадия 1/16 финала. Большинство матчей раунда - 10 - запланировано на субботу, 8 февраля. Здесь поговорим о встрече «Эвертона» с «Борнмутом».  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эвертон» (Ливерпуль)

08.02.2025, Сб

18:00 МСК

 «Борнмут» (Борнмут)

П1 - 2.85

Х - 3.50

П2 - 2.40

Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала

Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль, Англия)

Судьи: еще не назначены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Эвертон»102940-34
«Борнмут»921034-40

Последние пять игр «Эвертона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Эвертон»

4:0

«Лестер»

АПЛ

25.01.2025«Брайтон»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

19.01.2025«Эвертон»

3:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

15.01.2025«Эвертон»

0:1

«Астон Вилла»

АПЛ

09.01.2025«Эвертон»

2:0

«Питерборо»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Борнмута»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Борнмут»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

25.01.2025«Борнмут»

5:0

«Ноттингем»

АПЛ

18.01.2025«Ньюкасл»

1:4

«Борнмут»

АПЛ

14.01.2025«Челси»

2:2

«Борнмут»

АПЛ

11.01.2025«Борнмут»

5:1

«Вест Бромвич»

Кубок Англии

Расписание игр

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1/16 финала

07.02.2025.  23:00. «Манчестер Юнайтед»  – «Лестер Сити» 
08.02.2025.  15:15. «Лейтон Ориент»  – «Манчестер Сити» 
08.02.2025.  15:15. «Лидс Юнайтед»  – «Миллуолл» 
08.02.2025.  18:00. «Сток Сити»  – «Кардифф Сити» 
08.02.2025.  18:00. «Ковентри Сити»  – «Ипсвич Таун» 
08.02.2025.  18:00. «Эвертон» – «Борнмут» 
08.02.2025.  18:00. «Саутгемптон» – «Бернли» 
08.02.2025.  18:00. «Уиган Атлетик»  – «Фулхэм» 
08.02.2025.  18:00. «Престон Норт Энд»  – «Уиком Уондерерс» 
08.02.2025.  20:45. «Бирмингем Сити»  – «Ньюкасл Юнайтед» 
08.02.2025.  23:00. «Брайтон энд Хоув Альбион»  – «Челси» 
09.02.2025.  15:30. «Блэкберн Роверс»  – «Вулверхэмптон» 
09.02.2025.  18:00. «Плимут Аргайл»  – «Ливерпуль» 
09.02.2025.  20:35. «Астон Вилла»  – «Тоттенхэм Хотспур» 
10.02.2025.  22:45. «Донкастер Роверс»  – «Кристал Пэлас» 
11.02.2025.  23:00. «Эксетер Сити»  – «Ноттингем Форест»

Прогноз на матч

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В кубковых матчах на первый план часто выходит вопрос: кому нужнее? Если исходить из турнирной таблицы Премьер-лиги, ответ вроде бы очевиден. «Борнмут» комфортно себя чувствует в верхней половине классификации, тогда как «Эвертон» ведет борьбу за выживание. Вроде бы очевидно, что в приоритете у хозяев поля АПЛ. Но это Англия! Тут не принято делить состязания на главные и второстепенные. Тремя подряд победами в чемпионате «ириски» подправили свое турнирное положение и теперь постараются продлить эту серию в субботу - хотя бы ради закрепления уверенности в собственных силах. 

Прелесть «Борнмута» заключается в его сумасшедшей непредсказуемости. Команда может разнести главную сенсацию сезона, «Ноттингем», со счетом 5:0, а после всухую уступить дома «Ливерпулю». Но позитивных эмоций в этом году у команды Андони Ираолы намного больше, чем негативных. Так что есть все предпосылки к яркому, страстному зрелищу на  «Гудисоне». Берем тотал голов больше 2.5.

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи британских турниров. Найти текстовую трансляции можно на сайтах спортивных медиа. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Эвертон»: Макнил, Коулман, Шермити, Броя, Мангала, Калверт-Льюин  (все - травмы)

«Борнмут»: Сенеси, Араухо, Эванилсон, Скотт, Синистерра, Унал, Смит, Хилл (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Борнмут»:

Позиция«Эвертон»«Борнмут»Позиция
Вратарь1. Пикфорд 13. АррисабалагаВратарь
Защитник18. Янг3. КеркезЗащитник
Защитник6. Тарковски2. ХейсенЗащитник
Защитник32. Брэнтуэйт27. Забарный Защитник
Защитник19. Миколенко4. Кук Защитник
Полузащитник 8. Мангала12. Адамс Полузащитник
Полузащитник 27. Гейе10. Кристи Полузащитник 
Полузащитник16. Дукуре19. Клюйверт Полузащитник
Нападающий11. Харрисон24. Семеньо Полузащитник
Нападающий10. Ндиайе7. Брукс Полузащитник
Нападающий14. Бету11. Уаттара Нападающий
Главный тренерДэвид МойесАндони ИраолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI не видят в паре фаворита. Коэффициенты на победу обеих команд близки - 2.85 на первую и 2.40 - на вторую. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.50.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Эвертон» - «Борнмут»?

Всего месяц назад команды соперничали в чемпионате, и тогда дело кончилось минимальной викторией «Борнмута» - 1:0. Победная серия «вишень» в этой паре уже достигла трех матчей. Неудивительно, что коэффициент на гостей в этом противостоянии не намного, но все же ниже, чем на хозяев.

Где бесплатно смотреть матч «Эвертон» - «Борнмут»?

Российские телеканалы не обладают правами на показ английского футбола. Однако на сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.

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