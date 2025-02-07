Эвертон - Борнмут, 8 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
В пятницу в Кубке Англии по футболу стартовала стадия 1/16 финала. Большинство матчей раунда - 10 - запланировано на субботу, 8 февраля. Здесь поговорим о встрече «Эвертона» с «Борнмутом».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эвертон» (Ливерпуль)
08.02.2025, Сб
18:00 МСК
«Борнмут» (Борнмут)
|П1 - 2.85
Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала
Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль, Англия)
Судьи: еще не назначены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эвертон»
|10
|2
|9
|40-34
|«Борнмут»
|9
|2
|10
|34-40
Последние пять игр «Эвертона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Эвертон»
4:0
«Лестер»
АПЛ
|25.01.2025
|«Брайтон»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
|19.01.2025
|«Эвертон»
3:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|15.01.2025
|«Эвертон»
0:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|09.01.2025
|«Эвертон»
2:0
«Питерборо»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Борнмута»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Борнмут»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|25.01.2025
|«Борнмут»
5:0
«Ноттингем»
АПЛ
|18.01.2025
|«Ньюкасл»
1:4
«Борнмут»
АПЛ
|14.01.2025
|«Челси»
2:2
«Борнмут»
АПЛ
|11.01.2025
|«Борнмут»
5:1
«Вест Бромвич»
Кубок Англии
1/16 финала
07.02.2025. 23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Лестер Сити»
08.02.2025. 15:15. «Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»
08.02.2025. 15:15. «Лидс Юнайтед» – «Миллуолл»
08.02.2025. 18:00. «Сток Сити» – «Кардифф Сити»
08.02.2025. 18:00. «Ковентри Сити» – «Ипсвич Таун»
08.02.2025. 18:00. «Эвертон» – «Борнмут»
08.02.2025. 18:00. «Саутгемптон» – «Бернли»
08.02.2025. 18:00. «Уиган Атлетик» – «Фулхэм»
08.02.2025. 18:00. «Престон Норт Энд» – «Уиком Уондерерс»
08.02.2025. 20:45. «Бирмингем Сити» – «Ньюкасл Юнайтед»
08.02.2025. 23:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Челси»
09.02.2025. 15:30. «Блэкберн Роверс» – «Вулверхэмптон»
09.02.2025. 18:00. «Плимут Аргайл» – «Ливерпуль»
09.02.2025. 20:35. «Астон Вилла» – «Тоттенхэм Хотспур»
10.02.2025. 22:45. «Донкастер Роверс» – «Кристал Пэлас»
11.02.2025. 23:00. «Эксетер Сити» – «Ноттингем Форест»
В кубковых матчах на первый план часто выходит вопрос: кому нужнее? Если исходить из турнирной таблицы Премьер-лиги, ответ вроде бы очевиден. «Борнмут» комфортно себя чувствует в верхней половине классификации, тогда как «Эвертон» ведет борьбу за выживание. Вроде бы очевидно, что в приоритете у хозяев поля АПЛ. Но это Англия! Тут не принято делить состязания на главные и второстепенные. Тремя подряд победами в чемпионате «ириски» подправили свое турнирное положение и теперь постараются продлить эту серию в субботу - хотя бы ради закрепления уверенности в собственных силах.
Прелесть «Борнмута» заключается в его сумасшедшей непредсказуемости. Команда может разнести главную сенсацию сезона, «Ноттингем», со счетом 5:0, а после всухую уступить дома «Ливерпулю». Но позитивных эмоций в этом году у команды Андони Ираолы намного больше, чем негативных. Так что есть все предпосылки к яркому, страстному зрелищу на «Гудисоне». Берем тотал голов больше 2.5.
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Российские телеканалы не показывают матчи британских турниров. Найти текстовую трансляции можно на сайтах спортивных медиа.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Эвертон»: Макнил, Коулман, Шермити, Броя, Мангала, Калверт-Льюин (все - травмы)
«Борнмут»: Сенеси, Араухо, Эванилсон, Скотт, Синистерра, Унал, Смит, Хилл (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Борнмут»:
|Позиция
|«Эвертон»
|«Борнмут»
|Позиция
|Вратарь
|1. Пикфорд
|13. Аррисабалага
|Вратарь
|Защитник
|18. Янг
|3. Керкез
|Защитник
|Защитник
|6. Тарковски
|2. Хейсен
|Защитник
|Защитник
|32. Брэнтуэйт
|27. Забарный
|Защитник
|Защитник
|19. Миколенко
|4. Кук
|Защитник
|Полузащитник
|8. Мангала
|12. Адамс
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гейе
|10. Кристи
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Дукуре
|19. Клюйверт
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Харрисон
|24. Семеньо
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Ндиайе
|7. Брукс
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Бету
|11. Уаттара
|Нападающий
|Главный тренер
|Дэвид Мойес
|Андони Ираола
|Главный тренер
Аналитики PARI не видят в паре фаворита. Коэффициенты на победу обеих команд близки - 2.85 на первую и 2.40 - на вторую. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.50.
Всего месяц назад команды соперничали в чемпионате, и тогда дело кончилось минимальной викторией «Борнмута» - 1:0. Победная серия «вишень» в этой паре уже достигла трех матчей. Неудивительно, что коэффициент на гостей в этом противостоянии не намного, но все же ниже, чем на хозяев.
Российские телеканалы не обладают правами на показ английского футбола. Однако на сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.
Партнерский проект