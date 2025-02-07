Эвертон - Борнмут, 8 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

В кубковых матчах на первый план часто выходит вопрос: кому нужнее? Если исходить из турнирной таблицы Премьер-лиги, ответ вроде бы очевиден. «Борнмут» комфортно себя чувствует в верхней половине классификации, тогда как «Эвертон» ведет борьбу за выживание. Вроде бы очевидно, что в приоритете у хозяев поля АПЛ. Но это Англия! Тут не принято делить состязания на главные и второстепенные. Тремя подряд победами в чемпионате «ириски» подправили свое турнирное положение и теперь постараются продлить эту серию в субботу - хотя бы ради закрепления уверенности в собственных силах.

Прелесть «Борнмута» заключается в его сумасшедшей непредсказуемости. Команда может разнести главную сенсацию сезона, «Ноттингем», со счетом 5:0, а после всухую уступить дома «Ливерпулю». Но позитивных эмоций в этом году у команды Андони Ираолы намного больше, чем негативных. Так что есть все предпосылки к яркому, страстному зрелищу на «Гудисоне». Берем тотал голов больше 2.5.