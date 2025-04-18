Эвертон - Манчестер Сити, 19 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу в Англии насыщенный игровой день: сразу полдесятка матчей 33-го тура АПЛ. Пока еще действующий чемпион страны, «Манчестер Сити», гостит в Ливерпуле у «Эвертона». Легко «горожанам» точно не будет.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити»
19.04.2025, Сб
17:00 МСК
«Эвертон» (Ливерпуль)
|П1 - 3.95
Турнир: английская Премьер-лига, 33-й тур
Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Эвертон»
|68
|49
|81
|255-284
|«Манчестер Сити»
|81
|49
|68
|284-255
Последние пять матчей «Эвертона»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Ноттингем Форест»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
05.04.2025
«Эвертон»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|02.04.2025
|«Ливерпуль»
1:0
«Эвертон»
АПЛ
15.03.2025
«Эвертон»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|08.03.025
|«Вулверхэмптон»
1:1
«Эвертон»
АПЛ
Последние пять матчей «Ман Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Манчестер Сити»
5:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|06.04.2025
|«Манчестер Юнайтед»
0:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|02.04.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Лестер»
АПЛ
|30.03.2025
|«Борнмут»
1:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|15.03.2025
|«Манчестер Сити»
2:2
«Брайтон»
АПЛ
После 32 туров «Манчестер Сити» занимает идет пятым в таблице АПЛ. «Эвертон» занимает 13-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|2. Арсенал
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|3. Ньюкасл
|32
|18
|5
|9
|61-40
|59
|4. Ноттингем Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|5. Манчестер Сити
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|6. Челси
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|7. Астон Вилла
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|8. Борнмут
|32
|13
|9
|10
|52-40
|48
|9. Фулхэм
|32
|13
|9
|10
|47-43
|48
|10. Брайтон
|32
|12
|12
|8
|51-49
|48
|11. Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52-48
|43
|12. Кристал Пэлас
|32
|11
|10
|11
|41-45
|43
|13. Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34-38
|38
|14. Манчестер Юнайтед
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|15. Тоттенхэм
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|16. Вулверхэмптон
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|17. Вест Хэм
|32
|9
|8
|15
|36-54
|35
|18. Ипсвич
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|19. Лестер
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|20. Саутгемптон
|32
|2
|4
|26
|23-77
|10
Второй представитель Ливерпуля в АПЛ ни на что серьезное в этом сезоне не претендует: ни взлет, ни вылет «Эвертону» не грозят. В апреле «ирискам» выпала жесткая полоса препятствий: что ни соперник, то претендент на Лигу чемпионов! Несмотря на отсутствие сильных турнирных стимулов, команда проходит ее более чем достойно: минимальное поражение от «Ливерпуля», ничья с «Арсеналом», победа в гостях над «Ноттингемом». И это еще не все. Венчает экстремальную серию встреча с «Ман Сити» дома.
Парни Гвардиолы в прошлом туре включили характер и вырвали суперволевую победу над «Кристал Пэлас», уйдя с 0:2 на 5:2. Но сама по себе она ничего «Сити» не гарантирует. Чтобы удержаться в топ-5 таблицы и квалифицироваться в Лигу чемпионов, «горожанам» нужно стабильно побеждать до конца сезона. Как вы поняли, на «Гудисоне» это будет сделать крайне непросто. Хозяева наверняка упрутся и постараются огорчить еще одного фаворита. Прогнозируем упорную и не слишком результативную игру. Наш выбор: тотал меньше 3,5 при непроигрыше гостей. Все-таки объективно в очках они нуждаются больше.
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Потери
«Эвертон»: Мангала, Кальверт-Льюин, Линдстрем (все - травмы)
«МС»: Эдерсон, Родри, Аканджи, Стоунз, Аке, Холанд (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «МС»:
|Позиция
|«Эвертон»
|«МС»
Позиция
|Вратарь
|1. Пикфорд
|18. Отртега
Вратарь
|Защитник
|15. О'Брайен
|82. Льюис
Защитник
|Защитник
|6. Тарковски
|3. Диаш
Защитник
|Защитник
|32. Брэнтуэйт
|24. Гвардиол
Защитник
|Защитник
|19. Миколенко
|75. О'Райли
Защитник
|Полузащитник
|37. Гарнер
|8. Ковачич
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гейе
|14. Гонсалес
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Дукуре
|20. Силва
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Харрисон
|17. Де Брейне
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Едиайе
|19. Гюндоган
Полузащитник
|Нападающий
|22. Броя
|7. Мармуш
Нападающий
|Главный тренер
|Дэвид Мойес
|Хосеп Гвардиола
Главный тренер
FONBET предлагает поставить на победу хозяев по котировке 3.95. Коэффициент на успех чемпиона в два раза ниже. В случае ничьей букмекер умножит сумму выигрышной ставки на 3.75.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.50 установлен на ничью 1:1.
Коэффициент 1.80 на тотал больше 2.5 оставляет надежду на результативный футбол в Ливерпуле. Но не гарантирует его, ведь это всего лишь предположение аналитиков, основанное на разного рода цифрах и трендах.
Если бы АПЛ финишировала сегодня, «горожане» квалифицировались бы в ЛЧ. Но до конца сезона еще достаточно далеко. На первое-четвертое место «Сити» в чемпионате сейчас можно поставить за 1.60, а на первое-шестое - за 1.07.
Партнерский проект