Эвертон - Манчестер Сити, 19 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Второй представитель Ливерпуля в АПЛ ни на что серьезное в этом сезоне не претендует: ни взлет, ни вылет «Эвертону» не грозят. В апреле «ирискам» выпала жесткая полоса препятствий: что ни соперник, то претендент на Лигу чемпионов! Несмотря на отсутствие сильных турнирных стимулов, команда проходит ее более чем достойно: минимальное поражение от «Ливерпуля», ничья с «Арсеналом», победа в гостях над «Ноттингемом». И это еще не все. Венчает экстремальную серию встреча с «Ман Сити» дома.

Парни Гвардиолы в прошлом туре включили характер и вырвали суперволевую победу над «Кристал Пэлас», уйдя с 0:2 на 5:2. Но сама по себе она ничего «Сити» не гарантирует. Чтобы удержаться в топ-5 таблицы и квалифицироваться в Лигу чемпионов, «горожанам» нужно стабильно побеждать до конца сезона. Как вы поняли, на «Гудисоне» это будет сделать крайне непросто. Хозяева наверняка упрутся и постараются огорчить еще одного фаворита. Прогнозируем упорную и не слишком результативную игру. Наш выбор: тотал меньше 3,5 при непроигрыше гостей. Все-таки объективно в очках они нуждаются больше.