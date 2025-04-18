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18 апреля 13:43ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Эвертон - Манчестер Сити, 19 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

У «Эвертона» в апреле своя «Лига чемпионов»
Валентин Васильев

В субботу в Англии насыщенный игровой день: сразу полдесятка матчей 33-го тура АПЛ. Пока еще действующий чемпион страны, «Манчестер Сити», гостит в Ливерпуле у «Эвертона». Легко «горожанам» точно не будет.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

19.04.2025, Сб

17:00 МСК

«Эвертон» (Ливерпуль)

П1 - 3.95

Х -  3.75

П2 - 1.95

Турнир: английская Премьер-лига, 33-й тур

Стадион: «Гудисон Парк»  (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Эвертон»684981255-284
«Манчестер Сити»814968284-255

Последние пять матчей «Эвертона»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Ноттингем Форест»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

05.04.2025

«Эвертон»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

02.04.2025«Ливерпуль»

1:0

«Эвертон»

АПЛ

15.03.2025

«Эвертон»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

08.03.025«Вулверхэмптон»

1:1

«Эвертон»

АПЛ

Последние пять матчей «Ман Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Манчестер Сити»

5:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

06.04.2025«Манчестер Юнайтед»

0:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

02.04.2025«Манчестер Сити»

2:0

«Лестер»

АПЛ

30.03.2025«Борнмут»

1:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

15.03.2025«Манчестер Сити»

2:2

«Брайтон»

АПЛ

Место в таблице

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После 32 туров «Манчестер Сити» занимает идет пятым в таблице АПЛ. «Эвертон» занимает 13-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль32237274-3176
2. Арсенал321712357-2763
3. Ньюкасл32185961-4059
4. Ноттингем Форест32176951-3857
5. Манчестер Сити32167962-4255
6. Челси32159856-3954
7. Астон Вилла32159849-4654
8. Борнмут321391052-4048
9. Фулхэм321391047-4348
10. Брайтон321212851-4948
11. Брентфорд321271352-4843
12. Кристал Пэлас3211101141-4543
13. Эвертон328141034-3838
14. Манчестер Юнайтед321081438-4538
15. Тоттенхэм321141760-4937
16. Вулверхэмптон321051747-6135
17. Вест Хэм32981536-5435
18. Ипсвич32491933-6721
19. Лестер32462227-7218
20. Саутгемптон32242623-7710

Прогноз на матч

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Второй представитель Ливерпуля в АПЛ ни на что серьезное в этом сезоне не претендует: ни взлет, ни вылет «Эвертону» не грозят. В апреле «ирискам» выпала жесткая полоса препятствий: что ни соперник, то претендент на Лигу чемпионов! Несмотря на отсутствие сильных турнирных стимулов, команда проходит ее более чем достойно: минимальное поражение от «Ливерпуля», ничья с «Арсеналом», победа в гостях над «Ноттингемом». И это еще не все. Венчает экстремальную серию встреча с «Ман Сити» дома. 

Парни Гвардиолы в прошлом туре включили характер и вырвали суперволевую победу над «Кристал Пэлас», уйдя с 0:2 на 5:2. Но сама по себе она ничего «Сити» не гарантирует. Чтобы удержаться в топ-5 таблицы и квалифицироваться в Лигу чемпионов, «горожанам» нужно стабильно побеждать до конца сезона. Как вы поняли, на «Гудисоне» это будет сделать крайне непросто. Хозяева наверняка упрутся и постараются огорчить еще одного фаворита. Прогнозируем упорную и не слишком результативную игру. Наш выбор: тотал меньше 3,5 при непроигрыше гостей. Все-таки объективно в очках они нуждаются больше.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Эвертон»: Мангала, Кальверт-Льюин, Линдстрем (все - травмы)

«МС»: Эдерсон, Родри, Аканджи, Стоунз, Аке, Холанд (все - травмы)


Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «МС»:

Позиция«Эвертон»«МС»

Позиция

Вратарь1. Пикфорд18. Отртега

Вратарь

Защитник15. О'Брайен82. Льюис

Защитник

Защитник6. Тарковски3. Диаш

Защитник

Защитник32. Брэнтуэйт24. Гвардиол

Защитник

Защитник19. Миколенко75. О'Райли

Защитник

Полузащитник 37. Гарнер8. Ковачич

Полузащитник

Полузащитник 27. Гейе14. Гонсалес

Полузащитник 

Полузащитник16. Дукуре20. Силва

Полузащитник

Полузащитник11. Харрисон17. Де Брейне

Полузащитник

Полузащитник10. Едиайе19. Гюндоган

Полузащитник

Нападающий22. Броя7. Мармуш

Нападающий

Главный тренерДэвид МойесХосеп Гвардиола

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET предлагает поставить на победу хозяев по котировке 3.95. Коэффициент на успех чемпиона в два раза ниже. В случае ничьей букмекер умножит сумму выигрышной ставки на 3.75. 

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Эвертон» - «Манчестер Сити»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.50 установлен на ничью 1:1.

Будет ли много голов в матче «Эвертон» - «Манчестер Сити»?

Коэффициент 1.80 на тотал больше 2.5 оставляет надежду на результативный футбол в Ливерпуле. Но не гарантирует его, ведь это всего лишь предположение аналитиков, основанное на разного рода цифрах и трендах.

«Манчестер Сити» попадет в Лигу чемпионов?

Если бы АПЛ финишировала сегодня, «горожане» квалифицировались бы в ЛЧ. Но до конца сезона еще достаточно далеко. На первое-четвертое место «Сити» в чемпионате сейчас можно поставить за 1.60, а на первое-шестое - за 1.07.

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