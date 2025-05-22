Элизеу Залески дос Сантос — Ринат Фахретдинов, 5 ноября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 5 ноября, по московскому времени, россиянин Ринат Фахретдинов постарается добыть очередную победу в UFC. На турнире в Сан-Паулу его соперником в полусреднем весе (до 77,1 кг) станет опытный бразилец Элизеу Залески дос Сантос. Какую ставку выбрать?
дос Сантос
Фахретдинов
Бразилия
Страна
Россия
36
Возраст
32
31
Бои
22
24 (14 / 3 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (11 / 6 / 4)
7 (1 / 2 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
-
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
15
180,5
Рост (см)
183
185,5
Размах рук (см)
188
104
Размах ног (см)
106,5
В девятилетнем возрасте начал заниматься капоэйрой, впоследствии перешел в смешанные единоборства, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 года. В 2014-м стал чемпионом Jungle Fight в полусреднем весе, после одной успешной защиты перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал 10 побед при трех поражениях. В последне поединке в июне одолел Абубакара Нурмагомедова раздельным решением судей.
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Уроженец Саранска, по национальности татарин. Заниматься единоборствами начал в 13 лет, с 2013 года выступает в профессиональных MMA. В 2019-м завоевал чемпионский пояс GFC в полусреднем весе, от которого впоследствии отказался. В 2022 году Фахретдинов дебютировал в UFC, где пока выиграл все три боя. Последний поединок провел в июле, одолев Кевина Ли удушающим приемом.
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Фахретдинов - один из самых прогрессирующих россиян в UFC. Он хорош и в стойке, и в партере, любит работать в агрессивном стиле, довольно быстро взвинчивать темп. Дос Сантос же опытен, опасен и тоже универсален, но в последнее время он сдает позиции и чаще ошибается.
Полагаем, бразилец попросту не сможет выдерживать интенсивность, которую задаст россиянин. Залески трудно финишировать, и выстоять хотя бы один раунд ему по силам. Но досрочной победы Фахретдинова исключать нельзя, поэтому предлагаем рассмотреть комбинацию П2 + Второй раунд начнется. Мы обновим котировки на такой вариант, когда они появятся у российских букмекеров.
Поединок решением большинства судей завершился вничью (28-28, 28-28, 29-28 в пользу Фахретдинова).
Турнир UFC Fight Night 231 стартует на «Ibirapuera Arena» в Сан-Паулу (Бразилия) в воскресенье, 5 ноября, в 01:00 по московскому времени. Бой Фахретдинов - дос Сантос стоит ожидать около 03:00 мск. Основной кард начнется в 04:00 мск.
В полном объеме шоу покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только основной кард.
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