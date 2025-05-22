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2 ноября 17:20ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Элизеу Залески дос Сантос — Ринат Фахретдинов, 5 ноября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянин уже в топ-15 полусреднего дивизиона
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В ночь на воскресенье, 5 ноября, по московскому времени, россиянин Ринат Фахретдинов постарается добыть очередную победу в UFC. На турнире в Сан-Паулу его соперником в полусреднем весе (до 77,1 кг) станет опытный бразилец Элизеу Залески дос Сантос. Какую ставку выбрать?

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Статистика

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дос Сантос

 

Фахретдинов

Бразилия

Страна

Россия

36

Возраст

32

31

Бои

22

24 (14 / 3 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

21 (11 / 6 / 4)

7 (1 / 2 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

-

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

15

180,5

Рост (см)

183

185,5

Размах рук (см)

188

104

Размах ног (см)

106,5

Элизеу дос Сантос

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В девятилетнем возрасте начал заниматься капоэйрой, впоследствии перешел в смешанные единоборства, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 года. В 2014-м стал чемпионом Jungle Fight в полусреднем весе, после одной успешной защиты перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал 10 побед при трех поражениях. В последне поединке в июне одолел Абубакара Нурмагомедова раздельным решением судей.

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Ринат Фахретдинов

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Уроженец Саранска, по национальности татарин. Заниматься единоборствами начал в 13 лет, с 2013 года выступает в профессиональных MMA. В 2019-м завоевал чемпионский пояс GFC в полусреднем весе, от которого впоследствии отказался. В 2022 году Фахретдинов дебютировал в UFC, где пока выиграл все три боя. Последний поединок провел в июле, одолев Кевина Ли удушающим приемом.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа дос СантосаПобеда ФахретдиноваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI4,051,262,201,63

Прогноз на бой

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Фахретдинов - один из самых прогрессирующих россиян в UFC. Он хорош и в стойке, и в партере, любит работать в агрессивном стиле, довольно быстро взвинчивать темп. Дос Сантос же опытен, опасен и тоже универсален, но в последнее время он сдает позиции и чаще ошибается.

Полагаем, бразилец попросту не сможет выдерживать интенсивность, которую задаст россиянин. Залески трудно финишировать, и выстоять хотя бы один раунд ему по силам. Но досрочной победы Фахретдинова исключать нельзя, поэтому предлагаем рассмотреть комбинацию П2 + Второй раунд начнется. Мы обновим котировки на такой вариант, когда они появятся у российских букмекеров.

UPD: результат

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Поединок решением большинства судей завершился вничью (28-28, 28-28, 29-28 в пользу Фахретдинова).

Полный кард, где смотреть бой дос Сантос - Фахретдинов

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Турнир UFC Fight Night 231 стартует на «Ibirapuera Arena» в Сан-Паулу (Бразилия) в воскресенье, 5 ноября, в 01:00 по московскому времени. Бой Фахретдинов - дос Сантос стоит ожидать около 03:00 мск. Основной кард начнется в 04:00 мск.

В полном объеме шоу покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Элвес Бреннер (Бразилия) - Кэйнан Крущевский (Бразилия). Промежуточный вес;
  • Ринат Фахретдинов (Россия) - Элизеу дос Сантос (Бразилия). Полусредний вес;
  • Виктор Хьюго (Бразилия) - Даниэль Маркос (Перу). Легчайший вес;
  • Витор Петрино (Бразилия) - Модестас Букаускас (Литва). Полутяжелый вес;
  • Анджела Хилл (США) - Денизе Гомес (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Эдуарда Моура (Бразилия) - Монтсеррат Руиз (Мексика). Женский минимальный вес;
  • Кауе Фернандес (Бразилия) - Марк Диакеси (Великобритания). Легкий вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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