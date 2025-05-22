Элизеу Залески дос Сантос — Ринат Фахретдинов, 5 ноября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Фахретдинов - один из самых прогрессирующих россиян в UFC. Он хорош и в стойке, и в партере, любит работать в агрессивном стиле, довольно быстро взвинчивать темп. Дос Сантос же опытен, опасен и тоже универсален, но в последнее время он сдает позиции и чаще ошибается.

Полагаем, бразилец попросту не сможет выдерживать интенсивность, которую задаст россиянин. Залески трудно финишировать, и выстоять хотя бы один раунд ему по силам. Но досрочной победы Фахретдинова исключать нельзя, поэтому предлагаем рассмотреть комбинацию П2 + Второй раунд начнется. Мы обновим котировки на такой вариант, когда они появятся у российских букмекеров.