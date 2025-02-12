Ференцварош - Виктория, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 13 февраля, в столице Венгрии «Ференцварош» встретится с чешской «Викторией». Игра обещает быть чрезвычайно напряженной и интересной. Сейчас объясним почему.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ференцварош» (Будапешт, Венгрия)
13.02.2025, Чт
20:45 МСК
«Виктория» (Пльзень, Чехия)
|П1 - 2.25
Турнир: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
Стадион: «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия)
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ференцварош»
|0
|0
|0
|0-0
|«Виктория»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Ференцвароша»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
09.02.2025
«Академия Пушкаша»
1:0
«Ференцварош»
Чемпионат Венгрии
05.02.2025
«Залаэгерсег»
2:2
«Ференцварош»
Чемпионат Венгрии
02.02.2025
«Ференцварош»
0:0
МТК
Чемпионат Венгрии
30.01.2025
«Ференцварош»
4:3
«АЗ Алкмар»
Лига Европы
23.01.2025
«Айнтрахт»
2:0
«Ференцварош»
Лига Европы
Последние пять матчей «Виктории»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
08.02.2025
«Виктория»
3:2
«Слован»
Чемпионат Чехии
03.02.2025
«Сигма»
2:1
«Виктория»
Чемпионат Чехии
30.01.2025
«Атлетик»
3:1
«Виктория»
Лига Европы
23.01.2025
«Виктория»
2:0
«Андерлехт»
Лига Европы
15.12.2024
«Виктория»
7:2
«Динамо»
Чемпионат Чехии
13.02.2025. 20:45. «Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
13.02.2025. 20:45. «Мидтьюлланд» (Дания) – «Реал Сосьедад» (Испания)
13.02.2025. 20:45. «Юнион» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды)
13.02.2025. 20:45. «Фенербахче» (Турция) – «Андерлехт» (Бельгия)
13.02.2025. 23:00. «Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия)
13.02.2025. 23:00. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)
13.02.2025. 23:00. ПАОК (Греция) – «Стяуа» (Румыния)
13.02.2025. 23:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
В преддверии плей-офф Лиги Европы «Ференцварош» проиграл прямому конкуренту в борьбе за чемпионство в чемпионате Венгрии, «Академии Пушкаша», и спустился с первого на второе место. «Виктория Пльзень» в своей национальной лиге занимает аналогичную позицию, но у нее отставание от лидера, «Славии» исчисляется десятью очками.
В Лиге Европы команду из Пльзени отличает похвальная наглость на чужих полях. За шесть выездов она потерпела всего одно поражение, в последнем матче в Бильбао. А до этого обыграла на нейтральных полях украинские «Кривбасс» и «Динамо», добыла почетные ничьи во Франкфурте и Салониках (против ПАОКа). Нет никаких сомнений, что и «Ференцварошу» чехи доставят массу неприятностей. Обоюдное взятие ворот здесь представляется одним из наиболее вероятных исходов.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ференцварош»: Дибуш (травма)
«Виктория Пльзень»: Васулин (дисквалификация), Кабонго (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ференцварош» – «Виктория Пльзень»:
|Позиция
|«Ференцварош»
|«Виктория»
|Позиция
|Вратарь
|1. Варга
|1. Едличка
|Вратарь
|Защитник
|25. Макрецкис
|2. Гейда
|Защитник
|Защитник
|3. Гартенманн
|3. Маркович
|Защитник
|Защитник
|27. Сиссе
|21. Емелка
|Защитник
|Защитник
|17. Чивич
|24. Гавел
|Защитник
|Полузащитник
|66. Ромау
|6. Черв
|Полузащитник
|Полузащитник
|64. Тот
|22. Каду
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Фани
|23. Калвах
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Траоре
|31. Шульц
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Бен Ромдане
|11. Выдра
|Нападающий
|Нападающий
|11. Салданья
|80. Аду
|Нападающий
|Главный тренер
|Робби Кин
|Мирослав Коубек
|Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы венгров высоким коэффициентом 2.25. Впрочем, на гостей он еще внушительнее - 3.25. Ничья котируется за 3.35.
Команды никогда раньше не пересекались на официальном уровне. И, судя по раскладам букмекеров, имеют плюс-минус равные шансы на успех.
За последние годы через самый титулованный клуб Венгрии прошло много хорошо знакомых нам тренеров, и каждый из них приводил «фради» к золоту. Это и Сергей Ребров, и Станислав Черчесов, и Деян Станкович. В январе 2025 года команду принял легендарный в недавнем прошлом ирландский футболист Робби Кин.
Лучшая команда венгерско-чешского противостояния в следующем раунде попадет на «Лацио» или «Атлетик» из Бильбао.
Партнерский проект