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12 февраля 14:00ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Ференцварош - Виктория, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

В Будапешт едет один из самых агрессивных гостей турнира
Валентин Васильев

В четверг, 13 февраля, в столице Венгрии «Ференцварош» встретится с чешской «Викторией». Игра обещает быть чрезвычайно напряженной и интересной. Сейчас объясним почему. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ференцварош» (Будапешт, Венгрия)

13.02.2025, Чт

20:45 МСК

«Виктория» (Пльзень, Чехия)

П1 - 2.25

Х - 3.35

П2 - 3.25

Турнир: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

Стадион: «Гроупама Арена»  (Будапешт, Венгрия)

Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ференцварош»0000-0
«Виктория»0000-0

Последние пять матчей «Ференцвароша»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025

«Академия Пушкаша»

1:0

«Ференцварош»

Чемпионат Венгрии

05.02.2025

«Залаэгерсег»

2:2

«Ференцварош»

Чемпионат Венгрии

02.02.2025

«Ференцварош»

0:0

МТК

Чемпионат Венгрии

30.01.2025

«Ференцварош»

4:3

«АЗ Алкмар»

Лига Европы

23.01.2025

«Айнтрахт»

2:0

«Ференцварош»

Лига Европы

Последние пять матчей «Виктории»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025

«Виктория»

3:2

«Слован»

Чемпионат Чехии

03.02.2025

«Сигма»

2:1

«Виктория»

Чемпионат Чехии

30.01.2025

«Атлетик»

3:1

«Виктория»

Лига Европы

23.01.2025

«Виктория»

2:0

«Андерлехт»

Лига Европы

15.12.2024

«Виктория»

7:2

«Динамо»

Чемпионат Чехии

Календарь игр

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1/16 финала. Первые матчи

13.02.2025.  20:45. «Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень»  (Чехия)
13.02.2025.  20:45. «Мидтьюлланд»  (Дания) – «Реал Сосьедад»  (Испания)
13.02.2025.  20:45. «Юнион» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды)
13.02.2025.  20:45. «Фенербахче» (Турция) – «Андерлехт» (Бельгия)
13.02.2025.  23:00. «Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия)
13.02.2025.  23:00. «АЗ Алкмар»  (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)
13.02.2025.  23:00. ПАОК (Греция) – «Стяуа» (Румыния)
13.02.2025.  23:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Буде-Глимт»  (Норвегия)

Прогноз на матч

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В преддверии плей-офф Лиги Европы «Ференцварош» проиграл прямому конкуренту в борьбе за чемпионство в чемпионате Венгрии, «Академии Пушкаша», и спустился с первого на второе место. «Виктория Пльзень» в своей национальной лиге занимает аналогичную позицию, но у нее отставание от лидера, «Славии» исчисляется десятью очками. 

В Лиге Европы команду из Пльзени отличает похвальная наглость на чужих полях. За шесть выездов она потерпела всего одно поражение, в последнем матче в Бильбао. А до этого обыграла на нейтральных полях украинские «Кривбасс» и «Динамо», добыла почетные ничьи во Франкфурте и Салониках (против ПАОКа). Нет никаких сомнений, что и «Ференцварошу» чехи доставят массу неприятностей. Обоюдное взятие ворот здесь представляется одним из наиболее вероятных исходов. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В России матч можно легально смотреть онлайн в  кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ференцварош»: Дибуш (травма)  

«Виктория Пльзень»: Васулин (дисквалификация), Кабонго (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ференцварош» – «Виктория Пльзень»:

Позиция«Ференцварош»«Виктория»Позиция
Вратарь1. Варга1. ЕдличкаВратарь
Защитник25. Макрецкис2. ГейдаЗащитник
Защитник3. Гартенманн3. МарковичЗащитник
Защитник27. Сиссе21. ЕмелкаЗащитник
Защитник17. Чивич24. ГавелЗащитник
Полузащитник 66. Ромау6. ЧервПолузащитник
Полузащитник 64. Тот22. КадуПолузащитник 
Полузащитник15. Фани23. КалвахПолузащитник
Полузащитник20. Траоре31. ШульцПолузащитник
Нападающий7. Бен Ромдане11. ВыдраНападающий
Нападающий11. Салданья80. АдуНападающий
Главный тренерРобби КинМирослав КоубекГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI оценили вероятность победы венгров высоким коэффициентом 2.25. Впрочем, на гостей он еще внушительнее - 3.25. Ничья котируется за 3.35.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Ференцварош» – «Виктория Пльзень»?

Команды никогда раньше не пересекались на официальном уровне. И, судя по раскладам букмекеров, имеют плюс-минус равные шансы на успех. 

Кто тренирует «Ференцварош»?

За последние годы через самый титулованный клуб Венгрии прошло много хорошо знакомых нам тренеров, и каждый из них приводил «фради» к золоту. Это и Сергей Ребров, и Станислав Черчесов, и Деян Станкович. В январе 2025 года команду принял легендарный в недавнем прошлом ирландский футболист Робби Кин.

С кем сыграет победитель пары «Ференцварош» – «Виктория» в 1/8 финала?

Лучшая команда венгерско-чешского противостояния в следующем раунде попадет на «Лацио» или «Атлетик» из Бильбао.

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