Ференцварош - Виктория, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

В преддверии плей-офф Лиги Европы «Ференцварош» проиграл прямому конкуренту в борьбе за чемпионство в чемпионате Венгрии, «Академии Пушкаша», и спустился с первого на второе место. «Виктория Пльзень» в своей национальной лиге занимает аналогичную позицию, но у нее отставание от лидера, «Славии» исчисляется десятью очками.

В Лиге Европы команду из Пльзени отличает похвальная наглость на чужих полях. За шесть выездов она потерпела всего одно поражение, в последнем матче в Бильбао. А до этого обыграла на нейтральных полях украинские «Кривбасс» и «Динамо», добыла почетные ничьи во Франкфурте и Салониках (против ПАОКа). Нет никаких сомнений, что и «Ференцварошу» чехи доставят массу неприятностей. Обоюдное взятие ворот здесь представляется одним из наиболее вероятных исходов.