Фейенорд - Милан, 12 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Милан» набрал приличный ход и исправно набирает очки. Последний раз команда Консейсау теряла зачетные баллы в миланском дерби с «Интером» две недели назад. Да и вообще под руководством португальца миланцы проиграли пока лишь один матч.

Тренерский штаб «Милана» может сделать ставку на ответную домашнюю встречу, но ставки уж больно высоки, чтобы приносить в жертву первую стыковую игру. Но матч вряд ли получится «низовым». С большой долей вероятности отличиться смогут обе команды.

На своем поле «Фейенорд» может удивит соперника. первую очередь агрессивными атакующими действиями. Делаем выбор в пользу осторожной ставки на то, что забить хотя бы один гол в этой встрече удастся и хозяевам, и гостям.