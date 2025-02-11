Фейенорд - Милан, 12 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
12 февраля первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сыграют «Фейенорд» и «Милан». Фаворит в борьбе за путевку в 1/8 финала очевиден, но голландцы на своем поле должны дать отпор итальянским гостям. Прикинем шансы соперников.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фейенорд» (Нидерланды)
12.02.2025, Ср
23:00 МСК
«Милан» (Италия)
|П1 - 3.25
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/16 финала, первый матч
Стадион: «Фейенорд» (Роттердам, Нидерланды)
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
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|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фейенорд»
|1
|0
|1
|2-1
|«Милан»
|1
|0
|1
|1-2
Последние пять игр «Фейенорда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Фейенорд»
|3:0
|«Спарта»
|Эредевизия
|05.02.2025
|«ПСВ»
|2:0
|«Фейенорд»
|Кубок Нидерландов
|02.02.2025
|«Аякс»
|2:1
|«Фейенорд»
|Эредивизия
|29.01.2025
|«Лилль»
|6:1
|«Фейенорд»
|Лига чемпионов
|22.01.2025
|«Фейенорд»
|3:0
|«Бавария»
|Лига чемпионов
Последние пять игр «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Эмполи»
|0:2
|«Милан»
|Серия А
|05.02.2025
|«Милан»
|3:1
|«Рома»
|Кубок Италии
|02.02.2025
|«Милан»
|1:1
|«Интер»
|Серия А
|29.01.2025
|«Динамо» Загреб
|2:1
|«Милан»
|Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Милан»
|3:2
|«Парма»
|Серия А
11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)
«Милан» набрал приличный ход и исправно набирает очки. Последний раз команда Консейсау теряла зачетные баллы в миланском дерби с «Интером» две недели назад. Да и вообще под руководством португальца миланцы проиграли пока лишь один матч.
Тренерский штаб «Милана» может сделать ставку на ответную домашнюю встречу, но ставки уж больно высоки, чтобы приносить в жертву первую стыковую игру. Но матч вряд ли получится «низовым». С большой долей вероятности отличиться смогут обе команды.
На своем поле «Фейенорд» может удивит соперника. первую очередь агрессивными атакующими действиями. Делаем выбор в пользу осторожной ставки на то, что забить хотя бы один гол в этой встрече удастся и хозяевам, и гостям.
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Потери:
«Фейенорд»: Лотомба, Бейло, Стенгс, Зерруки, Надже, Траунер (все - травма)
«Милан»: Муса (дисквалификация). Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фейенорд» - «Милан»:
|Позиция
|«Фейенорд»
|«Милан»
Позиция
|Вратарь
|22. Веллентройтер
|16. Меньян
Вратарь
|Защитник
|3. Белен
|31. Павлович
Защитник
|Защитник
|33. Ганцко
|23. Томори
Защитник
|Защитник
|2. Ниувкоп
|32. Уокер
Защитник
|Защитник
|11. Хартман
|19. Эрнандес
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Тимбер
|29. Фофана
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Бем
|80. Муса
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Модер
|14. Рейндерс
Полузащитник
|Нападающий
|14. Пайшао
|11. Пулишич
Нападающий
|Нападающий
|23. Мусса
|20. Хименес
Нападающий
|Нападающий
|19. Карранса
|90. Абрахам
Нападающий
|Главный тренер
|Брайан Педерсен
|Сержиу Консейсау
Главный тренер
Аналитики БК PARI установили приличный коэффициент 3.30 на успех хозяев и 1.10 - на гостей. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.65.
Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет (7.50) предлагают за ничью 1:1. На выигрыш гостей со счетом 1:2 можно поставить за 9.00, на 0:1 - за 10.00.
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Топ-5 фаворитов:
«Ливерпуль» - 5.50
«Арсенал», «Барселона» - по 7.00
«Реал» - 8.50
«Бавария» - 9.00
Партнерский проект