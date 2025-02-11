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11 февраля 13:04ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Фейенорд - Милан, 12 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Команда Сержиу Консейсау будет фаворитом в Роттердаме
Руслан Ипполитов

12 февраля первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сыграют «Фейенорд» и «Милан». Фаворит в борьбе за путевку в 1/8 финала очевиден, но голландцы на своем поле должны дать отпор итальянским гостям. Прикинем шансы соперников.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фейенорд» (Нидерланды)

12.02.2025, Ср

23:00 МСК

«Милан» (Италия)

П1 - 3.25

Х - 3.65

П2 - 2.12

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/16 финала, первый матч

Стадион: «Фейенорд» (Роттердам, Нидерланды)

Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)

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Форма команд

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 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фейенорд»1012-1
«Милан»1011-2

Последние пять игр «Фейенорда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Фейенорд»3:0«Спарта»Эредевизия
05.02.2025«ПСВ»2:0«Фейенорд»Кубок Нидерландов
02.02.2025«Аякс»2:1«Фейенорд»Эредивизия
29.01.2025«Лилль»6:1«Фейенорд»Лига чемпионов
22.01.2025«Фейенорд»3:0«Бавария»Лига чемпионов

Последние пять игр «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Эмполи»0:2«Милан»Серия А
05.02.2025«Милан»3:1«Рома»Кубок Италии
02.02.2025«Милан»1:1«Интер»Серия А
29.01.2025«Динамо» Загреб2:1«Милан»Лига чемпионов
26.01.2025«Милан»3:2«Парма»Серия А

Расписание игр

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Плей-офф. Первые матчи

11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити»  (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ  Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)

Прогноз на матч

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«Милан» набрал приличный ход и исправно набирает очки. Последний раз команда Консейсау теряла зачетные баллы в миланском дерби с «Интером» две недели назад. Да и вообще под руководством португальца миланцы проиграли пока лишь один матч.

Тренерский штаб «Милана» может сделать ставку на ответную домашнюю встречу, но ставки уж больно высоки, чтобы приносить в жертву первую стыковую игру. Но матч вряд ли получится «низовым». С большой долей вероятности отличиться смогут обе команды.

На своем поле «Фейенорд» может удивит соперника.  первую очередь агрессивными атакующими действиями. Делаем выбор в пользу осторожной ставки на то, что забить хотя бы один гол в этой встрече удастся и хозяевам, и гостям.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России трансляцию матча официально проведет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Фейенорд»: Лотомба, Бейло, Стенгс, Зерруки, Надже, Траунер (все - травма)

«Милан»: Муса (дисквалификация). Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фейенорд» - «Милан»:

Позиция«Фейенорд»«Милан»

Позиция

Вратарь22. Веллентройтер16. Меньян

Вратарь

Защитник3. Белен31. Павлович

Защитник

Защитник33. Ганцко23. Томори

Защитник

Защитник2. Ниувкоп32. Уокер

Защитник

Защитник11. Хартман19. Эрнандес

Полузащитник

Полузащитник 8. Тимбер29. Фофана

Полузащитник 

Полузащитник 4. Бем80. Муса

Полузащитник 

Полузащитник7. Модер14. Рейндерс

Полузащитник

Нападающий14. Пайшао11. Пулишич

Нападающий

Нападающий23. Мусса20. Хименес

Нападающий

Нападающий19. Карранса90. Абрахам

Нападающий

Главный тренерБрайан ПедерсенСержиу Консейсау

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI установили приличный коэффициент 3.30 на успех хозяев и 1.10 - на гостей. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.65.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Фейенорд» - «Милан»?

Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет (7.50) предлагают за ничью 1:1. На выигрыш гостей со счетом 1:2 можно поставить за 9.00, на 0:1 - за 10.00.

Где смотреть бесплатно матч «Фейенорд» - «Милан»?

Можно оформить за 1 рубль пробную подписку на спортивный пакет в Okko либо же следить за игрой на сайтах букмекеров.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Топ-5 фаворитов:

«Ливерпуль» - 5.50

«Арсенал», «Барселона» - по 7.00

«Реал» - 8.50

«Бавария» - 9.00

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