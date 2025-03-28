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28 марта 11:30ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Фиорентина - Аталанта, 30 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Команда Гасперини рискует выбыть из чемпионской гонки
Руслан Ипполитов

В матче 30-го-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» встретится во Флоренции с «Аталантой», «Фиалки» вмешаться в борьбу за медали в текущем сезоне уже не могут, но имеют шанс поучаствовать на финише первенства в распределении путевок в еврокубки. Команда из Бергамо пока довольно уверенно держится в первой тройке, но поражение может довести отставание от лидера до критического показателя. Оцениваем предматчевые расклады и ищем привлекательные котировки.

Прогноз на матч «Наполи» - «Милан»
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фиорентина» (Флоренция)

30.03.2024, Вс

16:00 МСК

«Аталанта» (Бергамо)

П1 - 3.60

Х - 3.50

П2 - 2.06

Турнир:  Серия А, 30-й тур

Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)

Главный арбитр: Даниэле Довери

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Фиорентина» 644436212-141
«Аталанта»364464141-212

Последние пять матчей «Фиорентины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Фиорентина»

3:0

«Ювентус»

Серия А

13.03.2025«Фиорентина»

3:1

«Панатинаикос»

Лига конференций

09.02.2025«Наполи»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

06.02.2025«Панатинаикос»

3:2

«Фиорентина»

Лига конференций

28.02.2025«Фиорентина»

1:0

«Лечче»

Серия А

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Аталанта»

0:2

«Интер»

Серия А

09.03.2025«Ювентус»

0:4

«Аталанта»

Серия А

01.03.2025«Аталанта»

0:0

«Венеция»

Серия А

23.02.2025«Эмполи»

0:5

«Аталанта»

Серия А

18.02.2025«Аталанта»

1:3

«Брюгге»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Фиорентины» и «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.09.2024«Аталанта»

3:2

«Фиорентина»

Серия А

02.06.2024«Аталанта»

2:3

«Фиорентина»

Серия А

24.04.2024«Аталанта»

4:1

«Фиорентина»

Кубок Италии

03.04.2024«Фиорентина»

1:0

«Аталанта»

Кубок Италии

17.09.2023«Фиорентина»

3:2

«Аталанта»

Серия А

Турнирное положение

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По итогам 29-ти туров «Фиорентина» расположилась на 8-й строчке, а «Аталанта» - на 3-й.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер29197365-2764
2. Наполи29187445-2361
3. Аталанта29177563-2858
4. Болонья291411449-3453
5. Ювентус291313345-2852
6. Лацио29156850-4151
7. Рома29147844-3049
8. Фиорентина29146946-3048
9. Милан29138844-3347
10. Удинезе291171135-3940
11. Торино29911934-3438
12. Дженоа298111028-3735
13. Комо29781435-4629
14. Верона29921829-5829
15. Кальяри29681528-4426
16. Лечче29671621-4825
17. Парма295101435-4925
18. Эмполи294101523-4622
19. Венеция293111523-4220
20. Монца29291824-4915

Прогноз на матч

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Ставки в этой встрече крайне высоки. Поражение гостей может серьезно осложнить им дальнейшую борьбу за чемпионство. Проигрыш «фиалок» поставит под сомнения еврокубковые перспективы команды Раффаэля Палладино. Но это вовсе не означает, что зрителей во Флоренции ждет закрытый футбол.

Игровой стиль соперников сложно назвать рациональным и осторожным. Эти команды любят и умеют играть в атаку. Не удивительно, что в пяти предыдущих встречах «Фиорентины» и «Аталанты» лишь однажды не был достигнут показатель общей результативности в пять голов. Есть все основания полагать, что и в этот вечер соперники порадуют публику количеством забитых мячей. Перед перерывом в первенстве обе команды успели разгромить «Ювентус», теперь им предстоит соревнование в скорострельности друг с другом.

Не станем пытаться угадать победителя, хотя шансы гостей будут все же повыше. Агрессивный стиль соперников сулит приятное количество результативных атак, которых, осмелимся предположить, будет не меньше четырех в этой встрече.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу во Флоренции в прямом эфире.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Фиорентина»: нет потерь

«Аталанта»: Эдерсон (дисквалификация). Коссуну, Скальвини, Скамакка, Ретеги (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Аталанта»:

Позиция«Фиорентина»

«Аталанта»

Позиция

Вратарь43. Де Хеа

28. Патрисиу

Вратарь

Защитник2. Додо

5. Пош

Защитник

Защитник15. Комуццо

19. Джимсити

Защитник

Защитник6. Раньери

23. Колашинац

Защитник

Защитник65. Паризи

44. Брешианини

Полузащитник

Полузащитник24. Ричардсон

15. Де Рон

Полузащитник

Полузащитник 8. Мандрагора 

7. Куадрадо

Полузащитник 

Полузащитник 27. Ндур

77. Дзаппакоста

Полузащитник

Нападающий90. Флоруншо

70. Мальдини

Полузащитник

Нападающий9. Бельтран

24. Самарджич

Полузащитник

Нападающий20. Кин

11. Лукман

Нападающий

Главный тренерРаффаэле Палладино

Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит на 3.60 номинал успешной ставки на победу хозяев поля. Коэффициент на победу гостей - 2.06. Ничья котируется за 3.50.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Фиорентина» - «Аталанта»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. На такой итог можно поставить с котировкой 5.60.

Где смотреть бесплатно матч «Фиорентина» - «Аталанта»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу во Флоренции в прямом эфире.  

Будет ли много голов в матче «Фиорентина» - «Аталанта»?

Букмекерская линия намекает, что пара забитых совместными усилиями соперников мячей станет достойным показателем. На тотал больше 2.5 установлен коэффициент 1.90, а на тотал меньше 2.5 - те же 1.90.

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