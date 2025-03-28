Фиорентина - Аталанта, 30 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Ставки в этой встрече крайне высоки. Поражение гостей может серьезно осложнить им дальнейшую борьбу за чемпионство. Проигрыш «фиалок» поставит под сомнения еврокубковые перспективы команды Раффаэля Палладино. Но это вовсе не означает, что зрителей во Флоренции ждет закрытый футбол.

Игровой стиль соперников сложно назвать рациональным и осторожным. Эти команды любят и умеют играть в атаку. Не удивительно, что в пяти предыдущих встречах «Фиорентины» и «Аталанты» лишь однажды не был достигнут показатель общей результативности в пять голов. Есть все основания полагать, что и в этот вечер соперники порадуют публику количеством забитых мячей. Перед перерывом в первенстве обе команды успели разгромить «Ювентус», теперь им предстоит соревнование в скорострельности друг с другом.

Не станем пытаться угадать победителя, хотя шансы гостей будут все же повыше. Агрессивный стиль соперников сулит приятное количество результативных атак, которых, осмелимся предположить, будет не меньше четырех в этой встрече.