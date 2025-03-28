Фиорентина - Аталанта, 30 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В матче 30-го-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» встретится во Флоренции с «Аталантой», «Фиалки» вмешаться в борьбу за медали в текущем сезоне уже не могут, но имеют шанс поучаствовать на финише первенства в распределении путевок в еврокубки. Команда из Бергамо пока довольно уверенно держится в первой тройке, но поражение может довести отставание от лидера до критического показателя. Оцениваем предматчевые расклады и ищем привлекательные котировки.
Прогноз на матч «Наполи» - «Милан»
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фиорентина» (Флоренция)
30.03.2024, Вс
16:00 МСК
«Аталанта» (Бергамо)
|П1 - 3.60
Турнир: Серия А, 30-й тур
Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)
Главный арбитр: Даниэле Довери
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фиорентина»
|64
|44
|36
|212-141
|«Аталанта»
|36
|44
|64
|141-212
Последние пять матчей «Фиорентины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Фиорентина»
3:0
«Ювентус»
Серия А
|13.03.2025
|«Фиорентина»
3:1
«Панатинаикос»
Лига конференций
|09.02.2025
|«Наполи»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|06.02.2025
|«Панатинаикос»
3:2
«Фиорентина»
Лига конференций
|28.02.2025
|«Фиорентина»
1:0
«Лечче»
Серия А
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Аталанта»
0:2
«Интер»
Серия А
|09.03.2025
|«Ювентус»
0:4
«Аталанта»
Серия А
|01.03.2025
|«Аталанта»
0:0
«Венеция»
Серия А
|23.02.2025
|«Эмполи»
0:5
«Аталанта»
Серия А
|18.02.2025
|«Аталанта»
1:3
«Брюгге»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Фиорентины» и «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.09.2024
|«Аталанта»
3:2
«Фиорентина»
Серия А
|02.06.2024
|«Аталанта»
2:3
«Фиорентина»
Серия А
|24.04.2024
|«Аталанта»
4:1
«Фиорентина»
Кубок Италии
|03.04.2024
|«Фиорентина»
1:0
«Аталанта»
Кубок Италии
|17.09.2023
|«Фиорентина»
3:2
«Аталанта»
Серия А
По итогам 29-ти туров «Фиорентина» расположилась на 8-й строчке, а «Аталанта» - на 3-й.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|29
|19
|7
|3
|65-27
|64
|2. Наполи
|29
|18
|7
|4
|45-23
|61
|3. Аталанта
|29
|17
|7
|5
|63-28
|58
|4. Болонья
|29
|14
|11
|4
|49-34
|53
|5. Ювентус
|29
|13
|13
|3
|45-28
|52
|6. Лацио
|29
|15
|6
|8
|50-41
|51
|7. Рома
|29
|14
|7
|8
|44-30
|49
|8. Фиорентина
|29
|14
|6
|9
|46-30
|48
|9. Милан
|29
|13
|8
|8
|44-33
|47
|10. Удинезе
|29
|11
|7
|11
|35-39
|40
|11. Торино
|29
|9
|11
|9
|34-34
|38
|12. Дженоа
|29
|8
|11
|10
|28-37
|35
|13. Комо
|29
|7
|8
|14
|35-46
|29
|14. Верона
|29
|9
|2
|18
|29-58
|29
|15. Кальяри
|29
|6
|8
|15
|28-44
|26
|16. Лечче
|29
|6
|7
|16
|21-48
|25
|17. Парма
|29
|5
|10
|14
|35-49
|25
|18. Эмполи
|29
|4
|10
|15
|23-46
|22
|19. Венеция
|29
|3
|11
|15
|23-42
|20
|20. Монца
|29
|2
|9
|18
|24-49
|15
Ставки в этой встрече крайне высоки. Поражение гостей может серьезно осложнить им дальнейшую борьбу за чемпионство. Проигрыш «фиалок» поставит под сомнения еврокубковые перспективы команды Раффаэля Палладино. Но это вовсе не означает, что зрителей во Флоренции ждет закрытый футбол.
Игровой стиль соперников сложно назвать рациональным и осторожным. Эти команды любят и умеют играть в атаку. Не удивительно, что в пяти предыдущих встречах «Фиорентины» и «Аталанты» лишь однажды не был достигнут показатель общей результативности в пять голов. Есть все основания полагать, что и в этот вечер соперники порадуют публику количеством забитых мячей. Перед перерывом в первенстве обе команды успели разгромить «Ювентус», теперь им предстоит соревнование в скорострельности друг с другом.
Не станем пытаться угадать победителя, хотя шансы гостей будут все же повыше. Агрессивный стиль соперников сулит приятное количество результативных атак, которых, осмелимся предположить, будет не меньше четырех в этой встрече.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу во Флоренции в прямом эфире.
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|Текстовая
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Потери
«Фиорентина»: нет потерь
«Аталанта»: Эдерсон (дисквалификация). Коссуну, Скальвини, Скамакка, Ретеги (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Аталанта»:
|Позиция
|«Фиорентина»
«Аталанта»
Позиция
|Вратарь
|43. Де Хеа
28. Патрисиу
Вратарь
|Защитник
|2. Додо
5. Пош
Защитник
|Защитник
|15. Комуццо
19. Джимсити
Защитник
|Защитник
|6. Раньери
23. Колашинац
Защитник
|Защитник
|65. Паризи
44. Брешианини
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Ричардсон
15. Де Рон
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мандрагора
7. Куадрадо
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Ндур
77. Дзаппакоста
Полузащитник
|Нападающий
|90. Флоруншо
70. Мальдини
Полузащитник
|Нападающий
|9. Бельтран
24. Самарджич
Полузащитник
|Нападающий
|20. Кин
11. Лукман
Нападающий
|Главный тренер
|Раффаэле Палладино
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Winline умножит на 3.60 номинал успешной ставки на победу хозяев поля. Коэффициент на победу гостей - 2.06. Ничья котируется за 3.50.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. На такой итог можно поставить с котировкой 5.60.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу во Флоренции в прямом эфире.
Букмекерская линия намекает, что пара забитых совместными усилиями соперников мячей станет достойным показателем. На тотал больше 2.5 установлен коэффициент 1.90, а на тотал меньше 2.5 - те же 1.90.
Партнерский проект