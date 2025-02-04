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4 февраля 13:56ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Фиорентина — Интер, 6 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Миланцы проведут отложенный матч и могут догнать «Наполи»
Руслан Ипполитов

6 февраля в рамках перенесенного матча 14-го тура чемпионата Италии по футболу встретятся «Фиорентина» и «Интер». Миланский клуб имеет шанс догнать в чемпионской гонке «Наполи». Хозяева поля могут обойти «Ювентус» и занять место в квартете сильнейших Серии А.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фиорентина» (Флоренция)

06.02.2025, Чт

22:45 МСК

«Интер» (Милан)

П1 - 4.60

Х - 3.35

П2 - 1.85

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 14-й тур

Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)

Главный судья: Даниэле Довери

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фиорентина»505880238-294
«Интер»805850294-238

Последние пять матчей «Фиорентины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Фиорентина»2:1«Дженоа»Серия А
26.01.2025«Лацио»1:2«Фиорентина»Серия А
19.01.2025«Фиорентина»1:1«Торино»Серия А
13.01.2025«Монца»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

04.01.2025«Фиорентина»

0:3

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Милан»1:1«Интер»Серия А
29.01.2025«Интер»3:0«Монако»Лига чемпионов
26.01.2025«Лечче»0:4«Интер»Серия А
22.01.2025«Спарта»0:1«Интер»Лига чемпионов
19.01.2025«Интер»3:1«Эмполи»Серия А

Последние пять матчей «Фиорентины» и «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.01.2024«Фиорентина»0:1«Интер»Серия А
03.09.2023«Интер»4:0«Фиорентина»Серия А
24.05.2023«Фиорентина»

1:2

«Интер»

Кубок Италии

01.04.2023«Интер»

0:1

«Фиорентина»

Серия А

22.10.2022«Фиорентина»

3:4

«Интер»

Серия А

Турнирное положение

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После 23-х туров «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, а «Фиорентина» - шестое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи23173338-1654
2. Интер22156156-1951
3. Аталанта23145449-2647
4. Лацио23133740-3142
5. Ювентус23913139-2040
6. Фиорентина22116537-2339
7. Болонья22910335-2737
8. Милан2298533-2435
9. Рома2387834-2931
10. Удинезе23851028-3629
11. Торино2369824-2727
12. Дженоа2368921-3226
13. Лечче23651218-4123
14. Верона23721426-4823
15. Комо23571127-3822
16. Эмполи23491022-3321
17. Кальяри23561224-3821
18. Парма23481129-4220
19. Венеция23371322-3816
20. Монца23271420-3413

Прогноз на матч

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После этого матча болельщикам уже не надо будет при подсчете очков держать в голове запасной матч «Интера» и говорить о лидерстве по потерянным баллам. Миланцы имеют шанс догнать в турнирной таблице лидирующий «Наполи», но обойти команду Антонио Конте «черно-синие» не смогут. Причиной тому - потеря очков в миланском дерби несколькими днями ранее. Хотя в той встрече на «Сан-Сиро» подопечные Симоне Индзаги скорее набрали очко, чем потеряли два.

Предстоящий матч является хорошей возможностью улучшить турнирное положение и для «Фиорентины». В случае победы, «фиалки» обойдут «Ювентус» и будут делить четвертую, лигочемпионскую строчку с «Лацио».

Из пяти последних очных встреч с клубом из Флоренции «Интер» выиграл четыре. Предыдущий матч на поле «фиалок» закончился победой гостей с минимальным счетом. У «Интера» более сбалансированная игра, более надежная оборона и результативная атака. Да и с настроем после очередного проигрыша «Милану» у «черно-синих» все должно быть в порядке. На бумаге «Интернационале» безусловный фаворит. Делаем выбор в пользу ставки на победу гостей.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Фиорентина» - «Интер» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Фиорентина»: Катальди, Мари (травма)

«Интер»: Ди Дженнаро (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Торино»:

Позиция«Фиорентина»«Интер»Позиция
Вратарь43. Де Хеа1. ЗоммерВратарь
Защитник2. Додо6. де ВрейЗащитник
Защитник15. Комуццо28. ПаварЗащитник
Защитник6. Раньери30. АугустоЗащитник
Полузащитник21. Госенс22. МхитарянПолузащитник
Полузащитник29. Адли32. ДимаркоПолузащитник
Полузащитник 8. Мандрагора 36. Дармиан Полузащитник 
Полузащитник23. Кольпани7. ЗелиньскиПолузащитник
Нападающий9. Бельтран23. БареллаПолузащитник
Нападающий7. Соттиль10. МартинесНападающий
Нападающий20. Кин9. ТюрамНападающий
Главный тренерРаффаэле ПалладиноСимоне ИндзагиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Фиорентины» аналитики БК PARI оценивают внушительным коэффициентом 4.60. На ничью можно поставить за 3.35, а заключить пари на выигрыш «Интера» - за 1.85.

Вопросы и ответы

Где бесплатно смотреть матч «Фиорентина» - «Интер»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

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В матче за Суперкубок Италии армянский полузащитник получил повреждение, но довольно быстро вернулся в строй. После этого Мхитарян не отыгграл пока ни одного полного матча. В предыдущем туре Генрих был в матче с «Миланом» в стартовом составе, но был заменен на 76-й минуте. Скорее всего футболист выйдет на поле во Флоренции с первых минут.  

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.55

«Наполи» - 2.60

«Аталанта» - 25.00

На чемпионство «Фиорентины» ставки принимаются с коэффициентом 5000.00.

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