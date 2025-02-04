Фиорентина — Интер, 6 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
6 февраля в рамках перенесенного матча 14-го тура чемпионата Италии по футболу встретятся «Фиорентина» и «Интер». Миланский клуб имеет шанс догнать в чемпионской гонке «Наполи». Хозяева поля могут обойти «Ювентус» и занять место в квартете сильнейших Серии А.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фиорентина» (Флоренция)
06.02.2025, Чт
22:45 МСК
«Интер» (Милан)
|П1 - 4.60
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 14-й тур
Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)
Главный судья: Даниэле Довери
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фиорентина»
|50
|58
|80
|238-294
|«Интер»
|80
|58
|50
|294-238
Последние пять матчей «Фиорентины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Фиорентина»
|2:1
|«Дженоа»
|Серия А
|26.01.2025
|«Лацио»
|1:2
|«Фиорентина»
|Серия А
|19.01.2025
|«Фиорентина»
|1:1
|«Торино»
|Серия А
|13.01.2025
|«Монца»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|04.01.2025
|«Фиорентина»
0:3
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Милан»
|1:1
|«Интер»
|Серия А
|29.01.2025
|«Интер»
|3:0
|«Монако»
|Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Лечче»
|0:4
|«Интер»
|Серия А
|22.01.2025
|«Спарта»
|0:1
|«Интер»
|Лига чемпионов
|19.01.2025
|«Интер»
|3:1
|«Эмполи»
|Серия А
Последние пять матчей «Фиорентины» и «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.01.2024
|«Фиорентина»
|0:1
|«Интер»
|Серия А
|03.09.2023
|«Интер»
|4:0
|«Фиорентина»
|Серия А
|24.05.2023
|«Фиорентина»
1:2
«Интер»
Кубок Италии
|01.04.2023
|«Интер»
0:1
«Фиорентина»
Серия А
|22.10.2022
|«Фиорентина»
3:4
«Интер»
Серия А
После 23-х туров «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, а «Фиорентина» - шестое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|23
|17
|3
|3
|38-16
|54
|2. Интер
|22
|15
|6
|1
|56-19
|51
|3. Аталанта
|23
|14
|5
|4
|49-26
|47
|4. Лацио
|23
|13
|3
|7
|40-31
|42
|5. Ювентус
|23
|9
|13
|1
|39-20
|40
|6. Фиорентина
|22
|11
|6
|5
|37-23
|39
|7. Болонья
|22
|9
|10
|3
|35-27
|37
|8. Милан
|22
|9
|8
|5
|33-24
|35
|9. Рома
|23
|8
|7
|8
|34-29
|31
|10. Удинезе
|23
|8
|5
|10
|28-36
|29
|11. Торино
|23
|6
|9
|8
|24-27
|27
|12. Дженоа
|23
|6
|8
|9
|21-32
|26
|13. Лечче
|23
|6
|5
|12
|18-41
|23
|14. Верона
|23
|7
|2
|14
|26-48
|23
|15. Комо
|23
|5
|7
|11
|27-38
|22
|16. Эмполи
|23
|4
|9
|10
|22-33
|21
|17. Кальяри
|23
|5
|6
|12
|24-38
|21
|18. Парма
|23
|4
|8
|11
|29-42
|20
|19. Венеция
|23
|3
|7
|13
|22-38
|16
|20. Монца
|23
|2
|7
|14
|20-34
|13
После этого матча болельщикам уже не надо будет при подсчете очков держать в голове запасной матч «Интера» и говорить о лидерстве по потерянным баллам. Миланцы имеют шанс догнать в турнирной таблице лидирующий «Наполи», но обойти команду Антонио Конте «черно-синие» не смогут. Причиной тому - потеря очков в миланском дерби несколькими днями ранее. Хотя в той встрече на «Сан-Сиро» подопечные Симоне Индзаги скорее набрали очко, чем потеряли два.
Предстоящий матч является хорошей возможностью улучшить турнирное положение и для «Фиорентины». В случае победы, «фиалки» обойдут «Ювентус» и будут делить четвертую, лигочемпионскую строчку с «Лацио».
Из пяти последних очных встреч с клубом из Флоренции «Интер» выиграл четыре. Предыдущий матч на поле «фиалок» закончился победой гостей с минимальным счетом. У «Интера» более сбалансированная игра, более надежная оборона и результативная атака. Да и с настроем после очередного проигрыша «Милану» у «черно-синих» все должно быть в порядке. На бумаге «Интернационале» безусловный фаворит. Делаем выбор в пользу ставки на победу гостей.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Фиорентина» - «Интер» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Фиорентина»: Катальди, Мари (травма)
«Интер»: Ди Дженнаро (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Торино»:
|Позиция
|«Фиорентина»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|43. Де Хеа
|1. Зоммер
|Вратарь
|Защитник
|2. Додо
|6. де Врей
|Защитник
|Защитник
|15. Комуццо
|28. Павар
|Защитник
|Защитник
|6. Раньери
|30. Аугусто
|Защитник
|Полузащитник
|21. Госенс
|22. Мхитарян
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Адли
|32. Димарко
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мандрагора
|36. Дармиан
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Кольпани
|7. Зелиньски
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Бельтран
|23. Барелла
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Соттиль
|10. Мартинес
|Нападающий
|Нападающий
|20. Кин
|9. Тюрам
|Нападающий
|Главный тренер
|Раффаэле Палладино
|Симоне Индзаги
|Главный тренер
Вероятность победы «Фиорентины» аналитики БК PARI оценивают внушительным коэффициентом 4.60. На ничью можно поставить за 3.35, а заключить пари на выигрыш «Интера» - за 1.85.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
В матче за Суперкубок Италии армянский полузащитник получил повреждение, но довольно быстро вернулся в строй. После этого Мхитарян не отыгграл пока ни одного полного матча. В предыдущем туре Генрих был в матче с «Миланом» в стартовом составе, но был заменен на 76-й минуте. Скорее всего футболист выйдет на поле во Флоренции с первых минут.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.55
«Наполи» - 2.60
«Аталанта» - 25.00
На чемпионство «Фиорентины» ставки принимаются с коэффициентом 5000.00.
Партнерский проект