Фиорентина — Интер, 6 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

После этого матча болельщикам уже не надо будет при подсчете очков держать в голове запасной матч «Интера» и говорить о лидерстве по потерянным баллам. Миланцы имеют шанс догнать в турнирной таблице лидирующий «Наполи», но обойти команду Антонио Конте «черно-синие» не смогут. Причиной тому - потеря очков в миланском дерби несколькими днями ранее. Хотя в той встрече на «Сан-Сиро» подопечные Симоне Индзаги скорее набрали очко, чем потеряли два.

Предстоящий матч является хорошей возможностью улучшить турнирное положение и для «Фиорентины». В случае победы, «фиалки» обойдут «Ювентус» и будут делить четвертую, лигочемпионскую строчку с «Лацио».

Из пяти последних очных встреч с клубом из Флоренции «Интер» выиграл четыре. Предыдущий матч на поле «фиалок» закончился победой гостей с минимальным счетом. У «Интера» более сбалансированная игра, более надежная оборона и результативная атака. Да и с настроем после очередного проигрыша «Милану» у «черно-синих» все должно быть в порядке. На бумаге «Интернационале» безусловный фаворит. Делаем выбор в пользу ставки на победу гостей.