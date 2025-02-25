Фиорентина - Лечче, 28 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

Угадать с какими задором и настроением сыграет в ближайшем матче «Фиорентина» практически невозможно. Непостоянство результатов «фиалок» говорит о не самом высоком классе команды. Флорентийцы могут разгромить лидера первенства, а могут уступить аутсайдеру. В предыдущем туре «Фиорентина» проиграла на выезде крепкой, но не хватающей звезд с неба «Вероне».

Матч первого круга в Лечче завершился форменным разгромом хозяев поля (0:6). Не факт, что на и на этот раз зрители увидят множество голов. «Фиалки» играют по настроению, а «Лечче» возглавляет рейтинг самых мало результативных команд Серии А. В трех предыдущих матчах первенства «желто-красные» не смогли поразить ворота соперника ни разу. Предположим, что и в выездной игре с командой близкой к группе лидеров «Лече» не сможет размочить счет. А хозяева хотя бы один гол организовать должны.