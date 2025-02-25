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25 февраля 13:55ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Фиорентина - Лечче, 28 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

Чем ответят «желто-красные» после домашних 0:6 в первом круге?
Руслан Ипполитов

Матч «Фиорентина» - «Лечче» открывает 27-й тур чемпионата Италии по футболу. В первом круге «фиалки» разгромили соперника на выезде (0:6). Стоит ли ждать повторения сценария той встречи? Разбираемся в статистических выкладках и котировках.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фиорентина» (Флоренция) 

28.02.2024, Пт

22:45 МСК

«Лечче» (Лечче) 

П1 - 1.73

Х - 3.60

П2 - 5.10

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 27-й тур

Стадион:  «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фиорентина»16131265-38
«Лечче»12131638-65

Последние пять матчей «Лечче»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2025«Лечче»

0:1

«Удинезе»

Серия А

16.02.2025«Монца»

0:0

«Лечче»

Серия А

09.02.2025«Лечче»

0:0

«Болонья»

Серия А

31.01.2025«Парма»

1:3

«Лечче»

Серия А

26.01.2025«Лечче»

0:4

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Фиорентины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Верона»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

16.02.2025«Фиорентина»

0:2

«Комо»

Серия А

10.02.2025«Интер»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

06.02.2025«Фиорентина»

3:0

«Интер»

Серия А

02.02.2025«Фиорентина»

2:1

«Дженоа»

Серия А

Турнирное положение

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«Фиорентина» перед 26-м туром занимает 6-е место в турнирной таблице. «Лечче» на 16-й строчке.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер26176359-2457
2. Наполи26175442-2156
3. Аталанта26166459-2654
4. Ювентус261213143-2149
5. Лацио26145747-3447
6. Фиорентина26126841-2842
7. Милан25118637-2641
8. Болонья251011438-3141
9. Рома26117840-2940
10. Удинезе261061033-3736
11. Торино26710929-3231
12. Дженоа26791024-3430
13. Комо26771232-4128
14. Верона26821627-5426
15. Кальяри26671326-4025
16. Лечче26671318-4225
17. Парма26581332-4523
18. Эмполи26491322-4321
19. Венеция26381522-4117
20. Монца26281621-4314

Прогноз на матч

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Угадать с какими задором и настроением сыграет в ближайшем матче «Фиорентина» практически невозможно. Непостоянство результатов «фиалок» говорит о не самом высоком классе команды. Флорентийцы могут разгромить лидера первенства, а могут уступить аутсайдеру. В предыдущем туре «Фиорентина» проиграла на выезде крепкой, но не хватающей звезд с неба «Вероне».

Матч первого круга в Лечче завершился форменным разгромом хозяев поля (0:6). Не факт, что на и на этот раз зрители увидят множество голов. «Фиалки» играют по настроению, а «Лечче» возглавляет рейтинг самых мало результативных команд Серии А. В трех предыдущих матчах первенства «желто-красные» не смогли поразить ворота соперника ни разу. Предположим, что и в выездной игре с командой близкой к группе лидеров «Лече» не сможет размочить счет. А хозяева хотя бы один гол организовать должны.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляцию матча можно найти на сайтах официальных букмекеров и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лечче»: Мархвиньский, Сансоне, Корфитцен, Банда, Хельгасон (все - травма)

«Фиорентина»: Адли, Кольпани, Гудмундссон (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Лечче»:

Позиция«Фиорентина»«Лечче»Позиция
Вратарь43. Де Хеа30. ФальконеВратарь
Защитник2. Додо25. ГаллоЗащитник
Защитник15. Комуццо19. ЖанЗащитник
Защитник6. Раньери6. БаскироттоЗащитник
Полузащитник65. Паризи12. ЖильберЗащитник
Полузащитник24. Ричардсон8. РафьяПолузащитник
Полузащитник 8. Мандрагора 75. Пьерре Полузащитник 
Полузащитник27. Ндур29. КулибалиПолузащитник
Полузащитник90. Флоруншо7. ТетеНападающий
Нападающий9. Бельтран50. ПьероттиНападающий
Нападающий20. Кин9. КрстовичНападающий
Главный тренерРаффаэле ПалладиноМарко ДжампаолоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Сыгравшую ставку на победу «Лечче» FONBET умножит на 5.10. Заключить пари на ничью можно за 3.60.  Выигрыш «Фиорентины» оценен коэфом 1.73.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Фиорентина» - «Лечче»?

Если отталкиваться от линии букмекеров, то наиболее вероятным исходом встречи является скромная победа хозяев со счетом 1:0. Поставить на такой вариант развития событий предлагается с коэффициентом 6.50. Поставить на «сухую» ничью можно за 7.00. 2:0 или 1:1 котируются за 7.50. 

Где смотреть бесплатно матч «Верона» - «Фиорентина»?

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1»

Кто станет чемпионом Италии?

Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:

  1. «Интер» - 1.45
  2. «Наполи» - 3.35
  3. «Аталанта» - 9.00
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