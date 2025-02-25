Фиорентина - Лечче, 28 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

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Матч «Фиорентина» - «Лечче» открывает 27-й тур чемпионата Италии по футболу. В первом круге «фиалки» разгромили соперника на выезде (0:6). Стоит ли ждать повторения сценария той встречи? Разбираемся в статистических выкладках и котировках.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фиорентина» (Флоренция)
28.02.2024, Пт
22:45 МСК
«Лечче» (Лечче)
|П1 - 1.73
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 27-й тур
Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фиорентина»
|16
|13
|12
|65-38
|«Лечче»
|12
|13
|16
|38-65
Последние пять матчей «Лечче»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2025
|«Лечче»
0:1
«Удинезе»
Серия А
|16.02.2025
|«Монца»
0:0
«Лечче»
Серия А
|09.02.2025
|«Лечче»
0:0
«Болонья»
Серия А
|31.01.2025
|«Парма»
1:3
«Лечче»
Серия А
|26.01.2025
|«Лечче»
0:4
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Фиорентины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Верона»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
|16.02.2025
|«Фиорентина»
0:2
«Комо»
Серия А
|10.02.2025
|«Интер»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|06.02.2025
|«Фиорентина»
3:0
«Интер»
Серия А
|02.02.2025
|«Фиорентина»
2:1
«Дженоа»
Серия А
«Фиорентина» перед 26-м туром занимает 6-е место в турнирной таблице. «Лечче» на 16-й строчке.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|26
|17
|6
|3
|59-24
|57
|2. Наполи
|26
|17
|5
|4
|42-21
|56
|3. Аталанта
|26
|16
|6
|4
|59-26
|54
|4. Ювентус
|26
|12
|13
|1
|43-21
|49
|5. Лацио
|26
|14
|5
|7
|47-34
|47
|6. Фиорентина
|26
|12
|6
|8
|41-28
|42
|7. Милан
|25
|11
|8
|6
|37-26
|41
|8. Болонья
|25
|10
|11
|4
|38-31
|41
|9. Рома
|26
|11
|7
|8
|40-29
|40
|10. Удинезе
|26
|10
|6
|10
|33-37
|36
|11. Торино
|26
|7
|10
|9
|29-32
|31
|12. Дженоа
|26
|7
|9
|10
|24-34
|30
|13. Комо
|26
|7
|7
|12
|32-41
|28
|14. Верона
|26
|8
|2
|16
|27-54
|26
|15. Кальяри
|26
|6
|7
|13
|26-40
|25
|16. Лечче
|26
|6
|7
|13
|18-42
|25
|17. Парма
|26
|5
|8
|13
|32-45
|23
|18. Эмполи
|26
|4
|9
|13
|22-43
|21
|19. Венеция
|26
|3
|8
|15
|22-41
|17
|20. Монца
|26
|2
|8
|16
|21-43
|14
Угадать с какими задором и настроением сыграет в ближайшем матче «Фиорентина» практически невозможно. Непостоянство результатов «фиалок» говорит о не самом высоком классе команды. Флорентийцы могут разгромить лидера первенства, а могут уступить аутсайдеру. В предыдущем туре «Фиорентина» проиграла на выезде крепкой, но не хватающей звезд с неба «Вероне».
Матч первого круга в Лечче завершился форменным разгромом хозяев поля (0:6). Не факт, что на и на этот раз зрители увидят множество голов. «Фиалки» играют по настроению, а «Лечче» возглавляет рейтинг самых мало результативных команд Серии А. В трех предыдущих матчах первенства «желто-красные» не смогли поразить ворота соперника ни разу. Предположим, что и в выездной игре с командой близкой к группе лидеров «Лече» не сможет размочить счет. А хозяева хотя бы один гол организовать должны.
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|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Лечче»: Мархвиньский, Сансоне, Корфитцен, Банда, Хельгасон (все - травма)
«Фиорентина»: Адли, Кольпани, Гудмундссон (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Лечче»:
|Позиция
|«Фиорентина»
|«Лечче»
|Позиция
|Вратарь
|43. Де Хеа
|30. Фальконе
|Вратарь
|Защитник
|2. Додо
|25. Галло
|Защитник
|Защитник
|15. Комуццо
|19. Жан
|Защитник
|Защитник
|6. Раньери
|6. Баскиротто
|Защитник
|Полузащитник
|65. Паризи
|12. Жильбер
|Защитник
|Полузащитник
|24. Ричардсон
|8. Рафья
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мандрагора
|75. Пьерре
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Ндур
|29. Кулибали
|Полузащитник
|Полузащитник
|90. Флоруншо
|7. Тете
|Нападающий
|Нападающий
|9. Бельтран
|50. Пьеротти
|Нападающий
|Нападающий
|20. Кин
|9. Крстович
|Нападающий
|Главный тренер
|Раффаэле Палладино
|Марко Джампаоло
|Главный тренер
Если отталкиваться от линии букмекеров, то наиболее вероятным исходом встречи является скромная победа хозяев со счетом 1:0. Поставить на такой вариант развития событий предлагается с коэффициентом 6.50. Поставить на «сухую» ничью можно за 7.00. 2:0 или 1:1 котируются за 7.50.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1»
Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:
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