Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и чилийцем Игнасио Бахамондесом. Сумеет ли «Атаман» прервать серию поражений на домашнем шоу?
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Физиев
Бахамондес
Азербайджан
Страна
Чили
32
Возраст
27
16
Бои
22
12 (8 / 1 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (11 / 2 / 4)
4 (2 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (0 / 2 / 3)
11
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
—
173
Рост (см)
190,5
181,5
Размах рук (см)
192
101,5
Размах ног (см)
106,5
Уроженец Казахстана, ранее представлял Кыргызстан, а теперь выступает под флагом Азербайджана. В 11-летнем возрасте начал заниматься тайским боксом, позднее освоил боевое самбо, бокс, борьбу и бразильское джиу-джитсу (синий пояс). В профессиональных MMA выступает с 2015 года, в UFC — с 2019-го. Дебютировал в сильнейшем промоушене мира с поражения, однако затем одержал шесть побед подряд. Серия прервалась после проигрыша Джастину Гэтжи решением большинства судей. В сентябре 2023 года уступил Матеушу Гамроту из-за травмы колена во втором раунде. Вернулся в марте и проиграл Гэтжи в реванше единогласным решением судей.
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В юности занимался кикбоксингом, затем освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2015 года. Был чемпионом Lux Fight League в легком весе. В 2020-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл в шести боях и уступил в двух. На данный момент идет на серии из трех досрочных побед. В последнем поединке в марте одолел Джалина Тёрнера удушающим приемом в первом раунде.
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От этого поединка в промоушене явно ждут искр. У обоих спортсменов высокий потенциал для досрочных побед, но и на длинной дистанции они сохраняют зрелищный стиль. И Физиев, и Бахамондес делают акцент на работу в стойке. У азербайджанца очень непредсказуемый стиль, его ударный арсенал очень широк и дополняется прекрасной техникой. Чилиец тоже вариативен на верхнем этаже и умело пользуется внушительными для легкого веса габаритами.
Работу в партере в этом поединке вряд ли стоит ожидать, но ради галочки отдадим преимущество в данном компоненте Физиеву. В стойке же шансы выглядят очень близкими, что подтверждается коэффициентами букмекеров, которые у некоторых контор вовсе идентичные на обоих соперников.
Если хотите рискнуть и выбрать чью-то сторону, решающим может оказаться фактор домашних трибун. Мотивация у Физиева запредельная, к тому же ему необходимо прерывать серию поражений, чтобы остаться в топ-15. Но мы всё же выберем ставку на продолжительность.
Нередко элитные ударники с крепкими челюстями друг друга вырубить не могут и устраивают продолжительную дуэль. Плюс азербайджанца всё же может сковывать важность противостояния и высокая цена потенциального поражения. Полагаем, нам всё же стоит ждать три ярких раунда и решение судей.
Турнир UFC on ABC 8 пройдет на арене «Baku Crystal Hall» в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 21 июня, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому соглавный бой Физиев — Бахамондес стоит ожидать около 00:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении шоу целиком будут транслировать «Матч! Боец» и «Матч ТВ».
Основной кард
Прелимы