Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 июня 13:12ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Два ярких финишера
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и чилийцем Игнасио Бахамондесом. Сумеет ли «Атаман» прервать серию поражений на домашнем шоу?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Физиев

 

Бахамондес

Азербайджан

Страна

Чили

32

Возраст

27

16

Бои

22

12 (8 / 1 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (11 / 2 / 4)

4 (2 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (0 / 2 / 3)

11

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

173

Рост (см)

190,5

181,5

Размах рук (см)

192

101,5

Размах ног (см)

106,5

Рафаэль Физиев

Свернуть

Уроженец Казахстана, ранее представлял Кыргызстан, а теперь выступает под флагом Азербайджана. В 11-летнем возрасте начал заниматься тайским боксом, позднее освоил боевое самбо, бокс, борьбу и бразильское джиу-джитсу (синий пояс). В профессиональных MMA выступает с 2015 года, в UFC — с 2019-го. Дебютировал в сильнейшем промоушене мира с поражения, однако затем одержал шесть побед подряд. Серия прервалась после проигрыша Джастину Гэтжи решением большинства судей. В сентябре 2023 года уступил Матеушу Гамроту из-за травмы колена во втором раунде. Вернулся в марте и проиграл Гэтжи в реванше единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Игнасио Бахамондес

Свернуть

В юности занимался кикбоксингом, затем освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2015 года. Был чемпионом Lux Fight League в легком весе. В 2020-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл в шести боях и уступил в двух. На данный момент идет на серии из трех досрочных побед. В последнем поединке в марте одолел Джалина Тёрнера удушающим приемом в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ФизиеваПобеда БахамондесаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,921,922,221,62

Прогноз на бой

Свернуть

От этого поединка в промоушене явно ждут искр. У обоих спортсменов высокий потенциал для досрочных побед, но и на длинной дистанции они сохраняют зрелищный стиль. И Физиев, и Бахамондес делают акцент на работу в стойке. У азербайджанца очень непредсказуемый стиль, его ударный арсенал очень широк и дополняется прекрасной техникой. Чилиец тоже вариативен на верхнем этаже и умело пользуется внушительными для легкого веса габаритами.

Работу в партере в этом поединке вряд ли стоит ожидать, но ради галочки отдадим преимущество в данном компоненте Физиеву. В стойке же шансы выглядят очень близкими, что подтверждается коэффициентами букмекеров, которые у некоторых контор вовсе идентичные на обоих соперников.

Если хотите рискнуть и выбрать чью-то сторону, решающим может оказаться фактор домашних трибун. Мотивация у Физиева запредельная, к тому же ему необходимо прерывать серию поражений, чтобы остаться в топ-15. Но мы всё же выберем ставку на продолжительность. 

Нередко элитные ударники с крепкими челюстями друг друга вырубить не могут и устраивают продолжительную дуэль. Плюс азербайджанца всё же может сковывать важность противостояния и высокая цена потенциального поражения. Полагаем, нам всё же стоит ждать три ярких раунда и решение судей.

Полный кард, где смотреть бой Физиев Бахамондес

Свернуть

Турнир UFC on ABC 8 пройдет на арене «Baku Crystal Hall» в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 21 июня, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому соглавный бой Физиев Бахамондес стоит ожидать около 00:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении шоу целиком будут транслировать «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Основной кард

  • Джамал Хилл (США) Халил Раунтри-младший (США). Полутяжелый вес;
  • Рафаэль Физиев (Азербайджан) Игнасио Бахамондес (Чили). Легкий вес;
  • Тофик Мусаев (Азербайджан) — Мыктыбек Оролбай (Кыргызстан). Легкий вес;
  • Кёртис Блейдс (США) — Ризван Куниев (Россия). Тяжелый вес;
  • Назим Садыхов (Азербайджан) — Николас Мотта (Бразилия). Легкий вес;
  • Мухаммад Наимов (Таджикистан) — Богдан Град (Австрия). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Тагир Уланбеков (Россия) — Азат Максум (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Исмаил Наурдиев (Марокко) — Юн Енг Пак (Южная Корея). Средний вес;
  • Мелисса Муллинс (Англия) — Дарья Железнякова (Россия). Женский легчайший вес;
  • Хамди Абделвахаб (Египет) — Мухаммед Усман (Нигерия). Тяжелый вес;
  • Сок Хен Ко (Южная Корея) — Обан Эллиотт (Уэльс). Полусредний вес;
  • Ирина Алексеева (Россия) — Клаудия Сигула (Польша). Женский легчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer16 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer225 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer559 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer180 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer559 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё