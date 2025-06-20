Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

От этого поединка в промоушене явно ждут искр. У обоих спортсменов высокий потенциал для досрочных побед, но и на длинной дистанции они сохраняют зрелищный стиль. И Физиев, и Бахамондес делают акцент на работу в стойке. У азербайджанца очень непредсказуемый стиль, его ударный арсенал очень широк и дополняется прекрасной техникой. Чилиец тоже вариативен на верхнем этаже и умело пользуется внушительными для легкого веса габаритами.

Работу в партере в этом поединке вряд ли стоит ожидать, но ради галочки отдадим преимущество в данном компоненте Физиеву. В стойке же шансы выглядят очень близкими, что подтверждается коэффициентами букмекеров, которые у некоторых контор вовсе идентичные на обоих соперников.

Если хотите рискнуть и выбрать чью-то сторону, решающим может оказаться фактор домашних трибун. Мотивация у Физиева запредельная, к тому же ему необходимо прерывать серию поражений, чтобы остаться в топ-15. Но мы всё же выберем ставку на продолжительность.

Нередко элитные ударники с крепкими челюстями друг друга вырубить не могут и устраивают продолжительную дуэль. Плюс азербайджанца всё же может сковывать важность противостояния и высокая цена потенциального поражения. Полагаем, нам всё же стоит ждать три ярких раунда и решение судей.