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23 мая 9:47ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Флорида — Каролина, 25 мая: где смотреть матч 1/2 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Бобровский не оставляет шансов сопернику
Руслан Ипполитов

 

В ночь на воскресенье, 25 мая, будет сыгран третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Флорида» - «Каролина». «Пантеры» уверенно победили в первых двух встречах на выезде, и теперь постараются добить противника на своем льду. Ближайший матч пройдет на площадке «Флориды» и начнется он в 03:00 по московскому времени. Оцениваем соотношение сил соперников и котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Флорида Пантерз»

25.05.2025, Вс

03:00 МСК

«Каролина Харрикейнз»

П1 - 2.19

Х - 3.85

П2 - 2.80

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Турнир: Кубок Стэнли, полуфинал, третий матч

Счет в серии: 2:0

Стадион: «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Флорида»4140232-224
«Каролина»4041224-232

Последние пять матчей «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.05.2025«Каролина»

0:5

«Флорида»

21.05.2025«Каролина»

2:5

«Флорида»

16.05.2025«Вашингтон»

1:3

«Каролина»

13.05.2025«Каролина»

5:2

«Торонто»

11.05.2025«Каролина»

4:0

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.05.2025«Каролина»

0:5

«Флорида»

21.05.2025«Каролина»

2:5

«Флорида»

19.05.2025«Торонто»

1:6

«Флорида»

17.05.2025«Флорида»

0:2

«Торонто»

15.05.2025«Торонто»

1:6

«Флорида»

Последние пять матчей «Флориды» и «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.05.2025«Каролина»

0:5

«Флорида»

21.05.2025«Каролина»

2:5

«Флорида»

03.01.2025«Флорида»

1:3

«Каролина»

01.12.2024«Флорида»

6:0

«Каролина»

29.11.2024«Каролина»

3:6

«Флорида»

Лидеры (плей-офф+регулярка)

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«Флорида»

Показатель

«Каролина»

Показатель

Бомбардир (очки)Райнхарт92

Ахо

85

Снайпер (голы)Райнхарт44

Джарвис

36

Ассистент (передачи)Барков59

Ахо

52

Вратарь (коэфф. надежности)Бобровский2.37

Андерсен

2.34

Пары полуфинального раунда плей-офф:

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«Каролина Харрикейнз» - «Флорида Пантерз»

«Даллас Старз» - «Эдмонтон Ойлерз»

Прогноз на матч

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Теперь становится абсолютно понятно, почему «Флорида» не пыталась в регулярке получить максимально возможное место посева перед плей-офф. «Пантерам» без разницы с кем играть. Начало серии с «Каролиной», обернувшееся двумя уверенными победами «Пантерз», дали предельно ясно понять, кто рулит игрой. «Сухарь» Бобровского во втором матче - лишь одна из деталей. К потрясающей игре россиянина в плей-офф в НХЛ все давно уже привыкли.

Есть все основания полагать, что и третий матч останется за «Флоридой», переезжающей на родной лед. Коэффициент предложен симпатичный, не станем его упускать. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры отдают преимущество хозяевам льда в предстоящей встрече. Поставить на успех «Пантерз» предложено за 2.19, а на победу «Каролины» можно заключить пари за 2.80. Ничья в основное время котируется выше всего - 3.85.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Флориду»?

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В составе «Пантерз» первой звездой является российский голкипер Сергей Бобровский. Герой прошлогоднего плей-офф демонстрирует потрясающую игру. За «Флориду» выступает и защитник Дмитрий Куликов

Какие российские хоккеисты выступают за «Каролину»?

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В составе «Харрикейнз» голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:

«Флорида» - 2.25 

«Даллас» - 3.00

«Эдмонтон» - 4.50

На победу в финале «Каролины» можно поставить с коэффициентом 13.00.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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