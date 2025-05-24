Флорида — Каролина, 25 мая: где смотреть матч 1/2 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь на воскресенье, 25 мая, будет сыгран третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Флорида» - «Каролина». «Пантеры» уверенно победили в первых двух встречах на выезде, и теперь постараются добить противника на своем льду. Ближайший матч пройдет на площадке «Флориды» и начнется он в 03:00 по московскому времени. Оцениваем соотношение сил соперников и котировки букмекеров.
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Турнир: Кубок Стэнли, полуфинал, третий матч
Счет в серии: 2:0
Стадион: «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Флорида»
|41
|40
|232-224
|«Каролина»
|40
|41
|224-232
Последние пять матчей «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.05.2025
|«Каролина»
0:5
«Флорида»
|21.05.2025
|«Каролина»
2:5
«Флорида»
|16.05.2025
|«Вашингтон»
1:3
«Каролина»
|13.05.2025
|«Каролина»
5:2
«Торонто»
|11.05.2025
|«Каролина»
4:0
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.05.2025
|«Каролина»
0:5
«Флорида»
|21.05.2025
|«Каролина»
2:5
«Флорида»
|19.05.2025
|«Торонто»
1:6
«Флорида»
|17.05.2025
|«Флорида»
0:2
«Торонто»
|15.05.2025
|«Торонто»
1:6
«Флорида»
Последние пять матчей «Флориды» и «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.05.2025
|«Каролина»
0:5
«Флорида»
|21.05.2025
|«Каролина»
2:5
«Флорида»
|03.01.2025
|«Флорида»
1:3
«Каролина»
|01.12.2024
|«Флорида»
6:0
«Каролина»
|29.11.2024
|«Каролина»
3:6
«Флорида»
«Флорида»
|Показатель
«Каролина»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Райнхарт
|92
Ахо
85
|Снайпер (голы)
|Райнхарт
|44
Джарвис
36
|Ассистент (передачи)
|Барков
|59
Ахо
52
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Бобровский
|2.37
Андерсен
2.34
«Каролина Харрикейнз» - «Флорида Пантерз»
«Даллас Старз» - «Эдмонтон Ойлерз»
Теперь становится абсолютно понятно, почему «Флорида» не пыталась в регулярке получить максимально возможное место посева перед плей-офф. «Пантерам» без разницы с кем играть. Начало серии с «Каролиной», обернувшееся двумя уверенными победами «Пантерз», дали предельно ясно понять, кто рулит игрой. «Сухарь» Бобровского во втором матче - лишь одна из деталей. К потрясающей игре россиянина в плей-офф в НХЛ все давно уже привыкли.
Есть все основания полагать, что и третий матч останется за «Флоридой», переезжающей на родной лед. Коэффициент предложен симпатичный, не станем его упускать.
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Букмекеры отдают преимущество хозяевам льда в предстоящей встрече. Поставить на успех «Пантерз» предложено за 2.19, а на победу «Каролины» можно заключить пари за 2.80. Ничья в основное время котируется выше всего - 3.85.
В составе «Пантерз» первой звездой является российский голкипер Сергей Бобровский. Герой прошлогоднего плей-офф демонстрирует потрясающую игру. За «Флориду» выступает и защитник Дмитрий Куликов
В составе «Харрикейнз» голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.
Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:
«Флорида» - 2.25
«Даллас» - 3.00
«Эдмонтон» - 4.50
На победу в финале «Каролины» можно поставить с коэффициентом 13.00.
Партнерский проект