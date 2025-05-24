Флорида — Каролина, 25 мая: где смотреть матч 1/2 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Теперь становится абсолютно понятно, почему «Флорида» не пыталась в регулярке получить максимально возможное место посева перед плей-офф. «Пантерам» без разницы с кем играть. Начало серии с «Каролиной», обернувшееся двумя уверенными победами «Пантерз», дали предельно ясно понять, кто рулит игрой. «Сухарь» Бобровского во втором матче - лишь одна из деталей. К потрясающей игре россиянина в плей-офф в НХЛ все давно уже привыкли.

Есть все основания полагать, что и третий матч останется за «Флоридой», переезжающей на родной лед. Коэффициент предложен симпатичный, не станем его упускать.