Флорида — Тампа-Бэй, 29 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Соперники встречались ровно год назад на этой же стадии плей-офф. «Флорида» тогда выбила «Тампу» со счетом 4:1. Тогда две стартовые игры вышли для хозяев крайне напряженными, но каждый раз победы добивались «Пантеры». На этот раз более высокий посевочный номер имели уже «Лайтнинг», но две победы в начале серии вновь одерживают «Пантерз».

Как и год назад впечатляющую игру демонстрирует голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Страж ворот уже давно сделал своим фирменным знаком безупречные действия в воротах в самые сложные моменты. Главная звезда «Тампы» - Никита Кучеров - тоже не сидит сложа руки. В предыдущей встрече, принесшей «Пантерам» первую победу в серии, россиянин набрал три очка, которые помогли его команде разгромить действующего обладателя Кубка Стэнли.

Пока в этой серии доводилось побеждать лишь гостям. Предположим, что и в четвертой встрече сработает это правило. Букмекер предлагает крайне заманчивый коэффициент за победу «Тампы» в основное время. У гостей есть свои козыри, которые можно разыграть. Несколько рисково, но и утроение номинала ставки - награда весомая.