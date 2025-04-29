Флорида — Тампа-Бэй, 29 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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Вряд ли «Тампа-Бэй» была рада случаю, который свел ее в первом раунде плей-офф с «Флоридой». Начало серии обернулось для «Молний» двумя домашними поражениями от действующих обладателей Кубка Стэнли. В первом выездном матче «Лайтнинг» добились столь желанной победы и теперь постараются сравнять счет в серии. Оцениваем шансы соперников и линии букмекеров.
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Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, четвертый матч
Счет в серии: 2:1
Стадион: «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Тампа-Бэй»
|63
|48
|377-342
|«Флорида»
|48
|63
|342-377
Последние пять матчей «Тампа-Бэй»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Флорида»
1:5
«Тампа-Бэй»
|25.04.2025
|«Тампа-Бэй»
0:2
«Флорида»
|23.04.2025
|«Тампа-Бэй»
2:6
«Флорида»
|18.04.2025
|«Рейнджерс»
4:0
«Тампа-Бэй»
|16.04.2025
|«Тампа-Бэй»
5:1
«Флорида»
Последние пять матчей «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Флорида»
1:5
«Тампа-Бэй»
|25.04.2025
|«Тампа-Бэй»
0:2
«Флорида»
|23.04.2025
|«Тампа-Бэй»
2:6
«Флорида»
|16.04.2025
|«Тампа-Бэй»
5:1
«Флорида»
|15.04.2025
|«Флорида»
3:5
«Рейнджерс»
Последние пять матчей «Тампа-Бэй» и «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Флорида»
1:5
«Тампа-Бэй»
|25.04.2025
|«Тампа-Бэй»
0:2
«Флорида»
|23.04.2025
|«Тампа-Бэй»
2:6
«Флорида»
|16.04.2025
|«Тампа-Бэй»
5:1
«Флорида»
|04.03.2025
|«Флорида»
2:1
«Тампа-Бэй»
«Тампа»
|Показатель
«Флорида»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Кучеров
|125
Райнхарт
84
|Снайпер (голы)
|Пойнт
|44
Райнхарт
41
|Ассистент (передачи)
|Кучеров
|88
Барков
54
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Василевский
|2.20
Бобровский
2.41
«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»
Соперники встречались ровно год назад на этой же стадии плей-офф. «Флорида» тогда выбила «Тампу» со счетом 4:1. Тогда две стартовые игры вышли для хозяев крайне напряженными, но каждый раз победы добивались «Пантеры». На этот раз более высокий посевочный номер имели уже «Лайтнинг», но две победы в начале серии вновь одерживают «Пантерз».
Как и год назад впечатляющую игру демонстрирует голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Страж ворот уже давно сделал своим фирменным знаком безупречные действия в воротах в самые сложные моменты. Главная звезда «Тампы» - Никита Кучеров - тоже не сидит сложа руки. В предыдущей встрече, принесшей «Пантерам» первую победу в серии, россиянин набрал три очка, которые помогли его команде разгромить действующего обладателя Кубка Стэнли.
Пока в этой серии доводилось побеждать лишь гостям. Предположим, что и в четвертой встрече сработает это правило. Букмекер предлагает крайне заманчивый коэффициент за победу «Тампы» в основное время. У гостей есть свои козыри, которые можно разыграть. Несколько рисково, но и утроение номинала ставки - награда весомая.
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Аналитики PARI оценивают вероятность победы «Молний» весьма солидным коэфом 2.90. За «Флориду» дают 2.20. На ничью можно поставить за 4.20.
За «Лайтнинг» выступают голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров. Последний в регулярном чемпионате набрал 121 (37+84) очко, став лучшим бомбардиром лиги.
В составе «Пантерз» главной звездой является голкипер Сергей Бобровский. В обороне мы увидим Дмитрия Куликова.
Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Каролина» - 5.60
«Флорида» - 7.00
«Торонто» - 7.00
На победу в финале «Молний» можно поставить за 19.00.
Партнерский проект