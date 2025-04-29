Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
27 апреля 9:41ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Флорида — Тампа-Бэй, 29 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Чем Кучеров удивит «пантер»?
Руслан Ипполитов

 

Вряд ли «Тампа-Бэй» была рада случаю, который свел ее в первом раунде плей-офф с «Флоридой». Начало серии обернулось для «Молний» двумя домашними поражениями от действующих обладателей Кубка Стэнли. В первом выездном матче «Лайтнинг» добились столь желанной победы и теперь постараются сравнять счет в серии. Оцениваем шансы соперников и линии букмекеров.  

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Флорида Пантерз»

29.04.2025, Вт

02:00 МСК

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

П1 - 2.20

Х - 4.20

П2 - 2.90

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, четвертый матч

Счет в серии: 2:1

Стадион: «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Тампа-Бэй»6348377-342
«Флорида»4863342-377

Последние пять матчей «Тампа-Бэй»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.04.2025«Флорида»

1:5

«Тампа-Бэй»

25.04.2025«Тампа-Бэй»

0:2

«Флорида»

23.04.2025«Тампа-Бэй»

2:6

«Флорида»

18.04.2025«Рейнджерс»

4:0

«Тампа-Бэй»

16.04.2025«Тампа-Бэй»

5:1

«Флорида»

Последние пять матчей «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.04.2025«Флорида»

1:5

«Тампа-Бэй»

25.04.2025«Тампа-Бэй»

0:2

«Флорида»

23.04.2025«Тампа-Бэй»

2:6

«Флорида»

16.04.2025«Тампа-Бэй»

5:1

«Флорида»

15.04.2025«Флорида»

3:5

«Рейнджерс»

Последние пять матчей «Тампа-Бэй» и «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.04.2025«Флорида»

1:5

«Тампа-Бэй»

25.04.2025«Тампа-Бэй»

0:2

«Флорида»

23.04.2025«Тампа-Бэй»

2:6

«Флорида»

16.04.2025«Тампа-Бэй»

5:1

«Флорида»

04.03.2025«Флорида»

2:1

«Тампа-Бэй»

Лидеры 

Свернуть
 

«Тампа»

Показатель

«Флорида»

Показатель

Бомбардир (очки)Кучеров125

Райнхарт

84

Снайпер (голы)Пойнт44

Райнхарт

41

Ассистент (передачи)Кучеров88

Барков

54

Вратарь (коэфф. надежности)Василевский2.20

Бобровский

2.41

Пары первого раунда плей-офф:

Свернуть

«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»

«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

Свернуть

Соперники встречались ровно год назад на этой же стадии плей-офф. «Флорида» тогда выбила «Тампу» со счетом 4:1. Тогда две стартовые игры вышли для хозяев крайне напряженными, но каждый раз победы добивались «Пантеры». На этот раз более высокий посевочный номер имели уже «Лайтнинг», но две победы в начале серии вновь одерживают «Пантерз».

Как и год назад впечатляющую игру демонстрирует голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Страж ворот уже давно сделал своим фирменным знаком безупречные действия в воротах в самые сложные моменты. Главная звезда «Тампы» - Никита Кучеров - тоже не сидит сложа руки. В предыдущей встрече, принесшей «Пантерам» первую победу в серии, россиянин набрал три очка, которые помогли его команде разгромить действующего обладателя Кубка Стэнли.

Пока в этой серии доводилось побеждать лишь гостям. Предположим, что и в четвертой встрече сработает это правило. Букмекер предлагает крайне заманчивый коэффициент за победу «Тампы» в основное время. У гостей есть свои козыри, которые можно разыграть. Несколько рисково, но и утроение номинала ставки - награда весомая.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI оценивают вероятность победы «Молний» весьма солидным коэфом 2.90. За «Флориду» дают 2.20. На ничью можно поставить за 4.20.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Тампу-Бэй»?

Свернуть

За «Лайтнинг» выступают голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров. Последний в регулярном чемпионате набрал 121 (37+84) очко, став лучшим бомбардиром лиги.

Какие российские хоккеисты выступают за «Флориду»?

Свернуть

В составе «Пантерз» главной звездой является голкипер Сергей Бобровский. В обороне мы увидим Дмитрия Куликова.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Каролина» - 5.60 

«Флорида» - 7.00

«Торонто» - 7.00

На победу в финале «Молний» можно поставить за 19.00.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Кто выиграет Кубок России по футболу: обновленные коэффициенты, расписание матчей
Кто выиграет Кубок России по футболу: обновленные коэффициенты, расписание матчей
Аналитика
Кто станет чемпионом России по футболу: расклады за 5 туров до конца, календарь игр РПЛ, котировки
Кто станет чемпионом России по футболу: расклады за 5 туров до конца, календарь игр РПЛ, котировки
Аналитика
Герман Эль Классико или оригинальный El Clasico: в PARI спародировали нашумевшую рекламную кампанию
Герман Эль Классико или оригинальный El Clasico: в PARI спародировали нашумевшую рекламную кампанию
Новости
Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Клиенты PARI: «Панатинаикос» победит «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Клиенты PARI: «Панатинаикос» победит «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Аналитика
FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина
FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина
Новости
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»
Аналитика
Клиенты PARI: «Ак Барс» в третий раз обыграет московское «Динамо» и сравняет счет в серии
Клиенты PARI: «Ак Барс» в третий раз обыграет московское «Динамо» и сравняет счет в серии
Аналитика
Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Новости
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров