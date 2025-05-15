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15 мая 12:56ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Флорида — Торонто, 17 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Листья» огрызаются в серии с действующим обладателем Кубка Стэнли
Руслан Ипполитов

 

В ночь на субботу, 17 мая, будет сыгран шестой матч в серии второго раунда Кубка Стэнли «Торонто» - «Флорида». «Пантеры» уступили в первых двух матчах на выезде, но затем победители прошлогоднего плей-офф одержали три победы подряд, а в пятой встрече серии и вовсе разгромили «Мэйпл Лифс». Блестящую игру демонстрирует голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, заставляющий соперников и их болельщиков рыдать от бессилия. Ближайший матч пройдет на площадке «Пантерз» и он может стать последним в серии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Флорида Пантерз»

17.05.2025, Сб

03:00 МСК

«Торонто Мэйпл Лифс»

П1 - 1.77

Х - 4.20

П2 - 3.70

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Турнир: Кубок Стэнли, второй раунд плей-офф, шестой матч

Счет в серии: 3:2

Стадион: «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Флорида»2625164-141
«Торонто»2526141-164

Последние пять матчей «Флориды» и «Торонто»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.05.2025«Торонто»

1:6

«Флорида»

12.05.2025«Флорида»

2:0

«Торонто»

10.05.2025«Флорида»

5:4 ОТ

«Торонто»

08.05.2025«Торонто»

4:3

«Флорида»

06.05.2025«Торонто»

5:4

«Флорида»

Лидеры (плей-офф+регулярка)

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«Флорида»

Показатель

«Торонто»

Показатель

Бомбардир (очки)Райнхарт91

Марнер

114

Снайпер (голы)Райнхарт43

Нюландер

51

Ассистент (передачи)Барков56

Марнер

85

Вратарь (коэфф. надежности)Бобровский2.40

Столарц

2.17

Пары второго раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Даллас Старз»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз»

«Вегас Голден Найтс» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

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Одержав по две домашние победы, соперники подошли к условному экватору серии. И именно в этот момент действующий обладатель Кубка Стэнли продемонстрировал те качества, что позволили ему год назад выиграть в финале плей-офф. «Флорида» не просто выиграла, а разгромила соперника. И ведь не сказать, что играли «Листья» плохо. Чудеса творил в воротах Сергей Бобровский, откровенно спасший в нескольких моментах свою команду. Именно с такими вратарями и выигрываются титулы. Это тот случай, когда спортивные подвиги можно поставить на конвейер.

А ведь именно с вратарем у «Мэйпл Лифс» и проблема. Энтони Столарц получил повреждение еще в первом матче серии и так и не вернулся в игру. Заменивший его Джозеф Уолл в команде вовсе не для комплекта. Но американец откровенно провалил пятый матч, отразив лишь 20 из 25 бросков по своим воротам, и в итоге был заменен в начале третьего периода на Мэтта Мюррея. Впрочем, и канадец не покинул лед «сухим», хотя  пропустил свою единственную шайбу, когда его команда была в меньшинстве.   

Тема голкипера - главная перед шестой встречей. Впрочем, проблемы, как мы помним, у «Торонто» не только при защите своих ворот. Бобровский великолепен, что вгоняет в депрессию форвардов противника. Наш выбор - победа хозяев. Возможно, вновь уверенная. Показатель в пять забитых голов на двоих по всем прикидкам должен быть превзойден.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам льда в предстоящей встрече. Поставить на успех «Пантер» предложено за 1.77, а на победу «Торонто» можно заключить пари за 3.70. Ничья в основное время котируется выше всего - 4.20.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Флориду»?

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В составе «Пантерз» главной звездой является российский голкипер Сергей Бобровский. Герой прошлогоднего плей-офф демонстрирует потрясающую игру. За «Флориду» выступает и защитник Дмитрий Куликов, открывший в предыдущем матче счет своим голам в плей-офф-2025. До этого Дмитрий трижды ассистировал партнерам.

Какие российские хоккеисты выступают за «Торонто»?

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В составе «Мэйпл Лифс» нет представителей российской хоккейной школы.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 3.50 

«Даллас» - 3.70

«Флорида» - 4.00

На победу в финале «Торонто» можно поставить с коэффициентом 25.00.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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