Флорида — Торонто, 17 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Одержав по две домашние победы, соперники подошли к условному экватору серии. И именно в этот момент действующий обладатель Кубка Стэнли продемонстрировал те качества, что позволили ему год назад выиграть в финале плей-офф. «Флорида» не просто выиграла, а разгромила соперника. И ведь не сказать, что играли «Листья» плохо. Чудеса творил в воротах Сергей Бобровский, откровенно спасший в нескольких моментах свою команду. Именно с такими вратарями и выигрываются титулы. Это тот случай, когда спортивные подвиги можно поставить на конвейер.

А ведь именно с вратарем у «Мэйпл Лифс» и проблема. Энтони Столарц получил повреждение еще в первом матче серии и так и не вернулся в игру. Заменивший его Джозеф Уолл в команде вовсе не для комплекта. Но американец откровенно провалил пятый матч, отразив лишь 20 из 25 бросков по своим воротам, и в итоге был заменен в начале третьего периода на Мэтта Мюррея. Впрочем, и канадец не покинул лед «сухим», хотя пропустил свою единственную шайбу, когда его команда была в меньшинстве.

Тема голкипера - главная перед шестой встречей. Впрочем, проблемы, как мы помним, у «Торонто» не только при защите своих ворот. Бобровский великолепен, что вгоняет в депрессию форвардов противника. Наш выбор - победа хозяев. Возможно, вновь уверенная. Показатель в пять забитых голов на двоих по всем прикидкам должен быть превзойден.