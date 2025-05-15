Флорида — Торонто, 17 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь на субботу, 17 мая, будет сыгран шестой матч в серии второго раунда Кубка Стэнли «Торонто» - «Флорида». «Пантеры» уступили в первых двух матчах на выезде, но затем победители прошлогоднего плей-офф одержали три победы подряд, а в пятой встрече серии и вовсе разгромили «Мэйпл Лифс». Блестящую игру демонстрирует голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, заставляющий соперников и их болельщиков рыдать от бессилия. Ближайший матч пройдет на площадке «Пантерз» и он может стать последним в серии.
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Турнир: Кубок Стэнли, второй раунд плей-офф, шестой матч
Счет в серии: 3:2
Стадион: «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Флорида»
|26
|25
|164-141
|«Торонто»
|25
|26
|141-164
Последние пять матчей «Флориды» и «Торонто»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.05.2025
|«Торонто»
1:6
«Флорида»
|12.05.2025
|«Флорида»
2:0
«Торонто»
|10.05.2025
|«Флорида»
5:4 ОТ
«Торонто»
|08.05.2025
|«Торонто»
4:3
«Флорида»
|06.05.2025
|«Торонто»
5:4
«Флорида»
«Флорида»
|Показатель
«Торонто»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Райнхарт
|91
Марнер
114
|Снайпер (голы)
|Райнхарт
|43
Нюландер
51
|Ассистент (передачи)
|Барков
|56
Марнер
85
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Бобровский
|2.40
Столарц
2.17
«Виннипег Джетс» - «Даллас Старз»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз»
«Вегас Голден Найтс» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз»
Одержав по две домашние победы, соперники подошли к условному экватору серии. И именно в этот момент действующий обладатель Кубка Стэнли продемонстрировал те качества, что позволили ему год назад выиграть в финале плей-офф. «Флорида» не просто выиграла, а разгромила соперника. И ведь не сказать, что играли «Листья» плохо. Чудеса творил в воротах Сергей Бобровский, откровенно спасший в нескольких моментах свою команду. Именно с такими вратарями и выигрываются титулы. Это тот случай, когда спортивные подвиги можно поставить на конвейер.
А ведь именно с вратарем у «Мэйпл Лифс» и проблема. Энтони Столарц получил повреждение еще в первом матче серии и так и не вернулся в игру. Заменивший его Джозеф Уолл в команде вовсе не для комплекта. Но американец откровенно провалил пятый матч, отразив лишь 20 из 25 бросков по своим воротам, и в итоге был заменен в начале третьего периода на Мэтта Мюррея. Впрочем, и канадец не покинул лед «сухим», хотя пропустил свою единственную шайбу, когда его команда была в меньшинстве.
Тема голкипера - главная перед шестой встречей. Впрочем, проблемы, как мы помним, у «Торонто» не только при защите своих ворот. Бобровский великолепен, что вгоняет в депрессию форвардов противника. Наш выбор - победа хозяев. Возможно, вновь уверенная. Показатель в пять забитых голов на двоих по всем прикидкам должен быть превзойден.
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Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам льда в предстоящей встрече. Поставить на успех «Пантер» предложено за 1.77, а на победу «Торонто» можно заключить пари за 3.70. Ничья в основное время котируется выше всего - 4.20.
В составе «Пантерз» главной звездой является российский голкипер Сергей Бобровский. Герой прошлогоднего плей-офф демонстрирует потрясающую игру. За «Флориду» выступает и защитник Дмитрий Куликов, открывший в предыдущем матче счет своим голам в плей-офф-2025. До этого Дмитрий трижды ассистировал партнерам.
В составе «Мэйпл Лифс» нет представителей российской хоккейной школы.
Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 3.50
«Даллас» - 3.70
«Флорида» - 4.00
На победу в финале «Торонто» можно поставить с коэффициентом 25.00.
Партнерский проект