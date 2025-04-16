Роб Фонт — Дейвезон Фигередо, 3 декабря: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Бывший обладатель пояса UFC в наилегчайшем весе Дейвезон Фигередо готовится к дебюту в легчайшей категории (до 61,2 кг). Соперником опытного бразильца будет крепкий пуэрториканец Роб Фонт. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Фонт
Фигередо
|Пуэрто-Рико
Страна
Бразилия
|36
Возраст
35
|27
Бои
25
|20 (9 / 4 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (9 / 8 / 4)
|7 (0 / 1 / 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 1 / 1)
|0
Ничьи
1
|8 (легчайший дивизион)
Место в рейтинге UFC
2 (наилегчайший дивизион)
|173
Рост (см)
165
|181,5
Размах рук (см)
173
|98
Размах ног (см)
96,5
Начал заниматься боевыми искусствами в 21-летнем возрасте, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA дебютировал в 2011 году, имеет опыт боев в легкой, полулегкой и легчайшей весовых категориях. Становился чемпионом CES, после чего в 2014-м перешел в UFC. В ведущем промоушене мира одержал 10 побед при шести поражениях. В последнем поединке в августе уступил Кори Сэндхагену единогласным решением судей.
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В девятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил капоэйру, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, в UFC - с 2017-го. В 2020-м завоевал пояс в наилегчайшем весе, который защитил два раза. Потерял титул в 2021-м, уступив Брэндону Морено. В 2022-м забрал пояс обратно, а в последнем поединке в январе вновь проиграл мексиканцу - техническим нокаутом после остановки боя доктором. После поражения Фигередо поднялся в легчайший дивизион.
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Трудный для прогноза поединок, ведь нам только предстоит впервые увидеть Фигередо в легчайшем весе. Собственно, уже первый его соперник будет иметь значительное преимущество в габаритах. Однако у бразильца найдутся контраргументы - он не менее хорош и в стойке, и в партере.
Учитывая, что обоих соперников при этом сложно финишировать, ожидаем довольно затяжное противостояние. Предположим, что раньше третьего раунда поединок не завершится.
Наша ставка выиграла. По итогам трех раундов Фигередо одержал победу единогласным решением судей (все арбитры - 30-27).
Турнир UFC on ESPN 52 стартует на арене «Moody Center» в Остине (штат Техас, США) в полночь по московскому времени с субботы на воскресенье (2-3 декабря). Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому бой Фонт - Фигередо стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме предстоящий турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только основной кард.
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