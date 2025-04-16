Роб Фонт — Дейвезон Фигередо, 3 декабря: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Трудный для прогноза поединок, ведь нам только предстоит впервые увидеть Фигередо в легчайшем весе. Собственно, уже первый его соперник будет иметь значительное преимущество в габаритах. Однако у бразильца найдутся контраргументы - он не менее хорош и в стойке, и в партере.

Учитывая, что обоих соперников при этом сложно финишировать, ожидаем довольно затяжное противостояние. Предположим, что раньше третьего раунда поединок не завершится.