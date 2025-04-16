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30 ноября 11:23ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Роб Фонт — Дейвезон Фигередо, 3 декабря: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Экс-чемпион поднимается на одну весовую категорию
Александр Бокулёв
Источник: @mmanews
Источник: @mmanews

Бывший обладатель пояса UFC в наилегчайшем весе Дейвезон Фигередо готовится к дебюту в легчайшей категории (до 61,2 кг). Соперником опытного бразильца будет крепкий пуэрториканец Роб Фонт. Какую ставку выбрать на это противостояние?

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Статистика

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Фонт

 

Фигередо

Пуэрто-Рико

Страна

Бразилия

36

Возраст

35

27

Бои

25

20 (9 / 4 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

21 (9 / 8 / 4)

7 (0 / 1 / 6)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 1 / 1)

0

Ничьи

1

8 (легчайший дивизион)

Место в рейтинге UFC

2 (наилегчайший дивизион)

173

Рост (см)

165

181,5

Размах рук (см)

173

98

Размах ног (см)

96,5

Роб Фонт

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Начал заниматься боевыми искусствами в 21-летнем возрасте, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA дебютировал в 2011 году, имеет опыт боев в легкой, полулегкой и легчайшей весовых категориях. Становился чемпионом CES, после чего в 2014-м перешел в UFC. В ведущем промоушене мира одержал 10 побед при шести поражениях. В последнем поединке в августе уступил Кори Сэндхагену единогласным решением судей.

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Дейвезон Фигередо

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В девятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил капоэйру, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, в UFC - с 2017-го. В 2020-м завоевал пояс в наилегчайшем весе, который защитил два раза. Потерял титул в 2021-м, уступив Брэндону Морено. В 2022-м забрал пояс обратно, а в последнем поединке в январе вновь проиграл мексиканцу - техническим нокаутом после остановки боя доктором. После поражения Фигередо поднялся в легчайший дивизион.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ФонтаПобеда ФигередоДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,732,161,821,93

Прогноз на бой

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Трудный для прогноза поединок, ведь нам только предстоит впервые увидеть Фигередо в легчайшем весе. Собственно, уже первый его соперник будет иметь значительное преимущество в габаритах. Однако у бразильца найдутся контраргументы - он не менее хорош и в стойке, и в партере.

Учитывая, что обоих соперников при этом сложно финишировать, ожидаем довольно затяжное противостояние. Предположим, что раньше третьего раунда поединок не завершится.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. По итогам трех раундов Фигередо одержал победу единогласным решением судей (все арбитры - 30-27).

Полный кард, где смотреть бой Фонт - Фигередо

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Турнир UFC on ESPN 52 стартует на арене «Moody Center» в Остине (штат Техас, США) в полночь по московскому времени с субботы на воскресенье (2-3 декабря). Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому бой Фонт - Фигередо стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме предстоящий турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Миша Тейт (США) - Джулия Авила (США). Женский легчайший вес;
  • Зак Рис (США) - Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Драккар Клозе (США) - Джо Солекки (США). Легкий вес;
  • Стив Гарсия (США) - Мелкизаэл Коста (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Родолфо Беллато (Бразилия) - Игорь Потеря (Украина). Полутяжелый вес;
  • Веллингтон Турман (Бразилия) - Джаред Гуден (США). Полусредний вес;
  • Вероника Харди (Венесуэла) - Джейми-Лин Хорт (Канада). Женский наилегчайший вес.

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