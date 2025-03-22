Франция — Хорватия, 23 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

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Сборная Хорватии по футболу заработала солидное промежуточное преимущество в четвертьфинальном противостоянии Лиги наций с Францией (2:0). Сумеют ли трехцветные совершить камбэк и не вылететь из турнира?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
Франция
Место в рейтинге ФИФА: 2
23.03.2025, Вс
22:45 МСК
Хорватия
Место в рейтинге ФИФА: 13
|П1 - 1.42
Турнир: Лига наций УЕФА, 1/4 финала, второй матч
Стадион: «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция)
Судьи: главный — Майкл Оливер, ассистенты — Стюарт Берт, Джеймс Мейнворинг, резервный — Тони Харрингтон. Все — Англия
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Франция
|6
|3
|2
|20-12
|Хорватия
|2
|3
|6
|12-20
Последние пять игр Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2025
|Хорватия
2:0
Франция
Лига наций
|17.11.2024
|Италия
1:3
Франция
Лига наций
|14.11.2024
|Франция
0:0
Израиль
Лига наций
|14.10.2024
|Бельгия
1:2
Франция
Лига наций
|10.10.2024
|Израиль
1:4
Франция
Лига наций
Последние пять игр Хорватии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2025
|Хорватия
2:0
Франция
Лига наций
|18.11.2024
|Хорватия
1:1
Португалия
Лига наций
|15.11.2024
|Шотландия
1:0
Хорватия
Лига наций
|15.10.2024
|Польша
3:3
Хорватия
Лига наций
|12.10.2024
|Хорватия
2:1
Шотландия
Лига наций
Хорваты были прекрасны в первой встрече, но трудно представить, что французы вновь окажутся бессильны перед соперником, которого базово всё-таки превосходят по уровню. Хозяева наверняка быстро включат агрессивный прессинг и будут постоянно давить на оппонентов при поддержке домашних трибун.
Понятно, что гостям предстоит ещё больше внимания уделять обороне. Но это вряд ли их пугает, тем более с учетом качественного подбора игроков. В целом есть ощущение, что букмекеры уж слишком недооценивают хорватов перед предстоящей встречей. Полагаем, промежуточные лидеры противостояния не позволят французам забить больше двух голов и как минимум обеспечат себе дополнительное время.
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Потери
Франция: Конате (под вопросом)
Хорватия: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч Франция — Хорватия:
|Позиция
|Франция
|Хорватия
|Позиция
|Вратарь
|16. Меньян
|1. Ливакович
|Вратарь
|Защитник
|5. Кунде
|2. Станишич
|Защитник
|Защитник
|4. Упамекано
|5. Чалета-Цар
|Защитник
|Защитник
|17. Салиба
|6. Шутало
|Защитник
|Защитник
|3. Динь
|4. Гвардиол
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Камавинга
|8. Ковачич
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Тчуамени
|10. Модрич
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Коне
|16. Батурина
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Дембеле
|14. Перишич
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Мбаппе
|9. Крамарич
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Барколя
|11. Будимир
|Нападающий
|Главный тренер
|Дидье Дешам
|Златко Далич
|Главный тренер
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на победу сборной Хорватии. Вероятность такого исхода эксперты оценили котировкой 7.90. На выигрыш Франции там можно поставить за 1.42, на ничью — за 4.80.
Несмотря на победу хорватов в первой встрече, букмекеры считают французов явными фаворитами ответного противостояния.
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Согласно турнирной сетке, лучшая команда из этого дуэта в полуфинале выходит на Нидерланды или Испанию.
Партнерский проект