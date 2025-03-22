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22 марта 17:00ГлавнаяПрогнозыФутболЛига наций УЕФА

Франция — Хорватия, 23 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Хозяевам поля нужен камбэк
Александр Бокулёв

Сборная Хорватии по футболу заработала солидное промежуточное преимущество в четвертьфинальном противостоянии Лиги наций с Францией (2:0). Сумеют ли трехцветные совершить камбэк и не вылететь из турнира?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Франция

Место в рейтинге ФИФА: 2

23.03.2025, Вс

22:45 МСК

Хорватия

Место в рейтинге ФИФА: 13

П1 - 1.42

Х - 4.80

П2 - 7.90

Турнир: Лига наций УЕФА, 1/4 финала, второй матч

Стадион: «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция)

Судьи: главный Майкл Оливер, ассистенты Стюарт Берт, Джеймс Мейнворинг, резервный Тони Харрингтон. Все — Англия

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Франция63220-12
Хорватия23612-20

Последние пять игр Франции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2025Хорватия

2:0

Франция

Лига наций

17.11.2024Италия

1:3

Франция

Лига наций

14.11.2024Франция

0:0

Израиль

Лига наций

14.10.2024Бельгия

1:2

Франция

Лига наций

10.10.2024Израиль

1:4

Франция

Лига наций

Последние пять игр Хорватии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2025Хорватия

2:0

Франция

Лига наций

18.11.2024Хорватия 

1:1

Португалия

Лига наций

15.11.2024Шотландия

1:0

Хорватия

Лига наций

15.10.2024Польша

3:3

Хорватия

Лига наций

12.10.2024Хорватия 

2:1

Шотландия

Лига наций

Прогноз на матч

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Хорваты были прекрасны в первой встрече, но трудно представить, что французы вновь окажутся бессильны перед соперником, которого базово всё-таки превосходят по уровню. Хозяева наверняка быстро включат агрессивный прессинг и будут постоянно давить на оппонентов при поддержке домашних трибун. 

Понятно, что гостям предстоит ещё больше внимания уделять обороне. Но это вряд ли их пугает, тем более с учетом качественного подбора игроков. В целом есть ощущение, что букмекеры уж слишком недооценивают хорватов перед предстоящей встречей. Полагаем, промежуточные лидеры противостояния не позволят французам забить больше двух голов и как минимум обеспечат себе дополнительное время.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Легальным вещателем Лиги наций УЕФА в России является сервис Okko. Там доступны прямые трансляции матчей, а также их записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
FONBETГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

Франция: Конате (под вопросом)

Хорватия: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч Франция — Хорватия:

ПозицияФранцияХорватияПозиция
Вратарь16. Меньян1. ЛиваковичВратарь
Защитник5. Кунде2. СтанишичЗащитник
Защитник4. Упамекано5. Чалета-ЦарЗащитник
Защитник17. Салиба6. ШуталоЗащитник
Защитник3. Динь4. ГвардиолПолузащитник
Полузащитник 6. Камавинга8. КовачичПолузащитник 
Полузащитник 8. Тчуамени10. МодричПолузащитник 
Полузащитник13. Коне16. БатуринаПолузащитник
Нападающий7. Дембеле14. ПеришичПолузащитник
Нападающий10. Мбаппе9. КрамаричПолузащитник
Нападающий20. Барколя11. БудимирНападающий
Главный тренерДидье ДешамЗлатко ДаличГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на победу сборной Хорватии. Вероятность такого исхода эксперты оценили котировкой 7.90. На выигрыш Франции там можно поставить за 1.42, на ничью за 4.80.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Франция Хорватия?

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Несмотря на победу хорватов в первой встрече, букмекеры считают французов явными фаворитами ответного противостояния.

Где смотреть бесплатно матч Франция — Хорватия?

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Легальные прямые видеотрансляции доступны только на сервисе Okko, но потребуется подписка.

С кем сыграет победитель пары Франция — Хорватия?

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Согласно турнирной сетке, лучшая команда из этого дуэта в полуфинале выходит на Нидерланды или Испанию.

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