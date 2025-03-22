Франция — Хорватия, 23 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Хорваты были прекрасны в первой встрече, но трудно представить, что французы вновь окажутся бессильны перед соперником, которого базово всё-таки превосходят по уровню. Хозяева наверняка быстро включат агрессивный прессинг и будут постоянно давить на оппонентов при поддержке домашних трибун.

Понятно, что гостям предстоит ещё больше внимания уделять обороне. Но это вряд ли их пугает, тем более с учетом качественного подбора игроков. В целом есть ощущение, что букмекеры уж слишком недооценивают хорватов перед предстоящей встречей. Полагаем, промежуточные лидеры противостояния не позволят французам забить больше двух голов и как минимум обеспечат себе дополнительное время.