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28 марта 7:53ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Фулхэм - Кристал Пэлас, 29 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Очередное дерби - теперь в кубковом четвертьфинале
Валентин Васильев

В последнюю субботу марта состоится два четвертьфинала Кубка Англии по футболу. В Лондоне пройдет одно из многочисленных дерби этого города. Проанализируем матч «Фулхэм»  - «Кристал Пэлас» с точки зрения котировок букмекеров и показательных статистических фактов.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фулхэм»  (Лондон)

29.03.2025, Сб

15:15 МСК

«Кристал Пэлас»  (Лондон)

П1 - 2.35

Х - 3.30

П2 - 3.15

Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/4 финала

Стадион: «Крэйвен Коттедж»  (Лондон, Англия)

Главный судья:  еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Фулхэм»17181057-45
«Кристал Пэлас»10181745-57

Последние пять матчей «Фулхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Фулхэм»

2:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

08.03.2025«Брайтон»

2:1

«Фулхэм»

АПЛ

02.03.2025«МЮ»

1:1, пен. 3:4

«Фулхэм»

Кубок Англии

25.02.2025«Вулверхэмптон»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

22.02.2025«Фулхэм»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Последние пять матчей  «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Кристал Пэлас»

1:0

«Ипсвич»

АПЛ

01.03.2025«Кристал Пэлас»

3:1

«Миллуолл»

Кубок Англии

25.02.2025«Кристал Пэлас»

4:1

«Астон Вилла»

АПЛ

22.02.2025«Фулхэм»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

15.02.2025«Кристал Пэлас»

1:2

«Эвертон»

АПЛ

Последние пять матчей «Фулхэма» и «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Фулхэм»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

09.11.2024«Кристал Пэлас» 

0:2

«Фулхэм»

АПЛ

27.04.2024«Фулхэм»

1:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

23.09.2023«Кристал Пэлас» 

0:0

«Фулхэм»

АПЛ

20.05.2023«Фулхэм»

2:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Календарь игр

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1/4 финала

29.03.2025.  15:15. «Фулхэм»  – «Кристал Пэлас»  

29.03.2025.  20:15. «Брайтон энд Хоув Альбион»  – «Ноттингем Форест»  

30.03.2025.  15:30. «Престон Норт Энд»  – «Астон Вилла»  

30.03.2025.  18:30. «Борнмут»  – «Манчестер Сити» 

Прогноз на матч

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Всего месяц назад лондонские середняки соперничали на этом же месте в Премьер-лиге, и тогда «Кристал Пэлас» достаточно неожиданно выиграл в гостях - 2:0. Теперь географические соседи побьются за место в полуфинале Кубка Англии.  «Фулхэм» почти четверть века, с 2002 года, не достигал этой стадии и лишь раз в истории бывал в финале. У «Кристал Пэлас» достижения в древнейшем футбольном турнире планеты свежее  - финал-2016, полуфинал-2022. При этом в текущем чемпионате страны клубы выступают плюс-минус одинаково: «Пэлас» отстает от «Фулхэма» на шесть очков, но имеет игру в запасе. 

На стыке зимы и весны команда Оливера Гласнера выдала серию из четырех побед подряд, которая на «Крэйвен Коттедж» и началась. «Фулхэм» после поражения от «стекольщиков» набрал шесть очков из девяти возможных в АПЛ и выбил «МЮ» из кубкового розыгрыша. Большой вопрос, кто подходит к субботнему дерби в лучшей готовности. Котировки букмекеров ответа на этот вопрос тоже не дают. Шансы плюс-минус равны.

Обратим особое внимание на забивную серию «Кристал Пэлас» из 13 матчей. Есть основания полагать, что в субботу она продлится. Но «Фулхэм» сейчас тоже весьма продуктивен в атаке. Наш прогноз: обе команды забьют.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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На российских телеканалах матчи Кубка Англии не показывают. Однако следить за играми можно благодаря текстовым и графическим трансляциям в интернете.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Фулхэм»:  Тете, Уилсон, Нельсон (все - травмы)

«Кристал Пэлас»: Уорд, Матета, Дакур, Риад (все - травмы) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фулхэм» - «Кристал Пэлас»:

Позиция«Фулхэм»«Кристал Пэлас»Позиция
Вратарь1. Лено1. ХендерсонВратарь
Защитник5. Андерсен26. РичардсЗащитник
Защитник3. Бейсси5. ЛакруаЗащитник
Защитник21. Кастань6. ГехиЗащитник
Защитник33. Робинсон12. МуньосЗащитник
Полузащитник 18. Перейра3. МитчеллПолузащитник
Полузащитник 16. Берге20. УортонПолузащитник 
Полузащитник32. Смит-Роу8. ЛермаПолузащитник
Полузащитник17. Айуоби10. ЭзеПолузащитник
Полузащитник7. Хименес7. СаррНападающий
Нападающий22. Виллиан9. НкетиаНападающий
Главный тренерМарку СилваОливер ГласнерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В PARI наблюдаем высокие  коэффициенты на три основных исхода основного времени: 2.35 на победу хозяев, 3.15 - на гостей и 3.30 - на ничью. 

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