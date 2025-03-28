Фулхэм - Кристал Пэлас, 29 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Всего месяц назад лондонские середняки соперничали на этом же месте в Премьер-лиге, и тогда «Кристал Пэлас» достаточно неожиданно выиграл в гостях - 2:0. Теперь географические соседи побьются за место в полуфинале Кубка Англии. «Фулхэм» почти четверть века, с 2002 года, не достигал этой стадии и лишь раз в истории бывал в финале. У «Кристал Пэлас» достижения в древнейшем футбольном турнире планеты свежее - финал-2016, полуфинал-2022. При этом в текущем чемпионате страны клубы выступают плюс-минус одинаково: «Пэлас» отстает от «Фулхэма» на шесть очков, но имеет игру в запасе.

На стыке зимы и весны команда Оливера Гласнера выдала серию из четырех побед подряд, которая на «Крэйвен Коттедж» и началась. «Фулхэм» после поражения от «стекольщиков» набрал шесть очков из девяти возможных в АПЛ и выбил «МЮ» из кубкового розыгрыша. Большой вопрос, кто подходит к субботнему дерби в лучшей готовности. Котировки букмекеров ответа на этот вопрос тоже не дают. Шансы плюс-минус равны.

Обратим особое внимание на забивную серию «Кристал Пэлас» из 13 матчей. Есть основания полагать, что в субботу она продлится. Но «Фулхэм» сейчас тоже весьма продуктивен в атаке. Наш прогноз: обе команды забьют.