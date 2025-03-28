Фулхэм - Кристал Пэлас, 29 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
В последнюю субботу марта состоится два четвертьфинала Кубка Англии по футболу. В Лондоне пройдет одно из многочисленных дерби этого города. Проанализируем матч «Фулхэм» - «Кристал Пэлас» с точки зрения котировок букмекеров и показательных статистических фактов.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фулхэм» (Лондон)
29.03.2025, Сб
15:15 МСК
«Кристал Пэлас» (Лондон)
|П1 - 2.35
Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/4 финала
Стадион: «Крэйвен Коттедж» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Фулхэм»
|17
|18
|10
|57-45
|«Кристал Пэлас»
|10
|18
|17
|45-57
Последние пять матчей «Фулхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Фулхэм»
2:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|08.03.2025
|«Брайтон»
2:1
«Фулхэм»
АПЛ
|02.03.2025
|«МЮ»
1:1, пен. 3:4
«Фулхэм»
Кубок Англии
|25.02.2025
|«Вулверхэмптон»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
|22.02.2025
|«Фулхэм»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Кристал Пэлас»
1:0
«Ипсвич»
АПЛ
|01.03.2025
|«Кристал Пэлас»
3:1
«Миллуолл»
Кубок Англии
|25.02.2025
|«Кристал Пэлас»
4:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|22.02.2025
|«Фулхэм»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|15.02.2025
|«Кристал Пэлас»
1:2
«Эвертон»
АПЛ
Последние пять матчей «Фулхэма» и «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Фулхэм»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|09.11.2024
|«Кристал Пэлас»
0:2
«Фулхэм»
АПЛ
|27.04.2024
|«Фулхэм»
1:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|23.09.2023
|«Кристал Пэлас»
0:0
«Фулхэм»
АПЛ
|20.05.2023
|«Фулхэм»
2:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
1/4 финала
29.03.2025. 15:15. «Фулхэм» – «Кристал Пэлас»
29.03.2025. 20:15. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Ноттингем Форест»
30.03.2025. 15:30. «Престон Норт Энд» – «Астон Вилла»
30.03.2025. 18:30. «Борнмут» – «Манчестер Сити»
Всего месяц назад лондонские середняки соперничали на этом же месте в Премьер-лиге, и тогда «Кристал Пэлас» достаточно неожиданно выиграл в гостях - 2:0. Теперь географические соседи побьются за место в полуфинале Кубка Англии. «Фулхэм» почти четверть века, с 2002 года, не достигал этой стадии и лишь раз в истории бывал в финале. У «Кристал Пэлас» достижения в древнейшем футбольном турнире планеты свежее - финал-2016, полуфинал-2022. При этом в текущем чемпионате страны клубы выступают плюс-минус одинаково: «Пэлас» отстает от «Фулхэма» на шесть очков, но имеет игру в запасе.
На стыке зимы и весны команда Оливера Гласнера выдала серию из четырех побед подряд, которая на «Крэйвен Коттедж» и началась. «Фулхэм» после поражения от «стекольщиков» набрал шесть очков из девяти возможных в АПЛ и выбил «МЮ» из кубкового розыгрыша. Большой вопрос, кто подходит к субботнему дерби в лучшей готовности. Котировки букмекеров ответа на этот вопрос тоже не дают. Шансы плюс-минус равны.
Обратим особое внимание на забивную серию «Кристал Пэлас» из 13 матчей. Есть основания полагать, что в субботу она продлится. Но «Фулхэм» сейчас тоже весьма продуктивен в атаке. Наш прогноз: обе команды забьют.
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На российских телеканалах матчи Кубка Англии не показывают. Однако следить за играми можно благодаря текстовым и графическим трансляциям в интернете.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Фулхэм»: Тете, Уилсон, Нельсон (все - травмы)
«Кристал Пэлас»: Уорд, Матета, Дакур, Риад (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фулхэм» - «Кристал Пэлас»:
|Позиция
|«Фулхэм»
|«Кристал Пэлас»
|Позиция
|Вратарь
|1. Лено
|1. Хендерсон
|Вратарь
|Защитник
|5. Андерсен
|26. Ричардс
|Защитник
|Защитник
|3. Бейсси
|5. Лакруа
|Защитник
|Защитник
|21. Кастань
|6. Гехи
|Защитник
|Защитник
|33. Робинсон
|12. Муньос
|Защитник
|Полузащитник
|18. Перейра
|3. Митчелл
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Берге
|20. Уортон
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Смит-Роу
|8. Лерма
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Айуоби
|10. Эзе
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Хименес
|7. Сарр
|Нападающий
|Нападающий
|22. Виллиан
|9. Нкетиа
|Нападающий
|Главный тренер
|Марку Силва
|Оливер Гласнер
|Главный тренер
В PARI наблюдаем высокие коэффициенты на три основных исхода основного времени: 2.35 на победу хозяев, 3.15 - на гостей и 3.30 - на ничью.
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Партнерский проект