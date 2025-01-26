Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
25 января 12:20ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Фулхэм — Манчестер Юнайтед, 26 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«МЮ» не выглядит фаворитом матча в Лондоне
Руслан Ипполитов

26 января в 23-м туре чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Фулхэмом». Именитый клуб застрял в нижней части турнирной таблицы АПЛ и не является фаворитом встречи на стадионе «Крэйвен Коттедж»

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фулхэм» (Лондон)

26.01.2025, Вс

22:00 МСК

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

П1 - 2.15

Х - 3.45

П2 - 3.35

Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 23-й тур

Стадион: «Крэйвен Коттедж» (Лондон, Англия)

Главный судья: Энтони Тейлор

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фулхэм»14185795-181
«МЮ»571814181-95

Последние пять игр «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.05.2025«МЮ»2:1«Рейнджерс»Лига Европы
19.01.2025«МЮ»1:3«Брайтон»АПЛ
16.01.2025«МЮ»3:1«Саутгемптон»АПЛ
12.01.2025«Ливерпуль»1:1 (3:5 - пен.)«МЮ»Кубок Англии
05.01.2025«Ливерпуль»

2:2

«МЮ»

АПЛ

Последние пять игр «Фулхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.01.2025«Лестер»0:2«Фулхэм»АПЛ
14.01.2025«Вест Хэм»3:2«Фулхэм»АПЛ
09.01.2025«Фулхэм»

4:1

«Уотфорд»

Кубок Англии

05.01.2025«Фулхэм»

2:2

«Испсвич»

АПЛ

29.12.2024«Фулхэм»

2:2

«Борнмут»

АПЛ

Последние пять игр «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2024«МЮ»

1:0

«Фулхэм»

АПЛ

24.02.2024«МЮ»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

04.11.2023«Фулхэм»

0:1

«МЮ»

АПЛ

28.05.2023«МЮ»

2:1

«Фулхэм»

АПЛ

19.03.2023«МЮ»

3:1

«Фулхэм»

Кубок Англии

Турнирное положение

Свернуть
КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль21155150-2050
2. Арсенал22128243-2144
3. Ноттингем22135433-2244
4. Челси22117444-2740
5. Манчестер Сити22115644-2938
6. Ньюкасл22115638-2638
7. Борнмут22107536-2637
8. Астон Вилла22106633-3436
9. Брайтон22810435-3034
10. Фулхэм2289534-3033
11. Брентфорд22841040-3928
12. Кристал Пэлас2269725-2827
13. Манчестер Юнайтед22751027-3226
14. Вест Хэм22751027-4326
15. Тоттенхэм22731245-3524
16. Эвертон2148918-2820
17. Вулверхэмптон22441432-5116
18. Ипсвич22371220-4316
19. Лестер22351423-4814
20. Саутгемптон22131815-506

Прогноз на матч

Свернуть

«Фулхэм» - крепкий середняк Премьер-лиги, который злоупотребляет ничейными исходами. Чаще «дачников» в текущем сезоне АПЛ расходился миром с соперника лишь «Брайтон». У команды Марку Силвы нет очевидных слабых мест, но не самый звездный подбор игроков и отсутствие амбиций выливается в систематический недобор очков. В предыдущем туре лондонцы обыграли на выезде терпящий крах «Лестер» и пребывают в отличном расположении духа.

«Манчестер Юнайтед» проводит очередной ужасный сезон. К экватору первенства команда Рубена Аморима подошла, занимая место в нижней части таблицы, и не оснований полагать, что турнирное положение манкунианцам удастся принципиально поправить. Ставить в матче на «Крэйвен Коттедж» на поражение «МЮ» совсем не хочется, а вот ничья представляется очень достойным вариантом, за который светит приятный коэффициент. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Фулхэм»: Нелсон, Тете (оба - травма)

«Манчестер Юнайтед»: Линделеф, Шоу, Эванс, Мазрауи, Де Лигт (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фулхэм» - «МЮ»:

Позиция«Фулхэм»«МЮ»Позиция
Вратарь1. Лено24. ОнанаВратарь
Защитник21. Кастань5. МагуайрЗащитник
Защитник5. Андерсен6. МартинесЗащитник
Защитник3. Бейсси15. ЙороЗащитник
Защитник33. Робинсон12. МаласиаЗащитник
Полузащитник 20. Лукич37 Угарте. Защитник 
Полузащитник 16. Берге14. ЭриксенПолузащитник 
Полузащитник32. Смит-Роу18. КаземироПолузащитник
Нападающий8. Уилсон8. ФернандешПолузащитник
Нападающий17. Айуоби16. ДиаллоПолузащитник
Нападающий7. Хименес11. ЗиркзееНападающий
Главный тренерМарку СилваРубен АморимГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК PARI не видит явного фаворита матча, отдавая небольшое предпочтение «Фулхэму». Котировки на победу хозяев в этой встрече составляют 2.15. На ничью можно поставить за 3.45, а выигрыш «Манчестер Юнайтед» идет за 3.35.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед»?

Букмекеры считают наиболее вероятным исходом ничью 1:1, предлагая за нее коэффициент - 7.50. Победа лондонцев со счетом 1:0 или 2:1 котируется за 9.00. 

Где смотреть матч «Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед»?

Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто выиграет чемпионат Англии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» - 1.20

«Арсенал» - 4.50

«Манчестер Сити» - 25.00

На чемпионство «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 1500.00, на «Фулхэм» - 1500.00.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров