Фулхэм — Манчестер Юнайтед, 26 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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26 января в 23-м туре чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Фулхэмом». Именитый клуб застрял в нижней части турнирной таблицы АПЛ и не является фаворитом встречи на стадионе «Крэйвен Коттедж».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фулхэм» (Лондон)
26.01.2025, Вс
22:00 МСК
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)
|П1 - 2.15
Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 23-й тур
Стадион: «Крэйвен Коттедж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Энтони Тейлор
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фулхэм»
|14
|18
|57
|95-181
|«МЮ»
|57
|18
|14
|181-95
Последние пять игр «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.05.2025
|«МЮ»
|2:1
|«Рейнджерс»
|Лига Европы
|19.01.2025
|«МЮ»
|1:3
|«Брайтон»
|АПЛ
|16.01.2025
|«МЮ»
|3:1
|«Саутгемптон»
|АПЛ
|12.01.2025
|«Ливерпуль»
|1:1 (3:5 - пен.)
|«МЮ»
|Кубок Англии
|05.01.2025
|«Ливерпуль»
2:2
«МЮ»
АПЛ
Последние пять игр «Фулхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.01.2025
|«Лестер»
|0:2
|«Фулхэм»
|АПЛ
|14.01.2025
|«Вест Хэм»
|3:2
|«Фулхэм»
|АПЛ
|09.01.2025
|«Фулхэм»
4:1
«Уотфорд»
Кубок Англии
|05.01.2025
|«Фулхэм»
2:2
«Испсвич»
АПЛ
|29.12.2024
|«Фулхэм»
2:2
«Борнмут»
АПЛ
Последние пять игр «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2024
|«МЮ»
1:0
«Фулхэм»
АПЛ
|24.02.2024
|«МЮ»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
|04.11.2023
|«Фулхэм»
0:1
«МЮ»
АПЛ
|28.05.2023
|«МЮ»
2:1
«Фулхэм»
АПЛ
|19.03.2023
|«МЮ»
3:1
«Фулхэм»
Кубок Англии
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|21
|15
|5
|1
|50-20
|50
|2. Арсенал
|22
|12
|8
|2
|43-21
|44
|3. Ноттингем
|22
|13
|5
|4
|33-22
|44
|4. Челси
|22
|11
|7
|4
|44-27
|40
|5. Манчестер Сити
|22
|11
|5
|6
|44-29
|38
|6. Ньюкасл
|22
|11
|5
|6
|38-26
|38
|7. Борнмут
|22
|10
|7
|5
|36-26
|37
|8. Астон Вилла
|22
|10
|6
|6
|33-34
|36
|9. Брайтон
|22
|8
|10
|4
|35-30
|34
|10. Фулхэм
|22
|8
|9
|5
|34-30
|33
|11. Брентфорд
|22
|8
|4
|10
|40-39
|28
|12. Кристал Пэлас
|22
|6
|9
|7
|25-28
|27
|13. Манчестер Юнайтед
|22
|7
|5
|10
|27-32
|26
|14. Вест Хэм
|22
|7
|5
|10
|27-43
|26
|15. Тоттенхэм
|22
|7
|3
|12
|45-35
|24
|16. Эвертон
|21
|4
|8
|9
|18-28
|20
|17. Вулверхэмптон
|22
|4
|4
|14
|32-51
|16
|18. Ипсвич
|22
|3
|7
|12
|20-43
|16
|19. Лестер
|22
|3
|5
|14
|23-48
|14
|20. Саутгемптон
|22
|1
|3
|18
|15-50
|6
«Фулхэм» - крепкий середняк Премьер-лиги, который злоупотребляет ничейными исходами. Чаще «дачников» в текущем сезоне АПЛ расходился миром с соперника лишь «Брайтон». У команды Марку Силвы нет очевидных слабых мест, но не самый звездный подбор игроков и отсутствие амбиций выливается в систематический недобор очков. В предыдущем туре лондонцы обыграли на выезде терпящий крах «Лестер» и пребывают в отличном расположении духа.
«Манчестер Юнайтед» проводит очередной ужасный сезон. К экватору первенства команда Рубена Аморима подошла, занимая место в нижней части таблицы, и не оснований полагать, что турнирное положение манкунианцам удастся принципиально поправить. Ставить в матче на «Крэйвен Коттедж» на поражение «МЮ» совсем не хочется, а вот ничья представляется очень достойным вариантом, за который светит приятный коэффициент.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Фулхэм»: Нелсон, Тете (оба - травма)
«Манчестер Юнайтед»: Линделеф, Шоу, Эванс, Мазрауи, Де Лигт (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фулхэм» - «МЮ»:
|Позиция
|«Фулхэм»
|«МЮ»
|Позиция
|Вратарь
|1. Лено
|24. Онана
|Вратарь
|Защитник
|21. Кастань
|5. Магуайр
|Защитник
|Защитник
|5. Андерсен
|6. Мартинес
|Защитник
|Защитник
|3. Бейсси
|15. Йоро
|Защитник
|Защитник
|33. Робинсон
|12. Маласиа
|Защитник
|Полузащитник
|20. Лукич
|37 Угарте.
|Защитник
|Полузащитник
|16. Берге
|14. Эриксен
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Смит-Роу
|18. Каземиро
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Уилсон
|8. Фернандеш
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Айуоби
|16. Диалло
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Хименес
|11. Зиркзее
|Нападающий
|Главный тренер
|Марку Силва
|Рубен Аморим
|Главный тренер
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом ничью 1:1, предлагая за нее коэффициент - 7.50. Победа лондонцев со счетом 1:0 или 2:1 котируется за 9.00.
Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» - 1.20
«Арсенал» - 4.50
«Манчестер Сити» - 25.00
На чемпионство «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 1500.00, на «Фулхэм» - 1500.00.
Партнерский проект