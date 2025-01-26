Фулхэм — Манчестер Юнайтед, 26 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Фулхэм» - крепкий середняк Премьер-лиги, который злоупотребляет ничейными исходами. Чаще «дачников» в текущем сезоне АПЛ расходился миром с соперника лишь «Брайтон». У команды Марку Силвы нет очевидных слабых мест, но не самый звездный подбор игроков и отсутствие амбиций выливается в систематический недобор очков. В предыдущем туре лондонцы обыграли на выезде терпящий крах «Лестер» и пребывают в отличном расположении духа.

«Манчестер Юнайтед» проводит очередной ужасный сезон. К экватору первенства команда Рубена Аморима подошла, занимая место в нижней части таблицы, и не оснований полагать, что турнирное положение манкунианцам удастся принципиально поправить. Ставить в матче на «Крэйвен Коттедж» на поражение «МЮ» совсем не хочется, а вот ничья представляется очень достойным вариантом, за который светит приятный коэффициент.