Муслим Гаджимагомедов — Табисо Мчуну, 31 января: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Гаджимагомедов добился почти максимальных высот на любительском уровне, но на профессиональном ринге его опыт несопоставим с карьерой Мчуну. Южноафриканец бился со многими высококлассными соперниками и до сих пор остается в хорошей форме. Вот только паузы между выступлениями растут, а это может сказаться на функциональной подготовке Мчуну, тем более что россиянин значительно моложе.

Наверняка первые раунды получатся довольно конкурентными. Затем Гаджимагомедов за счет большей свежести сможет завладеть большей инициативой, однако в его досрочную слабо верится. Высокого нокаутирующего потенциала у россиянина на профессиональном ринге пока не видно, а у Мчуну достаточно опыта и навыков, чтобы пройти всю дистанцию в десять раундов. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к бою.