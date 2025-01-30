Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
29 января 18:43ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Муслим Гаджимагомедов — Табисо Мчуну, 31 января: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Призер Олимпиады против обидчика нескольких россиян
Александр Бокулёв
Источник: IBA
Источник: IBA

В пятницу, 31 января, в Москве пройдет турнир «Ночь чемпионов IBA». В главном событии вечера россиянин Муслим Гаджимагомедов побьется с южноафриканцем Табисо Мчуну в лимите бриджервейта (до 101,6 кг). Кто окажется сильнее?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Гаджимагомедов

 

Мчуну

Россия

Страна

ЮАР

28

Возраст

36

5

Бои

30

5 (3)

Победы (нокауты)

23 (13)

0

Поражения (нокауты)

7 (3)

-

Место в рейтинге BoxRec

18 (первый тяжелый вес)

194

Рост (см)

180

N/A

Размах рук (см)

184

Правша

Стойка

Левша

Муслим Гаджимагомедов

Свернуть

Уроженец Дагестана, по национальности — аварец. На любительском уровне по два раза выиграл чемпионаты мира и Европы, стал серебряным призером Олимпиады-2020 в весе до 91 кг. В 2021 году дебютировал на профессиональном ринге. В прошлом июле выиграл вакантный пояс WBA в бриджервейте. В последнем бою в октябре защитил его, победив Леона Харта единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Табисо Мчуну

Свернуть

На профессиональном уровне выступает с 2007 года. Забрал несколько региональных титулов, после чего в 2016-м бился за звание чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе, но проиграл Александру Усику. В 2019-м победил Дениса Лебедева и завоевал пояс WBC Silver в этой категории. Защитив его, бился за главный титул WBC, но проиграл. В последнем поединке в марте раздельным решением судей уступил Ямилю Перальте и не смог вернуть пояс WBC Silver.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ГаджимагомедоваПобеда МчунуТМ (8,5)ТБ (8,5)
PARI1,117,103,051,33

Прогноз на бой

Свернуть

Гаджимагомедов добился почти максимальных высот на любительском уровне, но на профессиональном ринге его опыт несопоставим с карьерой Мчуну. Южноафриканец бился со многими высококлассными соперниками и до сих пор остается в хорошей форме. Вот только паузы между выступлениями растут, а это может сказаться на функциональной подготовке Мчуну, тем более что россиянин значительно моложе.

Наверняка первые раунды получатся довольно конкурентными. Затем Гаджимагомедов за счет большей свежести сможет завладеть большей инициативой, однако в его досрочную слабо верится. Высокого нокаутирующего потенциала у россиянина на профессиональном ринге пока не видно, а у Мчуну достаточно опыта и навыков, чтобы пройти всю дистанцию в десять раундов. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к бою.

Полный кард, где смотреть бой Гаджимагомедов Мчуну

Свернуть

Турнир на арене Международного центра самбо и бокса в столичных «Лужниках» начнется в пятницу, 31 января, в 20:00 по московскому времени. Главный бой Гаджимагомедов — Мчуну стоит ожидать не ранее 23:30 мск.

Прямая трансляция на кабельном «Матч! Боец» начнется в 19:30 мск, на федеральном «Матч ТВ» — в 22:30 мск.

Полный кард

  • Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Табисо Мчуну (ЮАР). Бриджервейт;
  • Артём Сусленков (Россия) — Джек Муловайи (Бельгия). Тяжелый вес. Бой за пояс IBF European;
  • Дмитрий Захаров (Россия) — Саиджамшид Джафаров (Узбекистан). Вес до 71 кг;
  • Артур Нагапетян (Россия) — Самуэль Кармона (Испания). Наилегчайший вес. Бой за пояс IBA Pro European;
  • Ангелина Лукас (Казахстан) — Айисат Орийоми (Нигерия). Второй наилегчайший вес;
  • Руслан Белоусов (Россия) — Габриэль Сантисима (Филиппины). Полулегкий вес;
  • Тамерлан Оздоев (Россия) — Мухамед Умару (Камерун). Первый полусредний вес.
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров