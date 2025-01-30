Муслим Гаджимагомедов — Табисо Мчуну, 31 января: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В пятницу, 31 января, в Москве пройдет турнир «Ночь чемпионов IBA». В главном событии вечера россиянин Муслим Гаджимагомедов побьется с южноафриканцем Табисо Мчуну в лимите бриджервейта (до 101,6 кг). Кто окажется сильнее?
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Гаджимагомедов
Мчуну
|Россия
Страна
ЮАР
|28
Возраст
36
|5
Бои
30
|5 (3)
Победы (нокауты)
23 (13)
|0
Поражения (нокауты)
7 (3)
|-
Место в рейтинге BoxRec
18 (первый тяжелый вес)
|194
Рост (см)
180
|N/A
Размах рук (см)
184
|Правша
Стойка
Левша
Уроженец Дагестана, по национальности — аварец. На любительском уровне по два раза выиграл чемпионаты мира и Европы, стал серебряным призером Олимпиады-2020 в весе до 91 кг. В 2021 году дебютировал на профессиональном ринге. В прошлом июле выиграл вакантный пояс WBA в бриджервейте. В последнем бою в октябре защитил его, победив Леона Харта единогласным решением судей.
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На профессиональном уровне выступает с 2007 года. Забрал несколько региональных титулов, после чего в 2016-м бился за звание чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе, но проиграл Александру Усику. В 2019-м победил Дениса Лебедева и завоевал пояс WBC Silver в этой категории. Защитив его, бился за главный титул WBC, но проиграл. В последнем поединке в марте раздельным решением судей уступил Ямилю Перальте и не смог вернуть пояс WBC Silver.
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Гаджимагомедов добился почти максимальных высот на любительском уровне, но на профессиональном ринге его опыт несопоставим с карьерой Мчуну. Южноафриканец бился со многими высококлассными соперниками и до сих пор остается в хорошей форме. Вот только паузы между выступлениями растут, а это может сказаться на функциональной подготовке Мчуну, тем более что россиянин значительно моложе.
Наверняка первые раунды получатся довольно конкурентными. Затем Гаджимагомедов за счет большей свежести сможет завладеть большей инициативой, однако в его досрочную слабо верится. Высокого нокаутирующего потенциала у россиянина на профессиональном ринге пока не видно, а у Мчуну достаточно опыта и навыков, чтобы пройти всю дистанцию в десять раундов. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к бою.
Турнир на арене Международного центра самбо и бокса в столичных «Лужниках» начнется в пятницу, 31 января, в 20:00 по московскому времени. Главный бой Гаджимагомедов — Мчуну стоит ожидать не ранее 23:30 мск.
Прямая трансляция на кабельном «Матч! Боец» начнется в 19:30 мск, на федеральном «Матч ТВ» — в 22:30 мск.
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