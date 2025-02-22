Галатасарай - Фенербахче, 23 февраля: где смотреть матч Суперлиги Турции, прогноз, составы

Посреди оба турецких топа выдали одинаковые по счету (2:2) ничьи в Лиге Европы. «Галатасарай» дома заключил мир с АЗ, «Фенербахче» - на выезде с «Андерлехтом» в гостях. Вот только послевкусие после них у стамбульских команд осталось разное. Первые завершили выступление на международной арене, вторые - напротив, продолжили. Соответственно, настроение у гостей должно быть получше. С другой стороны, «Галатасарай» зол и постарается отыграться за неудачу в Европе на ближайшем во всех отношениях конкурентах.

В текущем сезоне фактически эти двое и ведут борьбу за золото Суперлиги. Остальные исторические и номинальные конкуренты «Галатасарая» и «Фенербахче» - далеко позади. Стратегическое преимущество в этом противоборстве пока имеет команда Окана Бурука. Но Жозе Моуринью обладает колоссальным опытом золотых гонок в самых разных странах и не оставляет надежд с первой же попытки взять титул в Турции. Победа «желтых канареек» до трех очков сократит дистанцию между кандидатами в чемпионы.

Повышенное турнирное значение дерби наверняка отразится на его характере. Темпераментному, страстному футболу соперники предпочтут строгую, жесткую игру на результат. Хозяевам так точно нет резонов раскрываться. При таких раскладах ставка на тотал меньше 3.5 с кэфом кажется достаточно перспективной.