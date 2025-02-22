Галатасарай - Фенербахче, 23 февраля: где смотреть матч Суперлиги Турции, прогноз, составы

Партнерский проект
«Галатасарай» - «Фенербахче» - самое большое и принципиальное дерби турецкой Суперлиги. Очередной раунд классического противостояния запланирован на последний понедельник зимы. Выбираем варианты для пари на битву в Стамбуле.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Галатасарай» (Стамбул)
23.02.2025, Вс
20:00 МСК
«Фенербахче» (Стамбул)
|П1 - 2.30
Турнир: турецкая Суперлига, 25-й тур
Стадион: Стадион: «РАМС Парк» (Стамбул, Турция)
Главный судья: Славко Винчич (Словения)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Галатасарай»
|48
|48
|59
|183-204
|«Фенербахче»
|59
|48
|48
|204-183
Последние пять матчей «Галатасарая»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.02.2025
|«Галатасарай»
2:2
АЗ
Лига Европы
|17.02.2025
|«Ризеспор»
1:2
«Галатасарай»
Суперлига
|13.02.2025
|АЗ
4:1
«Галатасарай»
Лига Европы
|09.02.2025
|«Галатасарай»
3:0
«Адана»
Суперлига
|03.02.2025
|«Газиантеп»
0:1
«Галатасарай»
Суперлига
Последние пять матчей «Фенербахче»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
20.02.2025
«Андерлехт»
2:2
«Фенербахче»
Лига Европы
16.02.2025
«Фенербахче»
3:1
«Касымпаша»
Суперлига
13.02.2025
«Фенербахче»
3:0
«Андерлехт»
Лига Европы
09.02.2025
«Аланьяспор»
0:2
«Фенербахче»
Суперлига
02.02.2025
«Фенербахче»
3:2
«Ризеспор»
Суперлига
Последние пять матчей «Галатасарая» и «Фенербахче»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
21.09.2024
«Фенербахче»
1:3
«Галатасарай»
Суперлига
19.05.2024
«Галатасарай»
0:1
«Фенербахче»
Суперлига
07.04.2024
«Галатасарай»
3:0
«Фенербахче»
Суперкубок Турции
24.12.2023
«Фенербахче»
0:0
«Галатасарай»
Суперлига
04.06.2025
«Галатасарай»
3:0
«Фенербахче»
Суперлига
К главному дерби соперники подошли ближайшими соседями по таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Галатасарай
|23
|20
|3
|0
|59-23
|63
|2. Фенербахче
|23
|18
|3
|2
|60-23
|57
|3. Самсунспор
|23
|14
|4
|5
|37-23
|46
|4. Бешикташ
|23
|11
|8
|4
|36-23
|41
|5. Эюпспор
|24
|11
|7
|6
|36-24
|40
|6. Гезтепе
|22
|10
|5
|7
|40-27
|35
|7. Башакшехир
|23
|9
|6
|8
|39-31
|33
|8. Касымпаша
|23
|7
|10
|6
|41-45
|31
|9. Трабзонспор
|22
|7
|8
|7
|36-26
|29
|10. Газиантеп
|22
|8
|5
|9
|28-30
|29
|11. Аланьяспор
|23
|7
|7
|9
|25-31
|28
|12. Ризеспор
|23
|8
|3
|12
|27-39
|27
|13. Антальяспор
|23
|7
|6
|10
|26-42
|27
|14. Коньяспор
|24
|6
|7
|11
|30-38
|25
|15. Сивасспор
|24
|6
|6
|12
|28-40
|24
|16. Бодрумспор
|24
|6
|5
|13
|17-29
|23
|17. Кайсериспор
|22
|4
|9
|9
|23-42
|21
|18. Хатайспор
|24
|2
|7
|15
|24-43
|13
|19. Адана Демирспор
|23
|2
|3
|18
|21-54
|3
*С «Адана Демирспор» снято шесть очков
Посреди оба турецких топа выдали одинаковые по счету (2:2) ничьи в Лиге Европы. «Галатасарай» дома заключил мир с АЗ, «Фенербахче» - на выезде с «Андерлехтом» в гостях. Вот только послевкусие после них у стамбульских команд осталось разное. Первые завершили выступление на международной арене, вторые - напротив, продолжили. Соответственно, настроение у гостей должно быть получше. С другой стороны, «Галатасарай» зол и постарается отыграться за неудачу в Европе на ближайшем во всех отношениях конкурентах.
В текущем сезоне фактически эти двое и ведут борьбу за золото Суперлиги. Остальные исторические и номинальные конкуренты «Галатасарая» и «Фенербахче» - далеко позади. Стратегическое преимущество в этом противоборстве пока имеет команда Окана Бурука. Но Жозе Моуринью обладает колоссальным опытом золотых гонок в самых разных странах и не оставляет надежд с первой же попытки взять титул в Турции. Победа «желтых канареек» до трех очков сократит дистанцию между кандидатами в чемпионы.
Повышенное турнирное значение дерби наверняка отразится на его характере. Темпераментному, страстному футболу соперники предпочтут строгую, жесткую игру на результат. Хозяевам так точно нет резонов раскрываться. При таких раскладах ставка на тотал меньше 3.5 с кэфом кажется достаточно перспективной.
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Правами на показ чемпионата Турции на территории РФ владеет канал «Матч». В прямом эфире дерби Стамбула в понедельник покажет кабельный «Матч! Футбол 3».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 3»
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Галатасарай»: Юнус, Мората, Якобс, Икарди (все - травмы)
«Фенербахче»: Исмаил, Остерволде, Бекао, Карлос (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Галатасарай» - «Фенербахче»:
|Позиция
|«Галатасарай»
|«Фенербахче»
|Позиция
|Вратарь
|1. Муслера
|1. Ирфан
|Вратарь
|Защитник
|6. Куэста
|22. Мерджан
|Защитник
|Защитник
|6. Санчес
|34. Амрабат
|Защитник
|Защитник
|42. Бардакджи
|37. Шкриньяр
|Защитник
|Защитник
|34. Торрейра
|18. Костич
|Защитник
|Полузащитник
|20. Сара
|13. Фред
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Франковски
|53. Шиманьски
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мертенс
|94. Талиска
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Кутуджу
|70. Огуз
|Полузащитник
|Нападающий
|53. Йылмаз
|10. Тадич
|Нападающий
|Нападающий
|45. Осимхен
|9. Джеко
|Нападающий
|Главный тренер
|Окан Бурук
|Жозе Моуринью
|Главный тренер
В основной линии Winline зафиксированы высокие коэффициенты на все три базовых исхода встречи - 2.30 на победу хозяев, 2.80 - на гостей и 3.80 - на ничью.
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По расчетам аналитиков, наиболее вероятным счетом в дерби является результативная ничья 1:1 (коэффициент 9.50) или победа хозяев 2:1 (10.00).
Титул сильнейшего клуба Суперлиги сейчас защищает «Галатасарай». Он же является рекордсменом по количеству титулов (24). «Фенер» не становился чемпионом с 2014 года.
С июля 2024 года легендарный португальский тренер возглавляет «Фенербахче». Контракт Особенного с турецким клубом рассчитан на два сезона.
Партнерский проект