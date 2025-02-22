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22 февраля 15:19ГлавнаяПрогнозыФутболТурецкая Суперлига

Галатасарай - Фенербахче, 23 февраля: где смотреть матч Суперлиги Турции, прогноз, составы

Самое огненное дерби турецкого футбола!
Валентин Васильев

«Галатасарай» - «Фенербахче» - самое большое и принципиальное дерби турецкой Суперлиги. Очередной раунд классического противостояния запланирован на последний понедельник зимы. Выбираем варианты для пари на битву в Стамбуле.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Галатасарай» (Стамбул) 

23.02.2025, Вс

20:00 МСК

«Фенербахче» (Стамбул) 

П1 - 2.30

Х - 3.80

П2 - 2.80

Турнир: турецкая Суперлига, 25-й тур

Стадион: Стадион: «РАМС Парк»  (Стамбул, Турция)

Главный судья: Славко Винчич (Словения)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Галатасарай»484859183-204
«Фенербахче»594848204-183

Последние пять матчей «Галатасарая»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2025«Галатасарай»

2:2

АЗ

Лига Европы

17.02.2025«Ризеспор»

1:2

«Галатасарай»

Суперлига

13.02.2025АЗ

4:1

«Галатасарай»

Лига Европы

09.02.2025«Галатасарай»

3:0

«Адана»

Суперлига

03.02.2025«Газиантеп»

0:1

«Галатасарай»

Суперлига

Последние пять матчей «Фенербахче»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2025

«Андерлехт»

2:2

«Фенербахче»

Лига Европы

16.02.2025

«Фенербахче»

3:1

«Касымпаша»

Суперлига

13.02.2025

«Фенербахче»

3:0

«Андерлехт»

Лига Европы

09.02.2025

«Аланьяспор»

0:2

«Фенербахче»

Суперлига

02.02.2025

«Фенербахче»

3:2

«Ризеспор»

Суперлига

Последние пять матчей «Галатасарая» и «Фенербахче»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2024

«Фенербахче»

1:3

«Галатасарай»

Суперлига

19.05.2024

«Галатасарай»

0:1

«Фенербахче»

Суперлига

07.04.2024

«Галатасарай»

3:0

«Фенербахче»

Суперкубок Турции

24.12.2023

«Фенербахче»

0:0

«Галатасарай»

Суперлига

04.06.2025

«Галатасарай»

3:0

«Фенербахче»

Суперлига

Место в турнирной таблице

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К главному дерби соперники подошли ближайшими соседями по таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Галатасарай23203059-2363
2. Фенербахче23183260-2357
3. Самсунспор23144537-2346
4. Бешикташ23118436-2341
5. Эюпспор24117636-2440
6. Гезтепе22105740-2735
7. Башакшехир2396839-3133
8. Касымпаша23710641-4531
9. Трабзонспор2278736-2629
10. Газиантеп2285928-3029
11. Аланьяспор2377925-3128
12. Ризеспор23831227-3927
13. Антальяспор23761026-4227
14. Коньяспор24671130-3825
15. Сивасспор24661228-4024
16. Бодрумспор24651317-2923
17. Кайсериспор2249923-4221
18. Хатайспор24271524-4313
19. Адана Демирспор23231821-543

*С «Адана Демирспор» снято шесть очков

Прогноз на матч

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Посреди оба турецких топа выдали одинаковые по счету (2:2) ничьи в Лиге Европы.  «Галатасарай» дома заключил мир с АЗ, «Фенербахче» - на выезде с «Андерлехтом» в гостях. Вот только послевкусие после них у стамбульских команд осталось разное. Первые завершили выступление на международной арене, вторые - напротив, продолжили. Соответственно, настроение у гостей должно быть получше. С другой стороны,  «Галатасарай» зол и постарается отыграться за неудачу в Европе на ближайшем во всех отношениях конкурентах. 

В текущем сезоне фактически эти двое и ведут борьбу за золото Суперлиги. Остальные исторические и номинальные конкуренты  «Галатасарая» и «Фенербахче» - далеко позади. Стратегическое преимущество в этом противоборстве пока имеет команда Окана Бурука. Но Жозе Моуринью обладает колоссальным опытом золотых гонок в самых разных странах и не оставляет надежд с первой же попытки взять титул в Турции. Победа «желтых канареек» до трех очков сократит дистанцию между кандидатами в чемпионы.

Повышенное турнирное значение дерби наверняка отразится на его характере. Темпераментному, страстному футболу соперники предпочтут строгую, жесткую игру на результат. Хозяевам так точно нет резонов раскрываться. При таких раскладах ставка на тотал меньше 3.5 с кэфом кажется достаточно перспективной. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Правами на показ чемпионата Турции на территории РФ владеет канал «Матч». В прямом эфире дерби Стамбула в понедельник покажет кабельный «Матч! Футбол 3».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 3»ВидеотрансляцияПлатная подписка 
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Галатасарай»: Юнус, Мората, Якобс, Икарди (все - травмы)

«Фенербахче»: Исмаил, Остерволде, Бекао, Карлос (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Галатасарай» - «Фенербахче»:

Позиция«Галатасарай»«Фенербахче»Позиция
Вратарь1. Муслера1. ИрфанВратарь
Защитник6. Куэста22. МерджанЗащитник
Защитник6. Санчес34. АмрабатЗащитник
Защитник42. Бардакджи37. ШкриньярЗащитник
Защитник34. Торрейра18. КостичЗащитник
Полузащитник 20. Сара13. ФредПолузащитник
Полузащитник 29. Франковски53. ШиманьскиПолузащитник 
Полузащитник10. Мертенс94. ТалискаПолузащитник
Полузащитник21. Кутуджу70. ОгузПолузащитник
Нападающий53. Йылмаз10. ТадичНападающий
Нападающий45. Осимхен9. ДжекоНападающий
Главный тренерОкан БурукЖозе МоуриньюГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline зафиксированы высокие коэффициенты на все три базовых исхода встречи - 2.30 на победу хозяев, 2.80 - на гостей и 3.80 - на ничью. 

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Галатасарай» - «Фенербахче»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным счетом в дерби является результативная ничья 1:1 (коэффициент 9.50) или победа хозяев 2:1 (10.00). 

Кто сейчас чемпион Турции?

Титул сильнейшего клуба Суперлиги сейчас защищает «Галатасарай». Он же является рекордсменом по количеству титулов (24). «Фенер» не становился чемпионом с 2014 года.

Где сейчас Жозе Моуринью?

С июля 2024 года легендарный португальский тренер возглавляет «Фенербахче». Контракт Особенного с турецким клубом рассчитан на два сезона.

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