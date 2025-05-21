Германия — Чехия, прогноз на 19 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Чётко видна сильная разница в матчах сборной Германии с аутсайдерами и топами. Последние давались команде гораздо сложнее и завершались поражениями — в ключевые моменты немцы выглядели явно слабее соперников. Вероятно, нечто подобное ждет нас и в предстоящем матче. Вопрос в том, насколько близки к идеалу будут чехи и сколько шансов они дадут немцам.

Полагаем, в борьбе за место в плей-офф сборная Германии просто так не сдаст позиции. Чехи хороши, но далеко не безошибочны в обороне, поэтому голы от немцев наверняка будут. Рискнем поставить на то, что сборная Германии отличится как минимум дважды и если не отберет очки, то хотя бы составит достойную конкуренцию. Но и чехи на классе наверняка вновь забьют не меньше двух раз.