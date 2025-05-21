Германия — Чехия, прогноз на 19 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Партнерский проект
Сборная Чехии по хоккею уже обеспечила себе выход в плей-офф на чемпионате мира 2025 года. Скажется ли это на игре команды в матче шестого тура с Германией?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа В, шестой тур
Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Германия
2
1
17
32-88
|Чехия
17
1
2
88-32
Последние игры сборной Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|США
6:3
Германия
Чемпионат мира
|15.05.2025
|Швейцария
5:1
Германия
Чемпионат мира
|13.05.2025
|Норвегия
2:5
Германия
Чемпионат мира
|11.05.2025
|Германия
4:1
Казахстан
Чемпионат мира
|10.05.2025
|Германия
6:1
Венгрия
Чемпионат мира
Последние игры сборной Чехии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|Чехия
8:1
Казахстан
Чемпионат мира
|15.05.2025
|Чехия
6:1
Венгрия
Чемпионат мира
|12.05.2025
|Чехия
7:2
Дания
Чемпионат мира
|11.05.2025
|Норвегия
1:2
Чехия
Чемпионат мира
|09.05.2025
|Швейцария
4:5 ОТ
Чехия
Чемпионат мира
Положение после 17 мая
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швеция
6
|6
|0
|0
|0
25-3
18
|2. Канада
5
|5
|0
|0
|0
28-2
15
|3. Финляндия
5
|3
|1
|1
|0
18-8
11
|4. Словакия
5
|2
|0
|2
|1
7-17
7
|5. Латвия
5
|2
|0
|3
|0
11-18
6
|6. Австрия
5
|1
|1
|2
|0
12-15
5
|7. Франция
6
|0
|0
|5
|1
7-24
1
|8. Словения
5
|0
|0
|5
|0
4-25
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Чехия
5
|4
|1
|0
|0
28-9
14
|2. Швейцария
5
|4
|0
|0
|1
20-8
13
|3. США
5
|3
|1
|1
|0
23-11
11
|4. Германия
5
|3
|0
|2
|0
19-15
9
|5. Дания
6
|3
|0
|3
|0
23-23
9
|6. Венгрия
5
|1
|0
|4
|0
8-28
3
|7. Казахстан
5
|1
|0
|4
|0
7-22
3
|8. Норвегия
6
|0
|0
|5
|1
12-24
1
Чётко видна сильная разница в матчах сборной Германии с аутсайдерами и топами. Последние давались команде гораздо сложнее и завершались поражениями — в ключевые моменты немцы выглядели явно слабее соперников. Вероятно, нечто подобное ждет нас и в предстоящем матче. Вопрос в том, насколько близки к идеалу будут чехи и сколько шансов они дадут немцам.
Полагаем, в борьбе за место в плей-офф сборная Германии просто так не сдаст позиции. Чехи хороши, но далеко не безошибочны в обороне, поэтому голы от немцев наверняка будут. Рискнем поставить на то, что сборная Германии отличится как минимум дважды и если не отберет очки, то хотя бы составит достойную конкуренцию. Но и чехи на классе наверняка вновь забьют не меньше двух раз.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Смотреть встречу Германия — Чехия на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Филипп Грубауэр («Сиэтл Кракен»), Маттиас Нидербергер («Ред Булл»), Арно Тифензее («Адлер Мангейм»);
Защитники: Корбиниан Гейбел, Йонас Мюллер, Эрик Мик (все — «Айсберен Берлин»), Леон Хюттль, Фабио Вагнер (оба — «Ингольштадт»), Лукас Кельбле («Адлер Мангейм»), Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»), Максимилиан Шубер («Таксон Роудраннерс»), ;
Нападающие: Максимилиан Кастнер, Ясин Эхлиз, Патрик Хагер (все — «Ред Булл»), Войцех Стаховяк («Ингольштадт»), Александр Эль, Марк Михаэлис, Джастин Шюц (все — «Адлер Мангейм»), Доминик Кагун («Лозанна»), Леонард Пфёдерль, Фредерик Тиффельс (оба — «Айсберен Берлин»), Лукас Райхель («Чикаго Блэкхокс»), Джошуа Самански («Штраубинг Тайгерс»), Тим Штюцле («Оттава Сенаторз»), Мануэль Видерер («Айсберен Берлин»);
Главный тренер: Харольд Крайс.
Вратари: Карел Веймелка («Юта»), Даниэль Владарж («Калгари Флеймз»);
Защитники: Филип Пирохта («Млада Болеслав»), Филип Гронек («Ванкувер Кэнакс»), Якуб Крейчик («Спарта»), Томаш Кундратек («Тршинец»), Иржи Тихачек («Кярпят»), Либор Хайек («Пардубице»), Давид Шпачек («Миннесота Уайлд»), Давид Спачек («Айова Уайлд»);
Нападающие: Ондржей Беранек («Карловы Вары»), Петр Кодытек (ХИФК), Даниэль Возенилек («Цуг»), Матей Странски, Филип Задина (оба — «Давос»), Якуб Лауко, Давид Пастрняк (оба — «Бостон Брюинз»), Яхим Конделик, Роман Червенка, Лукаш Седлак (все — «Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Михал Шпачек («Спарта»), Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»), Адам Клапка («Калгари Флеймз»);
Главный тренер: Радим Рулик.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Германии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,10 и 5,40 соответственно. Выигрыш Чехии идет за 1,50.
Партнерский проект