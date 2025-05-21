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18 мая 9:56ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Германия — Чехия, прогноз на 19 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Действующие чемпионы уже вышли в плей-офф
Александр Бокулёв

Сборная Чехии по хоккею уже обеспечила себе выход в плей-офф на чемпионате мира 2025 года. Скажется ли это на игре команды в матче шестого тура с Германией?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Германия

19.05.2025, Пн

17:20 МСК

Чехия

П1 - 5,40

Х - 5,10

П2 - 1,50

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа В, шестой тур

Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Германия

2

1

17

32-88

Чехия

17

1

2

88-32

Последние игры сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025США

6:3

Германия

Чемпионат мира

15.05.2025Швейцария

5:1

Германия

Чемпионат мира

13.05.2025Норвегия

2:5

Германия

Чемпионат мира

11.05.2025Германия

4:1

Казахстан

Чемпионат мира

10.05.2025Германия

6:1

Венгрия

Чемпионат мира

Последние игры сборной Чехии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025Чехия

8:1

Казахстан

Чемпионат мира

15.05.2025Чехия

6:1

Венгрия

Чемпионат мира

12.05.2025Чехия

7:2

Дания

Чемпионат мира

11.05.2025Норвегия

1:2

Чехия

Чемпионат мира

09.05.2025Швейцария

4:5 ОТ

Чехия

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

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Положение после 17 мая

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швеция

6

6000

25-3

18

2. Канада

5

5000

28-2

15

3. Финляндия

5

3110

18-8

11

4. Словакия

5

2021

7-17

7

5. Латвия

5

2030

11-18

6

6. Австрия

5

1120

12-15

5

7. Франция

6

0051

7-24

1

8. Словения

5

0050

4-25

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Чехия

5

4100

28-9

14

2. Швейцария

5

4001

20-8

13

3. США

5

3110

23-11

11

4. Германия

5

3020

19-15

9

5. Дания

6

3030

23-23

9

6. Венгрия

5

1040

8-28

3

7. Казахстан

5

1040

7-22

3

8. Норвегия

6

0051

12-24

1

Прогноз на матч

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Чётко видна сильная разница в матчах сборной Германии с аутсайдерами и топами. Последние давались команде гораздо сложнее и завершались поражениями — в ключевые моменты немцы  выглядели явно слабее соперников. Вероятно, нечто подобное ждет нас и в предстоящем матче. Вопрос в том, насколько близки к идеалу будут чехи и сколько шансов они дадут немцам.

Полагаем, в борьбе за место в плей-офф сборная Германии просто так не сдаст позиции. Чехи хороши, но далеко не безошибочны в обороне, поэтому голы от немцев наверняка будут. Рискнем поставить на то, что сборная Германии отличится как минимум дважды и если не отберет очки, то хотя бы составит достойную конкуренцию. Но и чехи на классе наверняка вновь забьют не меньше двух раз.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Смотреть встречу Германия Чехия на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Игра»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
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Составы команд

Сборная Германии

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Вратари: Филипп Грубауэр («Сиэтл Кракен»), Маттиас Нидербергер («Ред Булл»), Арно Тифензее («Адлер Мангейм»);

Защитники: Корбиниан Гейбел, Йонас Мюллер, Эрик Мик (все — «Айсберен Берлин»), Леон Хюттль, Фабио Вагнер (оба — «Ингольштадт»), Лукас Кельбле («Адлер Мангейм»), Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»), Максимилиан Шубер («Таксон Роудраннерс»), ;

Нападающие: Максимилиан Кастнер, Ясин Эхлиз, Патрик Хагер (все — «Ред Булл»), Войцех Стаховяк («Ингольштадт»), Александр Эль, Марк Михаэлис, Джастин Шюц (все — «Адлер Мангейм»), Доминик Кагун («Лозанна»), Леонард Пфёдерль, Фредерик Тиффельс (оба — «Айсберен Берлин»), Лукас Райхель («Чикаго Блэкхокс»), Джошуа Самански («Штраубинг Тайгерс»), Тим Штюцле («Оттава Сенаторз»), Мануэль Видерер («Айсберен Берлин»);

Главный тренер: Харольд Крайс.

Сборная Чехии

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Вратари: Карел Веймелка («Юта»), Даниэль Владарж («Калгари Флеймз»);

Защитники: Филип Пирохта («Млада Болеслав»), Филип Гронек («Ванкувер Кэнакс»), Якуб Крейчик («Спарта»), Томаш Кундратек («Тршинец»), Иржи Тихачек («Кярпят»), Либор Хайек («Пардубице»), Давид Шпачек («Миннесота Уайлд»), Давид Спачек («Айова Уайлд»);

Нападающие: Ондржей Беранек («Карловы Вары»), Петр Кодытек (ХИФК), Даниэль Возенилек («Цуг»), Матей Странски, Филип Задина (оба — «Давос»), Якуб Лауко, Давид Пастрняк (оба — «Бостон Брюинз»), Яхим Конделик, Роман Червенка, Лукаш Седлак (все — «Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Михал Шпачек («Спарта»), Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»), Адам Клапка («Калгари Флеймз»);

Главный тренер: Радим Рулик.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Германии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,10 и 5,40 соответственно. Выигрыш Чехии идет за 1,50.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных