Германия — Казахстан, прогноз на 11 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Сборная Казахстана традиционно предлагает вязкий стиль с большим количеством борьбы. Работает не всегда, но если действует эффективно, то матчи обычно получаются не слишком результативными. Такой сценарий был как раз в первой игре команды на чемпионате мира, в которой она одержала волевую победу над Норвегией при трех голах на двоих.

Немцы же разгромили венгров, которые выглядят главными аутсайдерами, поэтому в полной мере судить о потенциале бундестим непросто. Многое в этом смысле прояснит именно матч с Казахстаном.

Полагаем, ко второму туру сборную Германии не прорвет, а тот уровень, который она показала в первой встрече, вполне приемлем для казахстанцев. Команда Олега Болякина может засушить игру и как минимум доставить сопернику немало хлопот. Рискнем предположить, что больше шести шайб (с учетом потенциального овертайма) зрители не увидят.