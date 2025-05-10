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10 мая 20:02ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Германия — Казахстан, прогноз на 11 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Обе команды стартовали с побед
Александр Бокулёв

В воскресенье, 11 мая, сборные Германии и Казахстана по хоккею проведут свой второй матч на чемпионате мира 2025 года. Чем завершится очное противостояние команд, и кто первым потеряет очки?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Германия

11.05.2025, Вс

17:20 МСК

Казахстан

П1 - 1,42

Х - 5,80

П2 - 5,70

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, второй тур

Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Германия

5

0

3

28-21

Казахстан

3

0

5

21-28

Последние игры сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025Германия

6:1

Венгрия

Чемпионат мира

04.05.2025Германия

2:5

США

Товарищеский матч

26.04.2025Германия

5:0

Австрия

Товарищеский матч

24.04.2025Австрия

2:3

Германия

Товарищеский матч

17.04.2025Словакия

4:0

Германия

Товарищеский матч

Последние игры сборной Казахстана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025Норвегия

1:2

Казахстан

Чемпионат мира

06.05.2025Казахстан

2:3

Словения

Товарищеский матч

03.05.2025Казахстан

0:2

Беларусь

Qazaqstan Hockey Open

01.05.2025Казахстан

1:4

Россия 25

Qazaqstan Hockey Open

14.02.2025Казахстан

5:0

Япония

Азиатские игры

Место в турнирной таблице

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Положение после матчей двух сессий 10 мая

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швеция

2

2000

9-2

6

2. Канада

1

1000

4-0

3

3. Финляндия

1

1000

2-1

3

4. Латвия

0

0000

0-0

0

5. Франция

0

0000

0-0

0

6. Австрия

2

0020

3-6

0

7. Словения

1

0010

0-4

0

8. Словакия

1

0010

0-5

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Германия

1

1000

6-1

3

2. США

1

1000

5-0

3

3. Казахстан

1

1000

2-1

3

4. Чехия

1

0100

5-4

2

5. Швейцария

1

0001

4-5

1

6. Норвегия

1

0010

1-2

0

7. Венгрия

1

0010

1-6

0

8. Дания

1

0010

0-5

0

Прогноз на матч

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Сборная Казахстана традиционно предлагает вязкий стиль с большим количеством борьбы. Работает не всегда, но если действует эффективно, то матчи обычно получаются не слишком результативными. Такой сценарий был как раз в первой игре команды на чемпионате мира, в которой она одержала волевую победу над Норвегией при трех голах на двоих.

Немцы же разгромили венгров, которые выглядят главными аутсайдерами, поэтому в полной мере судить о потенциале бундестим непросто. Многое в этом смысле прояснит именно матч с Казахстаном.

Полагаем, ко второму туру сборную Германии не прорвет, а тот уровень, который она показала в первой встрече, вполне приемлем для казахстанцев. Команда Олега Болякина может засушить игру и как минимум доставить сопернику немало хлопот. Рискнем предположить, что больше шести шайб (с учетом потенциального овертайма) зрители не увидят.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Смотреть встречу Германия Казахстан на территории РФ можно будет на официальном сайте «Матч ТВ», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
AllHockeyТекстовая-
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Составы команд

Сборная Германии

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Вратари: Филипп Грубауэр («Сиэтл Кракен»), Маттиас Нидербергер («Ред Булл»);

Защитники: Корбиниан Гейбел, Йонас Мюллер (оба — «Айсберен Берлин»), Леон Хюттль, Фабио Вагнер (оба — «Ингольштадт»), Лукас Кельбле («Адлер Мангейм»), Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»), Максимилиан Шубер («Таксон Роудраннерс»;

Нападающие: Максимилиан Кастнер, Ясин Эхлиз, Патрик Хагер (все — «Ред Булл»), Войцех Стаховяк («Ингольштадт»), Александр Эль, Марк Михаэлис, Джастин Шюц (все — «Адлер Мангейм»), Доминик Кагун («Лозанна»), Леонард Пфёдерль, Фредерик Тиффельс (оба — «Айсберен Берлин»), Лукас Райхель («Чикаго Блэкхокс»), Джошуа Самански («Штраубинг Тайгерс»);

Главный тренер: Харольд Крайс.

Сборная Казахстана

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Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Магнитка»), Сергей Кудрявцев («Арлан»), Максим Павленко («Рязань – ВДВ»);

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев (все «Барыс»), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород), Леонид Метальников («Адмирал»), Эдуард Михайлов («Арлан»), Валерий Орехов («Металлург», Магнитогорск);

Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все «Барыс»,), Владимир Волков («Арлан»), Вячеслав Колесников («Номад»), Артем Лихотников («Хумо»), Никита Михайлис («Металлург», Магнитогорск), Евгений Рымарев («Юнисон»), Аркадий Шестаков («Адмирал»);

Главный тренер: Олег Болякин.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора WINLINE предлагает высокие котировки на ничью или победу Казахстана в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,80 и 5,70 соответственно. Выигрыш Германии идет за 1,42.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных