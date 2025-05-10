Германия — Казахстан, прогноз на 11 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

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В воскресенье, 11 мая, сборные Германии и Казахстана по хоккею проведут свой второй матч на чемпионате мира 2025 года. Чем завершится очное противостояние команд, и кто первым потеряет очки?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, второй тур
Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Германия
5
0
3
28-21
|Казахстан
3
0
5
21-28
Последние игры сборной Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|Германия
6:1
Венгрия
Чемпионат мира
|04.05.2025
|Германия
2:5
США
Товарищеский матч
|26.04.2025
|Германия
5:0
Австрия
Товарищеский матч
|24.04.2025
|Австрия
2:3
Германия
Товарищеский матч
|17.04.2025
|Словакия
4:0
Германия
Товарищеский матч
Последние игры сборной Казахстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|Норвегия
1:2
Казахстан
Чемпионат мира
|06.05.2025
|Казахстан
2:3
Словения
Товарищеский матч
|03.05.2025
|Казахстан
0:2
Беларусь
Qazaqstan Hockey Open
|01.05.2025
|Казахстан
1:4
Россия 25
Qazaqstan Hockey Open
|14.02.2025
|Казахстан
5:0
Япония
Азиатские игры
Положение после матчей двух сессий 10 мая
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швеция
2
|2
|0
|0
|0
9-2
6
|2. Канада
1
|1
|0
|0
|0
4-0
3
|3. Финляндия
1
|1
|0
|0
|0
2-1
3
|4. Латвия
0
|0
|0
|0
|0
0-0
0
|5. Франция
0
|0
|0
|0
|0
0-0
0
|6. Австрия
2
|0
|0
|2
|0
3-6
0
|7. Словения
1
|0
|0
|1
|0
0-4
0
|8. Словакия
1
|0
|0
|1
|0
0-5
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Германия
1
|1
|0
|0
|0
6-1
3
|2. США
1
|1
|0
|0
|0
5-0
3
|3. Казахстан
1
|1
|0
|0
|0
2-1
3
|4. Чехия
1
|0
|1
|0
|0
5-4
2
|5. Швейцария
1
|0
|0
|0
|1
4-5
1
|6. Норвегия
1
|0
|0
|1
|0
1-2
0
|7. Венгрия
1
|0
|0
|1
|0
1-6
0
|8. Дания
1
|0
|0
|1
|0
0-5
0
Сборная Казахстана традиционно предлагает вязкий стиль с большим количеством борьбы. Работает не всегда, но если действует эффективно, то матчи обычно получаются не слишком результативными. Такой сценарий был как раз в первой игре команды на чемпионате мира, в которой она одержала волевую победу над Норвегией при трех голах на двоих.
Немцы же разгромили венгров, которые выглядят главными аутсайдерами, поэтому в полной мере судить о потенциале бундестим непросто. Многое в этом смысле прояснит именно матч с Казахстаном.
Полагаем, ко второму туру сборную Германии не прорвет, а тот уровень, который она показала в первой встрече, вполне приемлем для казахстанцев. Команда Олега Болякина может засушить игру и как минимум доставить сопернику немало хлопот. Рискнем предположить, что больше шести шайб (с учетом потенциального овертайма) зрители не увидят.
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Смотреть встречу Германия — Казахстан на территории РФ можно будет на официальном сайте «Матч ТВ», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени.
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Вратари: Филипп Грубауэр («Сиэтл Кракен»), Маттиас Нидербергер («Ред Булл»);
Защитники: Корбиниан Гейбел, Йонас Мюллер (оба — «Айсберен Берлин»), Леон Хюттль, Фабио Вагнер (оба — «Ингольштадт»), Лукас Кельбле («Адлер Мангейм»), Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»), Максимилиан Шубер («Таксон Роудраннерс»;
Нападающие: Максимилиан Кастнер, Ясин Эхлиз, Патрик Хагер (все — «Ред Булл»), Войцех Стаховяк («Ингольштадт»), Александр Эль, Марк Михаэлис, Джастин Шюц (все — «Адлер Мангейм»), Доминик Кагун («Лозанна»), Леонард Пфёдерль, Фредерик Тиффельс (оба — «Айсберен Берлин»), Лукас Райхель («Чикаго Блэкхокс»), Джошуа Самански («Штраубинг Тайгерс»);
Главный тренер: Харольд Крайс.
Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Магнитка»), Сергей Кудрявцев («Арлан»), Максим Павленко («Рязань – ВДВ»);
Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев (все — «Барыс»), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород), Леонид Метальников («Адмирал»), Эдуард Михайлов («Арлан»), Валерий Орехов («Металлург», Магнитогорск);
Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все — «Барыс»,), Владимир Волков («Арлан»), Вячеслав Колесников («Номад»), Артем Лихотников («Хумо»), Никита Михайлис («Металлург», Магнитогорск), Евгений Рымарев («Юнисон»), Аркадий Шестаков («Адмирал»);
Главный тренер: Олег Болякин.
Букмекерская контора WINLINE предлагает высокие котировки на ничью или победу Казахстана в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,80 и 5,70 соответственно. Выигрыш Германии идет за 1,42.
Партнерский проект