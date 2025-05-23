Жирона — Атлетико, 25 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

С каким счетом закончится матч «Жирона» - «Атлетико»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.40) предложен за ничью 1:1.

Кто забьет первый гол в матче «Жирона» - «Атлетико»?

На то, что счет в матче откроет мадридский клуб, можно поставить с коэффициентом 1.72. Если первыми в игре отличатся игроки хозяйской команды, сыграет ставка за 2.34.

Будет ли много голов в матче «Жирона» - «Атлетико» ?

Судя по котировкам, букмекеры ждут как минимум три гола в этой встрече, хотя команды и не «верховые». За ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.57. ТМ 2.5 можно взять за 2.30. «Обе забьют» - 1.53.