Жирона — Атлетико, 25 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Матч заключительного тура испанской Примеры между играющим на выезде «Атлетико» и «Жироной» обещает быть горячим. «Матрасники» могут упустить на финише медали, а команда из Жироны рискует ухудшить турнирное положение. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 38-й тур
Стадион: «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Жирона»
1
5
5
14-22
|«Атлетико»
5
5
1
22-14
Последние пять матчей «Жироны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Реал Сосьедад»
3:2
«Жирона»
Примера
|13.05.2025
|«Вальядолид»
0:1
«Жирона»
Примера
|10.05.2025
|«Жирона»
0:1
«Вильярреал»
Примера
|05.05.2025
|«Жирона»
1:0
«Мальорка»
Примера
|24.04.2025
|«Леганес»
1:1
«Жирона»
Примера
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Атлетико»
4:1
«Бетис»
Примера
|15.05.2025
|«Осасуна»
2:0
«Атлетико»
Примера
|10.05.2025
|«Атлетико»
4:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|03.05.2025
|«Алавес»
0:0
«Атлетико»
Примера
|24.04.2025
|«Атлетико»
3:0
«Райо Вальекано»
Примера
Последние пять матчей «Жироны» и «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.08.2024
|«Атлетико»
3:0
«Жирона»
Примера
|13.04.2024
|«Атлетико»
3:1
«Жирона»
Примера
|03.01.2024
|«Жирона»
4:3
«Атлетико»
Примера
|13.03.2023
|«Жирона»
0:1
«Атлетико»
Примера
|08.10.2022
|«Атлетико»
2:1
«Жирона»
Примера
«Атлетико» перед 37-м туром занимает 3-е место, а «Жирона» - 16-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|37
|27
|4
|6
|99-39
|85
|2. Реал Мадрид
|37
|25
|6
|6
|76-38
|81
|3. Атлетико
|37
|21
|10
|6
|64-30
|73
|4. Атлетик
|37
|19
|13
|5
|54-26
|70
|5. Вильярреал
|37
|19
|10
|8
|67-49
|67
|6. Бетис
|37
|16
|11
|10
|56-49
|59
|7. Сельта
|37
|15
|7
|15
|57-56
|52
|8. Райо Вальекано
|37
|13
|12
|12
|41-45
|51
|9. Осасуна
|37
|12
|15
|10
|47-51
|51
|10. Мальорка
|37
|13
|8
|16
|35-44
|47
|11. Реал Сосьедад
|37
|13
|7
|17
|35-44
|46
|12. Валенсия
|37
|11
|12
|14
|43-53
|45
|13. Хетафе
|37
|11
|9
|17
|33-37
|42
|14. Алавес
|37
|10
|11
|16
|37-47
|41
|15. Севилья
|37
|10
|11
|16
|40-51
|41
|16. Жирона
|37
|11
|8
|18
|44-56
|41
|17. Эспаньол
|37
|10
|9
|18
|38-51
|39
|18. Леганес
|37
|8
|13
|16
|36-56
|37
|19. Лас-Пальмас
|37
|8
|8
|21
|40-59
|32
|20. Вальядолид
|37
|4
|4
|29
|26-87
|16
Мы же вам сказали, что будет так. «Атлетико» выиграет. В очередной раз с неприличным счетом. Например, 1:0.. Высок соблазн именно на такой сечет и поставить, но отнимать у гостей гол не стаем. Команда Диего Симеоне не умеет проигрывать.
Наш выбор - победа мадридцев.
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Потери
«Жирона»: Артеро, Бек, Гутьеррес, Мисехой, Хиль (все - травма)
«Атлетико»: Баррисос (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Жирона» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Жирона»
«Атлетико»
Позиция
|Вратарь
|25. Крапивцов
13. Облак
Вратарь
|Защитник
|4. Мартинес
2. Хименес
Защитник
|Защитник
|17. Блинд
24. Норман
Защитник
|Защитник
|18. Крейчи
3. Аспиликуэта
Защитник
|Защитник
|16. Франсес
16. Молина
Защитник
|Полузащитник
|8. Цыганков
14. Льоренте
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Асприлья
5. Де Пауль
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мартин
6. Коке
Полузащитник
|Нападающий
|22. Солис
9. Серлот
Нападающий
|Нападающий
|21. Эррера
10. Корреа
Нападающий
|Нападающий
|7. Стуани
7. Гризманн
Нападающий
|Главный тренер
|Мичел Санчес
Диего Симеоне
Главный тренер
Эксперты предлагают довольно высокие коэффициенты за успех каждой из команд, отдавая явное предпочтение гостям поля. Вероятность успеха команды Диего Симеоне котируется за 1.98, а сыгравшая ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 3.40. Успешная ставка на ничью приведет к расчету по кэфу 3.70.
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.40) предложен за ничью 1:1.
На то, что счет в матче откроет мадридский клуб, можно поставить с коэффициентом 1.72. Если первыми в игре отличатся игроки хозяйской команды, сыграет ставка за 2.34.
Судя по котировкам, букмекеры ждут как минимум три гола в этой встрече, хотя команды и не «верховые». За ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.57. ТМ 2.5 можно взять за 2.30. «Обе забьют» - 1.53.
Партнерский проект