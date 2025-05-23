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22 мая 14:03ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Жирона — Атлетико, 25 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Матрасники» бьются за медали
Руслан Ипполитов

Матч заключительного тура испанской Примеры между играющим на выезде «Атлетико» и «Жироной» обещает быть горячим. «Матрасники» могут упустить на финише медали, а команда из Жироны рискует ухудшить турнирное положение. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Жирона» (Жирона)

25.05.2025, Вс

15:00 МСК

«Атлетико» (Мадрид) 

П1 - 3.40

Х - 3.70

П2 - 1.98

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 38-й тур

Стадион: «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Жирона»

1

5

5

14-22

«Атлетико»

5

5

1

22-14

Последние пять матчей «Жироны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Реал Сосьедад»

3:2

«Жирона»

Примера

13.05.2025«Вальядолид»

0:1

«Жирона»

Примера

10.05.2025«Жирона»

0:1

«Вильярреал»

Примера

05.05.2025«Жирона»

1:0

«Мальорка»

Примера

24.04.2025«Леганес»

1:1

«Жирона»

Примера

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Атлетико»

4:1

«Бетис»

Примера

15.05.2025«Осасуна»

2:0

«Атлетико»

Примера

10.05.2025«Атлетико»

4:0

«Реал Сосьедад»

Примера

03.05.2025«Алавес»

0:0

«Атлетико»

Примера

24.04.2025«Атлетико»

3:0

«Райо Вальекано»

Примера

Последние пять матчей «Жироны» и «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.08.2024«Атлетико»

3:0

«Жирона»

Примера

13.04.2024«Атлетико»

3:1

«Жирона»

Примера

03.01.2024«Жирона»

4:3

«Атлетико»

Примера

13.03.2023«Жирона»

0:1

«Атлетико»

Примера

08.10.2022«Атлетико»

2:1

«Жирона»

Примера

Турнирное положение

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«Атлетико» перед 37-м туром занимает 3-е место, а «Жирона» - 16-е. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона37274699-3985
2. Реал Мадрид37256676-3881
3. Атлетико372110664-3073
4. Атлетик371913554-2670
5. Вильярреал371910867-4967
6. Бетис3716111056-4959
7. Сельта371571557-5652
8. Райо Вальекано3713121241-4551
9. Осасуна3712151047-5151
10. Мальорка371381635-4447
11. Реал Сосьедад371371735-4446
12. Валенсия3711121443-5345
13. Хетафе371191733-3742
14. Алавес3710111637-4741
15. Севилья3710111640-5141
16. Жирона371181844-5641
17. Эспаньол371091838-5139
18. Леганес378131636-5637
19. Лас-Пальмас37882140-5932
20. Вальядолид37442926-8716

Прогноз на матч

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Мы же вам сказали, что будет так. «Атлетико» выиграет. В очередной раз с неприличным счетом. Например, 1:0.. Высок соблазн именно на такой сечет и поставить, но отнимать у гостей гол не стаем. Команда Диего Симеоне не умеет проигрывать.

Наш выбор - победа мадридцев. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции матча будут доступны на различных спортивных порталах. Следить за ходом игры можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Жирона»: Артеро, Бек, Гутьеррес, Мисехой, Хиль (все -  травма)

«Атлетико»: Баррисос (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Жирона» - «Атлетико»:

Позиция«Жирона»

«Атлетико»

Позиция

Вратарь25. Крапивцов

13. Облак

Вратарь

Защитник4. Мартинес

2. Хименес

Защитник

Защитник17. Блинд

24. Норман

Защитник

Защитник18. Крейчи

3. Аспиликуэта

Защитник

Защитник16. Франсес

16. Молина

Защитник

Полузащитник8. Цыганков

14. Льоренте

Полузащитник

Полузащитник 10. Асприлья

5. Де Пауль

Полузащитник 

Полузащитник23. Мартин

6. Коке

Полузащитник

Нападающий22. Солис

9. Серлот

Нападающий

Нападающий21. Эррера

10. Корреа

Нападающий

Нападающий7. Стуани

7. Гризманн

Нападающий

Главный тренерМичел Санчес

Диего Симеоне

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты предлагают довольно высокие коэффициенты за успех каждой из команд, отдавая явное предпочтение гостям поля. Вероятность успеха команды Диего Симеоне котируется за 1.98, а сыгравшая ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 3.40. Успешная ставка на ничью приведет к расчету по кэфу 3.70.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Жирона» - «Атлетико»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.40) предложен за ничью 1:1.

Кто забьет первый гол в матче «Жирона» - «Атлетико»?

На то, что счет в матче откроет мадридский клуб, можно поставить с коэффициентом 1.72. Если первыми в игре отличатся игроки хозяйской команды, сыграет ставка за 2.34.

Будет ли много голов в матче «Жирона» - «Атлетико»?

Судя по котировкам, букмекеры ждут как минимум три гола в этой встрече, хотя команды и не «верховые». За ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.57. ТМ 2.5 можно взять за 2.30. «Обе забьют» - 1.53.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных