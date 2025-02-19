Хайденхайм - Копенгаген, 20 февраля: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Соперники находятся на разных полюсах готовности и мотивации. «Хайденхайм» измотан поражениями в чемпионате Германии, в турнирной таблице которого находится в зоне вылета. Очень похоже, что на финише сезона немецкому клубу предстоит вести борьбу в лучшем случае за попадание в стыки с командой из Второй Бундеслиги.

«Копенгаген» же только начинает играть после длительного зимнего датского перерыва. Об утомленности игроков речи быть не может, а вот отсутствие игрового тонуса и классического соревновательного ритма является проблемой.

В первой встрече на стадионе «Паркен» «Хайденхайм» уступал в счете по ходу игры, но в самой концовке смог вырвать победу. Принципиальный вопрос заключается в том, нужна ли вообще немцам путевка в 1/8 финала Лиги конференций. Дополнительная нагрузка игрокам, которым в Бундеслиге предстоит провести 12 сложнейших и важнейших игр, может сыграть злую шутку. С другой стороны, у футболистов «Хайденхайма» будет редкая возможность порадовать своих изголодавшихся по победам болельщиков приятным результатом. Учитывая не самую лучшую готовность футболистов «Копенгагена» делаем выбор в пользу довольно осторожной ставки на то, что хозяева поля не проиграют.