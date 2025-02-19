Хайденхайм - Копенгаген, 20 февраля: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

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В четверг, 20 февраля, будут сыграны ответные стыковые матчи Лиги конференций. Довольно интересная борьба за путевку в 1/8 финала ожидается в паре «Хайденхайм» - «Коппенгаген». Немецкий клуб в первой встрече одержал на выезде победу с минимальным перевесом и теперь имеет приличные шансы пройти в следующую стадию плей-офф. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Хайденхайм» (Германия)
20.02.2025, Чт
20:45 МСК
«Копенгаген» (Дания)
|П1 - 2.45
Турнир: Лига конференций УЕФА, ответный стыковой матч
Первая встреча: 2:1
Стадион: «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце, Германия)
Судья: Никола Дабанович (Черногория)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Хайденхайм»
|1
|0
|0
|2-1
|«Копенгаген»
|0
|0
|1
|1-2
Последние пять игр «Копенгагена»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.02.2025
|«Раннерс»
|1:2
|«Копенгаген»
|Суперлига
|13.02.2025
|«Копенгаген»
|1:2
|«Хайденхайм»
|Лига конференций
|19.12.2024
|«Рапид»
|3:0
|«Копенгаген»
|Лига конференций
|12.12.2024
|«Копенгаген»
2:0
«Хартс»
Лига конференций
|02.12.2024
|«Копенгаген»
|3:1
|«Норшелланн»
|Суперлига
Последние пять матчей «Хайденхайма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Хайденхайм»
|0:2
|«Майнц»
|Бундеслига
|13.02.2025
|«Копенгаген»
|1:2
|«Хайденхайм»
|Лига конференций
|08.02.2025
|«Фрайбург»
|1:0
|«Хайденхайм»
|Бундеслига
|01.02.2025
|«Хайденхайм»
|1:2
|«Боруссия Д»
|Бундеслига
|25.01.2025
|«Аугсбург»
|2:1
|«Хайденхайм»
|Бундеслига
Соперники находятся на разных полюсах готовности и мотивации. «Хайденхайм» измотан поражениями в чемпионате Германии, в турнирной таблице которого находится в зоне вылета. Очень похоже, что на финише сезона немецкому клубу предстоит вести борьбу в лучшем случае за попадание в стыки с командой из Второй Бундеслиги.
«Копенгаген» же только начинает играть после длительного зимнего датского перерыва. Об утомленности игроков речи быть не может, а вот отсутствие игрового тонуса и классического соревновательного ритма является проблемой.
В первой встрече на стадионе «Паркен» «Хайденхайм» уступал в счете по ходу игры, но в самой концовке смог вырвать победу. Принципиальный вопрос заключается в том, нужна ли вообще немцам путевка в 1/8 финала Лиги конференций. Дополнительная нагрузка игрокам, которым в Бундеслиге предстоит провести 12 сложнейших и важнейших игр, может сыграть злую шутку. С другой стороны, у футболистов «Хайденхайма» будет редкая возможность порадовать своих изголодавшихся по победам болельщиков приятным результатом. Учитывая не самую лучшую готовность футболистов «Копенгагена» делаем выбор в пользу довольно осторожной ставки на то, что хозяева поля не проиграют.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Хайденхайм»: Дорш (травма)
«Копенгаген»: Хейер, Ларагер, Корнелиус (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Хайденхайм» - «Копенгаген»:
|Позиция
|«Копенгаген»
|«Хайденхайм»
|Позиция
|Вратарь
|1. Тротт
|1. Мюллер
|Вратарь
|Защитник
|2. Дикс
|23. Траоре
|Защитник
|Защитник
|5. Перейра
|6. Майнка
|Защитник
|Защитник
|6. Хацидиакос
|5. Гимбер
|Защитник
|Защитник
|13. Хуэскас
|19. Ференбах
|Защитник
|Полузащитник
|27. Дилейни
|20. Кербер
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Клем
|3. Шеппнер
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Классон
|21. Бек
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Роберт
|17. Хонсак
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Эльюнусси
|13. Кретциг
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Шиаха
|13. Зивзивадзе
|Нападающий
|Главный тренер
|Якоб Неэструп
|Франк Шмидт
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент (7.00) букмекеры предлагают за ничью 1:1. На победу хозяев со счетом 1:0 можно поставить за 9.00, на 2:1 - за 9.50.
На сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.
Тройка фаворитов первенства от PARI выглядит так:
«Челси» - 1.70
«Фиорентина» - 6.00
«Бетис» - 8.00
Партнерский проект