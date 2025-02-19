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19 февраля 10:26ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Хайденхайм - Копенгаген, 20 февраля: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Аутсайдер Бундеслиги имеет хорошие шансы на выход в 1/8 финала Лиги конференций
Руслан Ипполитов

В четверг, 20 февраля, будут сыграны ответные стыковые матчи Лиги конференций. Довольно интересная борьба за путевку в 1/8 финала ожидается в паре «Хайденхайм» - «Коппенгаген». Немецкий клуб в первой встрече одержал на выезде победу с минимальным перевесом и теперь имеет приличные шансы пройти в следующую стадию плей-офф. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Хайденхайм» (Германия)

20.02.2025, Чт

20:45 МСК

«Копенгаген» (Дания)

П1 - 2.45

Х - 3.65

П2 - 2.70

Турнир: Лига конференций УЕФА, ответный стыковой матч

Первая встреча: 2:1

Стадион: «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце, Германия)

Судья: Никола Дабанович (Черногория)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Хайденхайм»1002-1
«Копенгаген»0011-2

Последние пять игр «Копенгагена»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.02.2025«Раннерс»1:2«Копенгаген»Суперлига
13.02.2025«Копенгаген»1:2«Хайденхайм»Лига конференций
19.12.2024«Рапид»3:0«Копенгаген»Лига конференций
12.12.2024«Копенгаген»

2:0

«Хартс»

Лига конференций

02.12.2024«Копенгаген»3:1«Норшелланн»Суперлига

Последние пять матчей «Хайденхайма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Хайденхайм»0:2«Майнц»Бундеслига
13.02.2025«Копенгаген»1:2«Хайденхайм»Лига конференций
08.02.2025«Фрайбург»1:0«Хайденхайм» Бундеслига
01.02.2025«Хайденхайм» 1:2«Боруссия Д»Бундеслига
25.01.2025«Аугсбург»2:1«Хайденхайм» Бундеслига

Прогноз на матч

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Соперники  находятся на разных полюсах готовности и мотивации. «Хайденхайм» измотан поражениями в чемпионате Германии, в турнирной таблице которого находится в зоне вылета. Очень похоже, что на финише сезона немецкому клубу предстоит вести борьбу в лучшем случае за попадание в стыки с командой из Второй Бундеслиги.

«Копенгаген» же только начинает играть после длительного зимнего датского перерыва. Об утомленности игроков речи быть не может, а вот отсутствие игрового тонуса и классического соревновательного ритма является проблемой. 

В первой встрече на стадионе «Паркен» «Хайденхайм» уступал в счете по ходу игры, но в самой концовке смог вырвать победу. Принципиальный вопрос заключается в том, нужна ли вообще немцам путевка в 1/8 финала Лиги конференций. Дополнительная нагрузка игрокам, которым в Бундеслиге предстоит провести 12 сложнейших и важнейших игр, может сыграть злую шутку. С другой стороны, у футболистов «Хайденхайма» будет редкая возможность порадовать своих изголодавшихся по победам болельщиков приятным результатом. Учитывая не самую лучшую готовность футболистов «Копенгагена» делаем выбор в пользу довольно осторожной ставки на то, что хозяева поля не проиграют.   

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти трансляции можно на сайтах букмекеров и спортивных медиа. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Хайденхайм»: Дорш (травма)

«Копенгаген»: Хейер, Ларагер, Корнелиус (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Хайденхайм» - «Копенгаген»:

Позиция«Копенгаген»«Хайденхайм»Позиция
Вратарь1. Тротт1. МюллерВратарь
Защитник2. Дикс23. ТраореЗащитник
Защитник5. Перейра6. МайнкаЗащитник
Защитник6. Хацидиакос5. ГимберЗащитник
Защитник 13. Хуэскас19. ФеренбахЗащитник
Полузащитник 27. Дилейни20. КерберПолузащитник 
Полузащитник 36. Клем3. ШеппнерПолузащитник 
Полузащитник7. Классон21. БекПолузащитник
Полузащитник16. Роберт17. ХонсакПолузащитник
Нападающий10. Эльюнусси13. КретцигПолузащитник
Нападающий19. Шиаха13. ЗивзивадзеНападающий
Главный тренерЯкоб НеэструпФранк ШмидтГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI предлагают довольно вкусный коэффициент на победу гостей, на которых можно поставить за 2.70. На успех хозяев ставки принимаются с приятным кэфом 2.45. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.65.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Хайденхайм» - «Копенгаген»?

Самый скромный коэффициент (7.00) букмекеры предлагают за ничью 1:1. На победу хозяев со счетом 1:0 можно поставить за 9.00, на 2:1 - за 9.50.

Где бесплатно смотреть матч «Хайденхайм» - «Копенгаген»?

На сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.

Кто выиграет Лигу конференций?

Тройка фаворитов первенства от PARI выглядит так:

«Челси» - 1.70

«Фиорентина» - 6.00

«Бетис» - 8.00

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