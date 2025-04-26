Хоффенхайм - Боруссия Д, 26 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
«Боруссия» из Дортмунда весь чемпионат выглядела не лучшим образом, частенько занимая не самые привычные для себя места в турнирной таблице. Но на финишную прямую национального первенства «шмели» выкатили довольно уверенно. В оставшихся турах команде Нико Ковача потребуется немного удачи, чтобы завершить сезон в зоне еврокубков. Причем, дортмундцы теоретически еще могут пробиться даже в Лигу чемпионов.
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Турнир: Бундеслига, 31-й тур
Стадион: «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм, Германия)
Главный арбитр: Беньямин Бранд
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Хоффенхайм»
|8
|11
|17
|51-59
|«Боруссия»
|17
|11
|8
|59-51
Последние пять матчей «Хоффенхайма»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
19.04.2025
«Фрайбург»
3:2
«Хоффенхайм»
Бундеслига
12.04.2025
«Хоффенхайм»
2:0
«Майнц»
Бундеслига
05.04.2025
«Лейпциг»
3:1
«Хоффенхайм»
Бундеслига
29.03.2025
«Хоффенхайм»
1:1
«Аугсбург»
Бундеслига
14.03.2025
«Санкт-Паули»
1:0
«Хоффенхайм»
Бундеслига
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Боруссия Д»
3:2
«Боруссия М»
Бундеслига
|15.04.2025
|«Боруссия Д»
3:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|12.04.2025
|«Бавария»
2:2
«Боруссия Д»
Бундеслига
|09.04.2025
|«Барселона»
4:0
«Боруссия Д»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Фрайбург»
1:4
«Боруссия Д»
Бундеслига
Последние пять матчей «Хоффенхайма» и «Боруссии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.12.2024
«Боруссия Д»
1:1
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|25.02.2024
|«Боруссия Д»
2:3
«Хоффенхайм»
Бундеслига
01.11.2023
«Боруссия Д»
1:0
«Хоффенхайм»
Кубок Германии
29.09.2023
«Хоффенхайм»
1:3
«Боруссия Д»
Бундеслига
25.02.2023
«Хоффенхайм»
0:1
«Боруссия Д»
Бундеслига
Перед 31-м туром «Боруссия» занимает седьмое место, а команда из Зинсхайма - 15-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|30
|22
|6
|2
|87-29
|72
|2. Байер
|30
|18
|10
|2
|64-35
|64
|3. Айнтрахт
|30
|15
|7
|8
|58-42
|52
|4. Лейпциг
|30
|13
|10
|7
|48-38
|49
|5. Фрайбург
|30
|14
|6
|10
|43-47
|48
|6. Майнц
|30
|13
|8
|9
|48-36
|47
|7. Боруссия Д
|30
|13
|6
|11
|57-47
|45
|8. Вердер
|30
|13
|6
|11
|48-54
|45
|9. Боруссия М
|30
|13
|5
|12
|48-46
|44
|10. Аугсбург
|30
|11
|10
|9
|33-40
|43
|11. Штутгарт
|30
|11
|8
|11
|56-50
|41
|12. Вольфсбург
|30
|10
|9
|11
|53-47
|39
|13. Унион
|30
|9
|8
|13
|30-44
|35
|14. Санкт-Паули
|30
|8
|6
|16
|26-36
|30
|15. Хоффенхайм
|30
|7
|9
|14
|38-55
|30
|16. Хайденхайм
|30
|6
|4
|20
|32-60
|22
|17. Бохум
|30
|5
|5
|20
|29-62
|20
|18. Хольштайн
|30
|4
|7
|19
|41-71
|19
«Хоффенхайм» по сути лишен турнирной мотивации. От опасной зоны в турнирной таблице имеется отрыв в восемь очков, которые находящиеся ниже конкуренты на финишном отрезке не отыграют. «Боруссия» же сражается за возможность принять участие в следующем еврокубковом сезоне. Дортмундцы, в отличие от национального первенства, в Лиге чемпионов-2024/25 выступили очень достойно, а сошли с дистанции лишь на стадии четвертьфинала главного европейского клубного турнира, где уступили «Барселоне». Теперь команда Нико Ковача рискует остаться без еврокубков вовсе, но пока все в ее руках.
Для начала надо побеждать «Хоффенхайм». Учитывая, что в плане результативности в Бундеслиге уступают лишь тройке лидеров, а больше команды из Зинсхайма пропускает лишь квартет худших, резонно предположить, что встреча получится довольно результативной. Наш выбор - победа более классной и мотивированной «Боруссии» в матче, в котором будет забито не меньше трех голов. Букмекер более чем вдвое увеличит номинал успешной ставки на такой исход.
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Потери
«Боруссия»: Забитцер, Шлоттербек, Грос, Кэмпбелл (все - травма)
«Хоффенхайм»: Бишоф (дисквалификация). Премель, Бебу, Ленц, Кабак (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Хоффенхайм» - «Боруссия»:
|Позиция
|«Хоффенхайм»
«Боруссия»
Позиция
|Вратарь
|1. Бауман
1. Кобель
Вратарь
|Защитник
|35. Шавес
2. Коуту
Защитник
|Защитник
|25. Акпогума
5. Зюле
Защитник
|Защитник
|34. Нсоки
3. Антон
Защитник
|Полузащитник
|15. Жендрей
26. Веверсон
Защитник
|Полузащитник
|16. Стах
5. Бенсебаини
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Бишоф
24. Свенссон
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Крамарич
27. Адейеми
Полузащитник
|Нападающий
|29. Туре
10. Брандт
Полузащитник
|Нападающий
|21. Бюльтер
17. Чуквуэмека
Нападающий
|Нападающий
|26. Табакович
9. Гирасси
Нападающий
|Главный тренер
|Кристиан Ильцер
Нико Ковач
Главный тренер
Наиболее вероятным исходом называется ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 7.60. Победа гостей 1:2 идет за 7.80.
Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Аналитики Winline полагают, что в этой встрече зрители дождутся забитых мячей. Поставить на ТБ 3.5 можно за 2.08. ТМ 3.0 - 2.15.
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