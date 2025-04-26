Хоффенхайм - Боруссия Д, 26 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Хоффенхайм» по сути лишен турнирной мотивации. От опасной зоны в турнирной таблице имеется отрыв в восемь очков, которые находящиеся ниже конкуренты на финишном отрезке не отыграют. «Боруссия» же сражается за возможность принять участие в следующем еврокубковом сезоне. Дортмундцы, в отличие от национального первенства, в Лиге чемпионов-2024/25 выступили очень достойно, а сошли с дистанции лишь на стадии четвертьфинала главного европейского клубного турнира, где уступили «Барселоне». Теперь команда Нико Ковача рискует остаться без еврокубков вовсе, но пока все в ее руках.

Для начала надо побеждать «Хоффенхайм». Учитывая, что в плане результативности в Бундеслиге уступают лишь тройке лидеров, а больше команды из Зинсхайма пропускает лишь квартет худших, резонно предположить, что встреча получится довольно результативной. Наш выбор - победа более классной и мотивированной «Боруссии» в матче, в котором будет забито не меньше трех голов. Букмекер более чем вдвое увеличит номинал успешной ставки на такой исход.