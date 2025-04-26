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25 апреля 15:17ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Хоффенхайм - Боруссия Д, 26 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

У «шмелей» еще есть шанс пробиться в еврокубки
Руслан Ипполитов

«Боруссия» из Дортмунда весь чемпионат выглядела не лучшим образом, частенько занимая не самые привычные для себя места в турнирной таблице. Но на финишную прямую национального первенства «шмели» выкатили довольно уверенно. В оставшихся турах команде Нико Ковача потребуется немного удачи, чтобы завершить сезон в зоне еврокубков. Причем, дортмундцы теоретически еще могут пробиться даже в Лигу чемпионов.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Хоффенхайм» (Зинсхайм) 

26.04.2024, Сб

16:30 МСК

«Боруссия» (Дортмунд) 

П1 - 4.09

Х - 4.30

П2 - 1.75

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Турнир:  Бундеслига, 31-й тур

Стадион:  «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм, Германия)

Главный арбитр: Беньямин Бранд

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Хоффенхайм» 8111751-59
«Боруссия»1711859-51

Последние пять матчей «Хоффенхайма»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025

«Фрайбург»

3:2

 «Хоффенхайм» 

Бундеслига

12.04.2025

 «Хоффенхайм» 

2:0

«Майнц»

Бундеслига

05.04.2025

«Лейпциг»

3:1

 «Хоффенхайм» 

Бундеслига

29.03.2025

 «Хоффенхайм» 

1:1

«Аугсбург»

Бундеслига

14.03.2025

«Санкт-Паули»

1:0

 «Хоффенхайм» 

Бундеслига

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Боруссия Д»

3:2

«Боруссия М»

Бундеслига

15.04.2025«Боруссия Д»

3:1

«Барселона»

Лига чемпионов

12.04.2025«Бавария»

2:2

«Боруссия Д»

Бундеслига

09.04.2025«Барселона»

4:0

«Боруссия Д»

Лига чемпионов

05.04.2025«Фрайбург»

1:4

«Боруссия Д»

Бундеслига

Последние пять матчей «Хоффенхайма» и «Боруссии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.12.2024

«Боруссия Д»

1:1

 «Хоффенхайм» 

Бундеслига

25.02.2024«Боруссия Д»

2:3

 «Хоффенхайм» 

Бундеслига

01.11.2023

«Боруссия Д»

1:0

 «Хоффенхайм» 

Кубок Германии

29.09.2023

 «Хоффенхайм» 

1:3

«Боруссия Д»

Бундеслига

25.02.2023

 «Хоффенхайм» 

0:1

«Боруссия Д»

Бундеслига

Турнирное положение

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Перед 31-м туром «Боруссия» занимает седьмое место, а команда из Зинсхайма - 15-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария30226287-2972
2. Байер301810264-3564
3. Айнтрахт30157858-4252
4. Лейпциг301310748-3849
5. Фрайбург301461043-4748
6. Майнц30138948-3647
7. Боруссия Д301361157-4745
8. Вердер301361148-5445
9. Боруссия М301351248-4644
10. Аугсбург301110933-4043
11. Штутгарт301181156-5041
12. Вольфсбург301091153-4739
13. Унион30981330-4435
14. Санкт-Паули30861626-3630
15. Хоффенхайм30791438-5530
16. Хайденхайм30642032-6022
17. Бохум30552029-6220
18. Хольштайн30471941-7119

Прогноз на матч

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«Хоффенхайм» по сути лишен турнирной мотивации. От опасной зоны в турнирной таблице имеется отрыв в восемь очков, которые находящиеся ниже конкуренты на финишном отрезке не отыграют. «Боруссия» же сражается за возможность принять участие в следующем еврокубковом сезоне. Дортмундцы, в отличие от национального первенства, в Лиге чемпионов-2024/25 выступили очень достойно, а сошли с дистанции лишь на стадии четвертьфинала главного европейского клубного турнира, где уступили «Барселоне». Теперь команда Нико Ковача рискует остаться без еврокубков вовсе, но пока все в ее руках.

Для начала надо побеждать «Хоффенхайм». Учитывая, что в плане результативности в Бундеслиге уступают лишь тройке лидеров, а больше команды из Зинсхайма пропускает лишь квартет худших, резонно предположить, что встреча получится довольно результативной. Наш выбор - победа более классной и мотивированной «Боруссии» в матче, в котором будет забито не меньше трех голов. Букмекер более чем вдвое увеличит номинал успешной ставки на такой исход.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Следить за ходом событий можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Боруссия»: Забитцер, Шлоттербек, Грос, Кэмпбелл (все - травма)

«Хоффенхайм»: Бишоф (дисквалификация). Премель, Бебу, Ленц, Кабак (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Хоффенхайм» - «Боруссия»:

Позиция«Хоффенхайм»

«Боруссия»

Позиция

Вратарь1. Бауман

1. Кобель

Вратарь

Защитник35. Шавес

2. Коуту

Защитник

Защитник25. Акпогума

5. Зюле

Защитник

Защитник34. Нсоки

3. Антон

Защитник

Полузащитник15. Жендрей

26. Веверсон

Защитник

Полузащитник16. Стах

5. Бенсебаини

Полузащитник

Полузащитник 7. Бишоф

24. Свенссон

Полузащитник 

Полузащитник 27. Крамарич

27. Адейеми

Полузащитник

Нападающий29. Туре

10. Брандт

Полузащитник

Нападающий21. Бюльтер

17. Чуквуэмека

Нападающий

Нападающий26. Табакович

9. Гирасси

Нападающий

Главный тренерКристиан Ильцер

Нико Ковач

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline более чем в четыре раза увеличит номинал успешной ставки на победу «Хоффенхайма». Коэффициент на гостей - 1.75. Ничья котируется за 4.30.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Хоффенхайм» - «Боруссия»?

Наиболее вероятным исходом называется ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 7.60. Победа гостей 1:2 идет за 7.80. 

Где бесплатно смотреть матч «Хоффенхайм» - «Боруссия»?

Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

Будет ли много голов в матче «Хоффенхайм» - «Боруссия»?

Аналитики Winline полагают, что в этой встрече зрители дождутся забитых мячей. Поставить на ТБ 3.5 можно за 2.08. ТМ 3.0 - 2.15.

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