Интер - Бавария, 16 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

Из всех прошедших четвертьфиналов этот получился самым упорным - и по характеру игры, и по результату. «Бавария» бодро начала домашний матч, Кейн стрельнул в штангу, но счет открыли гости: капитан «нерадзурри» Лаутаро Мартинес изящно пробил внешней стороной стопы. Ветеран Мюллер в концовке счет сравнял, но удержать ничью немцы не смогли. Побежав дожимать соперника, хозяева зевнули быструю атаку «Интера», которую завершил Фраттези.

В прежние времена, когда действовало правило «выездного» гола, победа со счетом 2:1 поставила бы миланский клуб в привилегированное положение перед ответной игрой. Но при нынешних правилах минимальный успех - это «ни о чем». В этой паре борьба будет вестись до последних минут.

Стоит заметить одну общую для двух команд тенденцию. В пяти последних матчах «Интера» и «Баварии» голами отличались обе стороны. На наш взгляд, есть предпосылки к сохранению тренда.