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14 апреля 7:21ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Интер - Бавария, 16 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

Пара, в которой еще ничего не ясно
Валентин Васильев

16 апреля окончательно сформируется квартет лучших команд Лиги чемпионов УЕФА. Во второй игровой день полуфинальной стадии «Интер» сразится с «Баварией». Первый раунд миланско-мюнхенского противостояния остался за «нерадзурри». Но 2:1 - не тот результат, который позволяет итальянцам чувствовать себя в безопасности. Немцы на то и немцы, что будут биться до конца. Так что вторая серия этого триллера обещает быть не менее увлекательной и напряженной, чем первая. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан, Италия) 

16.04.2025, Ср

22:00 МСК

«Бавария» (Мюнхен, Германия)

П1 - 2.65

Х - 3.65

П2 - 2.54

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, четвертьфинал, ответный матч

Стадион: «Сан-Сиро»  («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)

Главный судья:  еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Интер»41511-14
«Бавария»51414-11

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Интер»

3:1

«Кальяри»

Серия А

08.04.2025«Бавария»

1:2

«Интер»

Лига чемпионов

05.04.2025«Парма»

2:2

«Интер»

Серия А

02.04.2025«Милан»

1:1

«Интер»

Кубок Италии

30.03.2025«Интер»

2:1

«Удинезе»

Серия А

Последние пять матчей «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Бавария»

2:2

«Боруссия» Д

Бундеслига

08.04.2025«Бавария»

1:2

«Интер»

Лига чемпионов

04.04.2025«Аугсбург»

1:3

«Бавария»

Бундеслига

29.03.2025«Бавария»

3:2

«Санкт-Паули»

Бундеслига

15.03.2025«Унион»

1:1

«Бавария»

Бундеслига

Последние пять матчей «Интера» и «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.04.2025«Бавария»

1:2

«Интер»

Лига чемпионов

01.11.2022«Бавария»

2:0

«Интер»

Лига чемпионов

07.09.2022«Интер»

0:2

«Бавария»

Лига чемпионов

27.07.2017«Бавария»

0:2

«Интер»

Международный кубок чемпионов

31.07.2016«Интер»

1:4

«Бавария»

Международный кубок чемпионов

Календарь игр

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1/4 финала  

15.04.2025. 22:00. «Боруссия» Д – «Барселона». Первый матч - 0:4

15.04.2025. 22:00. «Астон Вилла»  – ПСЖ. Первый матч - 1:3  

16.04.2025. 22:00. «Реал» Мадрид – «Арсенал». Первый матч - 0:3  

16.04.2025. 22:00. «Интер» – «Бавария». Первый матч - 2:1   

Прогноз на матч

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Из всех прошедших четвертьфиналов этот получился самым упорным - и по характеру игры, и по результату. «Бавария» бодро начала домашний матч, Кейн стрельнул в штангу, но счет открыли гости: капитан «нерадзурри» Лаутаро Мартинес изящно пробил внешней стороной стопы. Ветеран Мюллер в концовке счет сравнял, но удержать ничью немцы не смогли. Побежав дожимать соперника, хозяева зевнули быструю атаку «Интера», которую завершил Фраттези.

В прежние времена, когда действовало правило «выездного» гола, победа со счетом 2:1 поставила бы миланский клуб в привилегированное положение перед ответной игрой. Но при нынешних правилах минимальный успех - это «ни о чем». В этой паре борьба будет вестись до последних минут.

Стоит заметить одну общую для двух команд тенденцию. В пяти последних матчах  «Интера» и «Баварии» голами отличались обе стороны. На наш взгляд, есть предпосылки к сохранению тренда.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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На территории РФ легально посмотреть трансляцию из Милана можно на платформе Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Интер»: Думфрис, Карбони, Зелиньски, Тареми (все - травмы)

«Бавария»:  Мусиала, Нойер, Бухман, Ито, Юпамекано, Дэвис (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Бавария»:

Позиция«Интер»«Бавария»Позиция
Вратарь13. Риера26. УльрайхВратарь
Защитник15. Ачерби27. ЛаймерЗащитник
Защитник95. Бастони15. ДайерЗащитник
Защитник31. Биссекк3. ДжэЗащитник
Защитник22. Мхитарян22. ГерейруПолузащитник
Полузащитник 32. Димарко6. КиммихПолузащитник
Полузащитник 36. Дармиан8. ГорецкаПолузащитник 
Полузащитник21. Аслани11. КоманПолузащитник
Полузащитник20. Чалханоглу17. ОлисеПолузащитник
Полузащитник10. Мартинес10. ЗанеНападающий
Нападающий9. Тюрам9. КейнНападающий
Главный тренерСимоне ИндзагиВенсан КомпаниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Компания Winline   дает высокие котировки на победу каждого из соперников по итогам 90 минут. Вероятность успеха хозяев оценена коэффициентом 2.65, а гостей - 2.54. Разница минимальная!  В случае ничьей букмекер умножит сумму ставки на 3.65.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Интер» - «Бавария»?

В линии на точный счет ниже всего котируется результативная ничья 1:1. При сыгравшей ставке на этот вариант букмекер умножит сумму пари на 5.80.

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов легенда армянского футбола пропустил всего два матча. Пару предыдущих игр Мхитарян начинал в стартовом составе и, скорее всего, с первых минут выйдет на поле в среду.

С кем сыграет победитель матч «Интер» - «Бавария»?

С высокой степенью вероятности победитель этой пары в полуфинале сразится с «Барселоной», которая вынесла в первом четвертьфинале ЛЧ «Боруссию» со счетом 4:0.

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