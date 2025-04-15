Интер - Бавария, 16 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
16 апреля окончательно сформируется квартет лучших команд Лиги чемпионов УЕФА. Во второй игровой день полуфинальной стадии «Интер» сразится с «Баварией». Первый раунд миланско-мюнхенского противостояния остался за «нерадзурри». Но 2:1 - не тот результат, который позволяет итальянцам чувствовать себя в безопасности. Немцы на то и немцы, что будут биться до конца. Так что вторая серия этого триллера обещает быть не менее увлекательной и напряженной, чем первая.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан, Италия)
16.04.2025, Ср
22:00 МСК
«Бавария» (Мюнхен, Германия)
|П1 - 2.65
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, четвертьфинал, ответный матч
Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Интер»
|4
|1
|5
|11-14
|«Бавария»
|5
|1
|4
|14-11
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Интер»
3:1
«Кальяри»
Серия А
|08.04.2025
|«Бавария»
1:2
«Интер»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Парма»
2:2
«Интер»
Серия А
|02.04.2025
|«Милан»
1:1
«Интер»
Кубок Италии
|30.03.2025
|«Интер»
2:1
«Удинезе»
Серия А
Последние пять матчей «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Бавария»
2:2
«Боруссия» Д
Бундеслига
|08.04.2025
|«Бавария»
1:2
«Интер»
Лига чемпионов
|04.04.2025
|«Аугсбург»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
|29.03.2025
|«Бавария»
3:2
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|15.03.2025
|«Унион»
1:1
«Бавария»
Бундеслига
Последние пять матчей «Интера» и «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.04.2025
|«Бавария»
1:2
«Интер»
Лига чемпионов
|01.11.2022
|«Бавария»
2:0
«Интер»
Лига чемпионов
|07.09.2022
|«Интер»
0:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|27.07.2017
|«Бавария»
0:2
«Интер»
Международный кубок чемпионов
|31.07.2016
|«Интер»
1:4
«Бавария»
Международный кубок чемпионов
15.04.2025. 22:00. «Боруссия» Д – «Барселона». Первый матч - 0:4
15.04.2025. 22:00. «Астон Вилла» – ПСЖ. Первый матч - 1:3
16.04.2025. 22:00. «Реал» Мадрид – «Арсенал». Первый матч - 0:3
16.04.2025. 22:00. «Интер» – «Бавария». Первый матч - 2:1
Из всех прошедших четвертьфиналов этот получился самым упорным - и по характеру игры, и по результату. «Бавария» бодро начала домашний матч, Кейн стрельнул в штангу, но счет открыли гости: капитан «нерадзурри» Лаутаро Мартинес изящно пробил внешней стороной стопы. Ветеран Мюллер в концовке счет сравнял, но удержать ничью немцы не смогли. Побежав дожимать соперника, хозяева зевнули быструю атаку «Интера», которую завершил Фраттези.
В прежние времена, когда действовало правило «выездного» гола, победа со счетом 2:1 поставила бы миланский клуб в привилегированное положение перед ответной игрой. Но при нынешних правилах минимальный успех - это «ни о чем». В этой паре борьба будет вестись до последних минут.
Стоит заметить одну общую для двух команд тенденцию. В пяти последних матчах «Интера» и «Баварии» голами отличались обе стороны. На наш взгляд, есть предпосылки к сохранению тренда.
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Потери
«Интер»: Думфрис, Карбони, Зелиньски, Тареми (все - травмы)
«Бавария»: Мусиала, Нойер, Бухман, Ито, Юпамекано, Дэвис (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Бавария»:
|Позиция
|«Интер»
|«Бавария»
|Позиция
|Вратарь
|13. Риера
|26. Ульрайх
|Вратарь
|Защитник
|15. Ачерби
|27. Лаймер
|Защитник
|Защитник
|95. Бастони
|15. Дайер
|Защитник
|Защитник
|31. Биссекк
|3. Джэ
|Защитник
|Защитник
|22. Мхитарян
|22. Герейру
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Димарко
|6. Киммих
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Дармиан
|8. Горецка
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Аслани
|11. Коман
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Чалханоглу
|17. Олисе
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мартинес
|10. Зане
|Нападающий
|Нападающий
|9. Тюрам
|9. Кейн
|Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
|Венсан Компани
|Главный тренер
Компания Winline дает высокие котировки на победу каждого из соперников по итогам 90 минут. Вероятность успеха хозяев оценена коэффициентом 2.65, а гостей - 2.54. Разница минимальная! В случае ничьей букмекер умножит сумму ставки на 3.65.
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В линии на точный счет ниже всего котируется результативная ничья 1:1. При сыгравшей ставке на этот вариант букмекер умножит сумму пари на 5.80.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов легенда армянского футбола пропустил всего два матча. Пару предыдущих игр Мхитарян начинал в стартовом составе и, скорее всего, с первых минут выйдет на поле в среду.
С высокой степенью вероятности победитель этой пары в полуфинале сразится с «Барселоной», которая вынесла в первом четвертьфинале ЛЧ «Боруссию» со счетом 4:0.
Партнерский проект