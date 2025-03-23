Айлендерс — Коламбус, 25 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В предстоящей встрече «Айлендерс» являются явными фаворитами. У «Островитян» вполне реальные шансы пробиться в плей-офф, да и статистика последних личных игр на стороне хозяев. Из пяти последних матчей между этими командами «Айлендерс» выиграли четыре. Последняя заруба соперников в Нью-Йорке завершилась успехом хозяев. На своем льду за последнюю неделю «Островитяне» обыграли и предельно мотивированный «Монреаль», и действующего обладателя Кубка Стэнли из Флориды.

Серьезных козырей против хозяев у «Коламбуса» как таковых нет. «Блю Джекетс» подходят к игре с серией из шести поражений. Любая серия рано или поздно заканчивается, но предпосылок к тому, что черная полоса «Коламбуса» завершится именно в Нью-Йорке просто не видно. Делаем прогноз на победу «Айлендерс» без ухода в овертайм. Предположим, что как минимум шесть шайб на двоих команды организуют. Букмекер утроит номинал сыгравшей ставки на такой сценарий.