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23 марта 9:55ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Айлендерс — Коламбус, 25 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Восточная битва за последнюю путевку в плей-офф
Руслан Ипполитов

 

В ночь на вторник, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» сыграют с «Коламбусом». Обе команды претендуют на последнюю путевку в плей-офф от Востока, но конкурировать им предстоит на финише регулярке не только друг с другом, а еще как минимум с тремя клубами. Оцениваем шансы соперников перед первым вбрасыванием в Элмонте и присматриваемся к интересным котировкам на матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нью-Йорк Айлендерс»

25.03.2025, Вт

02:30 МСК

«Коламбус Блю Джекетс»

П1 - 1.70

Х - 4.80

П2 - 3.85

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Айлендерс»2819138-130
«Коламбус»1928130-138

Последние пять матчей «Айлендерс» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

22.03.2025 «Айлендерс»

3:4 ОТ 

«Калгари» 

21.03.2025 «Айлендерс»

4:3 ОТ 

«Монреаль» 

19.03.2025 «Питтсбург»

2:4 

«Айлендерс» 

17.03.2025«Айлендерс»

4:2

«Флорида»

15.03.2025«Айлендерс»

1:2 ОТ

«Эдмонтон»

Последние пять матчей «Коламбуса» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

22.03.2025«Питтсбург»

6:3

«Коламбус»

21.03.2025«Коламбус»

0:1 ОТ

«Флорида»

18.03.2025«Коламбус»

1:2

«Нью-Джерси»

16.03.2025«Коламбус»

0:4

«Рейнджерс»

14.03.2025«Коламбус»

0:4

«Вегас»

Последние пять матчей «Айлендерс» и «Коламбуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

21.01.2025«Айлендерс»

3:1

«Коламбус»

31.10.2024«Коламбус»

2:0

«Айлендерс»

05.04.2024«Коламбус»

2:4

«Айлендерс»

08.12.2023«Айлендерс»

7:3

«Коламбус»

29.10.2023«Коламбус»

0:2

«Айлендерс»

Прогноз на матч «Нью-Джерси» - «Ванкувер»

Лидеры

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«Айлендерс»

Показатель

«Коламбус»

Показатель

Бомбардир (очки)Хорват48

Веренски

69

Снайпер (голы)Ли25

Марченко

25

Ассистент (передачи)Добсон26

Веренски

49

Вратарь (коэфф. надежности)Сорокин2.76

Мерзликинс

3.04

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7040613515257-181102
2. Каролина6937502223222-18688
3. Флорида7035340325225-19087
4. Торонто7034711225224-20887
5. Тампа-Бэй6934422324243-18785
6. Нью-Джерси7133311528211-18680
7. Оттава6928812327202-20079
8. Монреаль6924723627210-22875
9. Рейнджерс7131210631213-21374
10. Айлендерс6925521828190-20573
11. Коламбус6923441829221-23071
12. Детройт6924530631198-22170
13. Бостон7123701832188-22969
14. Питтсбург7120815532210-25768
15. Филадельфия7117653634195-24065
16. Баффало6821331535212-24160

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7038911318243-165100
2. Даллас6935722221234-18292
3. Вегас6938213520233-18890
4. Колорадо7136522125239-20489
5. Эдмонтон70301101424229-20387
6. Лос-Анджелес6833413621196-17585
7. Миннесота7032532325195-19585
8. Сент-Луис7126641628214-20779
9. Калгари6926432925182-20377
10. Ванкувер70255211126197-21476
11. Юта7024713827202-21175
12. Анахайм6922532631186-21668
13. Сиэтл7124513236213-23265
14. Нэшвилл6922310835178-22460
15. Чикаго7017212741186-25049
16. Сан-Хосе7014414542182-25947

Потери

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«Айлендерс»: Варламов, Боквист, Барзал (все - травма)

«Коламбус»: Тарасов, Кристиансен, Лабанк (Травма)

Прогноз на матч

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В предстоящей встрече «Айлендерс» являются явными фаворитами. У «Островитян» вполне реальные шансы пробиться в плей-офф, да и статистика последних личных игр на стороне хозяев. Из пяти последних матчей между этими командами «Айлендерс» выиграли четыре. Последняя заруба соперников в Нью-Йорке завершилась успехом хозяев. На своем льду за последнюю неделю «Островитяне» обыграли и предельно мотивированный «Монреаль», и действующего обладателя Кубка Стэнли из Флориды.

Серьезных козырей против хозяев у «Коламбуса» как таковых нет. «Блю Джекетс» подходят к игре с серией из шести поражений. Любая серия рано или поздно заканчивается, но предпосылок к тому, что черная полоса «Коламбуса» завершится именно в Нью-Йорке просто не видно. Делаем прогноз на победу «Айлендерс» без ухода в овертайм. Предположим, что как минимум шесть шайб на двоих команды организуют. Букмекер утроит номинал сыгравшей ставки на такой сценарий.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты PARI называют «Айлендерс» записными фаворитами матча. Номинал успешной ставки на победу «Островитян» будет умножен на 1.70. На выигрыш «Коламбуса» зафиксирован коэффициент 3.85. На ничью можно заключить пари за 4.80.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты сыграют в матче «Айлендерс» - «Коламбус»?

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В воротах «Нью-Йорк Айлендерс» займет место Илья Сорокин, а Семен Варламов встречу пропускает из-за травмы. В обороне «Островитян» мы увидим Александра Романова, а в атаке Максима Цыплакова.

За «Блю Джекетс» выступают защитник Иван Проворов, лучший снайпер команды Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов. Голкипер Даниил Тарасов травмирован.

Выйдут ли «Айлендерс» и «Коламбус» в плей-офф?

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На восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции претендуют минимум пять команд, в числе которых «Айлендерс» и «Коламбус». Букмекеры оценивают вероятность выхода в плей-офф «Островитян» коэффициентом 3.60, а пролет мимо - 1.30. На «Блю Джекетс» котировки 6.70 и 1.11 соответственно.

Прогноз на матч «Даллас» - «Миннесота»

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Флорида Пантерз» - 6.50

«Даллас Старз» - 7.50

«Эдмонтон Ойлерз», «Вашингтон Кэпиталз», «Колорадо Эвеланш» - по 9.00

Поставить на победу в плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» можно за 100.00. На «Коламбус» - за 300.00.

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