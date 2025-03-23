Айлендерс — Коламбус, 25 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь на вторник, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» сыграют с «Коламбусом». Обе команды претендуют на последнюю путевку в плей-офф от Востока, но конкурировать им предстоит на финише регулярке не только друг с другом, а еще как минимум с тремя клубами. Оцениваем шансы соперников перед первым вбрасыванием в Элмонте и присматриваемся к интересным котировкам на матч.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Нью-Йорк Айлендерс»
25.03.2025, Вт
02:30 МСК
«Коламбус Блю Джекетс»
|П1 - 1.70
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Айлендерс»
|28
|19
|138-130
|«Коламбус»
|19
|28
|130-138
Последние пять матчей «Айлендерс» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.03.2025
|«Айлендерс»
3:4 ОТ
«Калгари»
|21.03.2025
|«Айлендерс»
4:3 ОТ
«Монреаль»
|19.03.2025
|«Питтсбург»
2:4
«Айлендерс»
|17.03.2025
|«Айлендерс»
4:2
«Флорида»
|15.03.2025
|«Айлендерс»
1:2 ОТ
«Эдмонтон»
Последние пять матчей «Коламбуса» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.03.2025
|«Питтсбург»
6:3
«Коламбус»
|21.03.2025
|«Коламбус»
0:1 ОТ
«Флорида»
|18.03.2025
|«Коламбус»
1:2
«Нью-Джерси»
|16.03.2025
|«Коламбус»
0:4
«Рейнджерс»
|14.03.2025
|«Коламбус»
0:4
«Вегас»
Последние пять матчей «Айлендерс» и «Коламбуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|21.01.2025
|«Айлендерс»
3:1
«Коламбус»
|31.10.2024
|«Коламбус»
2:0
«Айлендерс»
|05.04.2024
|«Коламбус»
2:4
«Айлендерс»
|08.12.2023
|«Айлендерс»
7:3
«Коламбус»
|29.10.2023
|«Коламбус»
0:2
«Айлендерс»
Прогноз на матч «Нью-Джерси» - «Ванкувер»
«Айлендерс»
|Показатель
«Коламбус»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Хорват
|48
Веренски
69
|Снайпер (голы)
|Ли
|25
Марченко
25
|Ассистент (передачи)
|Добсон
|26
Веренски
49
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Сорокин
|2.76
Мерзликинс
3.04
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|70
|40
|6
|1
|3
|5
|15
|257-181
|102
|2. Каролина
|69
|37
|5
|0
|2
|2
|23
|222-186
|88
|3. Флорида
|70
|35
|3
|4
|0
|3
|25
|225-190
|87
|4. Торонто
|70
|34
|7
|1
|1
|2
|25
|224-208
|87
|5. Тампа-Бэй
|69
|34
|4
|2
|2
|3
|24
|243-187
|85
|6. Нью-Джерси
|71
|33
|3
|1
|1
|5
|28
|211-186
|80
|7. Оттава
|69
|28
|8
|1
|2
|3
|27
|202-200
|79
|8. Монреаль
|69
|24
|7
|2
|3
|6
|27
|210-228
|75
|9. Рейнджерс
|71
|31
|2
|1
|0
|6
|31
|213-213
|74
|10. Айлендерс
|69
|25
|5
|2
|1
|8
|28
|190-205
|73
|11. Коламбус
|69
|23
|4
|4
|1
|8
|29
|221-230
|71
|12. Детройт
|69
|24
|5
|3
|0
|6
|31
|198-221
|70
|13. Бостон
|71
|23
|7
|0
|1
|8
|32
|188-229
|69
|14. Питтсбург
|71
|20
|8
|1
|5
|5
|32
|210-257
|68
|15. Филадельфия
|71
|17
|6
|5
|3
|6
|34
|195-240
|65
|16. Баффало
|68
|21
|3
|3
|1
|5
|35
|212-241
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|70
|38
|9
|1
|1
|3
|18
|243-165
|100
|2. Даллас
|69
|35
|7
|2
|2
|2
|21
|234-182
|92
|3. Вегас
|69
|38
|2
|1
|3
|5
|20
|233-188
|90
|4. Колорадо
|71
|36
|5
|2
|2
|1
|25
|239-204
|89
|5. Эдмонтон
|70
|30
|11
|0
|1
|4
|24
|229-203
|87
|6. Лос-Анджелес
|68
|33
|4
|1
|3
|6
|21
|196-175
|85
|7. Миннесота
|70
|32
|5
|3
|2
|3
|25
|195-195
|85
|8. Сент-Луис
|71
|26
|6
|4
|1
|6
|28
|214-207
|79
|9. Калгари
|69
|26
|4
|3
|2
|9
|25
|182-203
|77
|10. Ванкувер
|70
|25
|5
|2
|1
|11
|26
|197-214
|76
|11. Юта
|70
|24
|7
|1
|3
|8
|27
|202-211
|75
|12. Анахайм
|69
|22
|5
|3
|2
|6
|31
|186-216
|68
|13. Сиэтл
|71
|24
|5
|1
|3
|2
|36
|213-232
|65
|14. Нэшвилл
|69
|22
|3
|1
|0
|8
|35
|178-224
|60
|15. Чикаго
|70
|17
|2
|1
|2
|7
|41
|186-250
|49
|16. Сан-Хосе
|70
|14
|4
|1
|4
|5
|42
|182-259
|47
«Айлендерс»: Варламов, Боквист, Барзал (все - травма)
«Коламбус»: Тарасов, Кристиансен, Лабанк (Травма)
В предстоящей встрече «Айлендерс» являются явными фаворитами. У «Островитян» вполне реальные шансы пробиться в плей-офф, да и статистика последних личных игр на стороне хозяев. Из пяти последних матчей между этими командами «Айлендерс» выиграли четыре. Последняя заруба соперников в Нью-Йорке завершилась успехом хозяев. На своем льду за последнюю неделю «Островитяне» обыграли и предельно мотивированный «Монреаль», и действующего обладателя Кубка Стэнли из Флориды.
Серьезных козырей против хозяев у «Коламбуса» как таковых нет. «Блю Джекетс» подходят к игре с серией из шести поражений. Любая серия рано или поздно заканчивается, но предпосылок к тому, что черная полоса «Коламбуса» завершится именно в Нью-Йорке просто не видно. Делаем прогноз на победу «Айлендерс» без ухода в овертайм. Предположим, что как минимум шесть шайб на двоих команды организуют. Букмекер утроит номинал сыгравшей ставки на такой сценарий.
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В воротах «Нью-Йорк Айлендерс» займет место Илья Сорокин, а Семен Варламов встречу пропускает из-за травмы. В обороне «Островитян» мы увидим Александра Романова, а в атаке Максима Цыплакова.
За «Блю Джекетс» выступают защитник Иван Проворов, лучший снайпер команды Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов. Голкипер Даниил Тарасов травмирован.
На восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции претендуют минимум пять команд, в числе которых «Айлендерс» и «Коламбус». Букмекеры оценивают вероятность выхода в плей-офф «Островитян» коэффициентом 3.60, а пролет мимо - 1.30. На «Блю Джекетс» котировки 6.70 и 1.11 соответственно.
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