Аарон Джеффри — Мурад Рамазанов, 19 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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В предварительном карде ближайшего турнира PFL состоится четвертьфинал Гран-при в легком весе (до 70,3 кг) с участием Мурада Рамазанова. Россиянин оспорит путевку в следующий раунд с канадцем Аароном Джеффри. Кто окажется сильнее?
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Джеффри
Рамазанов
Канада
Страна
Россия
32
Возраст
29
20
Бои
15
15 (9 / 1 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (4 / 4 / 4)
5 (0 / 1 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 0 / 1)
0
Без результата
1
188
Рост (см)
180
185
Размах рук (см)
188
107
Размах ног (см)
99
В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Дважды проигрывал в Претендентской серии Дэйны Уайта и не попал в UFC. С 2022 года бился в Bellator, где одержал четыре победы при двух поражениях. В последнем поединке в сентябре единогласным решением судей одолел Дугласа Лиму. Предстоящий бой станет для него дебютным в PFL.
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Уроженец Махачкалы. В 12-летнем возрасте начал заниматься борьбой, позднее освоил боевое самбо. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2020-м перешел в ONE, где одержал три победы при одном поединке без результата. Затем выиграл дебютный бой в PFL, но после этого потерпел два подряд поражения от Шамиля Мусаева — в июне (техническим нокаутом) и августе (единогласным решением судей).
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Два подряд поражения от Мусаева наверняка сильно ударили по Рамазанову. Россиянин явно намерен реабилитироваться и доказать, что способен добраться до вершины в легком дивизионе. И на помощь к нему в предстоящем поединке наверняка придет не только мотивация, но и борьба. Все-таки Джеффри предпочитает работать в стойке, а в партере его навыки значительно уступают арсеналу Рамазанова. При этом россиянин достаточно универсален для того, чтобы конкурировать с канадцем и на верхнем этаже.
Резюмируя, видим у Рамазанова больше опций для победы. С высокой вероятностью поединок затянется, поэтому вполне можно рассмотреть и ставку на тотал. Но мы перестрахуемся и остановимся на простом исходе.
Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в полночь с 18 на 19 апреля по московскому времени. Бой Джеффри — Рамазанов стоит ожидать около 00:30 мск.
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Основной кард
Предварительный кард
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