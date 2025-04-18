Аарон Джеффри — Мурад Рамазанов, 19 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Два подряд поражения от Мусаева наверняка сильно ударили по Рамазанову. Россиянин явно намерен реабилитироваться и доказать, что способен добраться до вершины в легком дивизионе. И на помощь к нему в предстоящем поединке наверняка придет не только мотивация, но и борьба. Все-таки Джеффри предпочитает работать в стойке, а в партере его навыки значительно уступают арсеналу Рамазанова. При этом россиянин достаточно универсален для того, чтобы конкурировать с канадцем и на верхнем этаже.

Резюмируя, видим у Рамазанова больше опций для победы. С высокой вероятностью поединок затянется, поэтому вполне можно рассмотреть и ставку на тотал. Но мы перестрахуемся и остановимся на простом исходе.