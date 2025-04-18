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17 апреля 16:42ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Аарон Джеффри — Мурад Рамазанов, 19 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Россиянин против опытного дебютанта промоушена
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

В предварительном карде ближайшего турнира PFL состоится четвертьфинал Гран-при в легком весе (до 70,3 кг) с участием Мурада Рамазанова. Россиянин оспорит путевку в следующий раунд с канадцем Аароном Джеффри. Кто окажется сильнее?

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Статистика

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Джеффри

 

Рамазанов

Канада

Страна

Россия

32

Возраст

29

20

Бои

15

15 (9 / 1 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (4 / 4 / 4)

5 (0 / 1 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 0 / 1)

0

Без результата

1

188

Рост (см)

180

185

Размах рук (см)

188

107

Размах ног (см)

99

Аарон Джеффри

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В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Дважды проигрывал в Претендентской серии Дэйны Уайта и не попал в UFC. С 2022 года бился в Bellator, где одержал четыре победы при двух поражениях. В последнем поединке в сентябре единогласным решением судей одолел Дугласа Лиму. Предстоящий бой станет для него дебютным в PFL.

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Мурад Рамазанов

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Уроженец Махачкалы. В 12-летнем возрасте начал заниматься борьбой, позднее освоил боевое самбо. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2020-м перешел в ONE, где одержал три победы при одном поединке без результата. Затем выиграл дебютный бой в PFL, но после этого потерпел два подряд поражения от Шамиля Мусаева — в июне (техническим нокаутом) и августе (единогласным решением судей).

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДжеффриПобеда РамазановаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,751,453,051,33

Прогноз на бой

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Два подряд поражения от Мусаева наверняка сильно ударили по Рамазанову. Россиянин явно намерен реабилитироваться и доказать, что способен добраться до вершины в легком дивизионе. И на помощь к нему в предстоящем поединке наверняка придет не только мотивация, но и борьба. Все-таки Джеффри предпочитает работать в стойке, а в партере его навыки значительно уступают арсеналу Рамазанова. При этом россиянин достаточно универсален для того, чтобы конкурировать с канадцем и на верхнем этаже.

Резюмируя, видим у Рамазанова больше опций для победы. С высокой вероятностью поединок затянется, поэтому вполне можно рассмотреть и ставку на тотал. Но мы перестрахуемся и остановимся на простом исходе.

Полный кард, где смотреть бой Джеффри — Рамазанов

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Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в полночь с 18 на 19 апреля по московскому времени. Бой Джеффри — Рамазанов стоит ожидать около 00:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Джош Силвейра (США) Майк Шипман (Англия). Средний вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Брент Примус (США) Винисиус Ченчи (Бразилия). Легкий вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Аарон Джеффри (Канада) Мурад Рамазанов (Россия). Средний вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Роберт Уитли (США) Тони Карузо (Австралия). Легкий вес.

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