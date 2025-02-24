Ювентус - Эмполи, 26 февраля: где смотреть матч Кубка Италии, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
В среду, 26 февраля, «Ювентус» и «Эмполи» разыграют в Турине путевку в полуфинал национального кубка. Победитель пары встретится на следующей стадии турнира с «Болоньей». «Юве» являются действующими обладателями трофея.
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ювентус» (Турин)
26.02.2024, Ср
23:00 МСК
«Эмполи» (Эмполи)
|П1 - 1.30
Турнир: Кубок Италии по футболу, четвертьфинал
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|24
|5
|5
|71-25
|«Эмполи»
|5
|5
|24
|25-71
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Кальяри»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|19.02.2025
|«ПСВ»
3:1 ДВ
«Ювентус»
Лига чемпионов
|16.02.2025
|«Ювентус»
1:0
«Интер»
Серия А
11.02.2025
«Ювентус»
2:1
ПСВ
Лига чемпионов
07.02.2025
«Комо»
1:2
«Ювентус»
Серия А
Последние пять матчей «Эмполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Эмполи»
0:5
«Аталанта»
Серия А
|16.02.2025
|«Удинезе»
3:0
«Эмполи»
Серия А
|08.02.2025
|«Эмполи»
0:2
«Милан»
Серия А
|02.02.2025
|«Ювентус»
4:1
«Эмполи»
Серия А
|25.01.2025
|«Эмполи»
1:1
«Болонья»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса» и «Эмполи»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Ювентус»
4:1
«Эмполи»
Серия А
|14.09.2024
|«Эмполи»
0:0
«Ювентус»
Серия А
27.01.2024
«Ювентус»
1:1
«Эмполи»
Серия А
03.09.2023
«Эмполи»
0:2
«Ювентус»
Серия А
|22.05.2023
|«Эмполи»
4:1
«Ювентус»
Серия А
«Ювентус» продолжает защиту титула и, судя по турнирной сетке, выход в финал не представляется трудновыполнимой задачей. В полуфинале победителя пары уже ждет «Болонья», но для начала туринскому клубу необходимо пройти «Эмполи».
После довольно неожиданного вылета туринцев из Лиги чемпионов (в стыковых матчах «Юве» уступил «ПСВ») команда Тьяго Мотты может сосредоточиться на национальных турнирах. Ближайшая задача - устранить на пути в полуфинал кубка «Эмполи». На своем поле «зебры» являются бесспорными фаворитами.
В минувшие выходные «Ювентус» не без труда добился победы в Кальяри, заработав важные очки в чемпионате. «Эмполи» в прошедшем туре был нещадно бит на своем стадионе гостями из Бергамо (0:5). У синих имеются не только игровые, но и серьезные кадровые проблемы. Список травмированных игроков довольно обширный.
Соперники встречались в начале февраля в Турине в рамках чемпионата Италии. В той встрече безоговорочную победу одержал «Юве» (4:1). Есть все основания полагать, что и на этот раз туринский гранд не встретит серьезного сопротивления со стороны аутсайдера. В трех последних матчах Серии А «Эмполи» проиграл с общим счетом 0:10. Предположим, что не удастся забить «синим» и в Турине.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Следить за игрой можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров, и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Эмполи»: Хаас, Пеллегри, Сольбаккен, Сазонов, Бранколини, Анджорин, Эбюэхи, Вити, Исмайли, Фаццини (все - травма)
«Ювентус»: Милик, Бремер, Кабаль, Калюлю, Вейга (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Эмполи»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Эмполи»
|Позиция
|Вратарь
|29. Ди Грегорио
|1. Сильвестри
|Вратарь
|Защитник
|4. Гатти
|22. Де Шильо
|Защитник
|Защитник
|6. Келли
|2. Гогличидзе
|Защитник
|Защитник
|37. Савона
|13. Кэкачей
|Защитник
|Полузащитник
|2. Байо
|3. Пеццелла
|Защитник
|Полузащитник
|19. Тюрам-Юльен
|6. Хендерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Копмейнерс
|5. Грасси
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
|93. Малле
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
|11. Гьяси
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Гонсалес
|29. Коломбо
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Веа
|18. Куаме
|Нападающий
|Главный тренер
|Тьяго Мотта
|Роберто Д'Аверсо
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент (5.50) FONBET предлагает за победу «Юве» 2:0. Сыгравшая ставка на 1:0 в пользу хозяев поля ничью будет умножена букмекером на 6.50.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Платная подписка от 249 рублей в месяц.
Больше всего выигранных финалов национального кубка у «Ювентуса» - 15. Туринский клуб является и действующим обладателем трофея. В прошлом году в решающем матче «Юве» переиграл «Аталанту» (1:0). По девять побед в турнире у «Интера» и «Ромы».
Партнерский проект