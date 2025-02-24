Ювентус - Эмполи, 26 февраля: где смотреть матч Кубка Италии, трансляция, составы, прогноз

«Ювентус» продолжает защиту титула и, судя по турнирной сетке, выход в финал не представляется трудновыполнимой задачей. В полуфинале победителя пары уже ждет «Болонья», но для начала туринскому клубу необходимо пройти «Эмполи».

После довольно неожиданного вылета туринцев из Лиги чемпионов (в стыковых матчах «Юве» уступил «ПСВ») команда Тьяго Мотты может сосредоточиться на национальных турнирах. Ближайшая задача - устранить на пути в полуфинал кубка «Эмполи». На своем поле «зебры» являются бесспорными фаворитами.

В минувшие выходные «Ювентус» не без труда добился победы в Кальяри, заработав важные очки в чемпионате. «Эмполи» в прошедшем туре был нещадно бит на своем стадионе гостями из Бергамо (0:5). У синих имеются не только игровые, но и серьезные кадровые проблемы. Список травмированных игроков довольно обширный.

Соперники встречались в начале февраля в Турине в рамках чемпионата Италии. В той встрече безоговорочную победу одержал «Юве» (4:1). Есть все основания полагать, что и на этот раз туринский гранд не встретит серьезного сопротивления со стороны аутсайдера. В трех последних матчах Серии А «Эмполи» проиграл с общим счетом 0:10. Предположим, что не удастся забить «синим» и в Турине.