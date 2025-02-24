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24 февраля 10:13ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Италии по футболу

Ювентус - Эмполи, 26 февраля: где смотреть матч Кубка Италии, трансляция, составы, прогноз

«Старая синьора» продолжает защиту титула
Руслан Ипполитов

В среду, 26 февраля, «Ювентус» и «Эмполи» разыграют в Турине путевку в полуфинал национального кубка. Победитель пары встретится на следующей стадии турнира с «Болоньей». «Юве» являются действующими обладателями трофея.  

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин) 

26.02.2024, Ср

23:00 МСК

«Эмполи» (Эмполи) 

П1 - 1.30

Х - 5.20

П2 - 11.00

Турнир: Кубок Италии по футболу, четвертьфинал

Стадион:  «Альянц» (Турин, Италия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»245571-25
«Эмполи»552425-71

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Кальяри»

0:1

«Ювентус»

Серия А

19.02.2025«ПСВ»

3:1 ДВ

«Ювентус»

Лига чемпионов

16.02.2025«Ювентус»

1:0

«Интер»

Серия А

11.02.2025

«Ювентус»

2:1

ПСВ

Лига чемпионов

07.02.2025

«Комо»

1:2

«Ювентус»

Серия А

Последние пять матчей «Эмполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Эмполи»

0:5

«Аталанта»

Серия А

16.02.2025«Удинезе»

3:0

«Эмполи»

Серия А

08.02.2025«Эмполи»

0:2

«Милан»

Серия А

02.02.2025«Ювентус»

4:1

«Эмполи»

Серия А

25.01.2025«Эмполи»

1:1

«Болонья»

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса» и «Эмполи»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Ювентус»

4:1

«Эмполи»

Серия А

14.09.2024«Эмполи»

0:0

«Ювентус»

Серия А

27.01.2024

«Ювентус»

1:1

«Эмполи»

Серия А

03.09.2023

«Эмполи»

0:2

«Ювентус»

Серия А

22.05.2023«Эмполи»

4:1

«Ювентус»

Серия А

Прогноз на матч

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«Ювентус» продолжает защиту титула и, судя по турнирной сетке, выход в финал не представляется трудновыполнимой задачей. В полуфинале победителя пары уже ждет «Болонья», но для начала туринскому клубу необходимо пройти «Эмполи».

После довольно неожиданного вылета туринцев из Лиги чемпионов (в стыковых матчах «Юве» уступил «ПСВ») команда Тьяго Мотты может сосредоточиться на национальных турнирах. Ближайшая задача - устранить на пути в полуфинал кубка «Эмполи». На своем поле «зебры» являются бесспорными фаворитами.

В минувшие выходные «Ювентус» не без труда добился победы в Кальяри, заработав важные очки в чемпионате. «Эмполи» в прошедшем туре был нещадно бит на своем стадионе гостями из Бергамо (0:5). У синих имеются не только игровые, но и серьезные кадровые проблемы. Список травмированных игроков довольно обширный.

Соперники встречались в начале февраля в Турине в рамках чемпионата Италии. В той встрече безоговорочную победу одержал «Юве» (4:1). Есть все основания полагать, что и на этот раз туринский гранд не встретит серьезного сопротивления со стороны аутсайдера. В трех последних матчах Серии А «Эмполи» проиграл с общим счетом 0:10. Предположим, что не удастся забить «синим» и в Турине.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Следить за игрой можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров, и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Эмполи»:  Хаас, Пеллегри, Сольбаккен, Сазонов, Бранколини, Анджорин, Эбюэхи, Вити, Исмайли, Фаццини (все - травма)

«Ювентус»: Милик, Бремер, Кабаль, Калюлю, Вейга (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Эмполи»:

Позиция«Ювентус»«Эмполи»Позиция
Вратарь29. Ди Грегорио1. СильвестриВратарь
Защитник4. Гатти22. Де ШильоЗащитник
Защитник6. Келли2. ГогличидзеЗащитник
Защитник37. Савона13. КэкачейЗащитник
Полузащитник2. Байо 3. ПеццеллаЗащитник
Полузащитник19. Тюрам-Юльен6. Хендерсон Полузащитник
Полузащитник 8. Копмейнерс5. ГрассиПолузащитник 
Полузащитник5. Локателли93. МаллеПолузащитник
Полузащитник10. Йылдыз11. ГьясиПолузащитник
Нападающий11. Гонсалес29. КоломбоПолузащитник
Нападающий22. Веа18. КуамеНападающий
Главный тренерТьяго МоттаРоберто Д'АверсоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В случае победы «Эмполи» FONBET умножит номинал сыгравшей ставки на 11.00. Заключить пари на ничью можно за 5.20.  Вероятность выигрыша «Ювентуса» вы основное время оценена коэффициентом 1.30.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ювентус» - «Эмполи»?

Самый скромный коэффициент (5.50) FONBET предлагает за победу «Юве» 2:0. Сыгравшая ставка на 1:0 в пользу хозяев поля ничью будет умножена букмекером на 6.50.

Где смотреть бесплатно матч «Ювентус» - «Эмполи»?

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Платная подписка от 249 рублей в месяц. 

Кто чаще всего выигрывал Кубок Италии?

Больше всего выигранных финалов национального кубка у «Ювентуса» - 15. Туринский клуб является и действующим обладателем трофея. В прошлом году в решающем матче «Юве» переиграл «Аталанту» (1:0). По девять побед в турнире у «Интера» и «Ромы». 

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